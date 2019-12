PlayStation 5, data di uscita, prezzo, giochi disponibili

È ufficiale: la prossima PlayStation si chiama PS5 (PlayStation 5) e arriverà a fine 2020.

Qualche mese fa Mark Cerny , responsabile per lo sviluppo della nuova console, aveva dichiarato che i lavori erano avviati sulla nuova console Sony, erede della PS4 Slim e della PS4 Pro ). Non aveva detto nulla sul nome o sulla data di uscita, ma aveva aggiunto qualche dettaglio generico sulla PS5.

Sappiamo per esempio che la PS5 manterrà la capacità di leggere dischi fisici - ma non si hanno ancora notizie per quanto riguarda le specifiche hardware esatte, e quale ruolo avrà nei piani di Sony e Microsoft per lo streaming di giochi.

Abbiamo per esempio un brevetto registrato da Sony, che sembra mostrare la forma della console, il sistema di dissipazione, alcune pulsanti e forse come cambierà il design della PS5.

[AGGIORNAMENTO: alcune fughe di notizie recenti ci hanno dato un'idea di quale sarà il prezzo e la data di uscita della PS5. Continuate a leggere per saperne di più.]

Nel frattempo sono emersi diversi dettagli interessanti, per quanto Sony abbia deciso di evitare l'E3 2019, cercando di mantenere un po' di riservatezza sul tema. Di contro, Microsoft è stata più aperta riguardo a Xbox Scarlett - che sappiamo arriverà verso la fine del 2020.

Con la data di uscita sempre più vicina, però, Sony non riesce a tenere segreti tutti i dettagli sulla prossima PlayStation - e tra i rumor sulle specifiche, sui titoli di prossima generazione e sulle nuove funzioni, almeno per ora non ci mancano le cose delle quali discutere.

Ecco quindi tutto quello che sappiamo sulla PS5, e tutto quello che speriamo verrà rivelato man mano che ci avviciniamo alla data di lancio.

PS5: domande frequenti

Cos'è? PS5 di Sony sarà la console PlayStation di prossima generazione, sostituirà PS4 Slim e PS4 Pro.

PS5 di Sony sarà la console PlayStation di prossima generazione, sostituirà PS4 Slim e PS4 Pro. Quando uscirà? Fine 2020, nel periodo natalizio.

Fine 2020, nel periodo natalizio. Cosa ci potrete giocare? Non è ancora stato confermato nulla, ma aspettiamo tutti i grandi franchise di Sony - così come le esclusive ancora in via di sviluppo come Death Stranding e Ghosts of Tsushima.

Non è ancora stato confermato nulla, ma aspettiamo tutti i grandi franchise di Sony - così come le esclusive ancora in via di sviluppo come Death Stranding e Ghosts of Tsushima. PS5 supporterà il VR? Assolutamente si. La console di prossima generazione sarà compatibile con l'attuale hardware PSVR, e si parla anche di PSVR2

Assolutamente si. La console di prossima generazione sarà compatibile con l'attuale hardware PSVR, e si parla anche di PSVR2 Quanto costerà la PS5? PS4 e PS4 Pro costavano entrambe 399 € all'uscita, ma ci aspettiamo che la PS5 costi un po' di più. Secondo alcune fughe di notizie recenti, il prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 499 euro.

PS5 specifiche, i dati confermati finora

Ghost of Tsushima (Image Credit: SuckerPunch) (Image credit: SuckerPunch)

Un processore AMD da 8-core su misura, basato sull’architettura Ryzen di terza generazione, con una GPU che sfrutta il meglio delle GPU Radeon Navi; un sistema di archiviazione SSD personalizzato; audio 3D; retrocompatibilità con i giochi della PS4, hardware per la Realtà Virtuale; supporto 8K per la TV. È stato tutto rivelato dal boss PlayStation Mark Cerny, l’uomo che dirigeva il progetto PS4 e che ora è responsabile dello sviluppo del nuovo modello.

Anche se l’estetica rimane un mistero, le componenti interne vengono lentamente rivelate e sembrano interessanti. La nuova combinazione di CPU e GPU AMD apre alla possibilità del ray tracing , una tecnica di illuminazione avanzata che rende l’esperienza ludica ancora più immersiva. Si tratta di una tecnologia usata nelle grandi produzioni di Hollywood e solo questo ci fa capire cosa possiamo aspettarci.

Il ray tracing si fa con hardware dedicato più che con il software, ha spiegato Mark Cerny a Wired: “La GPU può gestire l'accelerazione ray tracing. Credo che sia questo che il pubblico voleva sentire".

Grazie al supporto 8K per la TV avremo texture più dettagliate e di dimensioni maggiori. La presenza di un disco SSD su misura è altrettanto importante visto che non dovrebbero più esserci rallentamenti nei caricamenti durante i giochi. Si calcola che il nuovo SSD sarà 19 volte più veloce dei modelli tradizionali.

I giochi si potranno comprare su dischi da 100GB e il lettore ottico sarà anche un blu-ray UHD. L'hardware di nuova generazione sarà abbinato a un'interfaccia completamente rivista.

Parlando della nuova UI, Cerny ha detto che "l'avvio dei giochi sarà veloce, ma non per questo vogliamo che il giocatore debba avviare un gioco solo per dare un'occhiata".

"I server del multiplayer offriranno diverse attività in tempo reale. I giochi single-player forniranno informazioni come le missioni giocabili e le ricompense disponibili. Tutto sarà visibile nell'interfaccia principale. Il giocatore potrà decidere prima e concentrarsi davvero su ciò che desidera".

Anche l’audio raggiungerà un nuovo "gold standard" nella PS5 secondo Cerny. Questo grazie a un nuovo motore audio in grado di riprodurre suoni immersivi, soprattutto se usate gli auricolari. Anche se i dettagli non sono chiari è lecito aspettarsi un’esperienza simile a quella del Dolby Atmos .

