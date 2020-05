I migliori televisori del 2020

Guida all’acquisto dei migliori televisori: Ecco la classifica di TechRadar dei migliori TV che potete acquistare nel 2020. Buona lettura!

Le TV uscite nell'ultimo anno sono davvero uno spettacolo da vedere. Offrono la migliore elaborazione delle immagini, un’ottima connettività, software più intelligente, miglior supporto per i nuovi formati, una progettazione più recente.

Ci sono un numero enorme di televisori che entrano nel mercato ogni anno, tutti in lizza per riuscire a catturare la vostra attenzione. Ecco perché abbiamo riunito la nostra selezione dei migliori televisori per il 2020, selezionando tra tutte le tecnologie presenti sul mercato, come quelle dei pannelli QLED e OLED.

La domanda dell’anno: quando si cerca una nuova televisione, qual è davvero la migliore?

Con così tanti modelli che vengono introdotti ogni anno sul mercato, ognuno basato sui miglioramenti dei suoi predecessori, anche i migliori televisori sono sempre a rischio obsolescenza.

E poiché gli schermi ad altissima risoluzione e l'elaborazione avanzata delle immagini diventano via via più comuni, è sempre più difficile capire quali modelli presentano le caratteristiche che diventeranno le più diffuse a lungo termine.

Comunque la cosa buona è che, in mezzo alle molte opzioni disponibili tra cui scegliere un televisore ad alte prestazioni, quando si sceglie tra i modelli migliori, è difficile compiere una scelta completamente sbagliata.

Ma la migliore TV non è solo quella con le specifiche tecniche migliori o il design più gradevole: piuttosto è quella che rispetta maggiormente le esigenze ed aspettative di chi l’acquista.

Si sceglie un TV di buona qualità per passarci davanti molte ore, pensiamo - e probabilmente si andrà a spendere una somma considerevole per l’acquisto.

Quindi è necessario assicurarsi che il modello per cui abbiamo optato, si avvicini maggiormente alle proprie necessità e che possibilmente si integri bene nello spazio domestico in cui verrà inserito.

Se tutto questo potrebbe confondervi, la nostra guida ai migliori televisori disponibili vi aiuterà a separare i pannelli economici dai migliori schermi 4K e scegliere i modelli ideali da collegare ad un blu-ray, ad una console giochi come l’ultima XBox oppure per guardare i canali di tutti i giorni.

Vi aiuteremo perciò a scovare tra tutte le possibili opzioni, un ottimo modello a schermo piatto senza farvi perdere ore di ricerca confrontando le schede tecniche - dopo tutto, abbiamo già fatto il lavoro per voi!

"Conviene comprare adesso o aspettare?"

È una domanda che sentiamo spesso. Come la maggior parte della tecnologia, i televisori migliorano sempre di più nel tempo. Questo significa che, certo, se aspettate un anno, probabilmente potrete avere un televisore più bello e più grande a un prezzo inferiore.

Ciò detto, comunque, negli ultimi tempi siamo stati testimoni di progressi notevoli, visto che i produttori si sono affrettati ad adottare nuovi standard per i display come l’Ultra HD, il Wide Color Gamut e l’HDR.

Adesso la maggior parte dei produttori di TV supporta queste nuove caratteristiche, ma in alcuni casi sarà necessario controllare le specifiche tecniche nel dettaglio.

Finché il vostro nuovo pannello è dotato di queste nuove tecnologie (a tal proposito accertarsi che abbia una certificazione Ultra HD premium potrebbe essere utile), state sicuri che non dovrete pensare di cambiare TV tra sei mesi, quando i nuovi modelli faranno il loro ingresso sul mercato.

Se proprio volete un televisore che sia aggiornato secondo gli ultimi standard e che non sfiguri una volta che arriverà la nuova ondata di specifiche tecniche, il nuovo standard HDMI 2.1 si rivelerà fondamentale per configurazioni da gioco come si deve. Infatti, questo standard garantisce supporto a risoluzioni in 8K a 60 frame al secondo e 120 frame al secondo per le risoluzioni 4K, oltre a tutta una serie di caratteristiche utili per i videogiochi.

Si tratta di tecnologie interessanti, ma a meno che non siate dei veri videogiocatori, potete tranquillamente effettuare adesso il vostro acquisto.

Per saperne di più, ecco la nostra videoguida all'acquisto del TV:

I migliori TV del 2020

Samsung Q90 QLED TV. Image Credit: Samsung.

