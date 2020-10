Con Nvidia GeForce RTX 3090 l'8K è a portata di mano anche sui titoli più recenti

Al suo esordio Nvidia RTX 3090 ha portando con sé la promessa del gaming in 4K a 60fps, e in molti si sono chiesti fin dall’inizio quali fossero le massime prestazioni raggiungibili dalla GPU. A poco più di un mese dal lancio e dopo aver visto i risultati dei primi benchmark test, chi vuole acquistare questa scheda video dovrebbe prendere seriamente in considerazione l'acquisto di un monitor 8K.

Lo YouTuber ‘Bang4BuckPC Gamer’ ha mostrato come girano alcuni titoli come Crysis 3, The Witcher 3, Horizon: Zero Dawn e Final Fantasy XV su Nvidia GeForce RTX 3090, raggiungendo valori di circa 30fps in 8K. Se si considera che i giochi sopracitati sono tutti piuttosto pesanti graficamente e che spesso vengono annoverati trai i giochi con la migliore grafica, il risultato ottenuto è davvero stupefacente.



Grafica mozzafiato per i vostri giochi preferiti

Per Horizon Zero Dawn, lo YouTuber ha scelto un mix di impostazioni grafiche “High” e “Ultra” raggiungendo i 30fps, anche se con sporadici drop a 27fps. Con Final Fantasy XV, il tester ha raggiunto (con DLSS) valori compresi tra i 35 e i 40fps in 8K nativo (anche se l’opzione Nvidia VXAO è stata disabilitata, tutte le altre erano attive).

Nvidia GeForce RTX 3090 è anche in grado di riprodurre The Witcher 3 con impostazioni Ultra in 8K superando i 35fps, un risultato incredibile se si tiene a mente che il gioco utilizza effetti dinamici complessi come Nvidia Hairworks (un effetto grafico che aggiunge realismo ai capelli dei personaggi e che comporta un grande sforzo anche per le schede video più potenti). Infine Crysis 3 ha superato i 40fps in 8K con impostazioni grafiche “High”.

Sembra ieri quando il 4K rappresentava un traguardo irraggiungibile per molte schede video. Dai primi test però l’ 8K inizia a sembrare sempre più accessibile, anche se in molti si domandano se il salto in avanti in termini di risoluzione grafica vale la spesa necessaria per ottenerlo.

Ciononostante, con il giusto monitor e una RTX 3090, si possono giocare gran parte dei titoli recenti in 8K e, senza dubbio, anche noi siamo estremamente curiosi di vivere questa esperienza.