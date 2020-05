Dopo aver provato una delle migliori tastiere del 2020 e vi renderete subito conto di cosa vi siete persi in tutti questi anni. Che la usiate principalmente per scrivere e-mail e relazioni tutti i giorni o per giocare a uno dei migliori giochi per PC, investire in una tastiera di qualità può davvero fare la differenza.

Non si tratta solo di funzionalità: una delle migliori tastiere sul mercato vi ripagherà in termini di comfort, velocità di scrittura e affidabilità, oltre a evitare l'affaticamento del polso. Si tratta di tastiere molto più comode rispetto ad altri modelli mediocri e l'ergonomia migliorata vi consente di utilizzarle tutto il giorno senza accusare dolore o indolenzimento. Per quanto riguarda le prestazioni queste tastiere sono incredibilmente veloci e reattive, oltre che estremamente precise. Inoltre, le migliori tastiere hanno un'ottima autonomia (se si tratta di modelli wireless) e la funzione "N-Key Rollover", che garantisce il rilevamento del tasto corretto indipendentemente da quanti ne premete.

Con una delle migliori tastiere avrete molti benefici in termini di comfort, velocità, affidabilità e convenienza; tutto senza spendere cifre esagerate. Date un'occhiata anche alle migliori tastiere gaming, oppure sceglietene una da questa classifica per migliorare la vostra produttività. Qualunque cosa vi serva, qui troverete quello che fa per voi.

Le migliori tastiere del 2020

Roccat Vulcan 120 Aimo

Corsair K83 Wireless Entertainment Keyboard

Topre Realforce 104UBS Silent variable

Filco Majestouch-2 Tenkeyless

Logitech Craft

Razer Huntsman Elite

Microsoft Modern Keyboard con Fingerprint ID

Corsair K95 RGB Platinum

Steelseries Apex Pro

Das Keyboard Prime 13

Logitech K780

Roccat Vulcan 120 Aimo

La tastiera dal futuro

Interfaccia: Cablata | Retroilluminazione: Sì | Switch: Roccat Titan

Design molto bello

Ideale per giocare e scrivere

Costosa

Ormai è diventato comune per i costruttori di tastiere produrre switch proprietari, e Roccat – con la Vulcan 120 Aimo – non è da meno. Pur trattandosi di una tastiera commercializzata principalmente per il gaming, i suoi switch Titan hanno un discreto feedback tattile e un ritorno rapido, risultando adatti anche per lunghe sessioni di scrittura. Infine, non possiamo fare a meno di apprezzare il look di questa tastiera, che pare provenire da un film di fantascienza.

Leggi la recensione completa: Roccat Vulcan 120 Aimo

Corsair K83 Wireless Entertainment Keyboard

Non vi state divertendo?

Interfaccia: Bluetooth\Wireless 2,4GHz | Retroilluminazione: Sì | Switch: Corsair Ultra-low Profile Scissor

Tasti ben realizzati

Robusta e facile da trasportare

Trackpad piccolo

Se avete un PC nel vostro home theater, potreste sentire la mancanza di una tastiera adatta allo scopo. Fortunatamente, ce n’è una adatta a voi: la Corsair K83 Wireless è una tastiera fantastica progettata per l’intrattenimento. Non solo è leggera e facile da trasportare, ma ha tutta una serie di funzionalità che vi semplificheranno la vita in salotto. Inoltre, grazie alle tante opzioni di collegamento, tra cui Bluetooth e wireless a 2,4GHz, potrete utilizzarla con svariate piattaforme diverse. Non è pensata per il gaming.

Leggi la recensione completa: Corsair K83 Wireless

Topre Realforce 104UBS Silent variable

Per un’esperienza Topre silenziosa

Interfaccia: Cablata | Switch: Topre electrostatic capacitive silenced (30, 45 e 50 g)

Digitazione precisa

Molto silenziosa

Sensazione di digitazione “smorzata”

Costosa

Se non siete fra coloro che non rinuncerebbero mai al tipico suono di una tastiera meccanica, riconoscerete che optare per un modello silenzioso come la 104 UBS presenta indiscutibili vantaggi. I tasti della 104 UBS producono un suono simile a quello di una tastiera a membrana, rendendola l’ideale se dovete utilizzarla in ufficio o in camera da letto. Il feedback “smorzato” che si ha digitando su questa tastiera non è proprio il massimo, ma secondo noi è un compromesso che vale la pena accettare se desiderate una tastiera più silenziosa.

