Disney+: come funziona, prezzo, esclusive

Disney Plus, noto anche come Disney+, è la tanto attesa piattaforma streaming della Disney. È il tentativo del gigante dell'intrattenimento di competere con servizi affermati come Netflix e Amazon Prime Video. La piattaforma è molto simile a Netflix, ma incentrata su contenuti Disney, Pixar, Fox, Marvel, Star Wars e National Geographic. In questo articolo potrete trovare tutte le informazioni utili, come scaricare l'app, come accedere al servizio, tutti i contenuti disponibili e quelli che arriveranno nei prossimi mesi. Approfittate della prova gratuita di 7 giorni se volete farvi un'idea di come funziona Disney Plus.

Disney Plus ha avuto un splendido esordio, e questo mese ha raggiunto i 50 milioni di abbonati. A novembre il servizio era stato reso disponibile negli USA, in Australia, in Nuova Zelanda, in Canada e nei Paesi Bassi. Disney Plus poi ha debuttato anche nel resto dei Paesi europei, e ora è finalmente disponibile in Italia al prezzo di 6,99€ al mese: potete iniziare a godervi questa fantastica piattaforma streaming!

Il motivo principale che potrebbe spingervi a sottoscrivere un abbonamento, oltre naturalmente al catalogo completo di ogni film o cartone Disney mai uscito, è la sezione dei contenuti originali, a partire da The Mandalorian, la prima serie TV live-action dell'universo di Star Wars con Baby Yoda, l'icona della pop culture di quest'anno. Ma sono previsti contenuti originali anche per Pixar e Marvel, e nel 2020 se tutto va secondo i piani dovrebbero debuttare WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier, le prime serie TV Marvel. Pare che Disney sia ben preparata per affrontare i suoi rivali Netflix, Amazon Prime e Apple Plus.

Su Disney Plus troverete i classici film d'animazione Disney, Pixar, Star Wars, Marvel e contenuti Fox come I Simpson. Finora ci è piaciuta la base di contenuti offerta da questo servizio, e molti altri contenuti saranno aggiunti man mano nel corso del 2020.

C'è qualche contenuto momentaneamente assente che si è fatto notare, come La Spada nella Roccia, di cui però ci aspettiamo presto l'arrivo sulla piattaforma. Tra le uscite al cinema più recenti, sulla versione italiana di Disney Plus sono approdati da poco Toy Story 4 e Star Wars - L'Ascesa di Skywalker. Non sappiamo con esattezza quando arriveranno su Disney Plus nè Frozen 2, nè il nuovo film della Pixar, Onward, il cui debutto sarebbe stato previsto nei cinema per il 3 aprile.

Disney+: registrazione e prova gratuita

Se non siete ancora sicuri di abbonarvi a Disney Plus, ma volete prima provare la piattaforma, potrete avere sette giorni di prova gratuita registrandovi dal sito web ufficiale Disney+ : se non siete soddisfatti del servizio potrete disdire in qualunque momento, senza alcun costo aggiuntivo.

Disney+: il nostro verdetto

Siete curiosi di sapere come funziona Disney Plus? Abbiamo scritto una recensione su Disney Plus, e le prime impressioni sono ottime. Siamo rimasti piuttosto colpiti da ciò che abbiamo visto e siamo curiosi di sapere Disney stia programmando la creazione di nuovi contenuti originali abbastanza velocemente, data la rapidità con cui i suoi concorrenti sfornano nuovi film e serie TV. In ogni caso, l’attuale lista di film e programmi TV ha già una solida base.

Il catalogo Disney non è del tutto completo, manca infatti qualche film Disney degli anni '90, ma li troverete comunque praticamente tutti. A parte alcuni film Marvel e Star Wars assenti, non possiamo lamentarci. Sicuramente la popolarità di Disney Plus è stata aiutata dal fatto che The Mandalorian sia stato reso disponibile dal primo giorno.

Non sapete cosa guardare? Date un'occhiata alla nostra classifica dei migliori film su Disney Plus e le migliori serie TV su Disney Plus per qualche consiglio.

