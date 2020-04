I migliori adattatori Wi-Fi, chiavette USB e PCI

Con un adattatore Wi-Fi USB, qualsiasi dispositivo può essere connesso ad internet in modalità wireless.

Al giorno d’oggi è possibile avere accesso alla funzionalità Wi-Fi in modo predefinito nella maggior parte dei dispositivi. Alcuni dispositivi invece, come per esempio alcuni PC, non sono abilitati alle connessioni Wi-Fi, ma possono connettersi ad internet solamente tramite Ethernet.

È sufficiente collegare un adattatore Wi-Fi per PC fisso alla porta USB o allo slot PCI della scheda madre del vostro computer per risolvere il problema e abilitare il vostro dispositivo alla connessione internet wireless.

Un amplificatore Wi-Fi può comportare diversi vantaggi anche nei dispositivi in cui questa funzionalità è già presente di default. Il vostro notebook potrebbe, per esempio, utilizzare una tecnologia Wi-Fi datata a vostra insaputa. Questo lo renderebbe incompatibile con le tecnologie Wi-Fi più recenti, come per esempio Wi-Fi 6, impedendovi di sfruttare appieno la velocità di alcune connessioni. L’utilizzo di una chiavetta Wi-Fi può essere la soluzione a questo tipo di inconvenienti.

Un altro problema è dato dalla scarsa affidabilità dell’antenna Wi-Fi integrata in alcuni notebook, la quale potrebbe essere la causa delle continue disconnessioni di cui magari soffrite. Una pennetta Wi-Fi potrebbe essere la soluzione perfetta a questo tipo di scocciature, migliorando significativamente la qualità del segnale wireless e, conseguentemente, la velocità ed affidabilità della connessione.

Continuate la lettura per la nostra selezione dei migliori adattatori Wi-Fi, chiavette USB e PCI del 2020.

(Image credit: Netgear)

1. Netgear Nighthawk AC1900

Il miglior adattatore wireless disponibile sul mercato

Standard: AC1900 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | Frequenze: 2.4GHz + 5GHz | Dimensioni: 120 x 45 x 22 mm | Peso: 66.5g

Connettività fantastica

Supporto per scrivania incluso

Abbastanza ingombrante

Costoso

Netgear è uno dei migliori brand in merito al networking: la serie Nighthawk vanta infatti una reputazione invidiabile, in quanto le performance che offre sono eccellenti. Non è una sorpresa quindi vedere che l’adattatore denominato AC1900 si trova in cima a questa lista.

Questo adattatore implementa una velocissima connessione Wi-Fi a qualsiasi dispositivo venga collegato. Il supporto per scrivania lo rende adatto all’utilizzo sui PC desktop. L’installazione è semplice ed intuitiva, è infatti sufficiente collegarlo ad una porta USB. L’adattatore può risultare leggermente ingombrante, è quindi necessario prestare attenzione in caso lo si utilizzi su un notebook.

(Image credit: Asus)

2. Asus PCE-AC88

Il miglior adattatore Wi-Fi PCI

Standard: AC3100 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | Frequenze: 2.4GHz + 5GHz | Dimensioni: 103.3 x 68.9 x 21mm | Peso: 125g

Ottime prestazioni

Antenna esterna

L’installazione può risultare difficoltosa

Il cavo dell’antenna esterna potrebbe essere più lungo

Se siete in possesso di un PC desktop privo di ogni funzionalità Wi-Fi e siete intenzionati ad integrarla direttamente nel computer senza il collegamento di alcun dispositivo esterno, Asus PCE-AC88 è la soluzione che state cercando. Questo adattatore Wi-Fi PCI è il migliore disponibile sul mercato. Le potenti antenne orientabili integrate permettono la rilevazione del segnale Wi-Fi senza interferenze. È inoltre possibile utilizzare le antenne esterne che sono indipendentemente posizionabili, grazie al cavo incluso.

L’adattatore è inoltre munito di un dissipatore passivo per tenere sotto controllo la temperatura della scheda durante il suo funzionamento. Questa caratteristica può effettivamente rendere l’installazione leggermente macchinosa. Il cavo dell’antenna esterna potrebbe inoltre risultare essere un po’ corto, nonostante questi piccoli nei possiamo dire con sicurezza che Asus PCE-AC88 è un adattatore wireless per PC desktop eccellente in ogni suo aspetto.

