VPN, non perdete questa incredibile offerta: 49% di sconto sul migliore servizio al mondo

Se avete la necessità di aggirare le restrizioni geografiche per lo streaming di contenuti o desiderate proteggere la vostra sicurezza online (soprattutto se state usando maggiormente il vostro notebook o dispositivo mobile in questo periodo), allora una VPN potrebbe essere la soluzione giusta per voi.

Per cosa possono essere utilizzate le VPN?

Le VPN, o Virtual Private Networks, sono incredibilmente popolari ed estremamente utili. Aiutano a rimanere anonimi e sicuri online, grazie alla loro crittografia e alle politiche di zero log. Quindi, se in questo periodo lavorate da casa o volete accedere al vostro banking online in modo sicuro, le VPN sono ideali!

Inoltre è la loro versatilità che li rende così attraenti e forse sono addirittura da preferire rispetto agli antivirus tradizionali, poiché consentono di mostrare un indirizzo IP diverso da quello reale del vostro notebook o smartphone (o persino del router). Potete visitare siti web e programmi TV con limitazioni geografiche e molte persone li usano anche per guardare il catalogo di Netflix o Disney Plus del proprio paese mentre si trovano all'estero.