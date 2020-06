Google Pixel 4a, la presentazione è più vicina che mai

Google Pixel 4a , la variante più economica di Google Pixel 4, ha fatto notizia dall'inizio del 2020, ma la presentazione dello smartphone sembra abbia subito ritardi in più occasioni.

Nuove indiscrezioni suggeriscono che lo smartphone potrebbe finalmente essere vicino al rilascio, poiché ha appena ricevuto la certificazione da FCC (Federal Communications Commission), un ente di certificazione statunitense.

A scoprirlo è stato Mishaal Rahman di XDA Developers, che ha condiviso la notizia tramite Twitter, anche se i dati forniti da FCC non aggiungono nuove informazioni rispetto a quelle che già conosciamo in merito allo smartphone.

The Google Pixel 4a just hit the FCC, but still no signs of when it'll launch.https://t.co/UQMHk9Tz7r...at this point, I'm on board with Google releasing it alongside the Pixel 5 as the "Pixel 5a."H/T @Cstark_27June 25, 2020