I migliori smartwatch Wear OS del 2020

Se avete uno smartphone Android e state cercando uno smartwatch, cercarne uno con il sistema operativo Wear OS di Google è un buon punto di partenza. Google non produce smartwatch, ma il suo software gira su moltissimi smartwatch di brand come Huawei, Fossil, Misfit e TicWatch.

Questo significa che in questa lista non troverete dispositivi Fitbit o Samsung, che hanno il loro sistema operativo.

Gli smartwatch Wear OS hanno il design di un normale orologio, con l'aggiunta però di poter ricevere comodamente le notifiche del vostro smartphone e di avere le funzioni per il monitoraggio dell'attività sportiva. Molti sono dotati di GPS e tecnologia NFC per i pagamenti, ma noi vi consigliamo comunque di dare un'occhiata alle recensioni approfondite dei singoli dispositivi per assicurarvene.

Un tempo Wear OS veniva chiamato Android Wear. La nuova versione non ha solo un nome diversa, ma ha ricevuto anche importanti miglioramenti per rendere l'esperienza di utilizzo più semplice e immediata per l'utente. Noi vi consigliamo solo dispositivi Wear OS che hanno ricevuto gli ultimi aggiornamenti software.

Anche l'hardware è importante, e avere il sistema operativo Wear OS su molti dispositivi indossabili è un punto a favore perchè questo significa che l'acquirente ha una vasta gamma di prodotti tra cui scegliere. Vi assicuriamo di averli testati tutti accuratamente prima di classificarli e recensirli.

Immagine 1 di 4 Image credit: TechRadar Immagine 2 di 4 Image credit: TechRadar Immagine 3 di 4 Image credit: TechRadar Immagine 4 di 4 Image credit: TechRadar

1. Fossil Sport

Il miglior smartwatch Wear OS

Compatibilità: Android, iOS | Display: 1.2 pollici 390 x 390 AMOLED | Processore: Quad-core 1.2GHz | Dimensioni cinturino: 22mm | Memoria integrata: 4GB | Autonomia: Due giorni | Sistema di ricarica: Proprietario | Impermeabile: IP68 | Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Design leggero

Potente

Mancano funzioni fascia alta

GPS lento

State cercando il miglior smartwatch Wear OS in commercio? In questo momento noi pensiamo che sia il Fossil Sport. Non è il miglior smartwatch in assoluto e non ha funzioni particolari, ma nel complesso ci ha convinto.

Fossil Sport offre un ottimo rapporto qualità-prezzo in una struttura elegante e leggera che si potrà indossare senza problemi tutti i giorni, anche al lavoro. C’è il GPS integrato, l’autonomia dura circa due giorni e avrete accesso a tutte le ultime app Wear OS.

Fossil Sport è uno dei primi smartwatch ad adottare il chipset Qualcomm Snapdragon Wear 3100. Questo significa che avrà un funzionamento più fluido rispetto agli altri modelli in classifica. Se in precedenza siete rimasti delusi dalle prestazioni degli smartwatch, con il nuovo chipset noterete la differenza.

Nel complesso se state cercando un modello completo e facile da usare, non rimarrete delusi da Fossil Sport.

Leggi la recensione approfondita di Fossil Sport

Immagine 1 di 5 Image credit: TechRadar Immagine 2 di 5 Image credit: Mobvoi Immagine 3 di 5 Image credit: Mobvoi Immagine 4 di 5 Image credit: TechRadar Immagine 5 di 5 Image credit: TechRadar

2. TicWatch E2

Uno degli smartwatch Wear OS più convenienti

Compatibilità: Android 4.3+, iOS 8+ | Display: 1.39" 400 x 400 OLED | Processore: Snapdragon Wear 2100 | Memoria integrata: 4GB | Autonomia: Circa 48h | Ricarica: Magnetica con pin | Impermeabile: IP67 | Connettività: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Prezzo

Autonomia fino a due giorni

Manca l’NFC per i pagamenti

Design anonimo

Vogliamo dirlo subito: la ragione per la quale TicWatch E2 si trova in questa alta posizione nella classifica è il prezzo. Si tratta di uno dei modelli più convenienti in grado di offrire le funzioni più nuove di Wear OS.

Rispetto al precedente TicWatch E, l’autonomia è aumentata del 30% arrivando ai due giorni pieni con un uso normale. Sarà inferiore se userete molto le funzioni fitness come il GPS.

