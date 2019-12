I migliori altoparlanti impermeabili del 2020

Se volete ascoltare musica durante le gite o durante le grigliate con gli amici oppure se in estate non volete rinunciare alla musica in spiaggia o in piscina, allora la scelta non potrà che ricadere su uno speaker portatile impermeabile.

Chiaramente nessuno ci tiene a bagnare o a far finire in acqua volutamente un altoparlante portatile, ma gli incidenti e il maltempo possono capitare e quando si sceglie una cassa audio questo non sempre si valutano queste eventualità.

Per fortuna sul mercato sono presenti alcuni ottimi dispositivi con certificazione IP67, ovvero impermeabili e resistenti alla polvere (o, nel nostro caso, sarebbe meglio dire alla sabbia). Dunque, anche se l’idea di immergervi insieme al vostro altoparlante non vi sfiora nemmeno, potrete stare tranquilli anche nel caso in cui lo speaker finisca, involontariamente, a mollo.

Premesso questo, abbiamo compilato una lista dei migliori altoparlanti wireless che non soltanto sono a prova di mare, pioggia o schizzi d’acqua, ma in generale rappresentano i migliori dispositivi audio da esterni attualmente disponibili sul mercato. Con la nostra guida troverete sicuramente l’altoparlante non solo più adatto alle vostre esigenze ma anche al vostro budget.

I nostri preferiti

1. Ultimate Ears Wonderboom 2

Un altoparlante sempre a galla

Peso: 420 g | Dimensioni: 10,4 cm (altezza) x 9,53 cm (profondità) | Autonomia: 13 ore | Portata wireless: 33 m | Gamma di frequenza: 75 Hz – 20 kHz | Driver: due driver attivi da 4 mm e due radiatori passivi da 46,1 x 65,2 mm | NFC: No | Ingresso AUX: No | Funzionalità power bank: Sì

Ottimo suono nonostante le dimensioni

Impermeabile e resistente alla polvere (IP67)

Autonomia del 30% in più

Soundstage un po’ limitato

Sin dalla sua uscita, UE Wonderboom è stato in cima alla nostra lista dei migliori altoparlanti da esterni per svariate ottime ragioni: è rugged, è più potente di quanto sembri e può essere collegato ad altri Wonderboom per ottenere una maggiore diffusione del suono.

Anche se UE Wonderboom 2, esteticamente, è quasi identico al suo illustre predecessore, Ultimate Ears ha voluto inserire alcuni aggiornamenti che rendono questa versione superiore a quella precedente grazie a una batteria che dura il 30% in più, a una migliore resa dei bassi e alla modalità Outdoor Boost che spinge la potenza sonora fino a 87 dCB.

Messi insieme, tutti questi aggiornamenti che all’apparenza sembrano marginali, portano il Wonderboom 2 in cima non solo alla nostra lista dei migliori altoparlanti da esterni, ma anche a quella delle migliori casse portatili in assoluto.

2. Denon Envaya DSB-250BT

Buona qualità e design professionale

Peso: : 750 g | Dimensioni: 20,9 cm (larghezza) x 7,7 cm (altezza) | Autonomia: : 13 ore | Portata wireless: : 30 metri | Gamma di frequenza: N.D. | Driver: : due driver attivi da 40 mm, un radiatore passivo 53 × 135 mm | NFC: No | Ingresso AUX: Sì | Funzionalità power bank: No

Ottima qualità audio

Design neutro

Impermeabile (IPX7)

Pulsanti un po’ duri

Se cercate un altoparlante impermeabile con un design che non sembra di questa categoria, allora il Denon Envaya DSB-250BT farà al caso vostro. Anche se è una cassa audio “corazzata” con certificazione IPX7, non sfigurerà se posizionato in un soggiorno ben arredato.

Nonostante le sue dimensioni contenute, il DSB-250BT si è rivelato essere uno dei migliori altoparlanti di questo segmento, con bassi corposi e un bilanciamento dell’audio come ci si aspetterebbe da un brand specializzato nei prodotti Hi-Fi come Denon. Tra l’altro esiste anche in versione Envaya Mini, nel caso in cui stiate cercando un dispositivo più piccolo.

