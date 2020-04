I migliori telefoni Samsung del 2020: scegliete il Galaxy che fa per voi

È innegabile che gli smartphone Samsung siano tra i telefoni più popolari sul mercato: è difficile camminare per strada senza vedere qualcuno con un Samsung in mano, come accade peraltro anche con gli iPhone. Anche se dipende molto dal gusto personale, Samsung è considerato uno dei migliori marchi sul mercato, perciò vale sicuramente la pena tenerlo in considerazione nel momento in cui si vuole acquistare un nuovo smartphone.

La gamma di telefoni Samsung di fascia alta si è ulteriormente allargata, poiché sono stati messi in vendita i nuovi modelli della serie S20: Samsung Galaxy S20 , Samsung Galaxy S20 Plus , Samsung Galaxy S20 Ultra e anche Samsung Galaxy Z Flip e alcuni sono entrati nella nostra classifica. Samsung Galaxy S20 Ultra e Samsung Galaxy Z Flip non si sono ancora piazzati, ciò non significa comunque che non riusciranno a entrare nella nostra lista dei migliori telefoni Samsung.

Ma anche senza quei telefoni ci sono molti ottimi telefoni Samsung da considerare: dalle serie di fascia alta Galaxy S e Galaxy Note ai dispositivi economici presenti nelle serie Galaxy A e Galaxy M, Samsung offre un incredibile numero di smartphone con le combinazioni di caratteristiche più disparate, che vanno a coprire qualsiasi esigenza.

Per questa ragione può essere molto difficile districarsi tra tutte opzioni che il marchio offre: è meglio scegliere qualcosa di conveniente come Galaxy A50, un vecchio top di gamma come il Samsung Galaxy S9 Plus o dare un’occhiata ai telefoni top di gamma come Samsung Galaxy Note 10 Plus?

Aggiungete a questo il numero, per certi versi sconcertante, di telefoni di fascia media e bassa offerti dall’azienda come Galaxy A30, Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 10 Lite e diventerete immediatamente consapevoli del fatto che c'è davvero un telefono Samsung per tutti.

Con così tanti telefoni disponibili, però, scegliere quello giusto può essere un'impresa non semplice, pertanto abbiamo realizzato una lista dei migliori modelli, nella quale potrete leggere le opinioni della nostra redazione e tutte le specifiche, i vantaggi e gli svantaggi insieme a una breve panoramica per ciascun modello in modo da poter cogliere velocemente tutti i punti chiave, facilitando così il confronto.

I migliori telefoni Samsung 2020 a colpo d'occhio:

I migliori telefoni Samsung 2020

1. Samsung Galaxy S20 Plus

Data di rilascio: marzo 2020 | Peso: 186 g | Dimensioni: 16,2 x 7,4 x 0,78 cm | Sistema operativo: Android 10 | Dimensioni dello schermo: 6,7 pollici | Risoluzione: 1440 x 3200 | CPU: Snapdragon 865 / Exynos 990 | RAM: 8 GB / 12 GB | Memoria: 128 GB / 256 GB / 512 GB | Batteria: 4.500 mAh | Fotocamera posteriore: 12MP + 64MP + 12MP + ToF 3D | Fotocamera frontale: 10MP

Potente ma elegante

Zoom molto migliorato

Prezzo sempre più alto

I miglioramenti sono poco innovativi

Samsung Galaxy S20 Plus è attualmente in cima alla nostra classifica dei migliori telefoni Samsung disponibili, in questo momento, anche se il suo regno potrebbe essere di breve durata, poiché al durante la stesura di questa guida non abbiamo ancora potuto esprimere il nostro verdetto finale su Samsung Galaxy S20 Ultra.

Indipendentemente da ciò, questo è un telefono assolutamente fantastico. Il design non è cambiato in modo massiccio da quello di Galaxy S10 Plus, ma la maggior parte degli altri elementi è stata aggiornata. Lo schermo ora ha una frequenza di aggiornamento di 120Hz per un’immagine ultra stabile, racchiude un chipset più potente e il comparto fotografico è sono stato potenziato a sua volta.

