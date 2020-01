I migliori headset per il gaming del 2020

C'è un motivo per cui molti gamer decidono di investire in uno dei migliori headset per il gaming. Per creare un'atmosfera davvero immersiva mentre si gioca ai migliori giochi per PC c'è bisogno di altro oltre a uno dei migliori PC da gaming e uno dei migliori monitor da gaming. Un suono di alta qualità quando si gioca, infatti, è importante quanto ciò che abbiamo di fronte agli occhi. E il modo migliore per ottenere un suono fantastico è procurarsi uno dei migliori headset per il gaming.

Oltre a un’esperienza audio avvolgente, i migliori headset per il gaming hanno un impressionante suono realistico e vi faranno sentire proprio come se foste al centro dell'azione. Gli altri fattori da da tenere in considerazione sono il livello di comfort durante l'utilizzo e la personalizzazione dell'illuminazione RGB. Inoltre, a differenza dei migliori altoparlanti per PC , potete alzare il volume quanto volete senza preoccuparvi di disturbare i vicini.

I migliori headset per il gaming su PC che abbiamo selezionato hanno tutte le qualità che potete trovare anche sui migliori altoparlanti, con la notevole differenza della privacy. Per chiunque voglia evitare di tenere svegli i compagni di stanza (o i vicini) tutta la notte, ecco i migliori headset gaming del 2020.

I migliori headset per il gaming:

HyperX Cloud Revolver S

1. HyperX Cloud Revolver S

Design e suono di qualità a un prezzo alto

Interfaccia: cablata (USB) | Caratteristiche: suono surround 7.1, driver da 50 mm, Dolby DSP, jack da 3,5 mm.

Suono eccellente e pieno

Comode anche se usate tutto il giorno

Posizione del microfono infelice

Cavo forse un po’ troppo lungo

Le HyperX Cloud Revolver S hanno generato una prima impressione discordante in redazione. Da una parte hanno un fantastico suono surround 7.1, generato da un processore con certificazione Dolby. Dall’altra si tratta di cuffie molto costose rispetto agli altri modelli. Fortunatamente il comfort eccellente e la qualità del suono sopra la media compensano più che adeguatamente un microfono posizionato in modo bizzarro.

Leggi la recensione completa: HyperX Cloud Revolver S

SteelSeries Arctis Pro

2. SteelSeries Arctis Pro

Un segreto ben custodito nel mondo del gaming su PC

Interfaccia: cablata (USB) | Caratteristiche: Driver da 40mm, microfono retrattile, DTS Headphone:X v2.0, illuminazione RGB lighting, DAC incluso

DAC incluso

Suono da audiofili

Surround migliorabile

Se c’è qualcosa su cui si può contare quando si parla di SteelSeries, è la qualità audio - e le SteelSeries Arctis Pro ne sono la prova. Offrono un effetto surround per le azioni esplosive dei vostri giochi preferiti e, grazie al DAC (Digital to Audio Converter) incluso, sono fantastiche anche per ascoltare musica. Potrebbero risultare un po’ costose, ma se si considera quanto siano comode e performanti queste cuffie, non si fatica a capire perché sono tra i migliori headset gaming in commercio oggi.

Leggi la recensione completa: SteelSeries Arctis Pro

Astro A50 Wireless

3. Astro A50 Wireless

Le migliori cuffie per uso generico sono migliorate

Interfaccia: Wireless | Caratteristiche: surround Dolby Digital 7.1; funzionano con PS4, Xbox One, Xbox 360, PS3, PC, e smartphone; Astro Audio; wireless a 5.8GHz con MixAmp; microfono da 6mm unidirezionale con cancellazione del microfono; carica USB con stazione base.

Suono Surround Dolby 7.1

Estremamente comode

Sistema di ricarica un po’ scomodo

Quando furono presentate le prime Astro A50 le definimmo delle cuffie gaming “rivoluzionarie”, e per fortuna il nuovo modello wireless segue quelle tracce - aggiungendo alcuni dettagli. Non solo potete usarle su PC, ma anche su PS4, XBox One e console di vecchia generazione. Un headset robusto e versatile.