Arriva il Black Friday 2019

Per le console di nuova generazione ci vorrà ancora almeno un anno. Ma tra pochi giorni arriva il Black Friday insieme al Cyber Monday, e potrebbe essere l'occasione perfetta per console, accessori e videogiochi.

La prossima PS5 migliorerà notevolmente la possibilità di giocare in cloud e allo stesso tempo "ottimizzerà il rendering della grafica".

Si tratta in questo caso di una dichiarazione della stessa azienda rilasciata durante una presentazione della strategia corporate.

In un annuncio rilasciato al termine della presentazione, Sony ha dichiarato che le "due parole chiave che indicano dove sta andando saranno 'immersivo' e 'continuo', dove l'esperienza immersiva "sarà creata dalla maggiore velocità di rendering grafico, realizzata attraverso l'adozione di un maggior potere elaborativo e di dischi SSD su misura ultra veloci"

L'azienda ha anche confermato il rafforzamento dei suoi pianti riferiti al cloud gaming con Playstation Now , e a sorpresa è ritornata sulla funzione Remote Play affermando l'importanza in futuro di giocare ovunque e in qualunque momento.

Remote Play è già disponibile per PS4 e consente di effettuare lo streaming dalla console al computer, smartphone, tablet o alla console PS Vita . Sony poi conferma che in futuro "farà uso delle più recenti tecnologie informatiche, di streaming, cloud e 5G) insieme alle sempre maggiori possibilità di PlayStation Now.

Sony ha anche mostrato una versione demo del disco SSD che verrà impiegato nella prossima console, sottolineando nuovamente come i tempi di accesso più veloci miglioreranno l'esperienza di gioco dell'utente:

Sony's official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation

Si tratta della stessa demo che l'hardware architect di PlayStation Mark Cerny aveva rivelato in aprile , indicando che il nuovo SSD sarebbe stato 19 volte più veloce di quello attuale. Un brevetto di Sony descrive un software progettato per eliminare completamente le schermate di caricamento.

L'SSD è un grande passo avanti per la console e, durante una recente intervista con OPM (via GamesRadar), gli sviluppatori hanno affermato che l'SSD "sa come distinguersi" e permetterà la progettazione di mondi di gioco più dettagliati.

"Questo significa un sistema di distruzione più approfondito, mondi più ricchi di dettagli e molti piccoli miglioramenti come caricamenti più veloci".

Inoltre, con l'aumento di potenza dell'SSD gli sviluppatori potrebbero ridurre la dimensione che occupano i giochi nel disco fisso.

Sony ha anche confermato che PS5 sarà retro-compatibile e permetterà di giocare online con gli utenti della PS4.

Tra i tanti rumor ci sono quelli che ipotizzano che PS5 potrebbe essere retro compatibile con PS4, PS3, PS2 e la PlayStation originale, allargando la compatibilità fino ai giochi della metà degli anni ‘90. Il supporto alla PS4 e quello alla Realtà Virtuale sono per ora confermati. Sony ha anche confermato che gli utenti PS5 saranno in grado di giocare online con i giocatori PS4 grazie alla retrocompatibilità.

E il resto del catalogo delle generazioni precedenti di Sony? Non siamo ancora in grado di darvi una risposta.

Uncharted 4: A Thief's End (Immagine: Naughty Dog) (Image credit: Naughty Dog)

PS5 data di uscita

Sony ha confermato ufficialmente che la PS5 arriverà durante il periodo natalizio 2020, cioè tra ottobre e dicembre del prossimo anno.

È (prevedibilmente) la stessa finestra scelta da Microsoft per l'introduzione di Project Scarlett, quindi le due console saranno in piena competizione.

PS5 Controller

Secondo Sony, la PS5 avrà il suo controller. Il controller della PS5 (non sappiamo ancora come si chiamerà) includerà il feedback tattile per rimpazzare la tecnologia a vibrazione DualShock 4. Questo dovrebbe migliorare la capacità di reazione del controller e l'immersività durante l'esperienza di gioco.

Il controller della PS5 avrà anche grilletti adattivi incorporati nei pulsanti L2/R2, che consentiranno agli sviluppatori di programmare la resistenza per simulare le azioni in modo più fedele.

Quale sarà il suo aspetto? A giudicare dal brevetto di Sony pubblicato dall'ufficio brevetti giapponese (via VGC), il controller della PS5 potrebbe essere molto simile al DualShock 4, ma con alcune modifiche chiave.

(Image credit: Japanese Patent Office/Sony)

Il potenziale controller della PS5 sembra avrà un design leggermente più grossolano, un microfono integrato, grilletti più grandi, nessuna barra luminosa e le impugnature più piccole. La porta USB del DualShock 4 sarà rimpiazzata da una più discreta porta USB-C posizionata in alto.

Sembra inoltre che il jack per le cuffie e la porta estensione saranno sostituiti da due porte circolari più grandi. Potrebbero servire a collegare gli headset, oppure potrebbero essere le porte dedicate rispettivamente a cuffie e microfono per aumentare la compatibilità. Il design ha una forma rettangolare, potenzialmente per la compatibilità con un dock per la ricarica.

PS5: quanto costerà?

Sony non ha confermato il prezzo della PS5, e non sappiamo se e quando lo farà. Secondo alcune indiscrezioni, la console costerà 499 dollari negli USA, quindi probabilmente il prezzo per l'Italia sarà di 499 euro. Prendete queste informazionu con le pinze, ma sarebbe davvero una bella notizia se la console costasse solo 100 euro in più rispetto al modello precedente.

Il prezzo è in linea con la tecnologia impiegata per la console, ma Sony dovrà stare attenta alla competizone. Non è verosimile che Microsoft farà di nuovo lo stesso errore, facendo uscire la nuova Xbox a un prezzo proibitivo. Sony quindi dovrà assicurarsi di non fare uno scivolone simile, facendosi scavalcare da Microsoft.