L'obiettivo più interessante è il tele da 64 MP, che facilita uno zoom ottico ibrido 3x, ma ci sono anche un obiettivo standard da 12 MP e un ultragrandangolare sempre da 12MP, oltre a un sensore di profondità.

Aggiungiamo nel pacchetto un'enorme batteria da 4.500 mAh, il supporto alle reti 5G e tutte le cose che ci si aspettano da un top di gamma di Samsung, come la resistenza all'acqua e uno scanner di impronte digitali sullo schermo.

Come avrete capito, Samsung Galaxy S20 Plus è certamente uno dei migliori telefoni di qualsiasi azienda, non solo del gigante sudcoreano.

Leggi la nostra recensione completa su: Samsung Galaxy S20 Plus

2. Samsung Galaxy S20

Data di rilascio: marzo 2020 | Peso: 163 g | Dimensioni: 15,2 x 6,9 x 0,79 cm | Sistema operativo: Android 10 | Dimensioni dello schermo: 6,2 pollici | Risoluzione: 1440 x 3200 | CPU: Snapdragon 865 / Exynos 990 | RAM: 8 GB / 12 GB | Memoria: 128 GB | Batteria: 4.000 mAh | Fotocamera posteriore: 12MP + 64MP + 12MP | Fotocamera frontale: 10MP

Buon aggiornamento della fotocamera

Il miglior display di Samsung

Abbastanza costoso

Nella gamma ha le specifiche inferiori

Troverete Galaxy S20 leggermente meno emozionante rispetto ai fratelli Galaxy S20 Plus e S20 Ultra, ma Galaxy S20 standard ha un prezzo inferiore, e una dimensione più tascabile.

Anche se con il suo schermo da 6,2 pollici è ancora lontano da essere un telefono di piccole dimensioni, con una risoluzione QHD +, una frequenza di aggiornamento di 120Hz e uno degli schermi AMOLED della migliore qualità mai visti su un telefono, vale la pena considerarlo come una scelta di tutto rispetto.

Samsung Galaxy S20 ha anche una ottima configurazione delle fotocamere, caratterizzata da un teleobiettivo da 64 MP, a cui se ne aggiungono uno principale da 12 MP e uno ultragrandangolare da 12 MP, mancando infine il solo sensore di profondità presente su S20 Plus.

Samsung Galaxy S20 è disponibile anche con la connessione 5G abilitata, ha una grande batteria da 4.000 mAh e molta potenza a disposizione, grazie al chipset Snapdragon 865 o Exynos 990 (è stata aperta una petizione per questa ragione).

Leggi la nostra recensione completa su: Samsung Galaxy S20

3. Samsung Galaxy Note 10 Plus

Il migliore dei phablet Samsung

Uscita: agosto 2019 | Peso: 196 g | Dimensioni: 162,3 x 77,2 x 7,9 mm | Sistema operativo: Android 9 | Dimensioni dello schermo: 6,8 pollici | Risoluzione: : 1440 x 3040 | CPU: : Snapdragon 855 / Exynos 9825 | Memoria: : 256 GB / 512 GB | Batteria: : 4,300 mAh | Fotocamera posteriore: : 12MP + 12MP + 16MP + ToF 3D | Fotocamera frontale: : 10MP

Praticissimo pennino (S Pen)

Il miglior schermo disponibile su smartphone

Eccezionalmente costoso

La fotocamera non è la migliore in assoluto

Se stavate cercando il miglior phablet Samsung, l’avete trovato.

Possiede uno schermo enorme, un potente processore e ben quattro fotocamere posteriori.

Il punto forte di questo dispositivo è la S Pen, una penna che lavora in perfetta simbiosi con il dispositivo. Non serve solo per disegnare e prendere appunti, ma una serie di gesti permette di ottenere il massimo dal dispositivo.

Sono presenti infatti sul dispositivo diversi software per l’utilizzo con il pennino e, sebbene non siano completamente esenti da critiche, nei forum dedicati è possibile leggere le molte lodi che vengono attribuite a questo esclusivo modello con penna incorporata.

È un telefono costoso, ma è anche un concentrato della migliore tecnologia disponibile di Samsung e per certi ambiti probabilmente uno dei migliori smartphone mai messi in vendita.

