Disney Plus: The Falcon and the Winter Soldier rinviata a data da definirsi

Disney ha appena confermato che The Falcon and the Winter Soldier non debutterà ad agosto 2020 come previsto inizialmente senza però indicare una nuova data di lancio. Già da tempo sapevamo che i nuovi show Marvel che dovevano entrare a far parte dell'offerta Disney Plus sono stati posticipati per i problemi di produzione legati alla pandemia da covid-19, ma la conferma ufficiale è arrivata con la pubblicazione del calendario di agosto, nel quale non compaiono nuovi titoli legati al mondo dei supereroi.

Stando al report di EW, la speranza è che Disney decida di comunicare le date di uscita a breve. The Falcon and the Winter Soldier si trovava a pochi passi dalla conclusione delle riprese quando la produzione è stata interrotta a causa dell’escalation di contagi riscontrati a Praga, città in cui si stavano girando le ultime scene della prima stagione.

Non è chiaro se il ritardo colpirà anche le altre serie, come l’ormai prossima WandaVision che, stando a quanto affermato dall’attrice Kathryn Hahn in un’intervista rilasciata il mese scorso a Digitalspy, sarebbe ancora in fase di finalizzazione.

In ogni caso va specificato che la data di lancio di questa serie era prevista per dicembre 2020 e al momento non ci sono smentite a riguardo. Nel frattempo, nella finestra di tempo che separa le due serie Marvel, dovrebbe arrivare la seconda stagione di The Mandalorian, prevista per ottobre 2020 e ultimata appena prima del lockdown.

Quali sono le altre serie Marvel in lavorazione?

La scorsa settimana THR ha segnalato l’assunzione di alcuni registi per la prima stagione di Marvel Hawkeye. Si tratta della quarta serie live-action in arrivo su Disney Plus dopo The Falcon e Winter Soldier, Wanda Vision e Loki. Hawkeye dovrebbe fare il suo esordio televisivo nel corso del 2021.

In seguito si prevede l’arrivo di altre due serie di cui non conosciamo la data di uscita, ovvero She-Hulk e Moon Knight. Per entrambe sono stati assunti gli sceneggiatori e ci aspettiamo che le riprese vengano ultimate entro il 2022, anche se si tratta di una data piuttosto lontana per fare ipotesi accurate.

Non è chiaro se Marvel voglia proporre dei seguiti alle prime stagioni delle sue serie TV, ma ci sono buone probabilità che lo faccia. Del resto per molti spettatori la presenza dei supereroi di Stan Lee è stato il motivo principale per sottoscrivere l’abbonamento a Disney Plus.