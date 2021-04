Canon EOS R3: prezzo, data di uscita e indiscrezioni

Canon ha svelato EOS R3 con un annuncio a sorpresa e, stando alle premesse, dovrebbe essere la più potente fotocamera mirrorless full-frame dedicata allo sport mai prodotta dall'azienda giapponese.

EOS R3 si pone a metà strada tra la reflex Canon EOS 1D X Mark III e la mirrorless Canon EOS R5, posizionandosi nel segmento pro mirrorless con una particolare propensione agli scatti sportivi. Tra le principali funzioni dedicate allo sport, troviamo una raffica da 30fps con otturatore elettronico e un sistema di messa a fuoco Dual Pixel CMOS, che su questo modello presenta delle funzioni mai viste prima.

A queste si aggiunge la funzione Eye Control, che consente di selezionare il punto di messa a fuoco con lo sguardo tramite il mirino EVF. Questa funzione, almeno finora, si è vista solo sulle reflex professionali come Canon EOS 3, e siamo davvero curiosi di vedere che risultati potrebbe dare su una mirrorless.

Sfortunatamente, almeno per ora, non sappiamo quando potremo mettere le mani sulla nuova EOS R3, dato che l'azienda non ha detto nulla riguardo la possibile data di uscita. Tra le altre incognite ci sono anche la risoluzione del nuovo sensore prodotto da Canon e il prezzo.

In questo articolo abbiamo raccolto tutte le informazioni disponibili su Canon EOS R3, buona lettura.

Canon EOS R3: dritti al punto

Cos'è? La nuova full frame mirrorless di Canon per i fotografi sportivi.

La nuova full frame mirrorless di Canon per i fotografi sportivi. Quando esce? Non ci sono informazioni a riguardo.

Non ci sono informazioni a riguardo. Quali sono le caratteristiche salienti di EOS R3? Tra le novità c'è il nuovo sensore BSI (backside-illuminated) di Canon, una raffica da 30 fps unita a un sistema Dual Pixel CMOS AF aggiornato, un corpo macchina tropicalizzato e la possibilità di muovere il punto di messa a fuoco con lo sguardo.

Canon EOS R3: data di lancio e prezzo

Non ci sono informazioni su data di lancio e prezzo

Dovrebbe essere disponibile in tempo per le olimpiadi di Tokyo

Il prezzo dovrebbe essere piuttosto alto

Canon non ha indicato una data di lancio per EOS R3. Durante l'annuncio, l'azienda ha chiarito che R3 si trova in fase di sviluppo, ma se dovessimo far riferimento alla data di lancio di Canon EOS R5 potremmo pensare a un lancio entro i prossimi 6 mesi.

Canon EOS R5 è stata annunciata a febbraio 2020 ed è arrivata sul mercato a luglio 2020, circa cinque mesi dopo. Canon EOS R3 sembra pensata per le olimpiadi di Tokyo che dovrebbero iniziare il 23 luglio, quindi prevediamo che per questa data sarà già sul mercato.

Quanto costerà? Anche in questo caso Canon non ha dato alcuna indicazione. Stando alle dichiarazioni di Canon, EOS R3 dovrebbe posizionarsi tra Canon EOS 1D X Mark III e Canon EOS R5, quindi possiamo fare qualche ipotesi sul prezzo.

Canon 1D X Mark III costava 7.600€ al momento del lancio (gennaio 2020), mentre EOS R5 è uscita qualche mese dopo (luglio 2020) e costava 4,700€.

Considerando che EOS R3 include alcune delle migliori caratteristiche di entrambi i modelli e ha un nuovo sensore, ci aspettiamo un prezzo più vicino a quello di 1DX Mark III, anche se dovremo attendere la conferma di Canon per esserne certi.

Canon EOS R3: specifiche e funzioni

Nuovo sensore Canon BSI CMOS

Raffica da 30 fps con AF/AE tracking

Nuova funzione Eye Control per muovere il punto di messa a fuoco con lo sguardo

Canon ha presentato alcune delle caratteristiche principali di EOS R3, ma non sappiamo ancora molto. Conosciamo alcune funzioni esclusive, ma non abbiamo informazioni di base come risoluzione del sensore e dimensioni.

Tra le certezze, sappiamo che EOS R3 equipaggerà il nuovo sensore Canon BSI (backside-illuminated) CMOS. In teoria, essendo sviluppato da Canon, questo sensore dovrebbe essere ottimizzato per dare il meglio con i processori Digic X.

Sappiamo anche che sarà un sensore full-frame con un design "stacked" simile a quello visto su Sony A1, e che Nikon ha promesso di equipaggiare sulla sua prossima top di gamma Nikon Z9. Tra i benefici di questi sensori c'è senza dubbio una lettura dei dati più veloce, che generalmente comporta raffiche di scatto maggiori e velocità di messa a fuoco ridotte.

Come anticipato non sappiamo nulla sulla risoluzione di EOS R3. Dato che Canon l'ha presentata come una fotocamera "super veloce" in grado di scattare 30 foto al secondo, EOS R3 potrebbe avere una risoluzione più bassa di altre fotocamere. Canon EOS 1D X Mark III e EOS R6 hanno entrambe sensori da 20.1MP, quindi EOS R3 potrebbe porsi tra questo valore e i 45MP di EOS R5. Come sempre dovremo attendere conferme da Canon per fornirvi dati certi.