(Image credit: Edimax)

3. Edimax EW-7833UAC

Il miglior adattatore Wi-Fi USB di fascia media

Standard: AC1750 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | Frequenze: 2.4GHz + 5GHz | Dimensioni: 87.1 x 27 x 18 mm | Peso: 23g

Supporta connessioni molto veloci

Antenna rimovibile

Prestazione scarse sulle lunghe distanze

Edimax EW-7833UAC tiene testa ai migliori adattatori in merito alle velocità di connessione raggiunte su entrambi i canali disponibili, ma soprattutto sui 5 GHz, in cui è in grado performare meglio di altri rispettabilissimi dispostivi. L’unico vero difetto è dato dalle prestazioni riguardanti connessioni sulle lunghe distanze, sono infatti presenti adattatori in grado di garantire un segnale più stabile in questo tipo di situazioni. Il vero punto forte sta nel prezzo, questo adattatore infatti garantisce delle performance eccellenti a un prezzo più che accessibile.

(Image credit: TP-Link)

4. TP-Link Archer TX3000E

Il miglior adattatore Wi-Fi 6

Standard: Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a | Frequenze: 2.4GHz + 5GHz | Dimensioni: 95.2 x 120.8 x 21.5 mm | Peso: 481g

Supporta Wi-Fi 6

Stand incluso

Driver per macOS non disponibili

Se siete in possesso di un router dotato di tecnologia Wi-Fi 6, è nel vostro interesse assicurarvi di essere in grado di sfruttare le caratteristiche di questa tecnologia. Il TP-Link Archer TX3000E è senz’altro l’adattatore Wi-Fi che fa al caso vostro. Questo dispositivo è uno dei pochi a supportare il Wi-Fi 6, connetterlo allo slot PCI del vostro PC vi permetterà infatti di avere accesso alle caratteristiche di questa nuova tecnologia, tra le quali spicca l’elevata velocità di connessione.

Questo adattatore è dotato di un’antenna esterna per una migliore ricezione del segnale e la sua installazione risulta veramente semplice, anche nei PC più piccoli e compatti.

(Image credit: Asus)

5. Asus USB-AC68

Un ottimo e compatto adattatore USB

Standard: AC1900 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | Frequenze: 2.4GHz + 5GHz | Dimensioni: 115 x 30 x 17 mm | Peso: 44g

Installazione semplice ed intuitiva

Antenne orientabili

Prestazioni su canale 2.4 GHz migliorabili

Questo adattatore Wi-Fi USB supporta il protocollo USB 3.0 e le funzioni Asus AiRadar Beamforming e MU-MIMO. Non è senz’altro l’adattatore Wi-Fi con le prestazioni migliori di questa lista, ma il suo prezzo e la sua portabilità lo rendono un’opzione valida, soprattutto per chi viaggia e si sposta molto.

Una piccola nota positiva è data inoltra dallo stand incluso, che lo rende adattato anche all’uso su PC desktop, a casa o in ufficio.

(Image credit: Linksys)

Un adattatore dalle dimensioni veramente ridotte

Standard: AC1200 802.11ac | Frequenze: 2.4GHz + 5GHz | Dimensioni: 41 x 18 x 12 mm | Peso: 5.9g

Design compatto

Dotato di funzionalità utili

Prestazioni su canale 2.4 GHz migliorabili

Il Linksys WUSB6300 è un adattatore Wi-Fi dalle dimensioni molto contenute, è infatti il più piccolo adattatore presente in questa lista. Questo lo rende molto comodo da trasportare e ideale per chi effettua molti spostamenti. Le sue dimensioni ridotte non lo penalizzano affatto in quanto a funzionalità, il Linksys WUSB6300 supporta infatti le velocità del protocollo AC1200 ed è inoltre dual-band. È anche dotato di tecnologia MU-MIMO e Beamforging. Il prezzo di questo dispositivo è in linea con le sue dimensioni, è infatti una validissima opzione per chi è alla ricerca di un adattatore Wi-Fi ad un prezzo contenuto.