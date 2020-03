Facebook, dark mode anche per il noto social network

La dark mode di Facebook è finalmente disponibile. Dopo mesi di test, la società ha annunciato il lancio ufficiale della sua nuova interfaccia desktop, dotata di un comando per attivare la nuova modalità scura.

"A partire da oggi, la maggior parte degli utenti Facebook avrà accesso al nuovo design del desktop", ha dichiarato un portavoce dell'azienda TechCrunch .

Quando ricevete l'aggiornamento, dovreste vedere un pulsante nella parte superiore della pagina che vi chiede se volete "provare il nuovo Facebook" (ci vorranno alcuni giorni per essere distribuito a livello globale, quindi non preoccupatevi se ancora non lo vedete). Accettate, poi andate nel menu delle impostazioni in alto a destra per trovare il comando di attivazione/disattivazione della dark mode.

Attivazione

È un ottimo momento per l'aggiornamento, poiché gli utenti popolano i social network per tenersi in contatto durante l'epidemia di Coronavirus. La dark mode dovrebbe affaticare meno gli occhi mentre, di sera, vi collegate con i vostri amici e cari.

Non riuscite ancora a vedere l'opzione? Potete sempre utilizzare Google Chrome per "forzare" la dark mode su Facebook, che non è esattamente come quella ufficiale, ma le si avvicina parecchio.

Per prima cosa assicuratevi di avere l'ultima versione di Chrome. Se non ne siete sicuri, aprite il menu principale, selezionate "Guida", poi "Informazioni su Google Chrome" e il browser troverà e installerà automaticamente tutti gli aggiornamenti disponibili.

Ora scrivete chrome://flags/#enable-force-dark nella barra degli indirizzi e modificate la prima casella che vedete da "Predefinito" a "Abilitato". Vi verrà richiesto di riavviare il browser, quindi assicuratevi di salvare prima qualsiasi lavoro.