Disney+: film e serie TV in arrivo nel 2020

Disney Plus ha debuttato con un catalogo già sostanzioso, ma per il 2020 e 2021 sono previsti tanti nuovi arrivi. Se cercate sulla piattaforma il titolo di un film Disney, in automatico potrete vedere la data in cui sarà disponibile. I nuovi arrivi scaglionati dovrebbero aiutare a dilazionare i nuovi abbonamenti e incuriosire il potenziale pubblico. Questi sono i prossimi arrivi previsti per il 2020 e 2021:

Artemis Fowl (12 giugno), Tarzan (23 giugno 2020), Avengers: Infinity War (25 giugno 2020), Corsa a Witch Mountain (1 luglio 2020), Ant-Man and the Wasp (29 luglio 2020), Gli Incredibili 2 (30 luglio 2020), The Falcon and the Winter Soldier (agosto 2020), Cenerentola, il film del 2015 (1 settembre 2020), Christopher Robin (25 settembre 2020), La Bella e la Bestia, il live-action (1 ottobre 2020), Maleficent (1 ottobre 2020), The Mandalorian, la seconda stagione (ottobre 2020), Ralph Spacca Internet (11 dicembre 2020), WandaVision (TBA 2020), Il Libro della Giungla, il film del 2016 (30 maggio 2021), The Lone Ranger (30 aprile 2012), Tomorrowland (1 settembre 2021), Loki (TBA 2021), What If...? (TBA 2021), Hawkeye (TBA 2021), Moon Knight (TBA 2021), Ms. Marvel (TBA 2021), Stoffa da Campioni, reboot ancora senza titolo ufficiale (TBA), Obi-Wan Kenobi, serie TV ancora senza titolo ufficiale (TBA), Cassian Andor, serie TV ancora senza titolo ufficiale (TBA).

Nel 2020 sicuramente arriveranno su Disney Plus molti altri film usciti di recente, come Frozen 2 e Maleficent: Signora del Male. Altri film che usciranno nel 2020 come Mulan, Black Widow, Soul, Onward - Oltre la Magia e Jungle Cruise potrebbero anch'essi approdare su Disney Plus entro la fine dell'anno.

Disney+: domande frequenti

Cos'è Disney+? Come Netflix, è un servizio di streaming, ma riguarda solo contenuti Disney.

Come vedere Disney+? Disney Plus è già disponibile negli Stati Uniti, in Canada e nei Paesi Bassi. Arriverà domani, il 24 marzo 2020, in Italia e in gran parte dell'Europa.

Quanto costa Disney+? Costerà 6,99€ al mese (69,99€ all'anno). Alternativamente, potete approfittare dell'offerta di Disney Plus, potete prenotare subito il primo anno e ottenere uno sconto di dieci euro. Pagherete quindi €59,99 invece di €69,99. L'offerta resterà valida fino al prossimo 23 marzo.

Da dove vedere Disney+? Disney Plus è disponibile su iOS, Android, Apple TV, PS4, Xbox One, dispositivi Amazon, browser e Android TV.

Disney+ batterà Netflix? La sfida Disney Plus vs Netflix è interessante, ma, probabilmente, c'è spazio per entrambi sul mercato.

Come funziona Disney+? Non ci sono canali in quanto tali, ma ci sono cinque piattaforme di contenuti separati per Disney, Pixar, Star Wars, Marvel e National Geographic.

Disney+: su che piattaforme è disponibile

Ecco la lista degli store che attualmente hanno l’applicazione Disney+ disponibile.

Disney+: prezzo e servizi

Disney+ potrà essere vostro a €6,99 mensili, oppure se siete sicuri che vi piaccia e volete risparmiare, a €69,99 scegliendo l’abbonamento annuale. Potrete accedere a Disney+ su 10 dispositivi differenti, realizzare fino a 7 profili nello stesso account e avere fino a quattro stream attivi in contemporanea. Sarà anche possibile impostare profili per bambini, con interfaccia e navigazione facilitata e accesso esclusivamente ai contenuti adatti per la loro età.