1. Samsung Q90 QLED TV (2019)

La migliore di sempre? Potrebbe essere

Qualità delle immagini superlativa

Design accattivante e buona qualità costruttiva

Manca il supporto a Dolby Vision

Altoparlanti non Dolby Atmos

Nel 2018, il TV Samsung Q9FN ha ricevuto recensioni entusiastiche per via delle caratteristiche e della qualità delle immagini. Adesso, però, è stato spodestato da questo Q90 QLED TV. Il Q9FN non era perfetto e critiche legittime erano state mosse riguardo agli angoli di visione e a un sistema di local dimming eccessivamente aggressivo che andava a inficiare i dettagli scuri nelle immagini. Samsung ha riconosciuto questi difetti e ha cercato di risolverli con il Q90. Il risultato è un modello con un angolo di visione decisamente superiore che riesce a rivaleggiare ad armi pari con un OLED e, per quanto riguarda il local dimming, il risultato è soddisfacente, grazie a neri profondi senza perdita di qualità nei dettagli delle ombre. Da questo punto di vista, il nuovo filtro Ultra Black Elite è davvero sorprendente, visto che è in grado di eliminare la luce ambientale in maniera eccelsa. Non è esagerato affermare che questo Samsung Q90 è il migliore QLED che abbiamo mai recensito finora, visto che è dotato di un elenco completo di funzionalità e offre innovazioni notevoli a livello di qualità dell'immagine. In conclusione, si tratta di un prodotto in grado di porsi sullo stesso piano, se non superare, i migliori OLED sul mercato.

Leggi la recensione completa: Samsung Q90 QLED TV

Image Credit: LG.

2. LG C9 OLED Series (2019)

Il televisore più intelligente del mondo?

55 pollici: LG OLED55C9 | 65 pollici: LG OLED65C9 | 77 pollici: LG OLED77C9

Dolby Vision e Atmos

Design bellissimo

Rispetto agli LCD manca luminosità

Altoparlanti meno potenti rispetto agli OLED LG di fascia più alta.

Il nuovo LG C9 OLED rimpiazza il modello C8 dell'anno scorso, e compete per il primo posto con il Samsung Q90. Si tratta di un'evoluzione impressionante da parte dell'azienda sudcoreana.

Questo televisore unisce un pannello eccellente con un gran numero di funzioni aggiuntive, nonché al fantastico sistema operativo LG WebOS. È senza dubbio uno tra i migliori televisori 4K mai realizzati. Non ci sono differenze enormi rispetto allo scorso anno, ma l'introduzione di un processore Gen A9 di seconda generazione significa una migliore elaborazione delle immagini.

Rispetto ai pannelli LCD la luminosità è più bassa, prevedibilmente, ma i neri più profondi fanno tutta la differenza del mondo per quanto riguarda il range dinamico. Questo televisore inoltre genera colori brillanti, vividi, bellissimo, e un livello di dettaglio incredibile con contenuti 4K nativi.

Ci sono modelli LG più costosi, come i W9 e gli E9 OLED, ma crediamo che si paghi più il design, il formato e le funzioni audio. Se cercate un televisore con un giusto rapporto qualità/prezzo, dovreste prendere in considerazione il C9.

Leggi la recensione: LG C9 OLED (OLED55C9, OLED65C9, OLED77C9)

Samsung Q900R QLED TV. Image Credit: Samsung.

3. Samsung Q900R QLED TV (2019)

Un TV 8K che entrerà nella storia

65 pollici: Samsung QE65Q900RATXXU | 75 pollici: Samsung QE75Q900RATXXU | 85 pollici: Samsung QE85Q900RATXXU

Colori e luminosità incredibili

Upscaling rivoluzionario

Contenuti in qualità 8K limitati (ma in aumento)

Come prevedibile, non costa poco

Il televisore 8K che stavamo aspettando? Con i contenuti in 4K che non sono proprio diffusissimi, non è certamente un delitto pensare che Samsung, questa volta, possa aver fatto il passo più lungo della gamba. In ogni caso, siamo di fronte al primo televisore 8K del mondo, e se da un lato è facile esprimere le proprie critiche, dall’altro bisogna riconoscere che Samsung è effettivamente entrata in una nuova era in fatto di qualità dell’immagine per TV.

I contenuti nativi in 8K sono incredibili, sembra di stare di fronte a immagini reali, se non addirittura migliori. Ma l’aspetto più importante, data la prevedibile penuria di immagini in 8K nel futuro prossimo, è che il Samsung QE85Q900R trasforma i contenuti a risoluzione nativamente più bassa, con il risultato che si vedono benissimo, meglio che su altri TV.

