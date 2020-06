Cyberpunk 2077 è stato rinviato di nuovo, ecco quando uscirà

Cyberpunk 2077 è stato nuovamente rinviato. L’annuncio è arrivato tramite il canale ufficiale Twitter di Projekt Red e la nuova data di uscita è il 19 novembre 2020.

Secondo il co-fondatore dello studio e capo di CD Projekt Red, è stata presa la decisione di dare alla squadra il tempo necessario di bilanciare il gioco e correggere i bug prima del rilascio.

"Il contenuto di Cyberpunk 2077 è praticamente completato, ma dato che il gioco implementa un sacco di sistemi complessi che si intrecciano tra loro, dobbiamo controllare tutto, bilanciare le meccaniche di gioco e correggere numerosi bug".

Lo studio comprende la delusione dei fan, ma è necessario per poter offrire il miglior prodotto possibile. Per scusarsi, CD Projekt Red ha rilasciato una demo del gioco dedicata ai giornalisti e afferma che le loro prime impressioni arriveranno a breve.

Cosa significa questo per le console di nuova generazione?

Il passaggio da una versione di settembre a una di metà novembre porta il gioco vicino alla presentazione di PS5 e Xbox Series X, entrambe previste per le festività natalizie.

Per quanto riguarda invece le voci secondo cui il 19 novembre potrebbe essere il giorno in cui verranno presentate le console di nuova generazione, non ci sono prove a riguardo e sembra un po’ improbabile. CD Projekt Red ha già annunciato che Cyberpunk 2077 arriverà su console di nuova generazione, ma afferma che forse una versione migliorata non sarà subito disponibile.

Esiste la possibilità che questo rinvio possa cambiare le carte in tavola e il gioco potrebbe essere presentato insieme alle console, ma le percentuali che questo accada sono molto basse.

La buona notizia è che se acquistate Cyberpunk 2077 per Xbox One e comprate la Xbox Series X, potrete di nuovo scaricare il gioco per quest’ultima e ottenere automaticamente la versione migliore grazie a Smart Delivery, che CD Projekt Red afferma di utilizzare.

Pronto quando sarà il momento giusto

Per quanto il rinvio sia deludente, bisogna capire le necessità dello sviluppatore di rilasciare il gioco solo quando è davvero pronto. CD Projekt Red ha costantemente detto che Cyberpunk 2077 verrà posticipato fino a quando non soddisferà gli elevati standard dello sviluppatore, fin da quando è stato svelato

The Witcher 3, il precedente titolo di grande successo di CD Projekt Red, ha avuto un programma di uscita simile e, quando è stato finalmente presentato, ha vinto decine di premi Game of the Year, dimostrando che l’attesa si traduce poi in qualità.

Non sappiamo se Cyberpunk riuscirà a essere all’altezza delle aspettative fino a quando non verrà presentato, ma la decisione di posticipare di nuovo la data di uscita è comunque rispettabile.