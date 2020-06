I migliori giochi open world per PC

I giochi open world sono in grado di trasportarvi in mondi bellissimi, pieni di luoghi magici pronti per essere esplorati. Questi titoli permettono ai giocatori di immergersi in atmosfere fantastiche facendoli sentire come se si trovassero su un altro pianeta. Non solo, grazie alle numerose campagne secondarie e ai luoghi nascosti che a volte sembrano infiniti, l’esperienza di gioco dei titoli open world si rivela più intensa e interessante che in qualsiasi altro genere.

Non è un caso che molti dei titoli più popolari mai pubblicati appartengano a questa categoria. I giochi open world sono a tutti gli effetti la prova di quanto i PC da gaming e i giochi stessi si siano evoluti nell’ultimo decennio. Il genere è diventato cosi popolare da vantare una fanbase enorme, attirando molti produttori di giochi indie che hanno dimostrato che i titoli open world non necessitano necessariamente di budget stratosferici.

Dai titoli più conosciuti come Red Dead Redemption 2, The Witcher 3 e GTA V ai giochi co-op come Ghost Recon Wildlands, i giochi open world sono il massimo che si può desiderare per un’esperienza immersiva. Date uno sguardo alla nostra lista per scoprire quali sono i migliori titoli disponibili al momento e iniziate da subito ad esplorare nuovi mondi.