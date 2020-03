Le migliori schede video del 2020

Dal momento che il mercato delle schede video ormai è saturo di opzioni, abbiamo scelto per voi le migliori e le abbiamo inserite in una classifica. Abbiamo testato con attenzione tutte le schede video che trovate su questa pagina in modo da poterne garantire la qualità dal punto di vista della performance. Quindi, senza indugi, continuate a leggere il nostro articolo per scoprire qual è la scheda video che fa per voi.

Le migliori schede video a colpo d'occhio:

AMD Radeon RX 5700 Nvidia GeForce RTX 2080 Ti AMD Radeon RX 5600 Nvidia GeForce RTX 2070 Super Nvidia GeForce GTX 1660 Super AMD Radeon VII Nvidia GeForce RTX 2080 Super Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G PNY GeForce GTX 1660 Ti XLR8 Gaming OC

1. AMD Radeon RX 5700

La migliore scheda grafica

Stream Processors: 2.304 | Core Clock: 1465MHz (1725MHz boost) | Memoria: 8GB GDDR6 | Memory Clock: 14Gbps | Connettori di alimentazione: 1 x 8-pin e 1 x 6-pin | Porte Output: 1 x DisplayPort 1.4 con DSC, 1 x HDMI con 4K60 Support

Prestazioni

Prezzo

Manca il ray tracing

Questa nuova e potente scheda grafica non ha fatto in tempo ad arrivare nei nostri laboratori che ha già guadagnato il primo posto, surclassando rivali blasonati, tra i quali la Nvidia GeForce RTX 2060. A un prezzo di circa 350 euro questa scheda grafica di classica media permette di giocare a 1440p in modalità Ultra o Max rendendo così anche i giochi più complessi disponibili alla maggior parte delle persone. A questo prezzo non deve essere perfetta e chi vuole il ray tracing dovrà rivolgersi altrove. Ma, considerato quello che costa e cosa offre merita il titolo di Miglior Scheda Grafica del 2019.

Leggi la recensione completa: AMD Radeon RX 5700

2. Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

La miglior scheda grafica 4K

Stream Processors: 4352 | Core Clock: 1350MHz (1635MHz boost) | Memoria: 11GB GDDR6 | Memory Clock: 14Gbps | Connettori di alimentazione: 2 x 8-pin | Porte Output: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-C

Gaming 4K ad alti fps

Introduce il rivoluzionario Ray Tracing

Prezzo estremamente alto

Se vi state guardando attorno alla ricerca di una delle migliori schede grafiche e avete soldi da spendere, potreste considerare la Nvidia GeForce RTX 2080 Ti. Senza dubbio è una delle schede grafiche più potenti che ci siano sul mercato, se non vi farete impressionare dal prezzo. Finalmente è arrivato il primo gioco con la funzionalità Ray Tracing: Battlefield V. Potrete attivare l'RTX tra le opzioni, ma ricordatevi che causerà un leggero calo delle prestazioni.

Leggi la recensione completa: Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

3. AMD Radeon RX 5600 XT

È meglio che Nvidia faccia attenzione

Stream Processors: 3.584 | Core Clock: 1.506 | Memoria: GDDR5X da 11 GB | Memory Clock: 10 Gbps | Connettori di alimentazione: 2 x 8 pin | Porte Output: 1.4 con DSC DisplayPort, HDMI con supporto 4K @ 60Hz

Prestazioni all’altezza

Prezzo accessibile

Niente ray tracing

Solo 6 GB di VRAM

Se state cercando la migliore scheda grafica disponibile per i giochi a 1080p, potreste voler esaminare ciò che AMD Radeon RX 5600 XT ha da offrire. Questa scheda AMD batte la corrispondente rivale Nvidia GeForce RTX 2060 grazie nel suo più conveniente, offrendo frame rate elevati e numerose funzionalità software e consumando meno energia.

Certo, non ha il ray tracing della sua acerrima nemica e il “deep learning supersampling” (DLSS), ma sulle prestazioni pure e per qualità prezzo, AMD è il vincitore nella categoria.

