I migliori software per desktop remoto del 2020: gratuiti, a pagamento e aziendali

Con la diffusione del coronavirus (alias Covid-19), molte aziende hanno deciso di continuare a lavorare in smart working per ostacolare la diffusione dell’epidemia, contribuendo al contempo a limitare l'impatto sulla produttività.

In questo articolo descriveremo i migliori software per desktop remoto. Ma potete trovare anche i migliori programmi di videoconferenza e strumenti di collaborazione online .

Date anche un'occhiata al nostro approfondimento su come ottimizzare il lavoro da casa .

I migliori software per desktop remoto vi consentiranno di accedere a un PC da un’altra macchina e controllarlo in modo semplice e rapido, attraverso una rete locale o via Internet. Ciò vi permetterà di accedere ai PC e utilizzarli anche se si trovano in un altro edificio o addirittura dall'altra parte del mondo.

Ci sono una serie di motivi per cui la vostra azienda dovrebbe utilizzare uno dei migliori software per desktop remoto fra quelli che abbiamo selezionato. Ad esempio, è possibile acquisire file importanti usando un PC in un ufficio per accedere a un computer operativo in un altro ufficio.

Questi software vanno installati sul computer remoto (l'host) e su qualsiasi altro computer da utilizzare per accedere al computer host (noto come client).

Anche se alcune versioni di Windows dispongono del proprio software integrato per operazioni remote, esistono numerosi strumenti di accesso remoto che risultano migliori e dispongono di maggiori funzionalità.

È inoltre possibile utilizzare un PC remoto potente per gestire attività complesse mentre si mostrano i risultati su un computer portatile meno potente. Questi software sono utili anche per gli amministratori IT, che possono controllare un PC a distanza per identificare e risolvere eventuali problemi.

I migliori software per desktop remoto del 2020 a colpo d'occhio

(Image credit: Zoho)

Un’ampia gamma di funzionalità a un prezzo contenuto

:

Facile da usare

Livello gratuito

Integrazioni con Zoho

Zoho Assist è una piattaforma software basata su cloud in grado di fornire supporto e accesso remoto per garantire assistenza IT ai clienti finali o per aiutare a gestire i dispositivi in un reparto IT.

Il servizio di supporto remoto consente la connessione su richiesta senza necessità di pre-installare il software, invitando gli utenti a connettersi direttamente via e-mail. L'accesso da remoto non presidiato può essere impostato all'interno e all'esterno della LAN, con opzioni di distribuzione di massa disponibili sia per PC che per Mac.

Indipendentemente dal modo in cui viene utilizzato, sono disponibili varie funzionalità, come il trasferimento di file, la chat vocale e video, nonché il riavvio dei dispositivi remoti senza perdite di connessione.

Altre funzionalità includono la capacità del software di rilevare automaticamente se vengono utilizzati e visualizzati più monitor in base alle preferenze, oltre a registrare sessioni per scopi di qualità e monitoraggio e persino di organizzare gruppi di computer remoti in base a funzione, posizione o altri parametri.

Oltre a essere utilizzato per la risoluzione dei problemi IT, Zoho Assist si presta bene alla formazione attraverso la condivisione dello schermo, nonché alle videoconferenze online e altre tipologie di riunioni.

Esiste un accesso gratuito che consente a un utente di connettersi in remoto con un massimo di cinque macchine non presidiate, ma le funzionalità sono limitate ed è forse considerato il modo migliore per testare il software anziché distribuirlo commercialmente.

Il primo livello a pagamento sblocca la maggior parte delle funzionalità essenziali per 10 dollari al mese per utente ed è lo stesso per il supporto remoto o l'accesso remoto.

Ulteriori funzionalità per il supporto remoto sono disponibili a pagamento, Zoho Assist si integra anche con l'ampia gamma di altri prodotti Zoho come Zoho Desk per CRM.

(Image credit: Future)

(Image credit: ConnectWise)

Supporto e accesso da remoto efficaci

Software efficace

Facile da implementare

Molte funzioni

Può essere costoso

ConnectWise Control è un gestore di accesso remoto disponibile in due opzioni chiave: Support e Access.

