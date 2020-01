I migliori smartphone per giocare del 2020: ecco la nostra top ten

I tempi stanno cambiando ed emergono sempre più smartphone pensati specificamente per il gaming e per garantire la migliore esperienza possibile. Stiamo parlando di smartphone come Asus ROG Phone 2 e Razer Phone 2.

Ci sono smartphone che spingono l'hardware oltre i limiti conosciuti, per esempio si dice che il tanto atteso Black Shark 3 sarà il primo smartphone con 16 GB di RAM.

Per quanto questi smartphone possano essere ottimi, molti dei migliori smartphone da gaming non sono etichettati come tali. Si tratta semplicemente di top di gamma sotto tutti i punti di vista, come il Samsung Galaxy S10 Plus e l'iPhone 11 Pro Max. Quest'ultimo ha inoltre l'accesso all'incredibile libreria di giochi dell'App Store e alle esclusive di Apple Arcade.

Molti dispositivi Android che si preannunciano grandiosi sono in arrivo: il Samsung Galaxy S20 verrà presentato l'11 febbraio, e ci aspettiamo molti altri top di gamma Android in occasione della MWC 2020.

Insomma, ci sono tantissimi ottimi smartphone da gaming tra cui scegliere e molti altri presto in arrivo. Questa guida è pensata per rendervi la scelta più facile, e qui sotto troverete una classifica dei migliori smartphone da gaming disponibili adesso.

Una piccola descrizione per ogni dispositivo vi renderà subito chiare le funzioni che rendono questi smartphone perfetti per il gaming, così come gli ambiti carenti in cui ci sarebbe spazio per apportare qualche miglioria.

Una volta fatta la vostra scelta e investito nello smartphone da gaming giusto per voi, assicuratevi di dare un'occhiata alla nostra classifica dei migliori giochi Android o migliori giochi per iPhone. Oppure, se non potete permettervi di spendere trooppo, vi indirizziamo alle nostra guide ai migliori giochi Android gratuiti o migliori giochi gratuiti per iPhone.

1. iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max

I migliori iPhone per il gaming disponibili adesso

Disponibilità: Da settembre 2019 | Peso: 188g / 226g | Dimensioni: 144 x 71.4 x 8.1mm / 158 x 77.8 x 8.1mm | Sistema operativo: iOS 13 | Display: 5.8 pollici / 6.5 pollici | Risoluzione: 1125 x 2436 / 1242 x 2688 | Processore: A13 Bionic | RAM: 4GB TBC | Memoria: 64/256/512GB | Batteria: 3046mAh / 3500mAh | Fotocamera posteriore: 12MP + 12MP + 12MP | Fotocamera frontale: 12MP + 12MP

Accesso al migliore ecosistema per i giochi

Il processore più rapido per giocare su mobile

Il prodotto più caro sul mercato

iPhone 11 Pro Max è il fratello più grande del nuovo smartphone di punta del colosso di Cupertino ed è migliore di quest’ultimo per alcuni aspetti importanti. In ogni caso, se doveste scegliere il fratello minore per giocare, fareste comunque una scelta eccellente.

iPhone 11 Pro Max ha un display da 6.5 pollici contro i 5.8 dell’iPhone 11 Pro e la batteria più capiente gli consente di avere quasi un'autonomia superiore rispetto all’iPhone 11 Pro.

Questi aspetti vi garantiranno più vantaggi rispetto a un semplice iPhone 11 Pro, ma in entrambi i dispositivi troviamo il vero asso nella manica di Apple per questa generazione di dispositivi: il processore A13 Bionic.

Nei nostri test, ha caricato Clash Royale e PUBG più rapidamente rispetto all'iPhone X e la velocità è fondamentale quando si gioca online. Tutto questo lo troviamo in un dispositivo dal design elegante e moderno, come è lecito aspettarsi da Apple. Sappiate, però, che è lo smartphone più caro sul mercato, senza nemmeno contare gli accessori e le varie configurazioni.