Leggi la nostra recensione completa su Samsung Galaxy Note 10 Plus

4. Samsung Galaxy Note 10

Il fratello minore del miglior telefono Samsung ad oggi

Uscita: agosto 2019 | Peso: 168 g | Dimensioni: 151 x 71,8 x 7,9 mm | Sistema operativo: Android 9 | Dimensioni dello schermo: 6,3 pollici | Risoluzione: : 1080 x 2280 | CPU: : Snapdragon 855 / Exynos 9825 | Memoria: : 256 GB | Batteria: : 3,500 mAh | Fotocamera posteriore: : 12MP + 12MP + 16MP | Fotocamera frontale: : 10MP

Più facile da tenere in mano rispetto ai Note precedenti

Ottima qualità video

Durata della batteria non eccezionale

Display solo Full HD

Il Samsung Galaxy Note 10 non si trova in cima alla lista a causa di alcuni problemi che abbiamo riscontrato, in primis una durata della batteria che può lasciare con l’amaro in bocca se vi aspettavate una durata maggiore, cosa lecita per un modello di queste dimensioni.

Tuttavia, il Galaxy Note 10 è uno smartphone piuttosto interessante ed è molto più economico del Note 10 Plus.

Perciò se state cercando uno smartphone che combini una potenza di elaborazione elevata, ottime capacità di registrazione video e il pennino “S Pen” per scrivere, scarabocchiare e disegnare, allora il Note 10 potrebbe essere davvero il modello giusto per voi.

Leggi la nostra recensione completa su Samsung Galaxy Note 10

5. Samsung Galaxy S10 Plus

Il miglior telefono fino a poco tempo fa

Uscita: febbraio 2019 | Peso: 175 g | Dimensioni: 157,6 x 74,1 x 7,8 mm | Sistema operativo: Android 9 | Dimensioni dello schermo: 6,4 pollici | Risoluzione: : 1440 x 3040 | CPU: : Snapdragon 855 / Exynos 9820 | Memoria: : 128 GB / 512 GB / 1 TB | Batteria: : 4,100 mAh | Fotocamera posteriore: : 12MP + 12MP + 16MP | Fotocamera frontale: : 10MP + 8MP

Eccellente rapporto dimensioni-schermo

Sensore di impronte digitali sullo schermo

Prezzo considerevolmente alto

Impugnatura scivolosa

Essendo l'ultimo top di gamma, c'è da meravigliarsi che il Samsung Galaxy S10 Plus sia in cima a questa lista?

È un grande aggiornamento rispetto al modello dell'anno precedente, con un nuovo design a tutto schermo tramite l’eliminazione delle cornici e l’aggiunta di un nuovo reparto fotografico. Parlando delle fotocamere, ne sono presenti tre sul retro e due sul davanti, rendendolo un telefono particolarmente versatile.

Lo scanner di impronte digitali è ora sullo schermo, il che è molto più comodo che averlo nascosto nella parte posteriore; S10 Plus è dotato di una grande batteria: da 4.100 mAh, che gli garantisce un’autonomia davvero importante.

Tanto che si potrebbe anche prendere in considerazione l'uso della nuova funzionalità Wireless PowerShare per utilizzarlo come sorgente di ricarica.

Il Galaxy S10 Plus ha anche un enorme schermo da 6,4 pollici e tutta la potenza che ci si aspetterebbe da un telefono al top, nel 2019. È il migliore di Samsung e al momento in cui scriviamo ed è inoltre in alto nella nostra lista assoluta dei migliori smartphone provati.

Leggi la nostra recensione completa su Samsung Galaxy S10 Plus

6. Samsung Galaxy S10

Simile al Plus, ma più piccolo

Uscita: febbraio 2019 | Peso: 157g | Dimensioni: 149,9 x 70,4 x 7,8 mm | Sistema operativo: Android 9 | Dimensioni dello schermo: 6,1 pollici | Risoluzione: : 1440 x 3040 | CPU: : Snapdragon 855 / Exynos 9820 | Memoria: : 128 GB / 512 GB | Batteria: : 3,400 mAh | Fotocamera posteriore: : 12MP + 12MP + 16MP | Fotocamera frontale: : 10MP

Sensore di impronte digitali sullo schermo

Funzionalità wireless PowerShare

Prezzo nella fascia alta del mercato

Non la migliore fotocamera in assoluto

Il Galaxy S10 di Samsung è appena un gradino indietro rispetto alla versione Plus nella nostra lista dei migliori telefoni Samsung, in quanto è in gran parte davvero simile al fratello di maggiori dimensioni.

