Google Pixel 4a in arrivo a luglio: ecco quanto costerà

Google Pixel 4a non è stato ancora presentato, nonostante numerose indiscrezioni suggeriscano che la presentazione dello smartphone sia ormai imminente e l’ultima afferma che la disponibilità è prevista per inizio luglio.

Il rivenditore francese Ordimedia ha inserito lo smartphone sul suo sito web indicando come data di uscita il 7 luglio. Questa data non corrisponde con le precedenti indiscrezioni, che suggerivano come data di uscita il 13 luglio, quindi potrebbe non essere un'informazione fondata.

Secondo la pagina di questo rivenditore, lo smartphone potrebbe essere disponibile in due colori; Just Black e Blue. È una sorpresa che non ci siano aggettivi insoliti prima della parola “Blue” se consideriamo la strategia di denominazione che adotta Google, ma i nomi delle colorazioni potrebbero cambiare prima della presentazione.

L’indiscrezione riporta anche il prezzo dello smartphone, suggerendo che potrebbe costare 509,56 euro. Questo potrebbe trattarsi di un prezzo segnaposto, una pratica adottata da molti rivenditori, ma è un numero molto specifico, quindi potrebbe anche essere corretto.

La data di uscita di Pixel 4a non è mai stata chiara, dal momento che ci sono state numerose indiscrezioni contrastanti e alcune di queste suggeriscono perché lo smartphone non sia stato ancora presentato. Vi terremo aggiornati con le ultime novità in merito a Pixel 4a, quindi rimanete sintonizzati sulle nostre pagine.

Fonte: 9To5Google