Leggi la recensione completa: Astro A50 Wireless

Beyerdynamic Custom Game

4. Beyerdynamic Custom Game

I videogiochi non hanno mai avuto una qualità audio tanto alta

Interfaccia: cablata (3.5mm) | Caratteristiche: Sound Slider, padiglioni morbidi, cover intercambiabili, cavo staccabile

Estremamente comode

Qualità audio impressionante

Un po’ care

Costano più di quanto vorremmo, ma le Beyerdynamic CUSTOM Game sono tra le migliori cuffie da gaming che abbiamo provato negli ultimi tempi. Non c’è suono surround o connettività wireless, ma questo headset eccelle in due delle categorie più importanti: suono e comfort. Davvero, dopo averle indossate e aver giocato con cuffie così valide, non si torna indietro.

Leggi la recensione completa: Beyerdynamic Custom Game

Corsair HS50 Stereo Gaming Headset

5. Corsair HS50

Il re dei modelli economici

Interfaccia: cablata (analog) | Caratteristiche: driver da 50mm, comodi controlli sul padiglione per volume e muto, compatibilità multipiattaforma

Bel suono stereo

Eccellente rapporto qualità/prezzo

Si sbaglia facilmente nel posizionare il microfono

Come regola generale quando si compra qualcosa, comprese le periferiche da gioco, si ha ciò che si paga. Non potete entrare in un supermercato, prendere il primo paio di cuffie da 50 euro e aspettarvi l’alta qualità. Corsair tuttavia potrebbe rappresentare l’eccezione alla regola: le Corsair HS50 sono, per il giocatore attento al budget, la migliore scelta possibile oggi. Si trovano a circa 65 euro (anche meno) e offrono qualità del suono e del microfono alla pari con concorrenti che costano il doppio. Tutto, compresi i materiali, è di qualità. Se cercate delle cuffie gaming economiche, e non vi interessano luci colorate, audio 7.1 o connettività Bluetooth, dovreste dare un’occhiata alle Corsair HS50.

Leggi la recensione completa: Corsair HS50 Stereo Gaming Headset

SteelSeries Arctis Pro Wireless

6. SteelSeries Arctis Pro Wireless

Cuffie wireless con suono paragonabile a quelle cablate

Interfaccia: Wireless (Bluetooth) | Caratteristiche: doppia batteria, Bluetooth, driver da 40 mm.

Audio lossless

Comodo sistema a doppia batteria

Costose

La vita di ogni giorno è fatta di compromessi, ma non piacciono a nessuno. Per fortuna, con le SteelSeries Arctis Pro Wireless non dovrete farne, perché potrete avere suono ad alta fedeltà senza l’impaccio dei cavi. A questo si aggiunge il comodo sistema a doppia batteria, grazie a cui potrete indossare queste cuffie perpetuamente. È la ricetta perfetta per uno tra i migliori headset da gaming esistenti. Se avete il denaro, e avete assolutamente bisogno delle migliori cuffie wireless in circolazione, non potete sbagliare con questo modello.

Leggi la recensione completa: SteelSeries Arctis Pro Wireless

Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition

7. Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition

Come migliorare una formula perfetta

Interfaccia: cablata (USB and Analog) | Caratteristiche: driver da 50mm, struttura rinforzata con acciaio e alluminio, microfono flessibile e sganciabile

Molto comode

Suono pulito e preciso

Medi e alti non bilanciati

Creative si è fatta un nome negli anni grazie a prodotti di qualità eccezionale in ambito audio, e le Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition consolidano la tradizione. Invece di limitarsi a confermare la formula vincente dei prodotti precedenti, Creative ha completamente rivisto le Sound BlasterX H7, creando così un headset da gaming con aspetto e prestazioni ugualmente fantastici. Se cercate delle cuffie comode e resistenti, con un suono pieno e convincente, le Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition sono tra i migliori headset gaming che si possano comprare oggi.

