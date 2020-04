Microsoft Surface Duo: terzo schermo mostrato in un brevetto

Secondo le ultime indiscrezioni, Microsoft avrebbe intenzione di aggiungere un terzo schermo di dimensioni ridotte a bordo di Surface Duo (visibile in foto), da posizionare a ridosso della cerniera.

Come riportato dal sito Windows Latest , il nuovo componente hardware è apparso in un brevetto depositato da Microsoft e pubblicato in formato PDF sul sito Free Patents Online ; tale documento riporta la descrizione di un dispositivo pieghevole dotato di un piccolo schermo posto in prossimità della cerniera.

Dunque, Microsoft Surface Duo sarà probabilmente un dispositivo pieghevole con due schermi principali intervallati da una cerniera, lungo la quale dovrebbe trovarsi un terzo display in grado di visualizzare tutte le informazioni utili all’utente.

Ad esempio, qualora il dispositivo a doppio schermo fosse chiuso, le notifiche o le chiamate perse potrebbero essere visualizzate all'esterno della cerniera (forse utilizzando icone specifiche a seconda del tipo di notifica). Il terzo display potrebbe risultare utile anche nel caso in cui Surface Duo sia in modalità tenda o con i due schermi principali in posizione back-to-back: l’utente potrebbe visualizzare, lungo la dorsale del dispositivo, le informazioni relative a un’app in esecuzione sullo schermo che si trova sul lato opposto.

Un altro utilizzo pratico potrebbe essere rappresentato dalla possibilità di scorrere il dito sul terzo display per eseguire uno switch della riproduzione audio di due app in esecuzione contemporaneamente sui due schermi principali.

Con il dispositivo in configurazione aperta, ovvero con l’utente che utilizza entrambi gli schermi in contemporanea, il terzo display sulla cerniera potrebbe essere inglobato in uno dei due principali, per dare vita a un unico grande schermo. Nel caso stiate guardando una foto, l’immagine si distribuirà su tutti e tre gli schermi per occupare l’intera area disponibile.

Il terzo mini-display potrebbe risultare utile per liberare spazio sullo scherma, ospitando i tasti di scelta rapida o i pulsanti dell’interfaccia utente usati più frequentemente e per visualizzare il nome di un film o di una canzone in riproduzione.

Microsoft Surface... Trio?

Il terzo schermo sulla cerniera potrebbe ampliare il ventaglio di funzionalità a disposizione di Microsoft Surface Duo, monitorando lo stato del dispositivo e fornendo un supporto intelligente all’utente tramite la notifica di informazioni riguardanti l’attività delle varie app in esecuzione.

Tuttavia, non possiamo affermare con certezza che Microsoft realizzerà un dispositivo con due schermi principali e uno secondario posizionato sulla cerniera: l’idea è stata vagliata dal reparto di ricerca e sviluppo, ma ciò non implica che l’hardware riesca a superare l’ampia trafila che comprende le fasi di progetto, test e prototipazione.

Dopotutto, non vediamo l’ora di scoprire cosa Microsoft ha in serbo per il futuro e siamo pronti a scommettere che l’azienda sia alla ricerca di modi per rendere più innovativo il settore del mobile computing, anche con proposte diverse da Surface Duo.