PS5: la concorrenza

La dashboard della PS4 (Immagine: Sony)

Anche se non vediamo l’ora di provare la nuova PlayStation 5 non possiamo condannare Sony per il suo tentativo di sfruttare al massimo la PS4, considerato il grande supporto di utenti. Dopo tutto la PS4 Pro è ancora relativamente giovane e il suo avversario diretto, la Xbox One X di Microsoft, è ancora più giovane.

Oltre alla prossima Xbox, la PS5 dovrà competere anche con Google Stadia, un servizio di gioco focalizzato sullo streaming sviluppato dal re di Internet. Indubbiamente lo streaming sarà una componente chiave per qualsiasi console futura (e il brevetto per il cloud streaming di Sony è già trapelato), l'esperienza di Google per quanto riguarda le infrastrutture legate a internet potrebbero rivelarsi vincenti in questa gara.

Ma Sony e Microsoft potrebbero non avere il successo sperato se lo streaming dovesse rendere ridondante le console casalinghe.

PS5, leak e notizie

Stanno finalmente arrivando delle notizie serie a proposito della PlayStation 5, ma come sempre ci sono anche moltissime voci di corridoio che abbiamo raccolto per voi.

Immagine: Zone of Tech (Image credit: Zone of Tech)

Un Dev kit liberato in rete

Dopo diversi mesi di speculazioni che parlavano di un devkit "a forma di V", con una cavità pensata per aumentare il flusso d'aria, lo chassis si è finalmente mostrato. Sembra che l'immagine ritragga un kit per sviluppatori della PS5. Non ci dice quasi nulla sul design definitivo, ma conferma il fatto che gli sviluppatori hanno già i kit su cui lavorare e provare i nuovi giochi.

Nuove immagini digitali

Basandosi sui leak più recenti riguardo al design, gli esperti di LetsGoDigital hanno creato dei modelli 3D di quella che secondo loro potrebbe essere la PS5.

Immagine: LetsGoDigital (Image credit: LetsGoDigital)

Installazioni personalizzate

I dati dei giochi su PS5 saranno più semplici, e i giocatori avranno più controllo su installazione e rimozione dei giochi. "Invece che trattare i giochi come grandi blocchi di data", ha detto Cerny a Wired, "permettiamo una gestione più dettagliata dei vari elementi".

Questo permetterà ai giocatori di installare o rimuovere solo certe parti. Per esempio, invece di installare un gioco completo potreste installare solo la campagna single-player, e rinviare il multi-player a un secondo momento. O viceversa.

Videocamera integrata, progetto Prospero

Un leak di qualche tempo fa indicava che il progetto PS5 aveva il nome in codice "Prospero" e che c'era anche una videocamera, usata per i servizi di streaming.

Schermo olografico

Secondo un brevetto di Sony potrebbe esserci uno schermo 3D olografico nella PS5.

Come riporta il sito olandese LetsGoDigital, Sony Interactive Entertainment ha sviluppato una tecnologia olografica che permetterebbe di vedere immagini 3D (film o videogiochi) senza usare occhiali appositi.

Il brevetto è del 2017 ma è pubblico solo dal 3 settembre 2019.

(Image credit: USPTO/Sony)

Secondo il brevetto questa tecnologia usa almeno uno schermo con molti "elementi pixel". Uno di questi includi un emettitore di luce che, in abbinamento a molti specchi, può indirizzare la luce in diverse direzioni e creare l'immagine.

C'è anche un sensore che traccia gli occhi dell'utente, così da modulare la luce correttamente e assicurarsi che l'occhio destro e sinistro siano raggiunti dalla giusta luce. Tutto questo, in teoria, elimina il bisogno dei classici occhiali 3D.

Il tracciamento degli occhi è una tecnologia già in possesso di Sony, e la troviamo sulle fotocamere Sony Alpha e sugli smartphone Xperia. Avrebbe senso, dunque, un "travaso" sulla PS5.

Si parla anche di riconoscimento dei volti, grazie a cui la console potrebbe capire quante persone ci sono nella stanza. E potrebbe riconoscere gesti come lo sbattere degli occhi o i movimenti della tesa, o capire quando siamo distanti dallo schermo. Tutte informazioni importanti per creare un'immagine 3D.

II brevetto Sony, comunque, specifica che questa tecnologia olografica è generica, e potrebbe funzionare con console (di ogni marca), computer portatili, televisori e persino smartphone.

Efficienza

Sony ha dichiarato che sarà una console molto più efficiente della precedente dal punto di vista dei consumi, sarà la console più ecocompatibile fino ad oggi, nel tentativo di arrivare a un gaming sempre più sostenibile.

Jim Ryan, presidente e CEO di Sony, ha annunciato in un post su PlayStation Blog che la PS5 ha una modalità di sospensione che usa meno energia della PS4 - con una stima fatta da Ryan di circa 0,5 watt consumati.

"La prossima generazione di console PlayStation includerà la possibilità di entrare in modalità di sospensione con un consumo di energia molto più basso rispetto alla PS4", ha scritto Ryan in un blog. "Se un milione di utenti usassero questa funzione, si risparmierebbe l'equivalante di quello che consumano 1.000 abitazioni americane".

(Image credit: Sony)

PlayStation 5 Pro potrebbe uscire contemporaneamente al modello standard

Una nuova voce di corridoio suggerisce che Sony potrebbe lanciare la PlayStation 5 Pro assieme al modello base PS5.

Come fatto notare da Wccftech, Zenji Nishikawa, un noto giornalista di videogiochi, avrebbe riportato questa indiscrezione in un nuovo video sul suo canale Youtube. Nonostante un'affermazione del genere normalmente non sarebbe degna di nota, Nishikawa ha provato di essere attendibile con le indiscrezioni sulla PS4 e i leak sulla Nintendo Switch Lite.

