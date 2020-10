Bose TV Speaker, una soundbar economica perfetta per chi ha poco spazio

Le migliori soundbar offrono una fantastica qualità audio, dei design accattivanti e funzioni per migliorare l’esperienza dello spettatore come Dolby Atmos , ma spesso richiedono anche un budget elevato.

Non è il caso della nuova soundbar presentata da Bose, che prende il nome di Bose TV Speaker e promette di migliorare l’audio del vostro TV senza richiedere grandi quantità di spazio, grazie a delle dimensioni incredibilmente compatte di 59.64cm di lunghezza per 5.6cm di altezza.

Oltre alle dimensioni, anche il costo è contenuto e ammonta a circa €200, davvero poco per essere un prodotto Bose. Questa soundbar è persino più economica di Bose Soundbar 700, che ci ha sorpreso per l’ottimo design ma è risultata carente nel rapporto qualità prezzo.

Semplice ed efficace

La peculiarità di Bose TV Speaker sta nella sua semplicità. Per connetterla al vostro TV sarà sufficiente collegare un singolo cavo ottico, anche se potete optare per un HDMI ARC (da acquistare separatamente).

Non manca la connettività Bluetooth che consente di utilizzare la soundbar come se fosse uno speaker collegandola a PC o smartphone per riprodurre i propri brani preferiti.

Stando a quanto afferma Bose, la soundbar ha un suono "ricco e profondo per uno speaker di queste dimensioni", ed è possibile potenziare i bassi semplicemente premendo il tasto 'Bass' che si trova sul telecomando.

C’è anche un’interessante 'modalità dialogo', pensata per rendere più chiare le voci degli attori; Bose afferma che la soundbar "analizza cosa state guardando per migliorare ulteriormente le voci e permettervi di sentire e comprendere ogni parola in modo chiaro".

Anche se non sono presenti funzioni surround come sul più costoso Sonos Arc, questa soundbar può contare su due driver full-range per creare un soundstage ampio, mentre il tweeter centrale si occupa egregiamente di gestire le voci.

Se cercate un impatto maggiore, potete accoppiare Bose TV Speaker a un subwoofer compatibile come Bose Bass Module 500 o Bose Bass Module 700, anche se per farlo dovrete sborsare rispettivamente €400 e €700.