Questa tastiera in Italia potrebbe essere non facilmente reperibile. In tal caso, vi consigliamo di dare un'occhiata alla Razer BlackWidow Chroma V2:

Filco Majestouch-2 Tenkeyless

Compatta e solida come un carro armato

Interfaccia: Cablata | Switch: Cherry MX (Brown, Blue, Black o Red)

Ottima qualità costruttiva

Compatta

Nessuna funzionalità multimediale

Le tastiere Filco di solito sono robuste come carri armati, e la Majestouch TKL non fa eccezione. Questo modello è particolarmente compatto, con bordi spessi meno di 1 cm. La sua particolare robustezza, oltre a renderla più resistente, contribuisce a migliorare l’esperienza di digitazione che si ottiene: potrete digitare con grande forza e velocità e la tastiera non perderà un colpo.

Logitech Craft

Finalmente una tastiera per creativi

Interfaccia: Bluetooth\Wireless 2,4GHz | Switch: Scissor

Materiale costruttivi solidi e di qualità

Funzionale ma non essenziale

Costosa

Abbiamo visto tastiere di tutti i tipi qui a TechRadar, dalle stilose tenkeyless a quelle da gaming piene di led RGB, ma mancava qualcosa: un prodotto dedicato ai creativi. Fortunatamente, con la Logitech Craft, questo vuoto è stato colmato. Si tratta infatti di una tastiera robusta, solida e dal buon feedback tattile, caratterizzata da un design attraente e, soprattutto, da un controller a manopola pensato per facilitare il lavoro dei creativi. La funzione del controller dipende dall’applicazione: ad esempio, può essere utilizzato per regolare il volume, o per gestire varie funzioni in Photoshop. Se passate molto tempo a creare contenuti digitali con il PC, la Logitech Craft è una delle migliori tastiere che possiate acquistare.

Leggi la recensione completa: Logitech Craft

Razer Huntsman Elite (Image credit: Razer)

Razer Huntsman Elite

Una delle migliori tastiere Razer

Interfaccia: Cablata | Switch: Opto-meccanici

Attuazione dei tasti fulminea

Switch con feedback tattile

Costosa

Se quello che cercate è la velocità, allora la Huntsman Elite fa al caso vostro grazie ai suoi switch opto-meccanici. Il termine potrebbe spaventarvi, ma essenzialmente significa che Razer è riuscita a fondere degli switch meccanici a dei sensori ottici. Questa tecnologia permette alla Huntsman Elite di portare le prestazioni dei suoi switch a livelli mai visti prima e vi sfidiamo a trovare sul mercato una tastiera più veloce. Tralasciando la velocità degli switch, scrivere su questa tastiera è estremamente comodo. L'unica nota dolente è che ha bisogno di due USB per funzionare e costa un bel po', ma di fronte a prestazioni del genere, ne vale assolutamente la pena.

Leggi la recensione completa: Razer Huntsman Elite

(Image credit: HHKB)

Happy Hacking Keyboard Professional 2 (HHKB2)

Il sogno di ogni sviluppatore

Interfaccia: Cablata | Switch: Topre elettrostatici capacitivi (45 grammi)

Leggerissimo

Portabilità molto elevata

Layout non per tutti

Alcuni tasti sono assenti

La Happy Hacking Keyboard Professional 2 è venerata come una sorta di culto dalla community degli appassioanti di tastiere, e le motivazioni risultano evidenti. Questa tastiera è principalmente pensata per gli sviluppatori, ma risulta altrettanto indicata per gli scrittori o per chiunque faccia un uso assiduo della tastiera. I tasti delle frecce direzionali sono assenti, in quanto sono stati rimpiazzati con tasti funzionali per incrementare la produttività. Senz'altro è necessario un po' di tempo per abituarsi alle dimensioni ridotte di questo dispositivo, ma una volta presa la mano ci si rende conto della positività di questo fattore, che rende questa tastiera comoda e semplice da trasportare. Infine, c'è da dire che il tipico 'toc' degli switch Topre rende l'esperienza di digitazione qualcosa di estremamente soddisfacente.

Microsoft Modern Keyboard con Fingerprint ID

Stile e sicurezza

Interfaccia: Bluetooth\Wireless 2,4GHz | Retroilluminazione: No

Stile impeccabile

Lettore di impronte digitali

Costosa

Microsoft ci ha abituati a prodotti dal design ricercato, con la linea Surface, e la tastiera in esame segna un passo in avanti in questa direzione. Se utilizzate Windows 10 e vi piace lo stile dei prodotti Surface, la Microsoft Modern Keyboard con Fingerprint ID è una delle migliori tastiere in circolazione. Non solo è un piacere da usare, ma ha anche il valore aggiunto rappresentato dal lettore di impronte digitali (accanto al tasto “Alt”). È costosa, ma come per ogni prodotto Microsoft, potete star certi che la spesa vale la resa.