Leggi la recensione completa: Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition

Turtle Beach Elite Atlas Aero (Image credit: Future)

8. Turtle Beach Elite Atlas Aero

Quanto esclusive sono le Elite Atlas Aero?

Interfaccia: Wireless | Caratteristiche: Archetto in acciaio, software per desktop potente, Audio 3D Waves NX, Sistema di Soluzioni ProSpecs Glasses Relief

Sistema di Soluzioni ProSpecs Glasses Relief

Molte funzioni

Estetica discutibile

Sicuramente ci sono alcune cose che tengono le Turtle Beach Elite Atlas Aero lontane dai primi posti (sono piuttosto strette e l'estetica non è accattivante). Tuttavia, se parliamo di sostanza, questo headset regala molto. La qualità del suono è ottima e il Sistema di Soluzioni ProSpecs Glasses Relief rende le cuffie più confortevoli per chi porta gli occhiali. Ci sono molte funzioni e il software è incredibilmente potente. Insomma, è uno dei migliori headset per il gaming che abbiamo mai provato. Per questo e molto altro sarete felici di pagare un prezzo che altrimenti avreste considerato esagerato.

Leggi la recensione completa: Turtle Beach Elite Atlas Aero

9. Razer Nari Ultimate

Ti fa sentire dentro al gioco

Interfaccia: Wireless | Caratteristiche: autonomia di 8 ore, feedback aptico HyperSense, compatibile con molti dispositivi, driver da 50 mm.

Suono grandioso

Eccellente connettività

Il feedback aptico non piacerà a tutti

Chiunque può semplicemente ascoltare i propri giochi, ma cosa pensereste se vi dicessimo che potete sentirne fisicamente le vibrazioni? Con le Razer Nari Ultimate è finalmente possibile perché questo headset da gaming ha dei motori aptici in ogni padiglione che fanno vibrare le orecchie. Sarebbe già abbastanza per rendere interessante questo prodotto, ma se si aggiunge un’autonomia molto estesa, una qualità del suono fantastica e un design molto confortevole, è facile collocare queste cuffie tra i migliori headset gaming in circolazione. L’unica nota: fatevi un favore e disattivate la vibrazione quando ascoltate musica.

Leggi la recensione completa: Razer Nari Ultimate

Astro A20

10. Astro A20

Il meglio di due mondi

Interfaccia: Wireless | Caratteristiche: grande autonomia, software Astro Command Center, compatibili con le console

Suono di grande qualità

Solide e comode

Costose

Se state cercando uno tra i migliori headset gaming in circolazione, ma i modelli da 300 euro vi fanno venire il mal di pancia e nemmeno volete una cosa troppo economica, dovreste prendere in considerazione le Astro A20s. Sono cuffie wireless con un più che discreto suono stereo e un’autonomia di ben 15 ore. Un headset con tutto quanto ci si potrebbe aspettare in questa fascia di prezzo; certo, non ha il surround, ma compensa più che adeguatamente con il prezzo contenuto e l’autonomia.

Leggi la recensione completa: Astro A20

11. Asus ROG Strix Fusion 700

Luccicanti

Interfaccia: Wireless (Bluetooth) | Caratteristiche: audio surrond 7.1, driver al neodimio da 50mm, Bluetooth, DAC integrato

Grande qualità audio

Estetica

Costose

Asus, e il suo marchio Republic of Gamers, si è fatta una reputazione per periferiche da gioco sempre all’altezza delle aspettative, e le Asus ROG Strix Fusion 700 sono una nuova conferma. Con driver al neodimio da 50 mm e connettività Bluetooth, questo headset da gaming offre una qualità sonora fantastica senza l’intralcio dei fili. È compatibile con diverse piattaforme, quindi non avrete bisogno di comprare anche un altro paio di cuffie. Sono un po’ care, ma considerato l’aspetto e la qualità audio, diremmo che ne vale la pena.