Questo altoparlante ha anche dei difetti? Volendo essere pignoli potremmo dire i pulsanti. Per evitare infiltrazioni d’acqua, infatti, questi sono ricoperti da uno strato in gomma che in alcuni casi li rende difficili da premere. Si tratta, però, di un dettaglio trascurabile.

3. JBL Charge 4

Equilibrio quasi perfetto tra audio, prezzo e caratteristiche

Peso: 965 g | Autonomia: 20 ore (varia con il volume e i contenuti) | Portata wireless: 10 m | Gamma di frequenza: 65 Hz – 20 kHz | Driver: driver singolo con tecnologia proprietaria e due radiatori passivi | NFC: No | Bluetooth: 4.2 | Ingresso AUX: Sì | Funzionalità power bank: Sì

Suono bilanciato e potente

Funziona da power bank

Lunga autonomia

Il suono non è a 360°

Sulla carta, il JBL Charge 4 potrebbe sembrare un aggiornamento non troppo entusiasmante rispetto al suo predecessore, ma resta in ogni caso uno dei migliori altoparlanti da esterni disponibili.

A una cifra non altissima per questi dispositivi, otterrete una cassa audio che ha un’ottima qualità del suono, una resistenza a prova di bomba e che funziona anche come power bank per il vostro telefono. Infine, la batteria può arrivare a durare anche una giornata intera.

Considerato quanto costa, il JBL Charge 4 è decisamente da comprare a occhi chiusi. Con un prezzo che oscilla tra i €120 e i €179 avrete un altoparlante non solo funzionale ma anche estremamente resistente.

È ovvio che esistono casse con una migliore qualità audio, ma bisognerebbe spendere molto di più. Uno dei nostri preferiti, l’UE Megaboom 3, ad esempio, è inferiore sotto questo aspetto ma costa di più.

4. Anker Soundcore Flare

Colorato e con un suono eccezionale

Peso: 530 g | Dimensioni: 8,8 cm (altezza) x 8,8 cm (larghezza) x 15,1 cm (profondità) | Autonomia: 12 ore (varia con volume e contenuto) | Portata wireless: 20 m | Gamma di frequenza: N.D. | Driver: due driver da 44 mm e due radiatori passivi | NFC: No | Ingresso AUX: Sì | Bluetooth: 4.2 | Impermeabile: Sì | Funzionalità power bank: Sì

Super economico

Piccolo ma dall'audio sorprendente

Durata della batteria nella media

Suono distorto con il volume al massimo

Magari prima d’ora non avete mai sentito nominare Anker, ma si tratta di una delle marche di maggiore successo su Amazon nel settore dell’elettronica.

Il suo altoparlante impermeabile di punta, il Soundcore Flare, mette insieme le migliori caratteristiche proposte dalla concorrenza ad un prezzo che è davvero difficile riuscire a battere. Nonostante il costo ridotto, l’Anker Soundcore Flare è in grado di offrire una buona qualità audio, una solida struttura resistente all’acqua e una grande praticità.

Gli effetti di luce LED potrebbero risultare un po’ eccessivi ma sono comunque divertenti e possono anche essere disattivati. Altri altoparlanti da esterni hanno una qualità audio superiore, ma bisognerebbe comunque spendere molto di più rispetto al prezzo dell’Anker Soundcore Flare.

5. Ultimate Ears Boom 3

Il nostro altoparlante Bluetooth preferito (e il quinto tra quelli impermeabili)

Peso: 608 g | Dimensioni: 18,4 cm (altezza) x 7,3 cm (profondità) | Autonomia: 15 ore (varia con volume e contenuto) | Portata wireless: 45 m | Gamma di frequenza: 90 Hz - 20 kHz | Driver: due driver da 50,8 mm e due radiatori passivi da 50,8 x 101,6 mm | NFC: No | Bluetooth: N.D. | Ingresso AUX: Sì | Funzionalità power bank: No

Design accattivante

Audio migliorato

Funzionalità interessanti

Autonomia invariata

UE Boom 3 è uno dei migliori altoparlanti da esterni che potete acquistare nel 2019. La resa dell’audio è molto buona e non presenta distorsioni ai volumi più alti; è abbastanza leggero da portare in giro e allo stesso tempo abbastanza resistente da essere trasportato senza problemi in uno zaino o in una borsa.

