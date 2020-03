Death Stranding è in arrivo su PC e includerà alcuni contenuti bonus di Half-Life

La data di lancio della versione per PC di Death Stranding è stata ufficializzata, confermando le voci che si susseguono dal termine dello scorso anno: il titolo ideato da Hideo Kojima approderà su PC il prossimo 2 giugno e sarà distribuito tramite gli store online di Steam e Epic Games.

La notizia della disponibilità del gioco in entrambi i negozi online può far dormire sogni tranquilli a molti videogiocatori, che temevano una vendita in esclusiva di Death Stranding da parte di un solo rivenditore tra i due menzionati.

Curiosamente, la versione di Death Stranding per PC includerà alcuni contenuti speciali realizzati da Valve, consistenti in una sorta di fusione con il mondo di Half-Life. Nel trailer, possiamo notare che il protagonista, Sam Bridges, ha una valvola (simbolo dell’azienda americana produttrice di videogiochi) che sbuca dietro la sua nuca e indossa un paio di Gravity Gloves, vale a dire l’arma principale che avremo a disposizione in Half-Life: Alyx . Nella parte finale del trailer, inoltre, Sam prova un cappello a forma di headcrab (i celebri granchi alieni che tanto hanno fatto penare Gordon Freeman nella storia di Half-Life).

Di seguito, vi mostriamo il trailer:

Bridges apre una filiale su PC

A quanto pare, i contenuti crossover con con la serie Half-Life di Valve Corporation non saranno un'esclusiva di Steam, come confermato dall’elenco delle “caratteristiche aggiuntive della versione per PC” presente nella sezione dell’Epic Games Store relativa a Death Stranding.

Oltre al contenuto crossover, la versione per PC di Death Stranding porterà una serie di altri miglioramenti, tra cui il supporto a frame rate elevati e monitor ultra-wide, permettendo ai giocatori di godere di un’esperienza ai massimi livelli; infine, la modalità fotografica vi consentirà di immortalare i momenti salienti della vostra avventura.

A dirla tutta, siamo sorpresi che i tempi di porting su PC di Death Stranding siano stati così rapidi, poiché il titolo è uscito soltanto l’8 novembre 2019 in esclusiva per PS4. Facendo un paragone, capolavori del calibro di Red Dead Redemption 2 e Grand Theft Auto V hanno impiegato molto più tempo per passare dalla console al PC.

A scanso di equivoci, non escludiamo che l’uscita della versione per PC di Death Stranding possa subire eventuali rinvii. Nel frattempo, vi lasciamo i collegamenti ai negozi online di Steam e Epic Games , qualora vogliate effettuare il preordine di Death Stranding fin da adesso.