Leggi la recensione completa: AMD Radeon RX 5600 XT

4. Nvidia GeForce RTX 2070 Super

La migliore scheda grafica QHD

Stream Processors: 2560 | Core Clock: 1605 | Memoria: 8GB GDDR6 | Memory Clock: 14Gbps | Connettori di alimentazione: 1 x 8-pin | Porte Output: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x DVI-DL

La Founder Edition è meno costosa della 2070

Più core CUDA

Prezzo ancora elevato

La Founder Edition è massiccia

La versione potenziata della Nvidia GeForce RTX 2070 Super non è solo più potente della RTX 2070, è anche più economica e può essere acquistata anche da chi ha un budget limitato. La Nvidia GeForce RTX 2070 Super porta l'architettura Turing nella fascia media con performance che eclisseranno quelle della GTX 1070. Sarete in grado di giocare tutti i titoli a 1440p, e avrete anche delle performance incredibili, fino a 120fps su Shadow of the Tomb Raider. Chi vuole provare il ray tracing non dovrà più fare debiti per provare la RTX 2080!

Leggi la recensione completa: Nvidia GeForce RTX 2070 Super

5. Nvidia GeForce GTX 1660 Super

La miglior scheda grafica Full HD

Stream Processors: 1408 | Core Clock: 1530MHz (1785MHz boost) | Memoria: 6GB GDDR6 | Memory Clock: 14Gbps | Connettori di alimentazione: 1 x 8-pin | Porte Output: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x DVI

Economica

Performance eccezionali

Niente Ray Tracing Core

Quando sono uscite, le GTX 1660 e GTX 1660 Ti eccellevano per il gaminh in Full HD a un prezzo interessante. Ora è arrivata la Nvidia GeForce GTX 1660 Super, spodestandole entrambe. Questa nuova scheda grafica è più veloce della GTX 1660, e costa solo poco di più. Raggiunge le stesse prestazioni della GTX 1660 Ti a un prezzo molto più ragionevole. Se state cercando una GPU per giocare in Full HD che non vi faccia spendere troppo, tenete in considerazione la Nvidia GeForce GTX 1660 Super.

Leggi la recensione completa: Nvidia GeForce GTX 1660 Super

6. AMD Radeon VII

Migliore scheda grafica per creators

Stream Processors: 3840 | Core Clock: 1400MHz (1,800MHz boost) | Memoria: 16GB HBM2 | Memory Clock: 2Gbps | Connettori di alimentazione: 2 x 8-pin | Porte Output: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0

Molta VRAM

Non si scalda

Basse performance con DirectX 12

AMD non ha introdotto schede grafiche di fascia media o alta dalla Radeon Vega 64 nel 2017, ma da quel momento è arrivato un grande cambiamento nel mondo delle GPU, stiamo parlando dell'architettura Nvidia Turing. Con la Radeon VII, AMD voleva reclamare un pezzo di mercato delle schede grafiche di fascia alta, è sicuramente riuscita nel suo intento, ma forse non nel modo che si aspettava. La AMD Radeon VII si fa rispettare nel gaming, ma spicca nel content creation. Equipaggiata con 16GB di memoria HBM2, la AMD Radeon VII eccellerà nelle applicazioni creative e competerà senza grandi sforzi con schede grafiche molto più costose.

Leggi la recensione completa: AMD Radeon VII

7. Nvidia GeForce RTX 2080 Super

La migliore scheda grafica VR

Stream Processors: 3072 | Core Clock: 1650MHz (1,815MHz boost) | Memoria: 8GB GDDR6 | Memory Clock: 15.5Gbps | Connettori di alimentazione: 1 x 8-pin, 1 x 6-pin | Porte Output: 3 x DisplayPort, 1 x HDMI 2.0b, 1 x DVI-DL

Ottime performance a 4K e 1440p

Più economica della RTX 2080 originale

Prezzo ancora alto

Miglioramenti minimi rispetto alla RTX 2080

Se volete giocare ai migliori giochi VR avrete bisogno della miglior scheda grafica per poterlo fare. Al momento si tratta della Nvidia GeForce RTX 2080 Super. La scheda è basata sulla recente architettura Turing ed è dotata del connettore VR VirtualLink così che non dobbiate preoccuparvi che i vostri giochi scattino facendovi sentire male. Inoltre, fuori dal contesto VR, sarete in grado di giocare a tutti i vostri giochi preferiti a 1440p e 4K senza il minimo problema. La cosa migliore è che costa meno della RTX2080 e rende (poco) di più.