Oltre a essere impermeabile è anche resistente a polvere o sabbia e dispone di un pulsante per riprodurre automaticamente le playlist create su Apple Music e Deezer Premium, senza doverle selezionare dallo smartphone.

Ci sono sicuramente degli altoparlanti che possiedono un suono più dettagliato ma UE Boom 3, grazie al suo prezzo conveniente, si conferma per il terzo anno consecutivo uno degli altoparlanti migliori di questa top ten.

6. Fugoo Style

Un piccolo altoparlante Bluetooth che alza gli standard

Peso: 442 g | Autonomia: 40 ore (con volume al 50%) | Portata wireless: circa 10 metri | Gamma di frequenza: 60 Hz -20 kHz | Driver: due tweeter da 28 mm in neodimio, due woofer da 39 mm e due radiatori passivi da 43 x 54 mm | NFC: No | Ingresso AUX: Sì | Funzionalità power bank: Sì

Aspetto personalizzabile

Audio eccezionale

Ottima autonomia

Tecnologia un po’ datata

Se ancora non conoscete Fugoo, vi state perdendo uno dei migliori brand nel settore degli altoparlanti da esterni. Il modello Style non soltanto offre un'autonomia più lunga (sino a 40 ore) rispetto a tutti gli altri altoparlanti presenti in questa lista ma costa anche pochissimo.

La filosofia di Fugoo consiste nell’offrire diversi modelli in base alle esigenze, proponendo oltre allo Style anche le versioni Tough, Sport o Go. Questa cassa audio offre a un prezzo abbastanza buono un interessante mix di dimensioni ridotte, fedeltà del suono e autonomia.

Questo prodotto è, al momento della pubblicazione, disponibile solo negli Stati Uniti. Come alternativa potete considerare anche l'acquisto del modello UE Wonderboom.

7. Ultimate Ears Megablast

Suono grandioso e ottima autonomia

Peso: 875 g | Autonomia: 16 ore | Portata wireless: 100 m | Gamma di frequenza: 60 Hz – 20 kHz | Driver: due driver attivi da 55 mm, due tweeter da 25 mm e due radiatori passivi da 85x50 mm | NFC: Sì | Ingresso AUX: Sì | Funzionalità power bank: Sì

Integrazione con Alexa

Audio e autonomia migliorate

Costoso

Dock venduto separatamente

UE Megablast è il miglior esponente della linea di altoparlanti impermeabili di Ultimate Ears. Le sue maggiori dimensioni permettono infatti a questo speaker di avere un suono ancora più ampio e di durare fino 20 ore con un volume abbastanza alto.

I bassi sono più forti e ricchi rispetto ai fratelli minori UE Boom 3 e Wonderboom 2 dato che il Megablast, come si può facilmente intuire dal nome, è la cassa audio ideale, ad esempio, per organizzare una festa.

Ad ogni modo, se non volete spendere troppo, ci sono altri modelli di Ultimate Ears che costano molto meno e hanno una qualità audio simile. Concludendo, il Megablast non è male come opzione se non volete rinunciare, anche in spiaggia, al vostro assistente personale.

8. JBL Boombox

Altoparlante impermeabile dall’ottima qualità audio

Peso: 5,25 kg | Dimensioni: 25,45 cm (altezza) x 49,5 cm (larghezza) x 19,55 cm (profondità) | Autonomia: 24 ore | Portata wireless: N.D. | Gamma di frequenza: 50 Hz – 20 kHz | NFC: Sì | Ingresso Audio: Sì | Bluetooth: 4.2 | Funzionalità power bank: Sì

Suono a 360°

Microfono integrato

Peso non indifferente

Poco adatto ad un uso casalingo

In termini di pura potenza audio, JBL Boombox si è rivelato essere una piacevole sorpresa: è un gigantesco altoparlante da esterni che, oltre ad avere una potenza incredibile, riesce a mantenere un’ottima qualità del suono anche con il volume al massimo livello.

