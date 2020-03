I migliori processori del 2020: le migliori CPU per il vostro PC

State cercando il miglior processore del 2020 per assemblare il vostro computer? Fortunatamente il mercato dei migliori processori gode di ottima salute, grazie alla rinnovata, e feroce, concorrenza tra AMD e Intel .

AMD è riuscita a dominare il mercato grazie ai suoi processori Ryzen di terza generazione in grado di competere con processori come Intel Core i9-9900K e Intel Core i9-9920X. Intel ha risposto colpo su colpo con i processori di nona generazione Coffee Lake Refresh di cui fa parte il mostruoso Core i9-9900K . Inoltre, per rispondere adeguatamente a Ryzen di terza generazione, Intel ha iniziato a produrre i processori Ice Lake, che dovrebbero arrivare sui computer entro la fine del 2020.

Sul mercato ora troviamo CPU di tutti i tipi, da prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo come l’ AMD Ryzen 3 2200G a processori cosìdetti HEDT (High-End DeskTop), ovvero prodotti destinati a PC di fascia alta, come quelli della gamma Basin Falls Refresh di Intel. Ovviamente, non mancano i processori più in voga del momento per la fascia media, come AMD Ryzen 9 3900X, la nostra prima scelta

Questa abbondanza di alternative, però, può confondere; per cui, scegliere il prodotto più adatto a voi non è detto che sia proprio semplicissimo. Fortunatamente, se i processori più recenti e con le prestazioni più elevate non sono alla vostra portata, il mercato offre ancora parecchie CPU Coffee Lake e Ryzen Gen 1 . Comunque, ci siamo: siate pronti a scoprire i migliori processori che abbiamo potuto provare in questi ultimi 12 mesi.

I migliori processori del 2020

Migliore CPU: AMD Ryzen 9 3900X

Migliore CPU di fascia alta: Intel Core i9-9900KS

Migliore CPU di fascia media: AMD Ryzen 5 2600X

Migliore CPU di fascia bassa: AMD Ryzen 3 2200G

Migliore CPU per il gaming: AMD Ryzen 5 3600X

Migliore CPU per la realtà virtuale: AMD Ryzen 7 1800X

Migliore CPU per l'editing video: AMD Ryzen 7 3700X

Migliore CPU per prestazioni: Intel Core i9-9980XE

Migliore CPU ultraeconomica: Intel Pentium G4560

Migliore CPU per HTPC: AMD Ryzen 5 2400G

La migliore CPU: AMD Ryzen 9 3900X

AMD gioca la sua carta vincente

Core: 12 | Frequenza base: 3,8 GHz | Frequenza boost: 4,6 GHz | Cache L3: 64 MB | TDP: 105W

Prestazioni incredibili

Presente PCIe 4.0

Supera i prodotti Intel nella stessa fascia di prezzo

Il dissipatore incluso non è il massimo

Le prestazioni in single core non sono ancora al livello della concorrenza

AMD Ryzen 9 3900 X non è soltanto il migliore processore di fascia mainstream prodotto da AMD attualmente sul mercato, ma è il migliore tra tutti i processori della sua categoria. Grazie a prestazioni in multithread che spazzano via tutti i concorrenti, per trovare un prodotto con prestazioni superiori bisogna per forza passare alla fascia di CPU HEDT. Va anche detto che ci sono ambiti in cui Intel Core i9 9900K risulta ancora il numero uno, come per esempio i vecchi giochi che si basano ancora esclusivamente su thread singoli, ma il divario con Intel si sta decisamente assottigliando grazie a questo nuovo arrivato.

Leggi la recensione completa: AMD Ryzen 9 3900 X

Il migliore processore di fascia alta: Intel Core i9-9900KS

Il processore mainstream più veloce

Core: 8 | Frequenza base: 4 GHz | Frequenza boost: 5,0 GHz | Cache L3: 16MB | TDP: : 127W

Ottime prestazioni

La miglior CPU per giocare (al netto del "fratello" I9-9900K)





Costoso

Si scalda molto

Prestazioni multi-core inferiori rispetto ad AMD

Ereditare lo scettro di miglior CPU di fascia alta dal tuo predecessore non è sempre una buona cosa, soprattutto quando esso ha avuto un ruolo importante. Fortunatamente in questo caso la CPU Intel Core i9-9900KS riesce a fornire prestazioni abbastanza notevoli da poter splendere di luce propria.