Tra le caratteristiche più interessanti di Canon EOS R3 c'è senza dubbio il nuovo sistema di messa a fuoco. Canon ha garantito che la sua nuova mirrorless utilizzerà un sistema Dual Pixel CMOS AF aggiornato in grado di tracciare gli occhi del soggetto anche a velocità elevate, permettendo inoltre di impostare la messa a fuoco su testa e corpo. Canon ha anche affermato che aggiungerà un nuovo soggetto al sistema di tracciamento automatico, ma al momento non sappiamo di che si tratta. Per ora le top di gamma dell'azienda possono tracciare umani, animali e uccelli, quindi tra le nostre ipotesi ci sono delle funzioni dedicate agli insetti.

Come se non bastasse EOS R3 introduce una funzione mai vista prima su una fotocamera mirrorless Canon, ovvero l'Eye Control. Di cosa si tratta? Ai tempi delle vecchie Canon EOS 5 e Canon EOS 3, Canon introdusse una funzione chiamata "eye-controlled autofocus" che consentiva di scegliere il punto di messa a fuoco semplicemente guardandolo nel mirino.

Al tempo questa funzione fu considerata futuristica, e Canon ha promesso di riproporla in una veste rinnovata su EOS R3. Il principale vantaggio di questa funzione sta nella riduzione del tempo di selezione del punto di messa a fuoco; anche se la funzione precedentemente introdotta da Canon su EOS 3 e EOS 5 non era il massimo in termini di affidabilità, ci aspettiamo che il nuovo Eye Control di EOS R3 abbia fatto enormi passi in avanti.

Oltre al nuovo sensore Canon e alle funzioni AF avanzate, l'altra grande novità di EOS R3 è la raffica da 30 fps con otturatore elettronico che si potrà utilizzare con tracking attivo e esposizione automatica. Si tratta di una caratteristica esclusiva che abbiamo visto solo su Sony A1, ma presenta alcuni nei che dobbiamo tenere in considerazione.

Per prima cosa, Canon non ha specificato se utilizzando alla raffica da 30 fps verrà applicato un crop, o che tipo di file saranno supportati in questa modalità. Su Sony A1 si può scattare a 30 fps in raw compressi e JPEG, ma non in formato raw integrale. La raffica dipende anche dal tipo di lente che si utilizza, e per ora non sappiamo quali ottiche Canon supporteranno 30 fps.

EOS R3 è stata concepita come alternativa mirrorless dell'ottima EOS 1D X Mark III per i fotografi sportivi. Non sappiamo quali saranno le sue specifiche video, il suo prezzo o quando uscirà, ma siamo certi che a livello di qualità costruttiva Canon non è scesa a compromessi.

Canon EOS R3: design

Durevolezza e resistenza in linea con la serie EOS-1

Battery Pack integrato per una migliore maneggevolezza e autonomia aumentata

Non sappiamo niente sul mirino EVF

Canon ha condiviso solo due foto di EOS R3, ma ha sottolineato alcune delle caratteristiche principali del design della sua nuova mirrorless full frame.

Innanzitutto, Canon ha promesso che R3 avrà lo stesso livello di resistenza a polvere a acqua delle classiche EOS-1, conosciute dai fotografi per essere praticamente indistruttibili.

Come potete vedere dalle immagini, EOS R3 dispone di un battery pack integrato, che oltre a offrire una presa più solida aumenta notevolmente la durata della batteria, punto dolente di molte mirrorless. Non riuscirà a raggiungere i 2.850 scatti di 1D X Mark III, ma ci aspettiamo un netto passo in avanti rispetto ai 320 di EOS R5 quando si usa il mirino elettronico EVF (con lo schermo LCD arriva a 490 scatti per carica).

Per un fotografo sportivo il mirino è importante quanto l'autonomia, ma per ora Canon non ha dato informazioni sull'EVF di EOS R3. Ci aspettiamo grandi cose considerando che Canon ha citato il mirino di 1D X Mark III come uno dei punti di forza che EOS R3 erediterà dalla sorella reflex. Ci aspettiamo un EVF con risoluzione e frequenza di aggiornamento elevata che sia pronto a soddisfare le necessità dei fotografi sportivi.

Canon EOS R3: prime impressioni

Di recente i rumor parlavano del possibile lancio di Canon EOS R1, ma l'annuncio a sorpresa di EOS R3 non vuol dire che Canon abbia deciso di accantonare il progetto, anzi.

Guardando le specifiche, EOS R3 sembra una versione pro di EOS R6, piuttosto che una top di gamma ad alta risoluzione con capacità video 8K. Queste caratteristiche, come indicano i rumor, saranno i principali punti di forza di EOS R1, la prossima full frame mirrorless top di gamma di Canon che speriamo di vedere nei prossimi mesi.

Canon EOS R3 potrebbe essere inserita nella stessa categoria di Nikon Z9, più che di Sony A1. Come la nuova Nikon, questo modello mira a convincere i fotografi professionisti ad abbandonare le reflex in favore delle mirrorless.

Stiamo ancora aspettando di vedere la risposta di Canon a Sony A1, anche se a quanto pare dovremmo attendere ancora un po', ma per ora Canon EOS R3 rappresenta un passo importante nel settore delle fotocamere sportive mirrorless professionali e non vediamo l'ora di provarla.