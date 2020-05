Le migliori bilance smart del 2020: come monitorare peso e forma fisica da casa

Mentre i fitness tracker sono un ottimo strumento per tenere traccia dei vostri passi, della frequenza cardiaca e degli esercizi effettuati, le bilance intelligenti sono un ottimo compagno quando è necessario che manteniate sotto controllo il vostro peso

In effetti, molte delle aziende che producono fitness tracker e altri dispositivi indossabili per il benessere realizzano anche bilance pesapersone intelligenti che permettono ricevere ulteriori informazioni sui propri parametri corporei relativi a massa e peso.

Le bilance intelligenti non solo forniscono più parametri misurati, ma si collegano anche a Internet per aiutarvi a tenere d'occhio il peso o la percentuale di grasso corporeo dal

vostro telefono e utilizzare questi dati con una delle varie applicazioni che consentono di stabilire obiettivi, tracciare i vostri progressi nel tempo e condividere le relative statistiche con altre applicazioni e servizi.

Ma non vengono definite intelligenti solo perché possono interfacciarsi con un'applicazione, molte di esse forniscono parecchi dettagli aggiuntivi su diversi parametri, come la percentuale di grasso corporeo, la massa muscolare, la massa ossea, l'IMC e molto altro ancora. Questo è un ottimo metodo per aiutarvi a gestire meglio le vostre attività fisica e alimentazione.

Nel seguente elenco di prodotti abbiamo preso in considerazione sia le funzionalità offerte che il design e prezzo di ciascun prodotto per aiutarvi a trovare l'opzione migliore per l’acquisto di una nuova bilancia intelligente.

Ci sono anche prodotti più recenti che stiamo testando al momento o che vorremmo testare presto, tra cui la Xiaomi Mi Smart Scale che potrebbe comparire presto nella nostra classifica.

Le migliori bilance intelligenti a colpo d'occhio:

1. Withings Body+

2. Withings Body

3. Eufy Smart Scale

4. Fitbit Aria 2

5. Garmin Index Scale

6. Fitbit Aria Air

7. Withings Body Cardio

1. Withings / Nokia Body+

La nostra bilancia smart preferita

Parametri misurati: Peso, BMI e massa corporea | Connettività: App Android e iOS, Wi-Fi e Bluetooth | Display: display da 2,4 x 1,6 pollici | Durata della batteria: 18 mesi, utilizza batterie AAA | Dimensioni: 32,5 x 32,5 x 2,3 cm | Colori: Bianco o nero | Unità di misura: kg, lb, st lb | Utenti multipli?: Sì, fino a otto

Design premium

Funzione IMC

Niente cardiofrequenzimentro

In passato, questa bilancia aveva il marchio Nokia, ma ora è tornata al brand Withings.

Withings offre tre diversi prodotti, tutti presenti in classifica, e questa è la nostra opzione preferita per la fascia media in termini di funzionalità, prezzo e design premium.

È abbastanza leggera da poterla spostare facilmente all’interno del bagno, sincronizzerà tutti i dati personali direttamente su un'app chiamata Health Mate (disponibile su iOS e Android) e monitorerà anche alcune interessanti statistiche.

Ad esempio può monitorare il vostro indice di massa e la composizione corporea. È in grado sostanzialmente di darvi un'idea della percentuale di acqua, ossa e muscoli del vostro corpo.

Non tutti i prodotti vantano questa funzione, se state cercando di aumentare la massa muscolare o perdere peso, troverete questo parametro indispensabile.

2. Withings / Nokia Body

Un’alternativa economica

Parametri misurati: Peso, BMI | Connettività: App Android e iOS, Wi-Fi e Bluetooth | Display: display da 2,4 x 1,6 pollici | Durata della batteria: 18 mesi, utilizza batterie AAA | Dimensioni: 32,5 x 32,5 x 2,3 cm | Colori: Bianco o nero | Unità di misura: kg, lb, st lb | Utenti multipli?: Sì, fino a otto

Prezzo

Funzione IMC

Poche funzioni

La nostra seconda scelta consigliata viene ancora da Withings e, sebbene il set di funzionalità non sia paragonabile a quello della Body+, ha un prezzo più basso che renderà felice la maggior parte dei consumatori.

È la bilancia ideale per monitorare il vostro peso con l'app Health Mate, e qualsiasi peso riusciate a raggiungere questo verrà registrato lì man mano che vi pesate.

Withings Body non è in grado di analizzare la composizione corporea, ma è un'opzione interessante per chi ha un budget limitato.

3. Eufy Smart Scale

Una delle migliori (e più economiche) che è possibile acquistare

Parametri misurati: peso, grasso corporeo, acqua, massa muscolare, massa ossea, BMI, BMR | Connettività: app Android e iOS, Bluetooth | Display: 3,1 x 1,3 pollici | Durata della batteria: Batterie AAA | Dimensioni: / 30 x 30 x 2,6 cm | Colori: bianco o nero | Unità di misura: lb,st,kg | Utenti multipli?: Sì, fino a 16

Economica

Applicazione relativa interessante

No Wifi

Generalmente considerata una delle migliori bilance intelligenti sul mercato, Eufy ha dimostrato ancora una volta che non è necessario pagare moltissimo per aver accesso ad una tecnologia di valore (il marchio offre anche una gamma economica di aspiratori di robot piuttosto interessante).

Per circa €65 questa bilancia intelligente vi consente di tenere sotto controllo una lunga lista di parametri misurati, inclusi peso, BMI, BMR, massa muscolare, massa ossea e altro ancora. Tutti i dati sono archiviati nell'applicazione Eufy, che è facile da usare e vi consente di confrontare le vostre statistiche con altri utenti.

