Fujifilm X-T4: tutto ciò che sappiamo finora

Fujifilm X-T3 è una delle nostre fotocamere mirrorless preferite degli ultimi anni, che combina un ottimo sensore APS-C, una solida maneggevolezza e la migliore gamma di obiettivi APS-C in circolazione. Secondo le indiscrezioni, però, sembra che Fujifilm X-T4 sia davvero all'orizzonte.

In tal caso, l'X-T4 arriverebbe un po' prima del previsto, dato che l'attuale X-T3 ha meno di 18 mesi ma sembra probabile che l'X-T4 (o quello che sarà il suo vero nome) combinerà funzionalità moderne come un nuovo EVF con stabilizzazione delle immagini nel corpo macchina, come abbiamo già visto su Fujifilm X-H1, lanciato esattamente due anni fa.

Quindi quali altre funzionalità possiamo aspettarci da una Fujifilm X-T4 e quando potremo acquistarne una? Abbiamo raccolto tutte le ultime indiscrezioni ed elaborato qualche analisi per aiutarvi a decidere se potrebbe essere il momento di un aggiornamento, o di passare direttamente alla fotocamera mirrorless APS-C di punta di Fujifilm.

(Image credit: Fujifilm)

Fujifilm X-T4: data di rilascio e prezzo

La data annunciata della Fujifilm X-T4 è il 4 febbraio

Le spedizioni inizieranno apparentemente a marzo

La fonte Fuji Rumors è abbastanza sicura che le spedizioni di Fujifilm X-T4 inizieranno a marzo, con relativo annuncio probabilmente il 4 febbraio.

Se da una parte ci sembra un po' presto per il modello successivo della Fujifilm X-T3 (uscita 18 mesi fa, mentre di solito segue un ciclo di aggiornamento di due anni), dall'altra ci sono abbastanza indiscrezioni intorno a questo argomento da suggerire che potrebbe essere davvero così.

Il 9 gennaio il sito giapponese Nokishita ha notato che due nuove fotocamere Fujifilm hanno ottenuto la certificazione delle autorità cinesi (MIIT), e una terza è stata registrata alla FCC degli Stati Uniti. Questo di solito succede poco prima dell'annuncio di un prodotto e da allora Fuji Rumors ha decifrato i tre codici prodotto come Fujifilm X-T4, X100V e X-T200: ciò significa che X-T4 probabilmente farà parte di un grande annuncio di Fujifilm all'inizio di febbraio.

Al momento, ancora non si parla di un ipotetico prezzo per l'X-T4, ma possiamo fare alcune ipotesi considerando quelli dei modelli precedenti.

Il prezzo di lancio dell'X-T3 è stato di €1.549 ma si vocifera che l'X-T4 includa, tra le altre caratteristiche, la stabilizzazione delle immagini nel corpo macchina (IBIS) e un EVF migliorato Ci aspettiamo inoltre un prezzo più vicino all'X-H1. Questo modello è stato lanciato a €1.940 nel febbraio 2018, quindi prevediamo che l'X-T4 potrebbe costare all'incirca €2.030 (solo il corpo macchina) ma vi forniremo altre notizie ufficiali man mano che le avremo.

(Image credit: Fujifilm)

Fujifilm X-T4 avrà la stabilizzazione dell'immagine interna (IBIS)?

La notizia più rilevante delle caratteristiche della X-T4 è che avrà IBIS

Questo potrebbe farla diventare l'erede spirituale sia dell'X-H2 che dell'X-T3

Finora non ci sono state notizie dettagliate sulle specifiche della Fujifilm X-T4, ma Fuji Rumors è sicuro di una cosa: l'X-T4 avrà una stabilizzazione dell'immagine nel corpo macchina (IBIS).

L'inclusione di IBIS sarebbe un grande supporto sia per immagini fisse che video e inoltre supporterebbe una migliore ripresa a mano libera sia in condizioni di scarsa luminosità sia con obiettivi che non dispongono di stabilizzazione incorporata, almeno per quanto riguarda gli obiettivi Fujifilm, quelli senza OIS nel loro nome.