Secondo Nishikawa la PS5 pro costerà 100-150$ in più rispetto alla versione base della console. Sony starebbe adottando questo approccio perché si è resa conto dell'interesse per la fascia alta di alcuni giocatori e vorrebbe offrirla a chi è interessato fin dall'inizio della prossima generazione.

Questo brevetto delle PS5 mostra il sistema di ventilazione a forma di V

Abbiamo l'immagine del probabile look della prossima PS5 scoperto in un brevetto (via LetsGoDigital). Questo brevetto è stato depositato da Sony come dispositivo elettronico Sony il 13 agosto, dopo che era stato richiesto a maggio di quest'anno, e mostra un dispositivo a forma di console. È registrato attraverso l'OMPI, e il direttore tecnico della Sony, Yusuhiro Ootori, è indicato sul brevetto come designer.

La cosa più interessante del brevetto PS5 è il suo design a forma di V, probabilmente ispirato dal numero romano V. Sul diagramma è possibile vedere alcune porte USB per i controller DualShock, nonché una linea di pulsanti che servono probabilmente per espellere il disco, all'accensione e ad altre funzioni di connettività. È possibile vedere anche uno slot sottile, probabilmente si tratta dell'unità disco.

(Image credit: LettsGoDigital)

Ghost of Tsushima sarà un'esclusiva PS5?

La stessa mail leakkata afferma che Ghost of Tsushima sarà un'esclusiva PS5.

God of War (Immagine: Sony)

PS5 potrebbe segnare la fine delle schermate di caricamento

Un brevetto di Sony ha praticamente descritto un software progettato essenzialmente per porre fine alle schermate di caricamento.

Il brevetto Sony, "Sistema e metodo per caricare dinamicamente il software di gioco per un gameplay fluido" delinea una tecnologia che tiene traccia dei movimenti del giocatore attraverso l'ambiente, caricando le risorse rilevanti mentre ci si sposta in determinate aree.

Il brevetto descrive il processo in questo modo:

"È stato divulgato un sistema che permetterebbe di caricare dinamicamente il software di gioco per un gameplay fluido. Viene identificato un limite di caricamento associato ad un ambiente di gioco. Viene quindi monitorata la posizione del personaggio nell'ambiente di gioco. Le istruzioni corrispondenti ad un successivo ambiente di gioco vengono caricate in memoria quando il personaggio supera il limite di caricamento, in modo tale che il gameplay non venga interrotto."

Tecnicamente questo brevetto è la continuazione di un brevetto precedente depositato nel 2012, ma con funzioni aggiuntive per quando un giocatore / personaggio supera il suddetto "limite di caricamento". Questi potrebbero essere eventi aggiuntivi attivati quando si superano determinati punti, alcune sezioni degli ambienti di gioco che diventano visibili nonostante non siano aree adiacenti, o aree precedenti che vengono caricate di nuovo quando si torna attraverso un confine superato precedentemente.

Sembra una versione della tecnologia utilizzata in giochi come God of War, che è riuscito a offrire un'esperienza continua durante tutto il gioco, senza schermate di caricamento.

Usare metodi dinamici per caricare o rimuovere sezioni di livelli, inclusi i tipi di personaggi, creature o risorse nemiche che si trovano lì, sarà sempre più cruciale per garantire un'esperienza immersiva che non sia regolarmente interrotta, assicurando che il caricamento sia qualcosa che avviene dinamicamente sullo sfondo dei giochi piuttosto che su certi punti predefiniti che rendono il gioco incapace di fare qualsiasi altra cosa.

Immagine: Insomniac Games (Image credit: Insomniac Games)

PS5 darà la priorità ai giochi AAA a discapito dei giochi indie

I giochi indie potrebbero cedere un po' il passo su PlayStation 5 al momento del lancio, Sony ha infatti dichiarato che la società investirà nel marketing per giochi AAA, nuove funzionalità come 8K e farà attenzione ai "giocatori più esigenti".

Queste dichiarazioni sono state rilasciate dall'amministratore delegato Sony, Kenichiro Yoshida, in occasione di una riunione, riporta il The Wall Street Journal.

Secondo Yoshida, invece di dare la priorità agli sviluppatori indie, Sony darà priorità al marketing per i contenuti tripla A, che saranno fondamentali per mantenere il vantaggio su Microsoft Xbox One ottenuto in questi ultimi cinque anni.



Il brevetto di Sony sullo streaming cloud

Secondo un brevetto da poco approvato dal United States Patent and Trademark Office patent (visto da Digital Trends) chiesto da Sony nel 2014, l'azienda sta lavorando su di un "sistema per combinare applicazioni statiche con streaming video".

In altre parole si tratta di un cloud gaming service in grado di sfidare Google Stadia (o un cloud streaming della nuova Xbox) e potrebbe potenzialmente venire presentato insieme alla PS5.

Chi gioca potrebbe trasmettere e ricevere giochi attraverso un server. Per questo se avete un dispositivo che si connette a Internet, smartphone, console or PC, potrete collegarvi a quel server e il gioco arriverà sul vostro display permettendovi di usare qualsiasi sistema di controllo. Una specie di Netflix per giocatori.

Invece di scaricare un gioco, questo viene trasmesso al vostro dispositivo e potrete giocarvi in real-time, senza il timore di non avere spazio o potenza nel terminale.

In questa immagine viene spiegato come funziona il sistema di streaming. (Image credit: Sony/ United States Patent and Trademark Office)

Sony spiega poi che questo sistema aiuterebbe gli sviluppatori in quanto eliminerebbe la pirateria (i giochi sono sul server) e gli sviluppatori sarebbero facilitati anche nella creazione.

Ma come e quanto si pagherebbe? Sony nel suo brevetto accenna a due tipi di pagamento. Il primo richiede un abbonamento a Sony che a sua volta pagherebbe i diritti agli sviluppatori. Il secondo vede gli sviluppatori ricevere il pagamento di cui poi girerebbero una parte a Sony. Non sono comunque indicati i prezzi.