Leggi la recensione completa: Nvidia GeForce RTX 2080 Super

8. Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini

La miglior scheda grafica mini

Stream Processors: 3584 | Core Clock: 1506MHz | Memoria: 11GB GDDR5X | Memory Clock: 10Gbps | Connettori di alimentazione: 2 x 8-pin | Porte Output: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0b, 1 x DL-DVI-D

La 1080 Ti più piccola del mondo

Supporto SLI

Performance ridotte

Temperature e rumore alti

Se state per assemblare un PC da gaming microATX oppure mini-ITX, non dovete accontentarvi di una GPU di fascia bassa. Esistono delle mini schede grafiche come la Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini. Sicuramente non si tratta della scheda grafica più recente o dalle prestazioni migliori, ma nonostante tutto la 1080 Ti ha ancora tanto da dare. Delle performance leggermente minori sono un compromesso totalmente giustificato che vi permetteranno di assemblare un bel mini PC, data la potenza che si può avere in una scheda che misura solamente 211 x 125 x 41mm.

9. Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G

La migliore scheda economica

Stream Processors: 1408 | Core Clock: 1530MHz | Memoria: 6GB GDDR5 | Memory Clock: 8Gbps | Connettori di alimentazione: 1 x 8-pin | Porte Output: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0

Prezzo estremamente basso

Ottime performance entry level

Memoria limitata

Con tutte queste schede grafiche di fascia alta i prodotti low cost spesso passano inosservati. Questo non dovrebbe accadere, soprattutto con schede grafiche come la Nvidia GeForce GTX 1660 Ti che si è distinta per le ottime prestazioni per il gaming a 1080p a un prezzo contenuto. Con la Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G avrete inoltre un buon overclock di fabbrica e anche numerose porte output che vi permetteranno di giocare ai vostri titoli preferiti e utilizzare multipli monitor. Questo è un vero affare, uno dei migliori che ci siano mai capitati.

Leggi la recensione completa: Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G

10. PNY GeForce GTX 1660 Ti XLR8 Gaming OC

La migliore scheda per gli e-sport

Stream Processors: 1536 | Core Clock: 1500MHz | Memoria: 6GB GDDR6 | Memory Clock: 12Gbps | Connettori di alimentazione: 1 x 8-pin | Porte Output: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x DVI

Ottimo prezzo

Performance eccellenti per il 1080p

Memory Bandwidth limitata

Quando Nvidia ha lanciato la sua gamma dotata dell’architettura Turing i costi erano estremamente elevati. Ora che è arrivata la Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, in particolare il modello PNY XLR8 Gaming OC, le prestazioni della nuova generazione saranno alla portata di tutti. Con questa scheda non sarete in grado di giocare a 60 fps con una risoluzione 4K, ma se avete ancora un monitor 1080p farà al caso vostro. A questa risoluzione sarà veramente difficile trovare qualcosa che potrà causarvi dei rallentamenti. Non possiede alcuna funzione RTX, ma non sarà un problema dato che al momento è presente in pochissimi giochi.

Leggi la recensione completa: PNY GeForce GTX 1660 Ti XLR8 Gaming OC

Come scegliere la migliore scheda video?

Cercare la scheda video giusta non è mai stato così eccitante, con AMD che ha rilasciato di recente la nuova generazione di GPU Navi e Nvidia che ha presentato le nuove Nvidia Turing come la potentissima RTX 2080 Ti e le nuove Super RTX. La gara è iniziata e la competizione è sfrenata, e questo non può che portare vantaggi per noi in termini di calo dei prezzi.

Naturalmente diversi utenti hanno esigenze diverse. I videogiocatori incalliti spenderanno sicuramente volentieri una cifra ingente per una GPU di punta, mentre molti altri potrebbero preferire un'opzione più economica come la Nvidia GeForce GTX 1660. I content creator, invece, sicuramente necessitano di una GPU con un quantitativo importante di VRAM ed eccellenti prestazioni in multi-thread.

In ogni caso le migliori schede video sono in grado di supportare tutti i migliori giochi per PC, oltre ai software più impegnativi di editing video e design.