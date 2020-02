Disney Plus, gli spettacoli Marvel svelati durante il Super Bowl

Il Super Bowl riesce sempre a rendere felici gli appassionati di film di successo tramite grossi spot pubblicitari dedicati ai più grandi film in uscita nel corso dell’anno.

L’ascesa dei servizi per lo streaming ha portato anche le serie televisive sotto i riflettori e Disney Plus ci ha offerto un’anteprima delle prossime serie TV Marvel Studios.

Lo spot televisivo dura solo 30 secondi, ma riesce a soddisfare gli spettatori nonostante la breve durata. Nel piccolo spot troviamo le tanto attese serie TV della Marvel Studios, tra cui The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision e Loki.

Sfortunatamente lo spot pubblicitario non rivela le date di uscita esatte, anche se una recente indiscrezione di Deadline ha suggerito che The Falcon and the Winter Soldier approderà su Disney Plus nell'agosto 2020.

Nel frattempo, la Marvel ha confermato che WandaVision è stato anticipato per debuttare quest'anno e non più nel 2021 come previsto inizialmente. I fan di Loki invece dovranno purtroppo aspettare fino al prossimo anno per la serie TV a lui dedicata.

Potete dare un'occhiata allo spot TV "Big Game" di Disney Plus e Marvel qui sotto.