Ci aspettiamo che Sony presenti questo servizio insieme alla PlayStation 5, anche se l'azienda non l'ha confermato.



La prossima Xbox sarà più potente della PS5 - come riportato da un tweet del reporter Ainsley Bowden (via T3), le fonti "molto affidabili" provenienti da Xbox e Microsoft hanno confermato che la console di prossima generazione di Microsoft (nome in codice "Xbox Anaconda") sarà più potente della PS5.

Date un'occhiata al tweet qui sotto:

The PS5 hardware details (so far) were exactly what we were hoping for; even beyond what many were expecting.Multiple insiders have now confirmed it's true Xbox "Anaconda" will be more advanced as rumored.All this means is next year is going to be AMAZING for fans of both.

L’affermazione di Bowden non è stata confermata, quindi va presa con le dovute cautele. Anche se quando un utente di Twitter gli ha chiesto informazioni sull'autore di questo leak, Bowden ha risposto che si trattava di persone "che da anni gli forniscono leak sempre accurati".

Not my sources. Rather, known sources for MS/Xbox info that are very reliable and have been accurate for years on leaks. Keep in mind, it shouldn't be surprising. It was already announced last year by MS directly that they would have the most powerful hardware again next-gen.

The Last of Us: Part 2 (Immagine: Naughty Dog)

Compatibilità con i modelli precedenti.

Secondo un brevetto , la PlayStation 5 dovrebbe essere in grado di emulare la PlayStation 4 , la PS3, la PS2 e anche la PlayStation originale, conosciuta come PSX, oltre naturalmente a eseguire giochi di prossima generazione. L’intervista a Mark Cerny ha confermato che almeno i titoli di PS4 e PSVR saranno sicuramente compatibili.

John Kodera affronta il tema dei cicli vitali

John Kodera di PlayStation ha discusso il futuro della PS4 in un meeting strategico di Sony Corporate creando inavvertitamente nuove prospettive sui tempi di presentazione di PS5.

Durante il meeting Kodera ha chiarito che Sony è ancora piuttosto indietro con il progetto della nuova console ma allo stesso tempo ha confermato che le vendite probabilmente diminuiranno vista la saturazione del mercato. Quando una console arriva a questa fase della sua vita è naturale pensare alla prossima generazione.

Kodera ha poi affermato che da oggi al 2021 Sony dovrà mettersi sotto con il lavoro, il che lascia pensare a una qualche nuova idea in vista. Sarà forse il 2021 l’anno giusto?

Niente da fare alla E3 2018 e nemmeno alla E3 2019

E3 2018 è passata senza una citazione a PS5 nel corso dell’evento. Invece, Sony ha analizzato a fondo quattro giochi importanti: Death Stranding, Spider-Man, The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima. Solo Spider-Man è stato nel frattempo realizzato, lasciando così la possibilità che gli altri siano per la PS5. Sony non ha partecipato nemmeno a E3 2019, ma siamo certi che la vedremo nel 2020.

Cyberpunk 2077 (Immagine: CD Projekt Red)

PS4 on stage (Immagine: TechRadar)

Ultime notizie sul servizio PlayStation Plus

Un recente annuncio riguardante il servizio PlayStation Plus ha innescato nuove speculazioni. Da marzo del 2019 infatti PS Plus non offre più titoli di PS3 o PSVita per focalizzarsi solo su quelli della PS4. Questo ha spinto molti a pensare che potrebbe trattarsi di un primo segnale da parte di Sony verso l’abbandono dei titoli delle generazioni precedenti.

Si tratta, naturalmente, di pura speculazione, ma resta interessante il fatto che Sony ha ridotto l’offerta (informando Polygon ) senza altra scusa se non il fatto che voleva spingere i titoli più richiesti. Se Sony stia veramente preparando il terreno per la PS5 oppure se voglia offrire titoli di qualità su PS4 non è chiaro, e dovremo solo attendere per scoprire la verità.

Cosa dicono gli analisti

DualShock 4 controller (Immagine: Sony)

Abbiamo parlato con Matias Rodriguez, Vice Presidente della tecnologia per Gaming Studio, su cosa servirà alle console di Sony e Microsoft per prevalere e chi, ad oggi, è più potente tra Xbox e PS5.

Ci ha risposto: “Anche se le specifiche hardware di CPU e GPU sono da sempre il criterio con cui gli utenti giudicano un dispositivo, sono altri i punti da considerare come gli SDK, i motori usati (come Unity e Unreal) e, soprattutto, il sistema di collegamento tra i vari Studio e chi pubblica i contenuti"

“Considerando tutto questo e i precedenti mi sento di affermare che questa volta sarà la Xbox a prendere il comando.”

Ma quali saranno i fattori chiave della prossima guerra tra le console di prossima generazione? Rodriguez ha indicato quelli che a suo parere sono i fattori da prendere in considerazione.

God of War (Immagine: SIE) (Image credit: SIE)

Esclusive

"Il primo fattore che chi deve acquistare una nuova console prende in considerazione è quello delle esclusive,” dice Rodriguez. “In questo momento, Sony è leader con esclusive come quelle di God of War e Uncharted. Microsoft è rimasta indietro con Forza, Sea of Thieves e Halo Wars 2 ma ha riconosciuto il distacco; e Phil Spencer, executive vice-president of gaming a Microsoft, ha cercato di portare i principali studio nell'ecosistema di Xbox.

“Ha avuto successo con gli Studio Obsidian e Ninja Theory, preparando Microsoft per le console di nuova generazione. Microsoft avrà anche il nuovo Halo Infinite, che dovrebbe superare e sostituire l'odierna versione.”

In questo momento Halo Infinite è uno dei titoli che più aspettiamo di vedere sulla prossima Xbox (a parte forse Gears 5), anche se non sarà sufficiente a spostare la maggioranza dalla PlayStation verso la Xbox.