Il fatto che sia impermeabile significa poterlo portare in piscina mentre il GPS consentirà di controllare la posizione in ogni istante. Manca l’NFC, quindi non potrete pagare con Google Pay, ma visto il prezzo pensiamo che potrete passarci sopra.

Leggi la recensione approfondita di TicWatch E2

Immagine 1 di 5 Image credit: Mobvoi Immagine 2 di 5 Image credit: Mobvoi Immagine 3 di 5 Image credit: Mobvoi Immagine 4 di 5 Image credit: Mobvoi Immagine 5 di 5 Image credit: Mobvoi

3. TicWatch Pro

Sicuramente uno smartwatch tra i più innovativi

Compatibilità: Android 4.3+, iOS 8+ | Display: 1.4" 400 x 400 OLED oltre a secondo schermo LCD | Processore: Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Memoria integrata: 4GB | Autonomia: Fino a 48 ore, 5 giorni extra in Essential mode | Ricarica: Magnetica | Impermeabile: IP68 | Connettività: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Schermo innovativo

Design ricercato

Manca LTE

Poche app

Questo potente smartwatch di Mobvoi ha la caratteristica di avere il doppio schermo. Questo non significa che ci sia uno schermo su ciascuno dei due lati, ma ha invece uno schermo LCD sopra a quello OLED.. Quando l'autonomia si sta esaurendo si spegne lo schermo OLED e rimane quello LCD che visualizza ore, passi e altri parametri.

Lo schermo OLED è simile a quello di molti altri smartwatch, mentre la presenza di un display secondario assicura un’autonomia decisamente superiore a ogni altro modello, che può arrivare ai 30 giorni.

Il TicWatch Pro può vantare anche un design di qualità, un sensore per il battito cardiaco, un ottimo sensore GPS, NFC per pagare con Google Pay e tutte le ultime novità di Wear OS.

Leggi la recensione approfondita di TicWatch Pro

Immagine 1 di 5 Image credit: Mobvoi Immagine 2 di 5 Image credit: TechRadar Immagine 3 di 5 Image credit: TechRadar Immagine 4 di 5 Image credit: TechRadar Immagine 5 di 5 Image credit: TechRadar

4. TicWatch S2

Molto simile a E2

Compatibilità: Android 4.3+, iOS 8+ | Display: 1.39" 400 x 400 OLED | Processore: Snapdragon Wear 2100 | Memoria integrata: 4GB | Autonomia: circa 48h | Ricarica: Magnetica con pin | Impermeabile: IP67 | Connettività: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Conveniente

Impermeabile

Manca NFC

Manca variante LTE

Sulla carta TicWatch S2 sembra identico a TicWatch E2 e in effetti è proprio così. Tutte le caratteristiche tecniche sono le stesse e l’unica vera differenza è rappresentata dal design. TicWatch S2 sta per 'Sport' e quello che cambia è la struttura più robusta.

I materiali usati hanno superato i test di resistenza dell’esercito statunitense e solo per questo è decisamente il più resistente tra quelli presenti in classifica.

Oltre a questo ci sono i due giorni di autonomia, il GPS, la struttura impermeabile e tutti gli altri punti di forza di Wear OS. Se volete risparmiare va bene TicWatch E2 ma se cercate la robustezza allora TicWatch S2 non è poi tanto più costoso.

Leggi la recensione approfondita di TicWatch S2

Immagine 1 di 3 Image credit: Misfit Immagine 2 di 3 Image credit: Misfit Immagine 3 di 3 Image credit: TechRadar

5. Misfit Vapor 2

Uno smartwatch rinnovato dagli esperti del fitness

Compatibilità: Android, iOS | Display: 1.2 pollici o 1.4 pollici, 360 x 360 AMOLED | Processore: Dual-core 1.0GHz | Cinturino: 20mm a strappo | Memoria integrata: 4GB | Autonomia: Un giorno | Ricarica: Proprietaria | Impermeabile: N/A | Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Conveniente

NFC per Google Pay

Manca opzione LTE

Fragile

Il secondo smartwatch realizzato da Misfit ha risolto molti dei problemi che affliggevano la prima generazione. C'è il sensore NFC che permette di usare Google Pay, quello GPS per tenere sotto controllo gli allenamenti ed è disponibile in due differenti misure. Il design è semplice ma in fondo è quello che molti cercano in uno smartphone. C’è la versione da 1,2 e quella da 1,4 pollici, in entrambi i casi con spazio più che sufficiente per navigare in Wear OS.

Si tratta di uno dei migliori smartwatch per chi si vuole allenare e il prezzo inferiore a quello della maggior parte dei concorrenti rende Misfit Vapor 2 interessante per molte persone.