Sarebbe anche significativo perché, finora, solo in una fotocamera Fujifilm è presente IBIS: la Fujifilm X-H1. Se si considerano queste voci su IBIS, l'X-T4 potrebbe in qualche modo essere un successore spirituale dell'X-H1 tanto quanto l'X-T3, dato che la fotocamera è stata annunciata nel febbraio 2018, quasi esattamente due anni prima della data di lancio prevista per la X-T4.

Tradizionalmente nelle fotocamere della serie X di Fujifilm non è presente IBIS perché il loro punto forte è sempre stata la combinazione tra un grande sensore e un piccolo corpo macchina e per i fotografi l'aggiunta di stabilizzazione di solito significa un corpo più grande. La sezione video sta diventando sempre più potenziata nei recenti modelli della linea XT e gli ingegneri di Fujifilm sembrano lavorare da diversi anni per rendere più piccolo IBIS. Per questo sembra certamente plausibile l'inclusione di questo sistema su X-T4 che aiuterebbe a differenziarla dalla X-T30, più piccola e particolarmente adatta ai viaggi.

(Image credit: Fujifilm)

Fujifilm X-T4: altre nuove funzionalità

X-T4 potrebbe essere in grado di girare video 6K/60p

Potrebbe anche avere un EVF e una durata della batteria migliorate

Probabile aumento delle dimensioni del corpo macchina e del peso

A parte l'inclusione di IBIS, le altre caratteristiche di X-T4 sono forse più delle supposizioni.

L'ipotesi riportata da FujiAddict nel novembre 2019 suggeriva che X-T4 sarebbe stata in grado di girare video 6K/60p a 10-bit e di avere uno schermo a rotazione completamente articolato simile a quello della Panasonic S1H.

Il sito ha anche supposto che il corpo macchina potrebbe essere più spesso di 8,5 mm e circa 150 g più pesante di X-T3, con un aumento delle dimensioni, sicuramente probabile se le voci su IBIS fossero corrette.

Un paio di altre indiscrezioni presenti nella categoria "speculazioni", pubblicate da Fuji Rumors il 13 gennaio, includono un "EVF migliore della sua categoria" e una durata della batteria migliorata. Il primo potrebbe essere l'EVF da 5,76 milioni di punti come visto sulla Panasonic S1, e sarebbe un bel salto rispetto ai 3,69 milioni di X-T3.

Non è chiaro se la maggiore durata della batteria sarebbe dovuta ai miglioramenti del software o a una nuova unità di batteria. Sembra improbabile che Fujifilm utilizzi un'alternativa alla batteria di X-T4 NP-W126S, dato che è utilizzata da tutte le altre fotocamere X-T e X-Pro, sebbene la linea GFX utilizzi un'unità diversa, la NP-T125. Vi forniremo notizie ufficiali sulle funzionalità di X-T4 non appena le avremo.

(Image credit: Fujifilm)

Voci Fujifilm X-T4: il primo verdetto

Sembra sempre più probabile che Fujifilm annuncerà un successore di X-T3 a febbraio, insieme alle nuove X100V e X-T200: la domanda è però in che modo.

I tempi previsti per l'annuncio, esattamente quasi due anni dopo l'arrivo di X-H1, danno credito alle voci che riguardano X-T4 e il suo equipaggiamento con IBIS, tanto quanto un successore di X-T3. Ciò significa che X-T4 potrebbe anche non essere il suo vero nome, anche se probabilmente è quello più adatto a questa fotocamera.

Sulla base delle voci finora, X-T4 si preannuncia come il fiore all'occhiello che ci si aspetta, con un occhio di riguardo alla sezione video che potrebbe renderlo un potenziale rivale della GH5 e la S1H di Panasonic. Speriamo solo che risolva anche alcuni dei problemi di X-T3, come le dimensioni dell'impugnatura quando si utilizzano obiettivi più lunghi e la mancanza di un quadrante di compensazione dell'esposizione bloccabile.

Considerato che ha meno di 18 mesi, X-T3 potrebbe persino rimanere in vendita come alternativa più piccola e più economica a X-T4, ma dovremo aspettare fino a febbraio per scoprirlo. Fino ad allora, aggiorneremo questa pagina con più indiscrezioni e quando ci saranno notizie ufficiali.