Mancano alcune funzionalità rispetto al Plus, ma in questo modo è possibile risparmiare qualcosa sul prezzo di acquisto mantenendo tutte le principali caratteristiche tecniche importanti, come lo schermo Infinity-O, il design elegante e l’hardware al top.

Lo scanner di impronte digitali è presente anche sullo schermo dell’S10 standard, che peraltro ha un aspetto magnifico, essendo dotato di una densità incredibile pari a 550 pixel per pollice.

Galaxy S10 è in vendita con una variegata scelta di opzioni di colore, ed è possibile scegliere capacità di archiviazione tra 128 GB e 512 GB in base quella che si ritiene adeguata alle proprie esigenze.

La durata della batteria dell'S10 non è eccezionale come quella del Plus, ma supera ugualmente l’intera giornata di utilizzo.

Leggi la nostra recensione completa su Samsung Galaxy S10

7. Samsung Galaxy S10e

Un S10 più economico

Uscita: marzo 2019 | Peso: 150 g | Dimensioni: 142,2 x 69,9 x 7,9 mm | Sistema operativo: Android 9 | Dimensioni dello schermo: 5,8 pollici | Risoluzione: : 1080 x 2280 | CPU: : Snapdragon 855 / Exynos 9820 | Memoria: : 128 / 256GB | Batteria: : 3,100 mAh | Fotocamera posteriore: : 12MP + 16MP | Fotocamera frontale: : 10MP

Fotocamera superba per il prezzo

Pratico da usare con una mano

Manca lo scanner integrato nel display

Più spesso di S10

Se avete intenzione di acquistare un telefono recente della serie S di Samsung ma non volete spendere una cifra troppo elevata, Samsung mette a disposizione il più economico Galaxy S10e, una nuova aggiunta dell’azienda alla serie S per il 2019.

L'S10e perde diverse funzionalità di fascia alta presenti sugli altri fratelli della gamma, come lo scanner per le impronte digitali integrato nello schermo o il display ad altissima risoluzione, ma è comunque fornito di un un chipset di fascia alta, insieme a 6 GB o 8 GB di RAM, a seconda della versione, un design elegante e una doppia fotocamera posteriore capace di scatti davvero buoni, considerato il prezzo di acquisto.

Galaxy S10e non è potente come gli altri modelli della gamma S10, ma ha comunque un hardware in grado di tenere testa alla maggior parte delle situazioni, a fronte di un sostanzioso risparmio per l’acquisto.

Se si desidera perciò un telefono Samsung di fascia alta senza doversi necessariamente svenare per comprarlo, questo è probabilmente il modello giusto.

Leggi la nostra recensione completa su Samsung Galaxy S10e

8. Samsung Galaxy Note 9

Grande schermo, batteria enorme, un telefono Samsung di punta

Uscita: agosto 2018 | Peso: 205 g | Dimensioni: 162 x 76,4 x 9 mm | Sistema operativo: Android 9 | Dimensioni dello schermo: 6,4 pollici | Risoluzione: : 1440 x 2960 | CPU: : Snapdragon 845 / Exynos 9810 | Memoria: : 128/512 GB (fino a 1 TB con scheda) | Batteria: : 4.000 mAh | Fotocamera posteriore: : doppia 12MP | Fotocamera frontale: : 8MP

Durata della batteria migliorata

Splendido display

Molto costoso

Il Samsung Galaxy Note 9 non è solo uno dei migliori telefoni Samsung che è possibile acquistare oggi, ma uno dei migliori in assoluto. È un dispositivo costoso, ma con più del doppio della memoria base dell'iPhone X a circa lo stesso prezzo risulta essere decisamente più conveniente rispetto all'offerta concorrente di Apple.

Il suo punto di forza rimane nell’esclusiva S-Pen. Si usa come un normale pennino, ma tramite i gesti proprietari di questo modello è possibile utilizzarla anche come telecomando remoto per la fotocamera, rendendo possibili degli scatti che prima era molto più difficile ottenere.