Resta da vedere se l’8K riuscirà a produrre gli stessi risultati su schermi più piccoli, ma se avete spazio e denaro a sufficienza il Q900R è un’immagine del futuro che, senza ombra di dubbio, vale la pena comprare.

In Italia, sono disponibili i modelli da 65, 75 e 85 pollici con prezzi che vanno da 2500 euro circa a 10 mila euro per il modello da 85 pollici. Chiaramente non per tutte le tasche, ma con diverse opzioni di prezzo per chi se li può permettere.

Leggi la recensione: Samsung Q900R 8K QLED TV

Image Credit: Sony (Image credit: Sony)

4. Sony Bravia AG9 OLED (2019)

AG9 Master Series è un OLED eccellente

65 pollici: Sony Bravia 65AG9 | 55 pollici: Sony Bravia 55AG9

Upscaling notevole

Audio Acoustic Surface+

Design con inclinazione all’indietro

Manca HDR10+

Il successore dell'AF9 OLED dello scorso anno non delude, grazie a un upscaling straordinario in grado di garatire che le immagini in HD e bassa definizione abbiano un aspetto estremamente dettagliato sullo schermo 4K di questo AG9. Il pannello OLED poi restituisce un livello di contrasto e una qualità cromatica davvero eccellenti. La tecnologia audio proprietaria di Sony, Acoustic Surface+, significa che il suono non risulta avvolgente solo nel caso di driver orientati verso il basso. Infatti su questo televisore troviamo un sistema audio a due canali e non più l'usicita a 3.2 canali.

A livello software come tutti i televisori Sony troviamo Android TV e questo vuol dire che potrete scaricare le principali app per vedere i contenuti (DAZN, RaiPlay etc.), ma non mancano anche i lati negativi in questo televisore. Per esempio, sebbene ci siano Dolby Vision e Dolby Atmos, manca il supporto a HDR10+ e questo potrebbe essere un problema a seconda dei servizi streaming che usate e dei contenuti che guardate. Comunque AG9 possiede la certificazione IMAX Enhanced per la felicità di chi cerca un'esperienza visiva il più vicino possibile a quella cinematografica con audio con missaggio in DTS.

AG9 è disponibile nelle versioni da 55, 65 e 77 pollici. A livello di prezzi preparatevi a dover sborsare cifre importanti: il prezzo di mercato per il modello più piccolo è di circa 1800 euro.

Leggi la recensione Sony Bravia AG9 OLED

Image Credit: Panasonic (Image credit: Panasonic)

5. Panasonic GZ1500 OLED TV

Qualità che piace dalle parti di Hollywood con qualche piccolo difetto

55 pollici: Panasonic TX-55GZ1500 | 65 pollici: Panasonic TX-65GZ1500

Supporto completo all'HDR

Audio eccellente

Sistema smart elegante

Qualche lieve difettuccio cromatico

Qualche pecca nella gestione del movimento

Alcuni OLED sono più luminosi

Panasonic ci ha davvero impressionato con la sua gamma di televisori OLED quest'anno, visto che tutti i modelli del 2019 hanno ottenuto un voto che va da 4 stelle e mezzo a cinque stelle, nelle nostre recensioni.

Tutta la gamma di OLED di Panasonic è compatibile con tutti i formati HDR in commercio, compresi i due acerrimi rivali Dolby Vision e HDR10+. Se a questo aggiungiamo Dolby Atmos, HLG e, ovviamente, HDR10 standard, si capisce chiaramente che, con questi televisori, non correrete il rischio di avere contenuti incompatibili con il TV, che si tratti di streaming, trasmissione televisiva o Blu-Ray 4K.

Tra gli OLED Panasonic, GZ1500 emerge per la soundbar integrata con un soundstage davvero ampio e un'ottima gestione del parlato grazie alla tecnologia Blade Speaker. Gli unici difetti che abbiamo notato sono l'assenza di funzioni smart più avanzate e una luminosità inferiore rispetto ad altri OLED.

Dal punto di vista delle app invece nulla da dire: oltre ai soliti Netflix, Amazon Prime Video e YouTube, troviamo RaiPlay, DAZN, Rakuten e altri. Da segnalare anche la compatibilità con Tivùsat 4K e Premium Smart Cam. Insomma uno degli OLED migliori e più completi in commercio.

