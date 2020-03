GeForce Now è in crisi? Il servizio Shadow sarà molto competitivo

Shadow è un servizio di streaming di videogame e ha recentemente rinnovato il suo piano tariffario e ridotto drasticamente i prezzi, oltre a fare alcune aggiunte intelligenti al servizio, tra cui un'app rielaborata e l’arrivo dei giochi VR.

In passato il piano tariffario base di Shadow era una proposta piuttosto costosa da $ 25 al mese (piano annuale).

Ora, i giocatori possono avvalersi del livello Shadow Boost di base per $ 13 euro mensili (in un piano annuale). Con questa cifra, potrete giocare in Full HD con una CPU quad-core, 12 GB di RAM e una scheda grafica GTX 1080.

La differenza tra Shadow e GeForce Now è che con il primo, state effettivamente noleggiando un PC dotato di Windows 10 nel cloud e potete installarvi qualsiasi app (non solo giochi, ma anche applicazioni) e, diversamente dal servizio di Nvidia, la società non deve supportare titoli specifici.

Nvidia ha avuto grossi problemi con alcuni importanti editori che hanno ritirato i loro giochi dal suo servizio (come Activision Blizzard, Bethesda e 2K Games). Shadow non ha avuto problemi di questo tipo con le autorizzazioni (almeno non ancora, comunque).

Streaming titanico

Sono disponibili altri due piani per i giocatori che vogliono di più: Shadow Ultra che costa 25 euro al mese (piano annuale) e offre supporto per la grafica 4K con ray tracing (o a 144 fotogrammi al secondo in Full HD) tramite una RTX 2080 o equivalente e una CPU a 4 core.

L'offerta più costosa è Shadow Infinite a 40 euro al mese (piano annuale) ed è destinata a appassionati o streamer, con RTX Titan come GPU (e una CPU a sei core).

Il servizio di streaming Shadow non è ancora disponibile in Italia, tuttavia non dovrebbe mancare molto al suo arrivo. Shadow ha anche lavorato sul suo software e ha annunciato l'introduzione di una nuova e migliorata interfaccia, con una nuova app per dispositivi mobile (Android) e Android TV. Sono molti gli utenti che, nei vari forum, si lamentano del parco titoli di GeForce Now, a differenza di Shadow.