Support è un servizio basato su cloud che consente l'accesso alla macchina di un utente in tempo reale ed è destinato a qualsiasi cosa, dall'uso personale ai servizi di supporto dell'helpdesk front-end. La connessione viene effettuata utilizzando la crittografia AES-256 e l'autenticazione a due fattori, per garantire un livello di sicurezza molto elevato.

Il piano di supporto offre numerosi pacchetti omnicomprensivi con Support, Access e Meet, a partire da 19 dollari con l'abbonamento annuale e consente a un singolo utente di stabilire una connessione. Le funzionalità includono il trasferimento di file, la stampa remota e le riunioni remote. Il piano Standard consente a un utente di eseguire tre connessioni e include funzionalità aggiuntive come la riga di comando remota, nonché il supporto per le sessioni guest mobili che costa 35 dollari se prepagato annualmente.

Il servizio di supporto Premium consente a un utente di effettuare fino a dieci connessioni simultanee, con auditing video, dashboard di report e un kit di strumenti diagnostici remoti disponibili, il tutto per 45 dollari al mese con abbonamento annuale.

La seconda opzione, Access, fornisce un servizio di solo accesso allo scopo di gestire grandi gruppi di macchine o una forza lavoro mobile e consente agli utenti di accedere a macchine incustodite installando agenti di accesso. Questo viene fornito con un toolbox centrale, accesso remoto alla riga di comando e reporting avanzato. I prezzi variano in base al numero di agenti di accesso non presidiato richiesti e partono da 100 dollari al mese (se pagati annualmente) per un massimo di 100 agenti.

Nel complesso, Connectwise offre un potente servizio di accesso remoto facile da usare e distribuire oltre a una buona gamma di estensioni.

(Image credit: Future)

(Image credit: RemotePC)

Uso personale o aziendale

Basato su cloud

Opzione per piano Helpdesk

Prova gratuita di 30 giorni

RemotePC è una piattaforma software di accesso remoto per utenti domestici o aziendali. È basato sul cloud e consente a persone, team o aziende di accedere in remoto a uno o più dispositivi.

I computer possono essere facilmente configurati per l'accesso remoto e agli utenti aggiuntivi possono essere forniti un ID di accesso e una chiave secondo necessità. Poiché RemotePC viene eseguito dal cloud, significa che tutto ciò che serve è un browser con il quale connettersi tramite l'applicazione Web, indipendentemente dal dispositivo o dal sistema operativo in uso.

La connessione è protetta con crittografia AES-256 e una chiave personale che agisce da password. Una volta creati, i file possono essere facilmente trasferiti mediante il trascinamento della selezione ed è possibile eseguire attività come la stampa da remoto.

RemotePC è inoltre scalabile, caratteristica fondamentale per le operazioni aziendali che prevedono la gestione di un numero elevato di computer e altri dispositivi. Sono disponibili autorizzazioni aggiuntive per gestire utenti e gruppi. Le sessioni possono essere registrate se necessario, con anche registri e report disponibili.

Per le imprese, è possibile impostare ruoli utente e raggruppare i computer, con opzioni di riavvio e controllo remoto disponibili per il controllo completo.

È disponibile un piano di Helpdesk alternativo per le aziende che desiderano fornire assistenza all'utente direttamente per committenti e clienti.

Per le persone che desiderano utilizzare RemotePC, il costo è di 51,12 dollari per il primo anno, che diventano 69,50 dollari per l'anno successivo. Per gli utenti aziendali è richiesto un preventivo personalizzato, ma è disponibile una versione di prova gratuita di 30 giorni.

