Ghost of Tsushima, prenotazioni al via: la Collector’s Edition va a ruba

I preordini dell'esclusiva per PlayStation 4 Ghost of Tsushima sono ora disponibili. Il titolo uscirà ufficialmente il 17 luglio.

Ghost of Tsushima è un gioco stealth d'azione-avventura ambientato nel Giappone feudale, ed è stato realizzato dalla software house Sucker Punch Productions, lo studio dietro l’IP (proprietà intellettuale) Infamous. In Ghost of Tsushima, i giocatori vestiranno i panni di Jin, uno degli ultimi samurai sull'isola di Tsushima, che mira a cacciare i mongoli che hanno invaso la sua terra e sterminato i samurai.

Interessante vero? Bene, sono disponibili molte edizioni per il pre-ordine di Ghost of Tsushima. Di seguito, vi spiegheremo il contenuto di ciascuna edizione, il loro prezzo e dove acquistarli.

Ghost of Tsushima Standard Edition

(Image credit: Sucker Punch/Sony)

Ghost of Tsushima Standard Edition include il gioco base, una mini colonna sonora digitale, il tema dinamico "Ghost of Tsushima Jin" per la vostra PS4 e un avatar dedicato al protagonista. Questa edizione viene 70 euro ed è disponibile sia in formato fisico che digitale.

Potete ordinare la versione digitale sul Play Store .

Ghost of Tsushima Digital Deluxe Edition

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

Ghost of Tsushima Digital Deluxe Edition include tutti i vantaggi della Standard Edition più:

Un punto di Tecnica

Amuleto del favore di Hachiman

Set skin Eroe di Tsushima: maschera d'oro, armatura, kit spada, cavallo, sella

Mini artbook digitale di Dark Horse

Commento del director

Tema Samurai di Ghost of Tsushima

Questa edizione è disponibile solo in formato digitale e potete preordinarla sul Play Store per 80 euro.

Ghost of Tsushima Collector's Edition

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

Volete l'esperienza completa di Ghost of Tsushima? Allora non vi resta che prenotare la Collector's Edition che include tutti i vantaggi offerti dalla Digital Deluxe Edition più:

Maschera Sakai con base

Mappa di stoffa

Sashimono (stendardo di guerra)

Furoshiki (panno da trasporto)

Custodia steelbook

Questa edizione è solo in formato fisico ed è disponibile su Gamestop per 180 euro. Affrettatevi, la disponibilità è limitata.