Leggi la recensione completa: Microsoft Modern Keyboard with Fingerprint ID

Corsair K95 RGB Platinum (Image credit: Corsair)

Corsair K95 RGB Platinum

La Rolls Royce delle tastiere RGB da gaming

Interfaccia: Cablata | Switch: Cherry MX | Retroilluminazione: Sì, RGB

Illuminazione ipnotica

Tasti multimedia e scorciatoie comode

Telaio in alluminio

Software scomodo

Poggiapolsi in gomma soggetto a rapida usura

La Corsair K95 RGB Platinum è una delle migliori tastiere che abbiamo provato quest'anno, e possiamo confermare che vale i soldi che costa. Su questa tastiera non avrete solo le funzioni più triviali come l'illuminazione RGB a 19 zone e 16,8 milioni di colori, ma anche quelle più particolari come i 6 tasti macro, 8MB di memoria e il telaio in alluminio spazzolato anodizzato di grado aeronautico.

Leggi la recensione completa: Corsair K95 RGB Platinum

Steelseries Apex Pro (Image credit: SteelSeries/Elgiganten)

Steelseries Apex Pro

La tastiera con i switch magnetici di nuova generazione

Interfaccia: Cablata | Retroilluminazione: Sì, RGB

Telaio in alluminio molto bello

Impostazioni personalizzate di attuazione

Silenziosa

Costosa

Il mini schermo OLED ha poca rilevanza

La SteelSeries Apex Pro ha ricevuto ben 5 stelle su 5 durante la nostra recensione approfondita per una serie di motivi, primi tra i quali la solida qualità costruttiva, l'attuazione personalizzabile, e gli switch magnetici comodi e silenziosi. Per quanto riguarda le prestazioni, si tratta di una delle migliori tastiere da gaming che abbiamo mai provato, e per circa 230€ merita di essere presa in considerazione se volete farvi un ottimo regalo.

Leggi la recensione completa: SteelSeries Apex Pro

Das Keyboard Prime 13

Stile minimalista e qualità premium

Interfaccia: Cablata | Retroilluminazione: Bianca | Switch: Cherry MX Red o Brown

Switch Cherry MX

Design solido e minimalista

Costosa

Niente controlli del volume

Alcune tastiere sprigionano eleganza da tutti i pori, e la Das Keyboard Prime 13 è una di quelle. Presenta un pannello superiore in alluminio che ne aumenta la rigidità e le conferisce un look molto minimalista. Inoltre, utilizzando switch Cherry MX, è possibile scegliere tra diverse opzioni per quanto riguarda forza di attuazione e feedback. È un’ottima scelta per guardare film o ascoltare musica grazie alla presenza di controlli multimediali, e la retroilluminazione è un gradito plus. Non è la tastiera più economica della lista ma, se cercate qualcosa di “premium”, questa Das keyboard fa al caso vostro.

Logitech K780

Una valida scelta per i dispositivi mobili

Interfaccia: Bluetooth\Wireless 2,4GHz | Retroilluminazione: No

Può essere usata con tre dispositivi contemporaneamente

Ha un alloggiamento dove riporre lo smartphone o il tablet

Utilizza semplici batterie AA, anziché una batteria ricaricabile

Con questa tastiera, Logitech si rivolge agli utenti di smartphone e tablet che vogliano usare i loro dispositivi comodamente seduti alla scrivania. Se vi era piaciuto il modello precedente – la K380 – questa Logitech potrebbe essere una valida alleata, anche grazie all’aggiunta del tastierino numerico. È possibile collegarla a tre dispositivi diversi via Bluetooth o wireless, passando da uno all’altro durante l’uso. Grazie ai tasti arrotondati, la digitazione risulta molto comoda. La caratteristica più interessante di questa tastiera è la possibilità di poggiare, sull’apposito alloggiamento, dispositivi mobili con uno spessore fino a 11,3 mm. Così, se state usando uno smartphone o un tablet, questo sarà facilmente a portata di mano (e di vista), senza dover allontanare troppo le mani dalla tastiera.

Come scegliere la tastiera adatta a voi

Se cercate la tipica sensazione e il sound offerti dagli switch meccanici, vi suggeriamo di dare un’occhiata alla nostra guida alle migliori tastiere da gaming, piuttosto che orientarvi verso una tastiera silenziosa o sottile.

I gamer, infatti, prediligono il feedback tattile delle tastiere meccaniche, mentre invece gli utenti più convenzionali sono più interessati alla praticità, pertanto una tastiera meccanica da gaming vi soddisferà di più.

Detto questo, poiché il suono prodotto dalle tastiere meccaniche risulta fastidioso per alcuni, stiamo preparando anche un guida alle migliori tastiere a membrana.