(Image credit: Teamviewer)

Il miglior software per desktop remoto completo

Prezzo: 31,90 sterline al mese per singolo utente, 59,90 sterline al mese per più utenti

UI facile da usare

Supporta numerose piattaforme

Può essere lento

TeamViewer è forse il software di desktop remoto più conosciuto al mondo e, per una buona ragione, dato che supporta un'enorme quantità di piattaforme e consente di accedere in remoto a un PC utilizzando più dispositivi. Più di recente, TeamViewer ha aggiunto il supporto della tecnologia DeX di Samsung, il che significa che è possibile utilizzare gli smartphone Samsung come il Galaxy Note 9 per accedere in remoto al PC. Soprattutto, esiste una versione gratuita per gli utenti domestici, che consente di testare il software prima di impegnarsi economicamente. Supporta desktop 4K, include un'alternativa VPN e una facile condivisione dei file. Senza dubbio il miglior software desktop remoto in termini di completezza.

(Image credit: Remote Utilities)

Il miglior software per desktop remoto gratuito

Prezzo: gratuito

Gratuito

Buona gamma di funzionalità

Solo per Windows

Interfaccia utente un po' complicata

Remote Utilities per Windows è la nostra scelta come miglior software per desktop remoto gratuito. Vi consente di collegare fino a 10 computer e include una serie di funzionalità che di solito si trovano nei software per desktop remoto a pagamento. Le utilità remote sono disponibili sia nel software Host, che è installato sul PC che si desidera controllare, sia nel software Viewer, che si installa sul computer che si desidera utilizzare per controllare il PC remoto. Potete anche eseguire il software Viewer senza installarlo ed è disponibile un’app per iOS e Android che consente di visualizzare il PC su un dispositivo mobile. Il rovescio della medaglia è che funziona solo su PC Windows, quindi se usate un Mac, guardate altrove.

(Image credit: LogMeIn)

Il miglior software desktop remoto per utenti esperti

Prezzo: 299,99 sterline all'anno per soggetti individuali

Funzioni efficaci

Cloud storage e LastPass Premium inclusi

Costoso

Potrebbe essere eccessivo per molti utenti

LogMeIn è un altro grande nome nell’universo dei software per desktop remoto ed è particolarmente popolare tra le grandi aziende che necessitano di una piattaforma per desktop remoto solida e potente. Dato che è rivolto principalmente agli utenti aziendali, viene fornito con una suite di strumenti utili per gestire l'applicazione a fronte di un gran numero di utenti e dispositivi. Di conseguenza, anche questo è un pacchetto costoso, quindi non per tutti. In ogni caso, ci sono alcuni bonus aggiunti, come 1 TB di spazio di archiviazione cloud e abbonamenti LastPass Premium.

(Image credit: Remote Desktop Manager)

Software desktop remoto utile per aziende e privati

Prezzo: 199,99 dollari a utente. 3.499.99 dollari per licenza sito

Buona gamma di funzionalità

Facile da usare

A volte un po' lento

Remote Desktop Manager è un ottimo strumento per le piccole e medie imprese che desiderano un servizio sicuro e stabile per il controllo remoto dei PC. Viene fornito con una buona selezione di strumenti e funzionalità in un unico pacchetto ed è abbastanza facile da configurare e utilizzare. Per le aziende più grandi è disponibile un'opzione per l’acquisto di una licenza per sito, in modo da coprire tutti i PC aziendali. Esiste anche un'edizione gratuita limitata per i singoli utenti da usare come prova prima dell’acquisto.

(Image credit: Chrome Remote Desktop)

Un modo semplice e veloce per controllare i PC remoti tramite Chrome

Prezzo: gratuito

Veloce da installare

Facile da usare

Funzioni limitate

Richiede Chrome per funzionare

Se desiderate un software per desktop remoto rapido, semplice e gratuito, Chrome Remote Desktop è una scelta eccellente. Può essere installato velocemente come estensione per il browser Web Chrome. Gli utenti possono creare un PIN per consentire ad altri PC di accedere, anche se è necessario un account Google. È molto facile da usare e, soprattutto, è gratuito, quindi potete provarlo per vedere se fa al caso vostro. Il rovescio della medaglia è che ha funzionalità limitate, anche rispetto ad altri software per desktop remoto gratuiti ed richiede Chrome.