Oggettivamente è molto pesante e sicuramente poco pratico da portare in giro, ma è comunque abbastanza corazzato da poter essere usato per i party in piscina o all’aperto.

Detto questo, non ci sentiamo di raccomandare il Boombox per un uso prettamente casalingo dato che è possibile trovare un suono simile in speaker dalle dimensioni decisamente più ridotte. Se siete degli appassionati di feste in piscina o in spiaggia, magari molto affollate, il JBL Boombox vi permetterà di improvvisare facilmente un intrattenimento simile a quello di un DJ set.

9. Tribit XSound Go

Altoparlante economico che “suona” meglio del previsto

Peso: 380 g | Dimensioni: 17,9 cm (altezza) x 5,9 cm (larghezza) x 5,6 cm (profondità) | Autonomia: 24 ore (varia con il volume e i contenuti) | Portata wireless: 30 m | Gamma di frequenza: 85 Hz – 20 kHz | Driver: due driver da 40 mm e un radiatore passivo | NFC: No | Ingresso AUX: Sì | Funzionalità power bank: No

Ottimo audio considerato il prezzo

Autonomia eccellente

Suoni medi troppo alti

5 ore per una carica completa

Se credete che la qualità si paghi sempre a caro prezzo, XSound Go potrebbe farvi ricredere. Questo luogo comune non vale, infatti, per l’altoparlante Tribit dato che è abbastanza potente per una stanza di medie dimensioni e non distorce particolarmente i suoni anche a volume elevato, ad eccezione di un leggero disturbo sulle frequenze più alte.

Onestamente, considerando il prezzo, Tribit XSound Go dovrebbe essere molto peggio. Questo altoparlante ci ha stupiti con il suo audio bilanciato e privo di distorsioni ai livelli più alti e con un’autonomia di oltre 20 ore con il volume intorno al 50%.

L’altoparlante ha inoltre una certificazione IPX7 contro l’acqua e la polvere, in modo da affrontare senza problemi un’intera giornata in spiaggia e in piscina. Il suo design risulta piuttosto anonimo ma ve ne dimenticherete all’istante una volta che accenderete questo Tribit XSound Go.

10. Braven Stryde 360

Un altoparlante versatile e impermeabile a buon mercato

Peso: 730 g | Dimensioni: N.D. | Autonomia: 12 ore | Portata wireless: 30 m | Gamma di frequenza: N.D. | Driver: N.D. | NFC: No | Ingresso AUX: No | Bluetooth: N/A | Ricarica USB: No

Connessione a un secondo speaker

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Manca l'ingresso AUX

Autonomia nella media

In fondo alla nostra lista c’è il Braven Stryde 360 che, in tutta sincerità, si è rivelato essere un altoparlante da esterni solido e più che accettabile un po’ su tutti gli aspetti. La qualità audio è buona anche se ha qualche difficoltà nella resa dei bassi, mentre l’autonomia si aggira intorno alle 12 ore e il suo design non spicca particolarmente per originalità.

Esistono opzioni migliori allo stesso prezzo e per rendersene conto basta dare un’occhiata a tutti gli altri altoparlanti di questa lista. Ad ogni modo, se tra quelli che vi abbiamo proposto non avete ancora trovato quello che fa al caso vostro, il Braven Stryde 360 potrebbe rivelarsi l’acquisto giusto.

Impermeabilità vs resistenza all'acqua

Quando acquistate un altoparlante da esterni (o qualsiasi altro dispositivo elettronico portatile) è necessario guardare innanzitutto al codice IP che identifica l'esatta tipologia di resistenza all'acqua e alla polvere. Solitamente, la sigla contiene due numeri: il primo si riferisce alla polvere, il secondo all'acqua.

