Google Chromecast 2020, ecco tutte le novità sul primo Android TV di Google

È da qualche mese ormai che si parla del nuovo dispositivo Google Chromecast dotato di controller remoto e basato su Android TV. Ora sono apparse online nuove immagini che confermerebbero le indiscrezioni precedenti. Le immagini in questione sono state condivise da XDA e dall'utente deadman96385 (sviluppatore di XDA), che ha individuato in una build del firmware per Chromecast un video in cui il dispositivo (il cui nome in codice è Sabrina) viene provato.

A giudicare dalle immagini, il nuovo dispositivo per lo streaming di Google avrà una forma allungata, ma molti aspetti del design rimarranno simili alle sue versioni precedenti (per esempio la G in rilievo posizionata al centro e la finitura opaca).

Il dispositivo viene mostrato in tre colori diversi: bianco, nero e rosa pesca. Si vede inoltre il tanto chiacchierato controller, che presenta una rotellina per la navigazione ben visibile nelle immagini.

Google Chromecast 4? Oppure Chromecast Ultra 2?

Nè XDA nè lo sviluppatore hanno condiviso ulteriori dettagli sulle specifiche, anche se viene riportato che il dispositivo si baserà sul SoC Amlogic e supporterà il Dolby Vision.

Considerando che il Google Chromecast Ultra originale supportava i contenuti 4K e il formato HDR10, ha senso che con il nuovo dispositivo Google abbia deciso di spingersi ancora più in là, garantendo anche supporto a Dolby Atmos.

Il design del controller ci dà qualche ulteriore indizio sul design del dispositivo, come la compatibilità con HDMI-CEC che dà la possibilità di regolare o mutare il volume. Il controller ha anche un pulsante specifico per Google Assistant e ciò indica che integrerà certamente un microfono.

Sfortunatamente, secondo i metadati del file che ci hanno fornito tutte le informazioni, il video è stato creato il 10 ottobre 2019, quindi otto mesi fa. Nel frattempo Google potrebbe anche aver deciso di cambiare il design: come afferma la stessa XDA, quello che vediamo nelle immagini potrebbe non essere la versione finale del dispositivo che verrà commercializzato.

Immagine 1 di 3 (Image credit: XDA Developers) Immagine 2 di 3 (Image credit: XDA Developers) Immagine 3 di 3 (Image credit: XDA Developers)

Chromecast 4: prezzo e data di uscita

Sarebbe forse un po' troppo presto per avanzare ipotesi, ma fortunatamente Google è sempre stata abbastanza esaustiva riguardo la finestra di uscita e i prezzi dei suoi dispositivi Chromecast: quasi tutti sono usciti in autunno, tra settembre e novembre, e si sono mantenuti intorno ai 100 euro.

Secondo alcune indiscrezioni, il dispositivo potrebbe costare circa 80 euro. Questo lo metterebbe in competizione diretta con prodotti come la Roku Streaming Stick Plus e Amazon Fire TV Stick.

Quest'anno la Google IO è stata cancellata a causa della pandemia da COVID-19 e l'azienda non ha ancora confermato niente riguardo l'evento che normalmente si tiene a settembre dedicato alle novità hardware e ai dispositivi Pixel.

Ci troviamo in un periodo storico in cui le novità e le notizie riguardo alle presentazioni di nuovi prodotti arrivano anche con solo pochi giorni di preavviso, quindi rimanete sintonizzati per non perdervi tutte le ultime notizie. Potremmo saperne di più nel corso delle prossime settimane.