Leggi la recensione Panasonic GZ1500

Image Credit: LG (Image credit: LG)

6. LG E9 OLED (2019)

Un OLED fantastico

55 pollici: LG OLED55E9 | 65 pollici: LG OLED65E8

Design straordinario

Immagini dinamiche e piene di carattere

Il Bluetooth per le cuffie dà qualche problema

Manca l'HDR10+

LG E9 OLED sicuramente vince la sfida del design. Il sottile display in vetro è privo di piedistalli o di cornici troppo evidenti e l'effetto finale è senz'altro piacevole. Il nuovo processore a9 di seconda generazione anche con questo televisore dà il meglio di sé, garantendo un livello di dettaglio eccellente e un'ottima gestione del movimento. A completare il tutto troviamo i tipici neri profondi e le ricche sfumature cromatiche che ci si aspetta da un OLED.

Siamo dispiaciuti nel vedere che LG anche per quest'anno ha deciso di non inserire una soundbar come quella che si trovava su LG E7. Infatti sia E8 che E9 sono dodati di un altoparlante di dimensioni più contenute. In ogni caso l'audio a 4.2 canali e il supporto a Dolby Atmos garantiscono un'esperienza acustica dinamica e ben al di sopra di quanto si avrebbe con un televisore nella media.

Ad ogni modo è difficile consigliare LG E9 rispetto a C9, visto che il sistema di elaborazione delle immagini è molto simile e il sistema operativo è lo stesso (webOS, adesso con Alexa integrato e un sistema di menu migliorato). Però, se cercate un OLED che punta forte sul design e che dia un tocco in più dal punto di vista audio LG E9 è un'ottima scelta per il salotto di casa vostra.

Leggi la recensione: LG E9 OLED (OLED55E9, OLED65E9)

Philips 804 OLED. Image Credit: Philips. (Image credit: Philips)

7. Philips OLED 804 (2019)

OLED e Ambilight sono davvero un'ottima combinazione

55 pollici: Philips 55OLED804 | 65 pollici: Philips 65OLED804

Ambilight immersivo

Ottimo rapporto qualità prezzo

Problemi con Android TV

Perché scegliere il Philips 804 OLED al posto di un altro TV OLED, quando ci sono così tanti modelli tra cui scegliere? La risposta è probabilmente nell’esclusivo Ambilight di Philips che proietta splendide luci d'atmosfera intorno al televisore, aggiungendo un certo fascino ambientale alle immagini che sono visualizzate sullo schermo.

Ma OLED 804 non è certo solo spettacolo: grazie al potente processore Picture P5 di Philips, è in grado di dare una forza reale alle immagini OLED, con contrasto migliorato e colori spettacolari, anche quando si esegue l'upscaling da HD / SDR. Philips migliora il modello 803 dell'anno scorso con Dolby Vision e il supporto HDR10 +, che non ti costringerà a scegliere tra formati HDR dinamici.

L'interfaccia di Android TV non rende però l’utilizzo di questo televisore più fluido o migliore. Tuttavia, visto il prezzo altamente competitivo, conviene tenere in considerazione questa TV tra i modelli da acquistare.

Leggi la recensione completa: Philips OLED 804

Image Credit: Sony.

8. Sony Bravia XF90 Series (2018)

Il TV a schermo piatto HDR che tutti aspettavamo

65 pollici: Sony KD-65XF9005 | 55 pollici: Sony KD-55XF9005

Direct LED con local dimming

Ottima gestione del movimento

Design elegante anche se non particolarmente originale

L’HDR è un po’ tenue

Se AG9, il modello OLED di punta di Sony è troppo per le vostre tasche, potete prendere in considerazione la serie XF90 del produttore nipponico. Grazie a una chiarezza di immagine in 4K davvero superlativa, eccellente remastering dei contenuti SDR in HDR e una retroilluminazione Direct LED senza intoppi, XF90 è un prodotto davvero unico. Abbiamo apprezzato la coerenza delle immagini, la straordinaria gestione del movimento (per la gioia degli appassionati di calcio) e gli impressionanti colori vibranti dell’ampia gamma cromatica offerta dal pannello. In ultimo, anche grazie alla facilità con cui si usa l’HDR, si possono avere punti luce (specular highlights) senza affaticare troppo la vista.

Visto l’eccellente rapporto qualità prezzo di questo prodotto, qualsiasi piccolo difetto passa in secondo piano. Consigliamo vivamente XF90, televisore che si è meritato il premio di “prodotto consigliato”.