Nel frattempo la PS5 offre come esclusivi The Last of Us: Part 2, Ghost of Tsushima e Death Stranding. Quando si tratta di esclusive, Sony ha ancora la meglio.

Death Stranding (Immagine: Kojima Productions)

Retrocompatibilità

“Qui è dove Microsoft è in vantaggio sulla PlayStation, grazie al supporto nativo” aggiunge Rodriguez. “Sony ha riconosciuto il vantaggio e Mark Cerny ha già dichiarato che la prossima PlayStation non sarà compatibile solo con i giochi di prossima generazione. Senza fornire però altri particolari"

“Microsoft ha già questa compatibilità e ora vuole allearsi con Nintendo per portare i contenuti di Xbox sulla piattaforma Switch platform.”

Microsoft ha comunque la mano vincente per quanto riguarda la compatibilità. Gli utenti di Xbox possono giocare i titoli di Xbox 360 titles e allo stesso modo la prossima Xbox sarà compatibile con la Xbox One.

Anche se Sony ha dichiarato che la PS5 sarà compatibile come giochi con la PS4, non può (a quel che sappiamo) gestire i titoli di PlayStation o PlayStation 2, cosa che piacerebbe a molti utenti. Se Sony pensa di farlo in futuro non è chiaro, ad oggi comunque non è in programma.

Passaggio tra piattaforme

“Microsoft da tempo permette il passaggio dei suoi titoli tra Xbox e PC,” spiega Rodriguez. “Ci sono ora informazioni su una compatibilità con la Nintendo Switch che potrebbero dare a Microsoft un vantaggio sulla PlayStation.”

Non è un segreto che Sony non ami il passaggio tra piattaforme, gli unici titoli che lo permettono attualmente sono Rocket League e Fortnite. Non è chiaro se Sony cambierà politica al riguardo, quel che è certo che gli utenti lo chiedono a gran voce.

Nel frattempo Microsoft continua a non avere problemi in proposito permettendo il passaggio tra Xbox One e PC, Switch e in qualche caso anche terminali mobili. Chi ama giocare online con gli amici (senza le restrizioni di una piattaforma) potrebbe scegliere anche per questo. Stai al passo coi tempi, Sony.

Th evolution of Tomb Raider (Immagine: Sony)

Cloud game streaming

“Sia Sony che Microsoft possono gestire il cloud game streaming, così il vantaggio dipenderà dalle esclusive e dalla facilità di accesso,” dice Rodriguez. “Come esclusive entrambi hanno canali solidi, ma sembra che Microsoft possa essere in vantaggio grazie alla connessione con la Nintendo Switch.”

Mentre Microsoft sembra preferire una console senza disco fisico come la Xbox One S All-Digital (e ci sono rumor di una console di prossima generazione senza disco), Sony ha da poco brevettato un servizio di cloud gaming con cui contrapporsi a Google Stadia e alla prossima Xbox. Non ne sappiamo ancora molto, ma se sarà così potrebbe rappresentare un serio ostacolo per Stadia e i suoi progetti di gloria

Relazione con gli sviluppatori

“Un elemento chiave per il successo di Microsoft è stato quello di allineare lo sviluppo della Xbox con quello dei giochi per PC,” spiega Rodriguex . “In questo settore Sony ha fatto molto con la PS3 e come conseguenza la PS4 ha migliorato le relazioni a sua volta. Ci si aspetta che Sony, Microsoft e Nintendo continuino ad offrire un solido ambiente di sviluppo e un ecosistema amichevole per gli sviluppatori indipendenti.”

Di certo Microsoft è oggi il più amichevole con gli indipendenti. Il programma ID@Xbox permette l'auto-pubblicazione di titoli per Windows e Xbox One e si pensa che sarà ancora così nella prossima generazione. Inoltre in gebnere i titoli possono girare su entrambe le piattaforme rendendo la vita più facikle agli sviluppatori.

Se Sony riuscisse a portare la PS5 a livello dei PC level, potrebbe avere successo sia con gli sviluppatori che con i giocatori.

La PS5 sarà in grado di offrire una vera giocabilità 4K?

PS4 games (Immagine: Sony)

La PS4 Pro offre un primo spunto su come potrebbero essere i giochi 4K. Resta il fatto che non è in grado di offrire quella risoluzione in maniera nativa.

Utilizza infatti la tecnologia “checkerboard” che trasforma un singolo pixel in quattro ottenendo una risoluzione 4K. Questo indicherebbe la possibilità di un output 4K nativo, che però spesso viene sacrificato sull’altare delle prestazioni.

Chris Kingsley, CTO e co-fondatore di Rebellion, indica un progetto ancora più impegnativo che attende la PS5: “Naturalmente il nuovo hardware dovrà poter essere compatibile con le TV 4K e possibilmente anche con quelle a 8K, anche se non in maniera nativa.

Il supporto nativo allo standard 4K sarà un requisito base di PlayStation 5. Grazie alla conferma di Mark Cerny, sappiamo che anche l’8K verrà gestito in qualche modo.

Ma la grafica 4K non sarà la sola novità; è stato anche confermato il supporto alla grafica ray-tracing. Gli ultimi due eventi GDC ci hanno fatto capire come potranno essere i titoli di prossima generazione e ci hanno resi ancora più impazienti di vedere PS5.

Il ray tracing in real time è il prossimo passo del rendering ed Epic Games ci ha dato un assaggio di come potrebbe essere usato per creare i personaggi in assoluto più verosimili. Con la sua nuova tecnica di cattura, Unreal Engine ha mostrato personaggi così realistici da renderli indistinguibili da quelli reali. date un’occhiata a questo video di Andy Serkis per rendervi conto di dove è arrivata la tecnologia:

“In un periodo che va dai cinque ai dieci anni la differenza tra mondo reale e virtuale non sarà distinguibile” ha dichiarato il CTO di Epic Kim Libreri a GamesIndustry.biz , “L’hardware compatibile con tutto questo arriverà a breve e permetterà di creare in real-time le scene con gli effetti più complessi.

