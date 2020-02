I migliori giochi gratuiti da scaricare per PC nel 2020

Giocare al PC è una passione che può essere costosa. Le cifre necessarie per assemblare o aggiornare un computer da gaming possono essere importanti e non tutti hanno la voglia o la possibilità di spendere centinaia o migliaia di euro per farlo. È pur vero che dal punto di vista del software, è possibile risparmiare parecchio rispetto alle console nell’acquisto dei giochi, anche se negli ultimi anni le differenze si sono ridotte. A meno che non vogliate giocare titoli appena usciti, si possono trovare frequentemente sconti notevoli sulle varie piattaforme di distribuzione digitale come Steam, GOG e persino dal client Origin di EA. Un altro metodo per risparmiare è sicuramente quello di accedere alla incredibile quantità di giochi gratuiti presente in rete. Certo, magari non troverete i titoloni AAA che si vedono nella homepage di qualsiasi sito che parla di videogiochi o sopra le riviste dedicate, ma la maggior parte sono realizzati per darvi comunque un ottimo livello di intrattenimento senza chiedervi niente in cambio. Vale sicuramente la pena spendere qualche minuto per provarli, possiamo scommettere che tra di essi troverete sicuramente uno o più titoli che vi piaceranno.

È possibile anche scaricare alcuni titoli indie premium gratuiti tramite l'app Epic Games Store . Esistono giochi gratuiti per ogni genere e stile, dai battle royale gratuiti come Fortnite ai giochi di carte online, come Hearthstone. Quando siete stanchi di un gioco o di un intero genere, potrete inoltre passare ad altro senza dovervi preoccupare del costo, in questo modo non sarete legati ad un titolo pagato a caro prezzo ma potrete spaziare su tutti i giochi che vorrete o anche solamente sul vostro preferito. Qui di seguito abbiamo stilato una lista che verrà aggiornata periodicamente, in particolar modo abbiamo inserito giochi di qualsiasi genere per poter venire incontro ai gusti di tutti.

Anche Bill Thomas e Gabe Carey hanno contribuito a questo articolo