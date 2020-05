Fortnite aggiunge la modalità Party Royale

Se avete sempre desiderato partecipare a una partita di Fortnite senza armi in modo da poter giocare e rilassarvi con i vostri amici, Epic Games potrebbe aver rilasciato la modalità giusta per voi. Si chiama Party Royale ed è già disponibile.

Fortnite continua a evolversi da un battle royale a uno spazio interattivo per esperienze esclusive, come concerti ed eventi in-game per giocatori su larga scala. Un recente concerto di Travis Scott, che insegna ai bambini di tutto il mondo come usare il filo interdentale (riferito alla danza), ha attirato oltre 27 milioni di giocatori nel gioco.

La modalità Party Royale è un paradiso in cui i giocatori entrano senza armi e materiali (legno, pietra, metallo). Il party si svolge su una versione più piccola dell'isola principale e include cabine telefoniche in cui i giocatori possono cambiare skin a metà partita.

La modalità Party Royale vanta anche mini aree in cui potete confrontarvi con i vostri amici in sfide di aliante, calcio, gare automobilistiche e motonautica.

Party Royale è trapelata poche ore prima che arrivasse ai server. In un messaggio rivolto ai creatori di contenuti, Epic Games ha descritto la modalità come un nuovo spazio sperimentale e in evoluzione.