Non solo offre un clock di base più veloce rispetto al Core i9-9900K che lo precedeva, ma tutti gli otto core a sua disposizione possono ora arrivare a 5,0 GHz senza alcuna necessità di overclock.

Il prezzo da pagare è che il TDP ora è più elevato (da 95W a 127W) e pertanto richiede un sistema di raffreddamento molto più efficiente.

È comunque un aggiornamento piuttosto consistente, anche se non introduce nessuna nuova tecnologia. La differenza di prezzo di circa €250 con il precedente Intel Core i9-9900K, lo rende conveniente solo se avete un ottimo budget o se vi serve un processore ancora più potente e vi potete permettere l’esborso maggiorato.

Leggi la recensione completa: Intel Core i9-9900K

La migliore CPU di fascia media: AMD Ryzen 5 2600X

Prestazioni eccellenti a un costo contenuto

Core: 6 | Thread: 12 | Frequenza base: 3,6 GHz | Frequenza boost: 4,32 GHz | Cache L3: 16 MB | TDP: 95W

Prestazioni single core più elevate

Prestazioni migliorate nei giochi

Prezzo lievemente più alto

Se state cercando uno dei migliori processori per la creazione di contenuti, ma avete un budget non proprio stellare, il prodotto che fa per voi è questo AMD Ryzen 5 2600X. Grazie a 6 core e 12 thread e una frequenza di base di 3,6 GHz, questa CPU garantisce prestazioni migliori del più costoso Intel Core i5-8600K e in più, nella confezione, è un incluso un bellissimo dissipatore per CPU RGB. Certo, le prestazioni in fatto di videogiochi, se paragonate rispetto a quelle della concorrenza sono inferiori, ma quando si passa al multitasking (e chi non ha 100 schede aperte su Chrome), i punti di forza di questo processore si fanno sentire.

Leggi la recensione completa: AMD Ryzen 5 2600X

La migliore CPU di fascia bassa: AMD Ryzen 3 2200G

Grafica integrata a basso costo

Core: 4 | Thread: 4 | Frequenza base: 3,5 GHz | Frequenza boost: 3,7 GHz | Cache L3 : 4 MB | TDP: 65 W

È possibile giocare a 1080p

Prezzo decisamente accessibile

Driver un po’ immaturi

Se il vostro obiettivo è quello di avere un PC per giocare cercando di spendere il meno possibile, AMD Ryzen 3 2200G può darvi davvero una grossa mano. Sebbene non abbia le stesse capacità del suo predecessore, il Ryzen 3 1200, a livello di hyperthreading, l’introduzione di una scheda grafica integrata rende questa APU una delle soluzioni migliori per chi vuole un PC su cui giocare senza troppe pretese. Siamo pure riusciti a giocare a Overwatch a una risoluzione 4K Ultra-HD con con impostazioni grafiche al livello “Epic”.

Leggi la recensione completa: AMD Ryzen 3 2200G

La migliore CPU per giocare: AMD Ryzen 5 3600X

AMD si prende il primo posto anche qui

Core: 6 | Thread: 12 | Frequenza base: 3,8 GHz | Frequenza boost: 4,4 GHz | Cache L3 : 32 MB | TDP: 95 W

Ottime prestazioni

Prezzo contenuto

Incluso anche il dissipatore

Ancora sei core

Con più thread rispetto a Intel Core i5-9600K ci si aspetta che questo processore fornisca prestazioni davvero elevate in ambito multithread. Ma questo AMD 5 Ryzen 3600X fa di più: infatti il livello di prestazioni è decisamente elevato, visto che parliamo di un prodotto rivolto anche a chi sta attento al prezzo. Allo stesso prezzo del concorrente Intel, infatti, questo processore offre maggiori istruzioni per ciclo di clock e una velocità di clock superiore. Infine si tratta di una CPU che sa dire la sua anche nella gestione dei compiti in single thread più impegnativi.

Il migliore processore per la VR: AMD Ryzen 7 1800X

Un processore all’altezza del compito

Core: 8 | Thread: 16 | Frequenza base: 3,6 GHz | Frequenza boost: 4 GHz | Cache L3: 16 MB | TDP: 95 W

Prestazioni multi core davvero impressionanti

Prezzo eccellente

Non il massimo per l’overclocking

Temperature particolari

Quando uscì, questo processore era il diretto concorrente dell’Intel Core i7-7700K, ma ancora oggi l’AMD Ryzen 7 1800X sa il fatto suo, anche se ormai il modello successivo, Ryzen 7 2800X, è sul mercato. Il maggiore numero di core rispetto a Intel Core i7 7700K significa che è più adatto a gestire carichi di lavoro da realtà virtuale e, ora che il prezzo è sceso ulteriormente, questa CPU è ancora più accessibile. Se state costruendo un PC per la realtà virtuale, comprate questo processore: andrete a colpo sicuro e risparmierete un bel po’ di soldi.