PS5: l’effetto Realtà Virtuale

Sony è stata il primo produttore di console ad usare la realtà virtuale con la PlayStation VR , ma basta esaminarla da vicino per rendersi conto di come funziona sulla PS4 Pro e quindi capire come la PlayStation 5 potrebbe trasportare la VR a un nuovo livello. Mark Cerny di Sony ha confermato che gli attuali visori della PSVR funzioneranno anche con la prossima PlayStation ma non ha parlato dell’uscita di una PSVR 2 .

In questo momento la PlayStation VR opera a una risoluzione inferiore rispetto a Oculus Rift e HTC Vive ma anche così riesce a spingere la PlayStation 4 oltre i suoi limiti. Fare girare una PlayStation VR su di una PS4 Pro migliora il frame-rate, il che è perfetto per l’esperienza della Realtà virtuale, ma nemmeno la PS4 Pro può superare i limiti di risoluzione del visore della PlayStation VR.

Sony metterà in commercio una seconda generazione della PlayStation VR tecnologicamente più avanzata.

Si può scommettere facilmente sul fatto che, dopo il grande successo della PlayStation VR, Sony metterà in vendita a una seconda versione tecnologicamente più avanzata, che aiuterà anche le vendite della PlayStation 5.

E se il visore PlayStation VR 2 sarà venduto senza supporto esterno diventerà anche meno costoso accelerando così il passaggio alla Realtà Virtuale. Uno studio recente di SemiAcccurate indica che PS5 avrà funzioni di realtà virtuale integrate, una possibilità suggerita anche da Cerny.

PlayStation VR (Immagine: Sony)

Kingsley della società Rebellion sottolinea un altro punto riguardo la seconda generazione di VR. “Tutto quello che elimina i cavi va bene,”

Il cordone ombelicale che attualmente collega il visore VR alla console o al PC impedisce di godere di un’esperienza totalmente immersiva e non per niente stiamo già iniziando a vedere progetti di terze parti in grado di rendere wireless prodotti come HTC Vive. Anche Oculus sta andando in questa direzione con Oculus Go e Oculus Quest . Con ogni probabilità una connessione wireless alla PlayStation VR 2 verrà integrata nella PS5.

Ma Kingsley non si ferma qui nell’elencare i suoi desideri per la VR 2: “Mi auguro un’ampia visuale verticale e orizzontale e una risoluzione 4K per ogni occhio con una gamma dinamica elevata”

Mentre HDR e visuali più ampie saranno facilmente integrabili, non crediamo purtroppo che il 4K per ogni occhio sia possibile nemmeno con la PS5. Come fa notare Kingsley, porterebbe a un rendering 8K complessivo, superiore alle capacità della PS5.

Detto questo, è possibile che Sony utilizzi qualche trucco tecnologico per superare questo limite. Alcune tecniche di rendering usano i sistemi di tracciamento oculare per mettere in alta definizione solo gli elementi che stiamo osservando e lasciare gli altri alla risoluzione standard.

Inoltre, secondo un brevetto pubblicato (individuato da Upload VR), Sony sta lavorando su "occhiali con rilevamento dello sguardo e segnalazione elettro-ottica a un HMD".

Questi occhiali sviluppati da Sony sarebbero stati progettati su misura per chi li indossava e lo sguardo potrebbe essere rilevato dal visore VR tramite un sensore. In altre parole, chi indosserà questi occhiali potrà usare il VR molto più facilmente. Non ci aspettiamo che questi occhiali siano economici, ma l'implementazione del software per il tracciamento dello sguardo potrebbe significare che arriverà assieme al PSVR 2.

Gran Turismo Sport (Immagine: Polyphony Digital) (Image credit: Polyphony Digital)

Nonostante la maggior parte di ciò che "sappiamo" della VR di Sony di prossima generazione sia frutto di speculazione e voci di corridoio, sappiamo per certo che uno sviluppatore sta già pensando a cosa potrebbe fare con la potenza di PS5 VR.

In un'intervista con GT Planet, il creatore della serie Gran Turismo Kazunori Yamauchi ha rivelato che, quando si tratta di sfruttare la potenza delle console next-gen, lo scopo dello sviluppatore Polyphony Digital è di concentrarsi principalmente sulla realtà virtuale.

"La prima cosa che sarà influenzata dalla potenza in più è la realtà virtuale", ha dichiarato Yamauchi a GT Planet. "Non penso che ci sia qualcos'altro che richieda così tanta potenza di calcolo. Mi piace molto la realtà virtuale; Sono uno a credere nelle sue possibilità, ed è molto adatta per un gioco di guida".

Dato che Gran Turismo è una serie esclusiva per PlayStation, è probabile che il futuro del franchise comprenda il supporto a PlayStation VR, e il suo probabile successore: PlayStation VR 2.

Nonostante la Sony non abbia ufficialmente confermato che PSVR 2 sia in fase di sviluppo, i commenti di Yamauchi suggeriscono che la società farà grande affidamento al VR con la prossima PS5.

"Il VR è qualcosa che dipende fortemente dall'evoluzione della potenza della GPU e anche dal resto dell'hardware, così come anche dai dispositivi di visualizzazione", ha continuato Yamauchi. "È qualcosa in cui non ci sarà mai qualcosa come "troppa potenza di calcolo", ci sarà sempre quel limite imposto dall’hardware, e quel limite non sarà mai abbastanza alto per noi! Ovviamente questo migliorerà gradualmente nel tempo e faremo del nostro meglio per stare al passo."

Ratchet and Clank (Immagine: Sony) (Image credit: Sony)

Che forma avrà la PS5?