Le bilancia intelligente Eufy, può essere utilizzata contemporaneamente da un numero di persone fino a 16, probabilmente più di quanto avrete mai bisogno, ma abbiamo trovato molto gradita la mancanza di limiti ristretti come quella offerta da altri prodotti.

4. Fitbit Aria 2

Portata limitata, design delizioso

Parametri misurati: Peso, BMI, massa corporea | Connettività: App Android e iOS, Wi-Fi e Bluetooth | Display: N / A | Durata della batteria: N / A, utilizza batterie AA | Dimensioni: 31,2 x 31,2 x 3,3 cm | Colori: Bianco o nero | Unità di misura: kg, lb, st lb | Utenti multipli?: Sì, fino a otto

Design

Molte funzioni

Autonomia

Possiedi già un fitness tracker o uno smartwatch Fitbit? Fitbit Aria 2 si collega direttamente all'app ufficiale per darvi una panoramica completa della vostra forma fisica.

La maggior parte delle funzioni di Body + sono disponibili qui, quindi sarete in grado di tenere d'occhio la percentuale di massa grassa e massa magra anche con lo smartwatch. Tutti questi dati verranno quindi collegati all'app Fitbit e vi verranno fornite anche informazioni sulla vostra salute.

I prodotti Withings vincono per il prezzo, ma potreste scegliere questa bilancia se possedete già un prodotto Fitbit per usarli insieme.

5. Garmin Index Scale

L’opzione migliore per i fan di Garmin

Parametri misurati: Peso, BMI, massa corporea | Connettività: App Android e iOS, Wi-Fi e Bluetooth | Display: N / A, LCD | Durata della batteria: 9 mesi, utilizza batterie AA | Dimensioni: 35 x 31 x 3 cm | Colori: Bianco o nero | Unità di misura: kg, lb, st lb | Utenti multipli?: Sì, fino a 16

IMC

Grande display

Prezzo

Proprio come Body +, questa bilancia è in grado di misurare la massa grassa e la percentuale di acqua, nonché la massa muscolare e la massa ossea.

Il prezzo è più alto della Body +, ma se cercate funzionalità di fascia alta e vi piace un design più raffinato questa è la bilancia che fa per voi.

Ve la consigliamo in particolare se avete già un fitness tracker/smartwatch Garmin, poiché l'integrazione con l'app funziona molto bene e vi consente di avere tutte le vostre statistiche in un unico posto.

6. Fitbit Aria Air

Bilance intelligenti per budget di Fitbit

Parametri misurati: : peso, BMI | Connettività: app Android e iOS, Bluetooth | Display: display LCD | Durata della batteria: non dichiarata, utilizza batterie AAA | Dimensioni: 31,2 x 31,2 x 2,5 cm | Colori: bianco o nero | Unità di misura: kg, lb, st lb | Utenti multipli?: Sì

Opzione economica

Piccola e leggera

Funzionalità limitate

Se siete utenti Fitbit e non vi servono tutte le funzionalità di Aria 2, troverete una alternativa in Aria Air, che è la versione economica di Aria 2 con qualche aggiunta.

Aria Air potrebbe non avere alcune delle funzionalità di Aria 2, come il monitoraggio della composizione corporea, la possibilità di cambiare utente e visualizzare diverse statistiche sulla bilancia (è possibile visualizzare solo il peso), ma la maggior parte delle persone potrebbe non essere interessata a queste funzionalità, rendendo questo modello la scelta preferibile.

A ciò si aggiunge il fatto che la bilancia si sincronizza automaticamente con la vostra applicazione Fitbit, risultando un’ottima compagna per quelli di voi che già utilizzano fitness tracker o dispositivi indossabili Fitbit, poiché vi permetterà di monitorare anche il vostro peso e il vostro allenamento.

7. Withings / Nokia Body Cardio

Più costosa, ma non siamo sicuri del perché

Parametri misurati: Peso, BMI, massa corporea e frequenza cardiaca | Connettività: App Android e iOS, Wi-Fi e Bluetooth | Display: display da 2,4 x 1,6 pollici | Durata della batteria: Un anno, ricaricabile | Dimensioni: 32,5 x 32,5 x 1,8 cm | Colori: Bianco o nero | Unità di misura: kg, lb, st lb | Utenti multipli?: Sì, fino a otto

Cardiofrequenzimetro

Design

Prezzo

La bilancia Withings Body Cardio è tra le più belle che abbiamo testato, un vero oggetto di design per il vostro bagno, e offre le stesse feature di Body+.

Quando sono uscite, le bilance Body Cardio avevano una funzione chiamata Pulse Wave Velocity che misurava la rigidità dell'aorta, una patologia cardiovascolare.

A gennaio 2018, la FDA ha chiesto all’azienda di rimuovere la funzionalità in America, il che significa che non è più possibile utilizzarla e non è chiaro se verrà restituita.

Sostanzialmente molti dei vantaggi di questa bilancia vengono persi, se non contiamo il design premium e il fatto che queste bilance possono anche misurare la frequenza cardiaca.

Se possedete già un fitness tracker o uno smartwatch, è probabile che abbiate cardiofrequenzimetro, quindi non avrete bisogno necessariamente di questa funzione.

Ci piace il design di Body Cardio, ma non pensiamo che il design e il cardiofrequenzimetro integrato siano un aggiornamento abbastanza grande da giustificare i soldi extra che spenderai rispetto a Withings Body +.