Galaxy S20 Plus e Ultra, ancora poche ore per ricevere gratis i Galaxy Buds Plus

È diventata una pratica comune per le grandi aziende offrire omaggi per cercare di convincere i consumatori a prenotare uno smartphone o altri prodotti. Con alcuni modelli della serie Galaxy S20, Samsung offre gratuitamente i nuovi Galaxy Buds Plus.

È bello ricevere un paio di auricolari true wireless senza costi aggiuntivi, vero? Bene, dovrete però essere veloci a preordinare lo smartphone perché avete tempo sino a domani, otto marzo, data in cui scadrà la promozione.

Se Galaxy Buds Plus non vi interessano, potete scegliere di aspettare che i prezzi di Samsung Galaxy S20 Plus o della variante Ultra scendano permettendovi di risparmiare. Tuttavia probabilmente ci vorrà un po' di tempo prima di assistere a un notevole calo dei prezzi, il che significa che preordinare lo smartphone in questo momento potrebbe essere la mossa giusta.

Coloro invece che sono interessati al modello più economico, Samsung Galaxy S20, non hanno motivo di avere fretta, in quanto l'azienda non include questo modello nella promozione, quindi anche se aspetterete diverse settimane o mesi non vi perdete nulla.

Se siete interessati a preordinare il Galaxy S20 Plus o il Galaxy S20 Ultra per ricevere l’omaggio, di seguito spieghiamo come procedere.

Disney+: 10 euro di sconto sul primo abbonamento annuale Fino al giorno prima del lancio, potete risparmiare 10 euro scegliendo l’abbonamento annuale di Disney Plus. Questa offerta scade il 23 marzo e offre 12 mesi di streaming di contenuti Disney sia vecchi che nuovi. Gli sconti Disney Plus non saranno così frequenti, quindi agite velocemente e approfittatene.Vedi offerta

Come richiedere gratuitamente i Galaxy Buds Plus

Sfortunatamente, lo smartphone non viene fornito automaticamente con gli auricolari, ma è necessario richiederli attraverso una precisa procedura ma non preoccupatevi, il procedimento sembra abbastanza semplice. Ecco i passaggi da seguire:

Domani 8 marzo 2020: lo smartphone va prenotato entro questa data.

31 marzo 2020: entro questa data bisogna completare l’acquisto o il noleggio con Samsung Smart.

10 aprile 2020: è la scadenza massima per registrare Galaxy S20 Plus o S20 Ultra 5G caricando la prova di prenotazione e quella di acquisto/noleggio su Samsung Members.

Alla promozione aderiscono anche quei dispositivi acquistati con abbonamento da un operatore telefonico. I negozi italiani che aderiscono all’iniziativa sono: Samsung Italia on-line shop, Mediaworld online, Unieuro online, Euronics online, Trony online, Expert online, Comet, Bytechno.it, Monclick.it, Tim online, Vodafone online, Wind online, 3 online, Eprice, Amazon e Freeshop. Per maggiori dettagli su questa promozione vi consigliamo di leggere il regolamento ufficiale di Samsung , all’Articolo IX a pagina 3.

Come sono i Samsung Galaxy S20 Plus e Ultra?

Samsung Galaxy S20 Plus

S20 Plus è la via di mezzo della serie Galaxy S20 di Samsung, che offre una fotocamera ad alte prestazioni con un sensore di profondità, che consente di creare immagini 3D. La batteria è da 4.500 mAh e lo schermo 6,7 pollici.

Samsung Galaxy S20 Ultra

S20 Ultra è il migliore dei tre. Ha la fotocamera più avanzata, che è capace di scattare foto a 108 MP, ma soprattutto offre uno zoom fino a 100x, superando quello del Huawei P30 Pro e la batteria è da 5000 mAh.