Leggi la recensione completa: Asus ROG Strix Fusion 700

HyperX Cloud Flight

12. HyperX Cloud Flight

L’headset gaming con la migliore autonomia

Interfaccia: : Wireless | Caratteristiche: grande autonomia, resistenti, archetto in acciaio regolabile, compatibile con PC e PS4, microfono sganciabile e con cancellazione del rumore

Autonomia di 30 ore

Grande qualità del suono

Un po’ care rispetto ai concorrenti

Le HyperX Cloud Flight sono cuffie wireless con un’autonomia molto estesa, fino a 30 ore. Quindi avrete modo di giocare fino a due giorni prima di doverle ricaricare. Il difetto è che offrono solo suono stereo, quindi niente surround. Un problema che si può aggirare usando l’applicazione Dolby Access, e in ogni caso il profilo sonoro è abbastanza ben bilanciato da rendere la questione un non problema.

Leggi la recensione completa: HyperX Cloud Flight

13. Corsair HS70 Wireless

Un grande headset diventa wireless

Interfaccia: Wireless | Caratteristiche: Corsair CUE, Surround 7.1 virtuale, microfono unidirezionale con certificazione Discord

Audio eccellente per i giochi

Il microfono supporta il ducking

Non c’è modo di riporre il microfono

Corsair aveva messo in commercio uno tra i migliori headset dello scorsoanno con le Cosair HS50. Ora le ha ulteriormente migliorate rendendole wireless e aggiungendo il surround virtuale. Queste caratteristiche da sole basterebbero a parlare di un fantastico headset, ma bisogna aggiungere l’ottimo software Corsair CUE per parlare di un pacchetto completo che potrebbe migliorare alla grande la vostra postazione da gioco.

Leggi la recensione completa: Corsair HS70 Wireless Gaming Headset

Corsair Void Pro RGB Wireless

14. Corsair Void Pro RGB Wireless

Corsair Colpisce ancora

Interfaccia: : Wireless | Caratteristiche: : driver da 50mm, microfono con cancellazione del rumore, illuminazione RGB, audio Dolby Headphone 7.1

Grande qualità del suono

Bel design

Solo il logo è RGB

Non molto tempo fa Corsair era conosciuta solo da chi comprava componenti per PC. Negli ultimi cinque anni circa, però, si è fatta conoscere anche per le sue periferiche dedicate al gaming. Non è difficile capire il perché quando si guarda a prodotti come le Corsair Void RGB Wireless. A prima vista molti potrebbero arricciare il naso per via del prezzo, ma le Corsair Void RGB Wireless offrono molto in cambio: qualità costruttiva grandiosa, fantastica fedeltà sonora e - forse la cosa più importante - illuminazione RGB. Inoltre se avete anche altre periferiche Corsair, le Void RGB Wireless si aggiungono con armonia al gruppo, e possono sincronizzarsi con gli effetti luminosi delle altre periferiche tramite il Corsair Utility Engine.

Leggi la recensione completa: Corsair Void RGB Wireless

Turtle Beach Elite Pro Tournament

15. Turtle Beach Elite Pro Tournament

Suono potente e cristallino

Interfaccia: cablata (USB e 3.5mm) | Caratteristiche: adatte per chi porta gli occhiali, multi piattaforma, driver da 50 mm

Comode

Suono di alta qualità

Costose

Se siete il tipo di giocatore che non teme di far sapere al mondo che sta giocando, allora le Turtle Beach Elite Pro Tournament potrebbero essere il giusto headset per voi. Non solo si tratta di cuffie tremendamente comode, ma i driver da 50 mm generano una qualità audio da primo della classe - anche considerando dei bassi non proprio perfetti. Dovete amare corpo e anima l’estetica “da gamer” però, perché la struttura in plastica e i riporti arancioni sono piuttosto vistosi. Ma se la cosa vi sta bene e non vi spaventa il prezzo, troverete molto da amare nelle Turtle Beach Elite Pro Tournament.

Leggi la recensione completa: Turtle Beach Elite Pro Tournament

Gabe Carey ha contribuito a questo articolo