Google Pixel 4a, una foto mostra per la prima volta lo smartphone di fascia media

Stando a numerose fonti, il nuovo Google Pixel 4a sarebbe prossimo al debutto. Un recente leak, infatti, mostra il possibile design del nuovo smartphone di Big G.

Le immagini fornite da SlashLeaks ritraggono sia il fronte che il retro del presunto Pixel 4a. Possiamo subito notare la fotocamera frontale posizionata in alto a sinistra, e questo rappresenta una novità in quanto sarebbe il primo smartphone della società a non avere una cornice o il notch.

Grazie a questa collocazione il Google Pixel 4a non ha cornice superiore, anche se quella inferiore è ancora presente.

Immagine 1 di 2 (Image credit: VolFiona @ SlashLeaks) Immagine 2 di 2 (Image credit: VolFiona @ SlashLeaks)

Sul retro del presunto dispositivo è presente un sensore d’impronte collocato orizzontalmente al centro, mentre risulta decentrato in verticale. Contrariamente all’andamento attuale mercato sembra sia presente una sola fotocamera con relativo flash, in un blocco nero nell’angolo sinistro.

Anche quest’ultima scelta differisce dai precedenti smartphone, in quanto nel Google Pixel 3a, fotocamera e flash erano separati,e avevano una forma cilindrica. Dalle foto non è possibile dedurre con certezza di che materiale sia fatta la scocca, tuttavia da l’impressione di essere un metallo spazzolato, anche in questo caso sarebbe la prima volta che Google adotti questa soluzione per i suoi dispositivi.

Fonte: PocketNow