Quando acquistate un altoparlante da esterni (o qualsiasi altro dispositivo elettronico portatile) è necessario guardare innanzitutto al codice IP che identifica l’esatta tipologia di resistenza all’acqua e alla polvere. Solitamente, la sigla contiene due numeri: il primo si riferisce alla polvere, il secondo all’acqua.

La tipologia più utilizzata è lo standard IP67, che identifica i dispositivi elettronici che hanno una protezione completa contro la polvere (6) e possono restare in acqua per una trentina di minuti fino a un metro di profondità (7).

Questa certificazione è certamente una garanzia, dato che vi permette di andare a colpo sicuro nella scelta di un dispositivo resistente non solo all’acqua, ma in generale a gran parte degli incidenti possibili.

Anche se resistente all’acqua non è sinonimo di impermeabile, nel settore dell’elettronica entrambi indicano che l’acqua non creerà particolari danni al vostro dispositivo, anche se è sempre meglio osservare le dovute distinzioni.

Impermeabile (in inglese "waterproof") è la categoria migliore delle due e solitamente viene indicata dalla sigla IPX7 che certifica che il dispositivo può restare immerso sott’acqua a circa un metro di profondità per un massimo di mezz’ora.

Resistente all’acqua, invece, significa che un paio di schizzi non creeranno problemi ma che il dispositivo in questione non può finire in mare senza conseguenze. Solitamente la resistenza all'acqua viene indicata con numeri dal 6 in giù, come nel caso di IPX5.

La capacità di resistere all’acqua non è l’unico criterio che è stato tenuto in considerazione nel compilare questa lista dei migliori altoparlanti da esterni. Abbiamo infatti valutato altri fattori come la qualità del suono, il prezzo, le funzionalità e, in base a questi parametri, abbiamo confrontato i vari speaker. Quello che state per leggere è il risultato di questo confronto, ovvero la nostra lista definitiva dei dieci migliori altoparlanti wireless impermeabili.

Domande frequenti

Posso lasciare all’aperto un altoparlante da interni? È possibile, ma dipende soprattutto dalla sua potenza. Un amplificatore wireless può essere posizionato ovunque a patto che sia vicino al dispositivo al quale è collegato come ad esempio uno smartphone, un computer e così via. Al di là di questa ovvia differenza, bisogna tenere presente che le casse audio da interni non sono resistenti in alcun modo all’acqua. Al di fuori delle mura di casa, dunque, è sempre meglio usare uno speaker adatto ad ambienti esterni.

È possibile, ma dipende soprattutto dalla sua potenza. Un amplificatore wireless può essere posizionato ovunque a patto che sia vicino al dispositivo al quale è collegato come ad esempio uno smartphone, un computer e così via. Al di là di questa ovvia differenza, bisogna tenere presente che le casse audio da interni non sono resistenti in alcun modo all’acqua. Al di fuori delle mura di casa, dunque, è sempre meglio usare uno speaker adatto ad ambienti esterni. Quanti watt deve avere un altoparlante da esterni? Dipende ovviamente dal tipo di esigenze: una cassa da 5 W, ad esempio, potrebbe essere adatta per un picnic, ma sicuramente per un barbecue o una festa in villa avrete bisogno di qualcosa di più. Giusto per darvi un’idea, gli altoparlanti delle smart TV, di norma, hanno una potenza di 10 W.

Dipende ovviamente dal tipo di esigenze: una cassa da 5 W, ad esempio, potrebbe essere adatta per un picnic, ma sicuramente per un barbecue o una festa in villa avrete bisogno di qualcosa di più. Giusto per darvi un’idea, gli altoparlanti delle smart TV, di norma, hanno una potenza di 10 W. Quanti altoparlanti da esterni mi servono? Dipende ovviamente dal volume che il dispositivo è in grado di raggiungere e dal punto in cui potete posizionarlo. Se avete un giardino piuttosto ampio, ad esempio, ve ne servirà sicuramente più di uno per diffondere la musica in tutto l’ambiente.