Secondo alcuni le future console come la PlayStation 5 saranno diverse rispetto a quelle attuali grazie alle tecnologie di cloud computing e streaming, rendendo inutili componenti che rendono così massicce le attuali console. Non pensiamo comunque che Sony seguirà l’approccio di Nintendo usando una struttura minimalista per la PS5.

Una buona ragione per questo è il fatto che con la PS4 Sony ha iniziato a usare le classiche componenti dei PC, mentre con le prime tre PlayStation sono stati usati componenti proprietari (che nel caso della PS3 hanno influito sulle vendite). Gli sviluppatori di software sono naturalmente i più contenti di questa scelta di Sony.

"Abbiamo sempre voluto CPU e GPU veloci, ma anche avere molta RAM veloce è importante. Non ha senso avere un processore veloce senza la memoria necessaria”. Chris Kingsley

“Gli sviluppatori vogliono poter realizzare i migliori giochi con il minimo sforzo. Vogliamo poter essere creativi e fare funzionare le cose” ha dichiarato Kingsley. “Per questo il software si deve basare sull’hardware della console, che a sua volta si basa su quello di un PC. Abbiamo sempre voluto CPU e GPU veloci, ma anche avere molta RAM veloce è importante. Non ha senso avere un processore veloce senza la memoria necessaria.”

Si tratta di idee condivisibili, ma alla fine ci sarà un hard disk? Sì, anche se non di quelli che vengono usati oggi. Sony ha confermato che userà un’SSD personalizzato nella PS5, con miglioramenti nei tempi di caricamenti di 19 volte rispetto all’attuale tecnologia SSD.

PlayStation Now (Immagine: Sony)

La PS5 e i giochi in streaming

Se i giochi venissero trasmessi in streaming alla PS5, il problema dell’archiviazione delle texture in alta definizione sparirebbe immediatamente. Sony in realtà ha già un servizio di game-streaming: PlayStation Now . Tuttavia sappiamo che Sony ha depositato un brevetto per un "sistema che permette di combinare lo stato registrato delle applicazioni con un output video interattivo delle applicazioni"(in altre parole un servizio di cloud gaming).

Niente potrebbe fermare Sony dal lanciare una versione della console più piccola per chi ha una connessione ultra-veloce.

Uno dei principali problemi rimane la velocità di connessione. Le TV 4K richiedono almeno una banda larga da 25 Mbps per fornire immagini di buona qualità, e non è sicuro che ai giochi 4K in streaming, che necessitano di ulteriori informazioni, basterebbe questa velocità. Niente potrebbe fermare Sony dal lanciare una versione della console più piccola per chi ha una connessione ultra-veloce, magari con una forma di abbonamento simile a quello dei gestori di telefonia che offrono l’hardware a prezzi scontati. (Ci sta pensando anche Microsoft ).

Ma il grosso delle vendite di PS5 dovrebbero ancora arrivare da un modello simile a PS4 , come conferma d'altronde l’intervista di Cerny.

Uncharted (Immagine: Naughty Dog)

PS5: disco ottico o no?

Il successo dei giochi scaricati, che continua a provocare il calo del settore dei supporti fisici, ha spinto molti esperti a dichiarare morto il disco ottico entro 10 anni. Non crediamo comunque che sarà la PS5 la prima console a scegliere questa strada, vista la diffusione dei supporti fisici.

Sony ha avuto molte critiche (giustificate) per non avere inserito un lettore 4K Blu-ray nella PS4 Pro, rendendola così meno desiderabile per i tanti appassionati di cinema e TV rispetto alla Xbox One S o alla Xbox One X.

I sondaggi continuano a indicare che i consumatori restano legati alla possibilità di acquistare un disco ottico in quanto è rivendibile (un’abitudine che naturalmente i produttori odiano) e permette di conservare spazio sul disco fisso.

Se così Sony dovesse decidere di non inserire un lettore Blu-ray sulla PS5, i giocatori vorrebbero avere un disco con molti TB di spazio in più come compensazione

Kingsley offre l’opinione di uno sviluppatore in merito: “Penso che il tempo dei dischi fisici stia finendo e che tutti si stiano orientando sul digitale. Comunque visto che alcuni continuano a preferire i dischi fisici non possiamo escluderli”.

Le percentuali di download continuano a crescere ma il CFO di EA Blake Jorgensen pensa che ancora per un po’ i dischi fisici verranno richiesti dal mercato.

“Console e dischi li avremo ancora per un po’ di tempo [...] In fondo sono i consumatori a dover scegliere il modo migliore per acquistare un gioco”

“Se poi non c’è più il negozio vicino a casa, allora sarà più semplice acquistare il formato digitale anche per loro.”



PlayStation 4 hardware (Immagine: TechRadar)

Quali giochi possiamo aspettarci di vedere sulla PS5?

Tutti i giochi di PS4, compresi quelli di PSVR, saranno compatibili con PS5. Questo è certo. Ma sicuramente stanno per essere realizzati giochi in grado di sfruttare la maggiore potenza di PlayStation 5.

Sappiamo già di CD Projekt Red e pensiamo che ci sia una buona possibilità che anche Cyberpunk 2077 sia uno dei primi titoli per PS5. Così come un accenno di Cerny, durante la sua intervista a Wired, lascia pensare che Death Stranding di Hideo Kojima sarà un titolo per entrambe le generazioni.

In questo momento ciascun titolo in progetto per PS4, da Ghost of Tsushima a The Last of Us 2, sarà un naturale candidato per un aggiornamento su PS5. Abbiamo anche sentito parlare dei sequel di God of War e Horizon: Zero Dawn ed è molto probabile che entrambi usciranno assieme, o subito dopo, alla PS5.

Sony ha confermato che la PS5 darà priorità ai giochi tripla A invece che ai giochi indie, in modo da concentrarsi sui "giocatori più esigenti".

PS5 games: all the games confirmed and expected on the PlayStation 5

Date un’occhiata al video PS4 vs PS4:PSVR qui sotto: