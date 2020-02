I migliori auricolari true wireless del 2020: le migliori alternative agli AirPods

State cercando i migliori auricolari true wireless sul mercato? Benvenuti nella guida di TechRadar redatta per aiutarvi a trovare i migliori modelli del 2020.

Nel caso non lo aveste notato, i cavi degli auricolari sono ormai passati di moda. L’audio dei dispositivi senza fili viene migliorato sempre di più, la tecnologia Bluetooth 5.0 garantisce una connessione sempre più affidabile, i migliori smartphone più recenti sono sprovvisti di jack audio e tutti i consumatori si stanno rendendo conto dei vantaggi della tecnologia senza fili. I cosiddetti modelli ‘true wireless’ sono un’innovazione ancora più avanzata.

Gli auricolari true wireless non hanno cavi a collegarli, il che significa non dover avere a che fare con alcun tipo di filo. Potrete dire addio ai cavi che si annodano in tasca o da indossare intorno al collo durante i vostri allenamenti cardio. Infatti, non c’è nessun filo che collega questi auricolari.

Gli Apple AirPods sono stati il modello che ha reso mainstream la tecnologia true wireless, con un sacco di funzioni interessanti per chi ha un iPhone. Chi ha un altro smartphone invece potrebbe preferire un altro modello in termini di qualità audio, design, autonomia e prezzo. La lista ora include anche i nuovissimi AirPods Pro. Prima di procedere all'acquisto però, date un'occhiata a tutte le migliori alternative agli AirPods in circolazione.

I migliori auricolari true wireless:

Sony WF-1000XM3 True Wireless Cambridge Audio Melomania 1 Lypertek Tevi Klipsch T5 True Wireless RHA TrueConnect True Wireless Jabra Elite 75t Apple AirPods Pro Beats Powerbeats Pro Sennheiser Momentum True Wireless B&O Beoplay E8 2.0 Wireless Samsung Galaxy Buds Audio-Technica ATH-CKS5TW

Le nostre prime scelte

(Image credit: Steve May)

1. Sony WF-1000XM3 True Wireless

Auricolari true wireless con cancellazione del rumore, un sogno che si avvera.

Design: Chiuso | Peso: 70g | Risposta di frequenza: 20-20,000Hz | Dimensioni del driver: 6mm | Tipo di driver: Dome | Sensibilità: N/D | Impedenza: N/D | Durata della batteria principale: 6 ore | Durata della batteria (custodia di ricarica): 18 ore | Raggio d’azione del Bluetooth: 10mt | Tecnologia NFC: No

Cancellazione del rumore

Design elegante

Buona qualità audio

Non c’è il controllo del volume sugli auricolari

Non adatti allo sport

Gli auricolari Sony WF-1000X offrono una riduzione del rumore eccellente per degli auricolari; non sarà come quella che si ottiene dalle cuffie coprenti, ma se vi interessa un formato compatto allora vi piaceranno molto.

Detto questo, nonostante qualche difetto secondario crediamo che Sony abbia centrato il bersaglio con i WF-1000XM3. Non si tratta solo degli auricolari True Wireless più belli da vedere, ma anche anche un’ottima riduzione del rumore e offrono una qualità audio molto alta con la musica. Se non volete cuffie ingombranti, sono un’alternativa fantastica.

L’autonomia è sopra la media, e la custodia per il trasporto molto compatta. Avremmo voluto poter controllare il volume toccando gli auricolari, ma non è un difetto tremendo.

Il mondo degli auricolari True Wireless ha un nuovo re.

Leggi la recensione completa: Sony WF-1000XM3

(Image credit: TechRadar)

2. Cambridge Audio Melomania 1

Suono strepitoso e senza cavi

Design: Chiuso | Peso: 9,2g | Risposta di frequenza: 20-20,000Hz | Dimensioni del driver: 5,8mm | Tipo di driver: Dome | Sensibilità: 9,8dB | Impedenza: N/D | Durata della batteria principale: 9 ore | Durata della batteria (custodia di ricarica): 36 ore | Raggio d’azione del Bluetooth: ND | Tecnologia NFC: Sì

Qualità audio sopra la media

Buon rapporto qualità/prezzo

Design comodo

Ergonomia dei controlli imperfetta

Niente cancellazione del rumore

Cambridge Audio è un marchio noto per i suoi dispositivi audio, ma finora non si era mai avventurata nel mondo degli auricolari True Wireless. Lo ha fatto con i Cambridge Audio Melomania 1s: con un’autonomia da ben 45 ore, combinano le qualità per cui è noto questo marchio con la praticità del design senza fili.

Per degli auricolari true wireless, la qualità audio di questi Cambridge Audio Melomania 1s è sensazionale. Infatti se la giocano testa a testa con alcune tra le migliori cuffie sovrauricolari, il che è tutto dire per auricolari di queste dimensioni.

Non hanno la riduzione del rumore attiva, che troviamo per esempio sui Sony WF-1000XM3 Wireless Earbuds, ma d’altra parte costano anche molto meno e hanno una maggiore autoomia.

Senza dubbio battono gli Apple AirPods, a parte la custodia di ricarica wireless (di cui si può senz’altro fare a meno). È una piccola mancanza, facile da tollerare in rapporto a tutte le qualità offerte da questo prodotto.

Leggi la recensione completa: Cambridge Audio Melomania 1

(Image credit: Lypertek)

3. Lypertek Tevi

Incredibili auricolari a un buon prezzo

Design: Chiuso | Peso: N/D | Risposta di frequenza: 20-20,000Hz | Dimensioni del driver: 6mm | Tipo di driver: Grafene | Sensibilità: N/D | Impedenza: N/D | Durata della batteria principale: 10 ore | Durata della batteria (custodia di ricarica): 70 ore | Raggio d’azione del Bluetooth: N/D | Tecnologia NFC: No

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Suono neutro perfetto per gli audiofili

Ottima autonomia

Design un po' noioso

Potreste non aver ancora sentito parlare di questo brand emergente, ma sicuramente se ne parlerà molto a breve. I Lypertek Tevi sono tra i migliori auricolari che abbiamo mai provato, soprattutto considerando il prezzo basso.

Si ricaricano tramite porta USB-C, il suono è bilanciato, l'autonomia invidiabile e in più sono waterproof. Cosa chiedere di meglio?

Siamo piacevolmente sorpresi.

Leggi la recensione completa: Lypertek Tevi

(Image credit: Lewis Leong)

4. Klipsch T5 True Wireless

Gli audiofili ameranno il suono e la qualità costruttiva delle Klipsch T5

Design: Chiuso | Peso: ND | Risposta di frequenza: 20-20,000Hz | Dimensioni del driver: ND | Tipo di driver: ND | Sensibilità: N/D | Impedenza: N/D | Durata della batteria principale: 8 ore | Durata della batteria (custodia di ricarica): 24 ore | Raggio d’azione del Bluetooth: ND | Tecnologia NFC: No

Qualità costruttiva incredibile

Sono caldo e dettagliato

Autonomia fantastica

Per qualcuno potrebbero essere scomodi

Non sono auricolari economici, ma i T5 restano comunque tra i migliori auricolari true wireless sul mercato. Crediamo che siano tra i migliori per la qualità del suono eccellente, la grande autonomia e una custodia tra le più belle che abbiamo mai visto.

Naturalmente si sceglie un prodotto Klipsch anche per il marchio, è la classica impronta sonora a cui è associato. La musica acustica è ricca di dettagli, con un suono molto caldo; arrivano bene alle alte frequenza, senza mai risultare sibilanti.

L’autonomia dichiarata è pari a 8 ore, più altre 24 che si ottengono dalla custodia. Siamo riusciti a usare questi auricolari per 7 ore, con il volume al 50%. Grazie alla custodia, questi auricolari true wireless vi possono accompagnare su un volo intercontinentale.

Leggi la recensione completa: Klipsch T5 True Wireless

RHA TrueConnect

5. RHA TrueConnect True Wireless

Il re indiscusso tra i modelli true wireless

Design: Chiuso | Peso: 13g | Risposta in frequenza: 20Hz – 20kHz | Dimensioni del driver: 6mm | Tipo di driver: Dinamici | Sensibilità: N/D | Impedenza: N/D | Durata della batteria (in uso): 5 ore | Durata della batteria (custodia di ricarica): 20 ore | Raggio d’azione del Bluetooth: 10m | Tecnologia NFC: No

Suono completo e bilanciato

Qualità costruttiva eccellente

Connessione affidabile

Impronte molto visibili

Pulsanti troppo molli

Nonostante i TrueConnect siano i primi auricolari true wireless presentati da RHA, il brand ha dimostrato di aver fatto ricerche accurate e ha sviluppato un prodotto che si posiziona tra i migliori disponibili sul mercato. La combinazione della qualità del suono, della durata della batteria e dell’affidabilità della connessione rende questi auricolari un modello perfetto su cui fare affidamento.

Gli Elite 65t di Jabra hanno istituito uno standard che tutti gli auricolari wireless dovrebbero rispettare e, senza considerare RHA TrueConnect, sono comunque un ottimo prodotto. Se comparati agli RHA, i Jabra hanno più funzionalità che includono la modalità di cancellazione del rumore e un app per personalizzare il suono.

Gli RHA non hanno queste caratteristiche ma non se ne sente la mancanza grazie alla migliore qualità del suono e l’affidabilità della connessione Bluetooth. Gli RHA danno inoltre l’impressione di essere un prodotto di maggiore qualità materiale rispetto ai Jabra, che sono fatti di plastica.

Tutto sommato, se state cercando un paio di auricolari true wireless, gli RHA TrueConnect da 170,00€) dovrebbero essere la prima delle vostre scelte.

Leggi la recensione completa: RHA TrueConnect

Jabra Elite 65t (Image credit: Jabra)

6. Jabra Elite 75t

I degli successori dei 65t

Design: Chiuso | Peso: 5.5g | Risposta in frequenza: 20-20.000 Hz | Dimensioni del driver: 6mm | Tipo di driver: N/D | Sensibilità: N/D | Impedenza: N/D | Durata della batteria (in uso): 7.5 ore | Durata della batteria (custodia di ricarica): 20 ore | Raggio d’azione del Bluetooth: 10m | Tecnologia NFC: No

Autonomia di 7 ore

Auricolari e custodia compatti

Equalizzatore personalizzabile tramite app

Bassi troppo opprimenti

I Jabra Elite 75t sono il perfetto potenziamento dei Jabra Elite 65t sotto ogni punto di vista, se non consideriamo l'equilibrio tonale.

Gli auricolari e la custodia sono più compatti, l'autonomia è nettamente migliore, permettendogli di situarsi sullo stesso livello della competizione. Le opzioni di personalizzazione sono le stesse che tanto ci sono piaciute dei 65t.

La qualità del suono non è tra le migliori e non hanno la cancellazione attiva del rumore, ma sono degli auricolari true wireless solidi e affidabili, anche per le telefonate.

Leggi la recensione completa: Jabra Elite 75t

(Image credit: Apple)

7. Apple AirPods Pro

Gli auricolari perfetti per i fan Apple

Design: Chiuso | Peso: 5.4g | Risposta di frequenza: 20 - 20.000 Hz | Driver: Dinamici | Durata della batteria: Fino a 5 ore | Durata della batteria (custodia di ricarica): 24 ore | Raggio d’azione: N/D | Tecnologia NFC: Si

Buona cancellazione del rumore

Più confortevoli

Molto costosi

Si rischia di perderli mentre ci si allena

Sono finalmente arrivati gli ultimi auricolari true wireless di Apple, ora con cancellazione del rumore attiva, più confortevoli e con un design migliorato.

Purtroppo però sono parecchio costosi, con un prezzo di listino di 279,00€.

Se avete un iPhone e state cercando degli auricolari dal suono incredibile, non troverete di meglio degli AirPods. Difficilmente li perderete quando indossati, e i microfoni aggiuntivi garantiscono un'ottima cancellazione del rumore.

Leggi la recensione completa: Apple AirPods Pro

(Image credit: Apple)

Auricolari fantastici per chi fa sport

Design: Chiuso | Peso: N/A | Risposta di frequenza: 20-20,000Hz | Dimensioni del driver: N/A | Tipo di driver: N/A | Sensibilità: N/D | Impedenza: N/D | Durata della batteria principale: 9 ore | Durata della batteria (custodia di ricarica): 16 ore | Raggio d’azione del Bluetooth: N/A | Tecnologia NFC: No

Abbinamento semplice con iOS

Vestibilità perfetta

Buona qualità audio

Il case è ingombrante

Isolamento limitato

Le nuove PowerBeats Pro true wireless non sono precisamente ciò che tutti si attendevano. Ma sono comunque un prodotto interessante e di certo non ordinario; sono comodissime, hanno una qualità audio discreta, e pare che non possano proprio cadervi dalle orecchie.

Detto questo, secondo noi sono i migliori auricolari true wireless di Apple, grazie a piccoli miglioramenti come il foro di ventilazione per ridurre la pressione, realizzato con micro-laser; o la maggiore autonomia, o ancora la qualità del suono. Se dovessimo scegliere tra queste e le AirPods, da usare in ufficio, sceglieremmo queste.

Leggi la recensione completa: Beats PowerBeats Pro

Sennheiser Momentum True Wireless

9. Sennheiser Momentum

Ottimo suono e magnifico design

Design: Chiuso | Peso: 72.6 | Risposta in frequenza: 5-21,000Hz | Dimensioni del driver: 7mm | Tipo di driver: Beryllium | Sensibilità: N/D | Impedenza: N/D | Durata della batteria (in uso): 4 ore | Durata della batteria (custodia di ricarica): 12 ore | Raggio d’azione del Bluetooth: N/D | Tecnologia NFC: No

Suono full-range dalla qualità notevole

Design accattivante

Custodia venduta con due cariche complete

Controllo del volume impreciso

Potrebbero essere più confortevoli

Sennheiser si conquista un posto in classifica con i suoi Momentum True Wireless. Fanno parte della rispettabilissima serie Momentum e anche questi auricolari senza fili portano il marchio di fabbrica di Sennheiser, con una qualità del suono eccellente e un design davvero elegante.

La durata della batteria di questi auricolari è di sole quattro ore, ma la custodia permette di ricaricarli fino ad altre due volte, garantendo un utilizzo di 12 ore totali.

Il problema più grande di questi auricolari è il prezzo di 289 euro , quasi il doppio rispetto agli AirPods. Gli auricolari sono dotati di una serie di comandi touch che permettono di mettere in pausa una canzone o mandarla avanti senza dover per forza utilizzare il cellulare, ma non sono tra i più comodi, inoltre il controllo del volume funziona in modo impreciso.

Nel complesso comunque i primi auricolari in-ear firmati Sennheiser sono una buona combinazione di design e ottima qualità del suono.

Leggete la recensione completa: Sennheiser Momentum

B&O Beoplay E8

10. B&O Beoplay E8 2.0 Wireless

Auricolari wireless in-ear costosi ma con una qualità del suono davvero eccellente

Design: Chiuso | Peso: 13g totali | Risposta di frequenza: 20-20,000Hz | Dimensioni del driver: 5.7mm | Tipo di driver: Elettrodinamici | Sensibilità: N/D | Impedenza: N/D | Durata della batteria (in uso): 4 ore | Durata della batteria (custodia di ricarica): 8 ore | Raggio d’azione del Bluetooth: 30m | Tecnologia NFC: Si

Buona qualità audio

Design eccezionale

Facili da settare

Possono stare un po' stretti

Iniziamo subito col dire che i B&O Beoplay E8 2.0 sono tra gli auricolari wireless più costosi e più belli che possiate acquistare.

La qualità del suono è indubbiamente eccellente, ed è possibile personalizzarlo nella maniera che preferite grazie all'app compatibile con iOS e Android.

Anche senza smanettare con ToneTouch, gli auricolari E8 2.0 hanno un suono nitido e brillante, con bassi potenti ma non eccessivi. I pulsanti touch però spesso sono troppo sensibili, e non c'è la cancellazione del rumore attiva.

In ogni caso è difficile non rimanere conquistati da questi auricolari. Se ne state cercando un paio il cui aspetto sia tanto bello quando il suono che producono, non cercate oltre.

Leggete la recensione completa: B&O Beoplay E8 2.0 Wireless

(Image credit: TechRadar)

11. Samsung Galaxy Buds

Piccoli auricolari dal suono grandioso

Design: Chiuso | Peso: 5,6g per auricolare | Risposta di frequenza: 20-20,000Hz | Dimensioni del driver: 5,8mm | Tipo di driver: Dinamico | Sensibilità: N/D | Impedenza: N/D | Durata della batteria principale: 6 ore | Durata della batteria (custodia di ricarica): 7 ore | Raggio d’azione del Bluetooth: N/D | Tecnologia NFC: Sì

Confortevoli e sicuri

Design raffinato

Facili da usare e associare

Il rumore dell'ambiente circostante può essere fastidioso

Comandi touch non sempre precisi

Sembra che Samsung abbia finalmente fatto centro con i suoi Galaxy Buds, che rappresentano un degno avversario per le Apple AirPods in termini di design, suono e comodità d’uso.

Ci è piaciuto l’effetto perlescente del materiale che ricopre gli auricolari e il design elegante della custodia. Indossati, sono molto comodi e non danno l’impressione di star per cadere da un momento all’altro.

La qualità del suono è molto buona: i bassi sono profondi e il soundstage è ampio. Però gli audiofili potrebbero preferire altri prodotti con un suono più naturale, infatti i Galaxy Buds hanno un suono particolarmente caldo e avvolgente.

Lo svantaggio è che alcune funzioni disponibili sull’app come le impostazioni per ridurre i rumori esterni e per l’equalizzatore non funzionano sempre come avremmo sperato, anche se sarebbero utili. Queste funzioni non sono utilizzabili dagli utenti iOS, infatti è possibile scaricare l’app solo su dispositivi con la versione Android 5.0 o successiva.

Leggi la recensione completa: Samsung Galaxy Buds

(Image credit: audio technica)

12. Audio-Technica ATH-CKS5TW

Bassi e autonomia grandiosi

Design: Chiuso | Peso: 8g | Risposta di frequenza: 5Hz-40kHz | Dimensioni del driver: 10mm | Tipo di driver: Dinamico | Sensibilità: 110 dB | Impedenza: 16 ohm | Durata della batteria (custodia di ricarica): 45 ore | Raggio d’azione del Bluetooth: N/D | Tecnologia NFC: N/D

Ottimo suono

Bassi incredibili

Ottima autonomia

Pesanti

Ci si mette un po' ad abituarsi a indossarli

Custodia poco pratica

L'autonomia è promettente e i bassi sono gestiti alla perfezione, migliorando il la qualità del suono tradizionalmente neutra di Audio-Technica.

Hanno un profilo sonoro tra i più morbidi e completi che abbiamo mai sentito, e tutto questo nonostante il potenziamento delle frequenze basse.

La qualità complessiva si abbassa a causa dello scarso comfort, anche se la sensazione varia in base ai gusti personali, e la custodia è piuttosto scomoda. In ogni caso, la qualità del suono basta e avanza per classificarli tra i migliori auricolari true wireless in circolazione.

Leggi la recensione completa: Audio-Technica ATH-CKS5TW

Cos'è la tecnologia true wireless?

True wireless vs wireless: qual è la differenza?

Auricolari wireless - Gli auricolari bluetooth (auricolari wireless), quelli di cui parliamo in questo articolo, esistono ormai da un po’, praticamente da quando è stato inventata la tecnologia Bluetooth. Nonostante siano alimentati da una batteria e siano utilizzabili senza una connessione fisica al vostro smartphone, hanno un filo che collega gli auricolari e spesso anche un filo che gira intorno al collo.

Auricolari true wireless - Gli auricolari True Wireless, ossia ‘davvero wireless”, sono sprovvisti di qualunque filo. La tecnologia wireless consente di utilizzare gli auricolari a distanza rispetto al vostro cellulare, e i modelli True Wireless eliminano anche il collegamento fisico tra gli auricolari, garantendo più libertà. Se state cercando degli auricolari completamente senza fili, date un’occhiata alla nostra guida ai migliori auricolari true wireless.

Cuffie wireless - le cuffie wireless comprendono i tradizionali modelli over-ear (circumaurali) e on-ear (sovraurali), ma non hanno fili. Date un'occhiata alla nostra guida alle migliori cuffie wireless.

Non siete pronti a dire addio ai cavi? Non perdetevi la nostra guida ai migliori auricolari wireless