Il Samsung Galaxy Note 9 è anche uno dei migliori smartphone per la fotografia della gamma Samsung, con una fotocamera di qualità superiore a quella di molti suoi concorrenti.

Si aggiungono alla lista dei miglioramenti una migliore capacità di raffreddamento e una migliore durata della batteria. Ciò ne permette l’utilizzo lontano dalla presa per l’intera giornata lavorativa senza rischio che si surriscaldi. Il prezzo da pagare per queste novità rimane importante, tuttavia con l’arrivo dei modelli più recenti è uno di quelli da tenere in considerazione se vi serve l’S pen e volete risparmiare una cifra consistente.

Leggi la nostra recensione completa su Samsung Galaxy Note 9

9. Samsung Galaxy S9 Plus

Un ottimo telefono ancora oggi

Release date: March 2018 | Weight: 189g | Dimensions: 158.1 x 73.8 x 8.5mm | OS: Android 9 | Screen size: 6.2-inch | Resolution: 1440 x 2960 | CPU: Snapdragon 845 / Exynos 9810 | RAM: 6GB | Storage: 64GB/128GB | Battery: 3,500mAh | Rear camera: Dual 12MP | Front camera: 8MP

Ottima sistema a doppia fotocamera

Schermo impressionante

Prezzo

Troppo uguale a S8 Plus

Samsung Galaxy S9 Plus è un telefono piuttosto grande, addirittura enorme, se non fosse per l'assenza quasi completa di cornice e bordi curvi intorno al



suo schermo da ben 6,2 pollici.

Rimane quindi abbastanza facile da usare con una sola mano. Lo schermo tra i suoi simili è ancora uno dei migliori in circolazione, poiché molto nitido e dai colori fantastici.

Galaxy S9 Plus si distingue anche per la sua doppia fotocamera da 12 MP, una delle quali a doppia apertura che può passare da f/1.5 in un ambiente scuro a f/2.4 in tutte le altre circostanze.

Altri punti salienti comprendono degli ottimi altoparlanti stereo e una capiente batteria da 3.500 mAh. S9 Plus offre anche un chipset potente e tutte quelle caratteristiche che contraddistinguono un top di gamma, come un'elegante struttura in metallo e vetro, la resistenza all'acqua, la ricarica wireless e diversi scanner di sicurezza biometrici che comprendono impronte digitali, iride e volto.

Leggi la nostra recensione completa su Samsung Galaxy S9 Plus

10. Samsung Galaxy Fold

Il telefono pieghevole all’avanguardia che non dovresti comprare

Data di rilascio: settembre 2019 | Peso: 263 g | Dimensioni: 160,9 x 117,9 x 6,9 mm (aperto) | Sistema operativo: Android 9 | Dimensioni dello schermo: 7,3 e 4,6 pollici | Risoluzione: 1536 x 2152 e 720 x 1680 | CPU: Snapdragon 855 | Memoria: 512 GB | Batteria: 4,380 mAh | Fotocamere posteriori: 12MP + 12MP + 16MP | Fotocamere frontali: 10 MP + 8 MP + 10 MP

Formato pieghevole innovativo

Migliore schermo da gaming in uno smartphone

Straordinariamente costoso

Vulnerabile schermo in plastica

Il Samsung Galaxy Fold è il telefono più alternativo e probabilmente più controverso di Samsung. E anche il più costoso.

Il suo schermo pieghevole in stile tablet da 7,3 pollici stupirà facilmente tutti coloro che lo vedranno chiudersi per ritornare al formato di un normale smartphone.

Non è particolarmente attraente a causa delle cornici frontali spesse, ma è l’unico modello al momento che abbia la possibilità di trasformarsi da tablet a smartphone senza costringervi ad acquistare due dispositivi differenti.

Lo schermo principale ad alta risoluzione è estremamente nitido, ed è presente anche uno schermo secondario più piccolo per l’utilizzo quando il telefono è chiuso.

Le specifiche hardware di cui è dotato includono un chipset Snapdragon 855 di fascia alta, ben 12 GB di RAM e addirittura 6 fotocamere (tre sul retro, due frontali e una sulla ‘cover'), senza contare lo spazio di archiviazione di ben mezzo terabyte.