Leggi la recensione completa: AMD Ryzen 7 1800X

La migliore soluzione per il video editing: AMD Ryzen 7 3700X

Tanti core per il video editing

Core: 8 | Thread: 16 | Frequenza base: 3,6 GHz | Frequenza boost: 4,4 GHz | Cache L3: 32 MB | TDP: 65 W

Rapporto qualità-prezzo straordinario

Prezzo accessibile

Dissipatore incluso

Nelle prestazioni in single thread Intel è ancora superiore

A livello di prestazioni in single thread AMD Ryzen 7 3700X è ancora inferiore a Intel, ma quello che conta a livello di video editing è la gestione dei carichi di lavoro in multithread. Se state assemblando un PC in grado di seguirvi senza problemi in tutti i vari compiti di video editing, puntate su questo processore: è un vero mostro di potenza e non vi deluderà.

Un altro aspetto che ci fa consigliare questa CPU è l'eccellente rapporto qualità-prezzo, considerato anche che nella confezione è incluso un dissipatore AMD Wraith Spire.

Leggi la recensione completa: AMD Ryzen 7 3700X

Il processore con le migliori prestazioni in assoluto: Intel Core i9-9980XE

Fermi tutti, abbiamo un nuovo re

Core: 18 | Thread: 36 | Frequenza base: 3,0 GHz | Frequenza boost: 4,4 GHz | Cache L3: 24,75 MB | TDP: 165 W

Il migliore nel segmento HEDT

Prestazioni multi core sbalorditive

Prezzo a dir poco esorbitante

Se siete tra gli utenti che vogliono il meglio del meglio, senza badare a spese, allora questo è il processore per voi. Intel Core i9-9980XE, con 18 core e 36 thread domina assolutamente il mercato, quanto a prestazioni. Le applicazioni multi-thread e i progetti adatti alle workstation saranno gestiti egregiamente da questa CPU. Se anche per un solo istante vi siete fermati a riflettere sul prezzo, fidatevi, questo prodotto non fa al caso vostro.

Leggi la recensione completa: Intel Core i9-9980XE

Il migliore processore economico: Intel Pentium G4560

Prestazioni da Intel Core i3 a un prezzo da Pentium

Core: 2 | Thread: 4 | Frequenza base: 3,5 GHz | Cache L3: 3 MB | TDP: 54 W

Per prestazioni si avvicina di molto a un Core i3-7100

Supporto all’hyper-threading

Limitato a memoria di tipo DDR4-2400

Se doveste scegliere un Intel Pentium G4560 al posto di un Core i3, non vi accorgereste nemmeno del lieve calo prestazionale: sareste troppo impegnati a pensare a quanto denaro avreste risparmiato. Questo Pentium è il primo che, dopo parecchio tempo, supporta l’hyper-threading, caratteristica che manca da moltissimo nei processori di fascia bassa. Nei benchmark, poi, questa CPU si dimostra assai vicina al più caro Inter Core i3-7100.

La migliore CPU per gli HTPC: AMD Ryzen 5 2400G

Il punto di incontro tra Ryzen e Vega

Core: 4 | Thread: 8 | Frequenza di base: 3,6 GHz | Frequenza boost: 3,9 GHz | Cache L2: 2 MB

Grafica integrata notevole

Eccellente rapporto prezzo-prestazioni

Numero limitato di linee PCI-E

Se c’era una cosa che mancava ai processori AMD Ryzen quando uscirono, era il supporto alla grafica integrata. Con questo Ryzen 5 2400G, però, cambia tutto per l’utente medio dei PC. Grazie alle notevoli prestazioni della scheda grafica integrata, questo processore è una fantastica APU perfetta per chi voglia costruire un HTPC (Home Theater PC). E ora che AMD ha ridotto ulteriormente i prezzi , potrete godervi il 4K spendendo ancora meno.

Leggi la recensione completa: AMD Ryzen 5 2400G