Leggi la recensione approfondita di Misfit Vapor 2

Immagine 1 di 3 Image credit: Mobvoi Immagine 2 di 3 Image credit: TechRadar Immagine 3 di 3 Image credit: TechRadar

6. TicWatch C2

Un altro TicWatch in classifica

Compatibilità: Android, iOS | Display: 1.3 pollici 360 x 360 AMOLED | Processore: Dual-core 1.0GHz | Cinturino: 18 o 20mm a strappo | Memoria integrata: 4GB | Autonomia: Un giorno | Ricarica: Proprietaria | Impermeabile: IP68 | Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Economico

Google Pay e GPS

Poca disponibilità di cinturini

Componenti non aggiornate

Non è questo il nostro smartwatch preferito tra i TicWatch, in quanto non è innovativo come TicWatch Pro. Premesso questo, si tratta comunque di una scelta corretta se state cercando un modello economico.

Anzi, tra i modelli con GPS e Google Pay è sicuramente il più conveniente.

Non è destinato solo agli amanti del fitness vista la presenza di molte altre funzioni, integra comunque quello che serve per controllare i vostri allenamenti. Visto il prezzo ci sono componenti di buon livello e per questo vi consigliamo di dare un’occhiata a TicWatch C2 prima di scegliere un altro dei modelli in classifica.

Leggi la recensione approfondita di TicWatch C2 review

(Image credit: Fossil)

7. Fossil Gen 5

Dal design classico

Compatibilità: Android 6.0+, iOS 10+ | Display: 1.28 pollici 416 x 416 AMOLED | Processore: Snapdragon Wear 3100 | Memoria integrata: 8GB | Autonomia: 24h+ | Ricarica: USB | Impermeabile: IP68 | Connettività: Wi-Fi, Bluetooth

Modalità per il risparmio energetico

Processore veloce

Più costoso della media

Altiparlante poco potente

Il Gen 5 è un buon smartwatch Fossil, ma non è neanche lontanamente all'altezza del modello al primo posto in classifica. Il Gen 5 è più costoso ma non ha niente che lo contraddistingua. Al massimo potreste preferire il suo stile classico rispetto a un design più sportivo.

Il Gen 5 è disponibile in una versione Carlyle più grande oppure nella versione più piccola Julianna. Entrambe hanno le stesse funzioni: un display luminoso, il GPS, il cardiofrequenzimetro, 1 GB di RAM e l'ultimo chipset Snapdragon Wear 3100, veloce e reattivo.

Le modalità per il risparmio energetico sono davvero utili ed è resistente all'acqua fino a una profondità di 30 metri, ma è più costoso di altri smartwatch Wear OS e l'altoparlante non è abbastanza potente.

Its battery saver modes are genuinely useful and it has water resistance up to 30m, but it’s more expensive than other Wear OS watches and the speaker is poor.

Leggi la recensione approfondita di Fossil Gen 5

Immagine 1 di 5 Image credit: Huawei Immagine 2 di 5 Image credit: Huawei Immagine 3 di 5 Image credit: Huawei (Image credit: Evan Blass (via VentureBeat)) Immagine 4 di 5 Image credit: TechRadar Immagine 5 di 5 Image credit: TechRadar

8. Huawei Watch 2

Uno smartwatch molto ben equipaggiato, forse addirittura troppo

Compatibilità: Android 4.3+, iOS 9+ | Display: 1.2" 390 x 390 | Processore: Snapdragon Wear 2100 | Memoria integrata: 4GB | Autonomia: Fino a 48h | Ricarica: Conduttiva USB-C | Impermeabile: IP68 | Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, 3G + 4G LTE

GPS e NFC integrati

4G opzionale

Schermo piccolo

Non sempre fluido

Huawei Watch 2 è il secondo tentativo del produttore cinese di portare al successo uno smartwatch Wear OS. Huawei ha scelto di inserire molte novità nel suo Watch 2 ma non è del tutto riuscita nel suo intento.

Ci piacciono GPS e NFC integrati, così come la possibilità di avere il modello 4G, ci piacciono meno le prestazioni non sempre fluide e lo schermo, che abbiamo trovato piccolo.

Visto il design attraente e le tante caratteristiche questo modello potrà attirare molti, ma il prezzo è decisamente più alto rispetto al modello Huawei Watch originale.

Leggi la recensione approfondita di Huawei Watch 2

Photo illustration: TechRadar; Mobvoi; Huawei; Misfit