Dato che precedentemente le consegne erano state sospese per 5 mesi per problemi di vulnerabilità, però, rimane un telefono molto discusso a causa della fragilità dello schermo molto delicato. In compenso la cerniera di apertura, in grado di bloccarsi a 180°, è stata rinforzata e ora non desta più preoccupazioni.

Considerato inoltre il prezzo fuori dalla portata della maggior parte degli acquirenti, il Galaxy Fold, anche se impressionante, non sarà mai tra i modelli più diffusi. È un modello realizzato solo per quegli utenti che possono permettersi di spendere molto per un (ottimo) telefono da mostrare agli amici.

Leggi la nostra recensione completa su Samsung Galaxy Fold

11. Samsung Galaxy A80

Finora il miglior smartphone economico Samsung

Uscita: maggio 2019 | Peso: 220 g | Dimensioni: 165,2 x 76,5 x 9,3 mm | Sistema operativo: Android 9 | Dimensioni dello schermo: 6,7 pollici | Risoluzione: : 1080 x 2400 | CPU: : Snapdragon 730 | Memoria: : 128 GB | Batteria: : 3,700 mAh | Fotocamera posteriore: (pop-up): 48MP, 8MP, fotocamera 3D ToF

Nuove fotocamere rotanti a scomparsa

Schermo di alta qualità

Ricarica rapida

Interfaccia lenta

Comparto fotografico accettabile ma non eccezionale

Connessione dati non affidabile

Nella nostra lista dei migliori modelli di Samsung non si trovano solo modelli delle serie “Note” e “S”. I telefoni della serie Galaxy A offrono infatti specifiche leggermente ridotte a fronte di prezzi decisamente più abbordabili. Tuttavia, questa serie viene anche usata da Samsung per proporre al pubblico alcune innovazioni da implementare, eventualmente, in modelli successivi. In questo caso troviamo un’interessante novità nella fotocamera del Galaxy A80. Quando desiderate farvi un selfie con il Galaxy A80, non essendoci una fotocamera frontale per mantenere un design totalmente all-screen, una fotocamera a scomparsa si apre e ruota verso di voi.

Questo congegno svolge il suo lavoro in maniera decisamente furba, poiché le fotocamere sono le medesime del lato posteriore, che girano sul lato frontale, a richiesta.

Oltre alle fotocamere a scomparsa il telefono dispone ovviamente anche altre valide caratteristiche, come lo schermo AMOLED da 6,7



pollici e un'impressionante velocità di ricarica. Galaxy A80 è davvero un'opzione interessante per le persone che non vogliono acquistare uno dei dispositivi di fascia alta di Samsung ma non si accontentano di un modello economico.



Leggi la nostra recensione completa su Samsung Galaxy A80

12. Samsung Galaxy S9

Un ex top di gamma dal prezzo in discesa

Uscita: marzo 2018 | Peso: 163 g | Dimensioni: 147,7 x 68,7 x 8,5 mm | Sistema operativo: Android 9 | Dimensioni dello schermo: 5,8 pollici | Risoluzione: : 1440 x 2960 | CPU: : Snapdragon 845 / Exynos 9810

Schermo eccellente

Molto potente

Molto simile a S8

Ha solo una fotocamera con obiettivo singolo

Samsung Galaxy S9 è un'alternativa più piccola ed economica (ma comunque costosa) al Samsung Galaxy S9 Plus.

Lo schermo da 5,8 pollici lo rende potenzialmente preferibile se si hanno mani (o tasche) più piccole e, come l'S9 Plus, è più compatto di altri modelli di telefoni grazie alle cornici sottili e allo schermo curvo.

Il Samsung Galaxy S9 ha molti degli stessi punti salienti dell'S9 Plus, tra cui un display nitido dai colori vibranti, una struttura di qualità superiore, molta potenza e varie opzioni di sicurezza biometriche.

È dotato solamente di una fotocamera posteriore, comunque di eccellente qualità. La batteria non offre la capacità di quella della versione Plus, perciò rimane sul gradino più basso della gamma.

Leggi la nostra recensione completa su Samsung Galaxy S9