Disney+: supporto 4K e HDR

Disney Plus supporta 4K e HDR, e per la prima volta molti dei titoli sono finalmente disponibili in queste risoluzioni. Pronti a guardarvi tutta la saga di Star Wars con una risoluzione mai vista prima?

Disney+: app e dispositivi compatibili

Disney Plus è disponibile su praticamente qualunque dispositivo vi venga in mente, come smartphone, console, dispositivi per lo streaming e Smart TV .

Potrete guardare Disney Plus anche mentre siete in viaggio o state andando al lavoro. Inoltre, è possibile scaricare qualsiasi contenuto per guardarlo offline quando preferite, senza limiti (a patto che abbiate un abbonamento attivo e possiate connettervi a Internet almeno una volta ogni 30 giorni).

Disney Plus è disponibile per Apple TV, i dispositivi di streaming Roku, Google Chromecast , Amazon Fire, iOS e Android, PS4 e Xbox One, nonché la piattaforma Android TV che supporta Nvidia Shield TV, TV Sony e TV Hisense.

L’unica eccezione è costituita dalla Nintendo Switch, un dispositivo che presenta ancora molte lacune per quanto riguarda il supporto alle piattaforme per lo streaming.

Disney+: film e serie TV disponibili

Cliccate qua per vedere quali sono tutti i contenuti Disney Plus disponibili al lancio . Sulla piattaforma potete trovare tutti i film di Star Wars (escluso The Rise of Skywalker), oltre alla quasi totalità dei film Pixar e Marvel usciti finora e ai remake del 2019 di Aladdin e Il Re Leone.

Se siete incerti su cosa guardare, date un’occhiata ai migliori film disponibili su Disney Plus e alle migliori serie TV disponibili su Disney Plus . Per quanto riguarda The Mandalorian, i primi due episodi sono già disponibili, e quelli nuovi escono su base settimanale. Normalmente potete aspettarvi l’uscita di un nuovo episodio di ogni serie TV originale Disney Plus su base settimanale, a esclusione di The Clone Wars, di cui usciranno due episodi a settimana.

Altri contenuti originali includono il live-action di Lilli e il Vagabondo, High School Musical: The Musical - La Serie, Il Mondo Secondo Jeff Goldblum, Togo, I Perchè di Forky.

Disney Plus: film e serie TV in arrivo

Prossimamente su Disney Plus arriveranno molte nuove serie TV esclusive. Per quanto riguarda i contenuti Marvel, tra i nuovi show ci saranno The Falcon and the Winter Soldier (in uscita ad agosto), WandaVision (in uscita a novembre), Loki e Hawkeye (previsti per il 2021), e la serie TV animata What If...?

Inoltre, aspettatevi l’arrivo di altre serie TV come Moon Knight, Ms Marvel e She-Hulk. A differenza dei contenuti Marvel usciti in esclusiva per Netflix, le serie TV che abbiamo elencato qua sopra saranno ufficialmente parte dell’Universo cinematografico Marvel, con la partecipazione di alcuni degli stessi attori dei film.

Il debutto della seconda stagione di The Mandalorian, prodotta da Lucasfilm, è previsto per ottobre 2020. Lucasfilm inoltre sta sviluppando un film di Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor e una serie TV prequel di Rogue One con Diego Luna.

È molto probabile che presto, o almeno entro la fine del 2020, su Disney Plus arriveranno alcuni film di recente uscita come Onward, Star Wars: The Rise of Skywalker e Maleficent: Signora del Male.

Disney+arriva su Sky Q e NowTV

Disney e Sky hanno stretto un accordo pluriennale per la distribuzione di Disney Plus sulla piattaforma Sky Q. Questo significa che presto potrete godervi Disney Plus comodamente sul vostro televisore esattamente come fate con i contenuti Sky. Non sappiamo esattamente quando questa funzione verrà implementata per il mercato italiano, ma ci auguriamo sia solo questione di mesi.

Disney Plus inoltre in futuro sarà anche disponibile su NowTV.