iPad Pro 2020: quattro nuovi modelli svelati sul sito ufficiale Apple

L’uscita della nuova gamma iPad Pro 2020 è prevista entro la fine di marzo (emergenza Coronavirus permettendo), ma Apple ha pubblicato alcune prove che potrebbero suggerire un lancio anticipato dei nuovi tablet.

Come riportato dal sito Web iPhone in Canada , la versione cinese del sito ufficiale Apple ha svelato quattro nuovi modelli di iPad Pro: si tratta di riferimenti pubblicati nella sezione di supporto dedicata agli utenti in possesso di iPad, che sono stati poi prontamente rimossi, dunque non abbiamo avuto modo di visionare immagini, specifiche o prezzi.

Le quattro versioni sopra citate non sembrano discostarsi molto dai modelli di iPad Pro presenti attualmente sul mercato, poiché si tratterebbe di due modelli da 11 pollici e due da 12,9 pollici, dimensioni in linea con la generazione 2018 di iPad Pro, in modo particolare con iPad Pro 11 e iPad Pro 12.9 ; ciò lascia presagire che Apple abbia intenzione di non abbandonare la strada sicura già battuta in passato.

Guardare indietro per andare avanti

L’indiscrezione parla di due modelli di iPad Pro per ogni dimensione e ciò suggerisce che potremmo assistere nuovamente alla distinzione tra le versioni dotate di sola connettività Wi-Fi e quelle che possono sfruttare anche la connessione dati tramite scheda SIM. Dunque, anche in questo caso non si tratterebbe di una novità, poiché i modelli di iPad Pro del 2018 presentavano questo tipo di soluzione legata al metodo di connessione alla rete.

Tuttavia, non possiamo pensare che il nuovo iPad Pro 2020 abbia soltanto punti in comune con la generazione precedente: diverse fonti affermano che il nuovo tablet di casa Apple potrebbe essere dotato di tre o quattro fotocamere, in stile iPhone 11 Pro Max , di una tecnologia dello schermo avanzata e di una qualità costruttiva ulteriormente migliorata.

Non ci resta che attendere l’uscita ufficiale del nuovo iPad Pro 2020, sperando che i piani di lancio possano non essere stravolti dalla diffusione della pandemia di coronavirus, che ha scosso il mercato tecnologico (e non solo) su tutta la linea; dopotutto, questa notizia suggerisce che siamo agli sgoccioli e mancano soltanto gli ultimi dettagli da limare affinché il nuovo iPad Pro 2020 possa debuttare sul mercato.

Fonte: GSMArena