Leggi la recensione completa: iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro

2. OnePlus 7 Pro

Un super smartphone per giocare a un prezzo accessibile

Data di uscita: maggio 2019 | Peso: 206 g | Dimensioni: 162.6 x 75.9 x 8.8 mm | SO: Android 9 | Dimensioni del display: 6,67 pollici | Risoluzione: 1440 x 3120 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6/8/12GB | Archiviazione: 128/256 GB | Batteria: 4000 mAh | Fotocamera posteriore: 48 MP + 16 + 8MP | Fotocamera anteriore: 16 MP

Sensore per le impronte digitali integrato nel display

La batteria dura una giornata intera

Manca il jack per le cuffie

Pesante

OnePlus 7 Pro costa meno dei modelli di iPhone e Samsungs in in classifica ma non è secondo a nessuno come prestazioni grazie al chipset Qualcomm Snapdragon 855 e ad un massimo di 12GB di RAM.

Questo significa che i giochi gireranno sempre al massimo, inoltre OnePlus 7 Pro è il primo modello OnePlus con risoluzione QHD che offre una risoluzione al top per ogni gioco oltre ad uno schermo da 6,67 pollici senza notch. Inoltre non si può dimenticare la velocità di refresh di 90Hz che rende ogni gioco più fluido.

La batteria da 4,000mAh permetterà inoltre di giocare a lungo prima di esaurirsi.

Al là dei giochi, ci sono tante novità tecnologiche sul OnePlus 6T. Ad esempio, è stato uno dei primi smartphone ad adottare il sensore delle impronte digitali integrato nel display, con il risultato di avere più spazio a disposizione sullo schermo senza dover ricorrere a diagonali eccessive.

Leggi la recensione completa: OnePlus 7 Pro

3. Samsung Galaxy S10 Plus / S10

Al momento, i migliori smartphone Samsung

Data di uscita: febbraio 2019 | Peso: 175 g | Dimensioni: 157,6 x 74,1 x 7,8 mm | SO: Android 9 | Dimensioni del display: 6,4 pollici | Risoluzione: 1440 x 3040 | CPU: Snapdragon 855 / Exynos 9820 | RAM: 8/12 GB | Archiviazione: 128GB/512GB/1TB (fino a 1,5 TB con memory card esterna) | Batteria: 4100 mAh | Fotocamera posteriore: 12 MP + 12 MP + 16 MP | Fotocamera anteriore: 10 MP + 8 MP

Ottime proporzioni

Processore potente

Sensore per le impronte integrato nel display

Prezzo elevato

Le scelte di design lo rendono un po' scivoloso

Non siate sorpresi nel vedere Samsung così alta in classifica. Gli ultimi arrivati, gli smartphone della gamma Galaxy S10 sono i primi ad avere a bordo il potente SOC Snapdragon 855 di Qualcomm, che ha contribuito a garantire prestazioni davvero elevate.

Non è solo grazie alla CPU che questi dispositivi sono ottimi per giocare. Un peso nella scelta lo ha anche il display Super AMOLED, nitidissimo e con il supporto all'HDR, che offre immagini di prim'ordine sia nei film sia nei giochi. Aumenta anche la diagonale dello schermo e quindi, mentre giocherete, avrete più elementi sotto controllo. Con questi smartphone, non solo avrete un dispositivo di altissimo livello in generale, ma potrete anche contare su una piattaforma da gioco davvero eccellente.

A rendere la situazione ancora più rosea, c'è il fatto che, secondo The Verge gli amanti della realtà virtuale potranno usare i visori già esistenti della gamma Gear VR di Samsung, così da potersi immergere ancor di più nel vivo dell'azione, sfruttando gli ottimi display di cui godono questi telefoni.

Leggi la recensione completa: Samsung Galaxy S10 Plus

4. Asus ROG Phone 2

Progettato su misura per i gamer

Data di uscita: settembre 2019 | Peso: 240 g | Dimensioni: 171 x 77,6 x 9,5 mm | SO: Android 9 Pie | Dimensioni del display: 6.59 pollici | Risoluzione: : 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 855 Plus | RAM: 12 GB | Archiviazione: 512 GB / 1 TB | Batteria: 6000mAh | Fotocamera posteriore: 48 MP + 13 MP | Fotocamera anteriore: 24 MP

Display AMOLED fantastico a 120 Hz

Durata della batteria eccellente

Nessuna certificazione per la resistenza ai liquidi

Non supporta la ricarica wireless

L'Asus ROG Phone 2 ha tutto quello di cui un gamer può avere bisogno, inclusi una batteria da 6000 mAh per sessioni di gioco prolungate e un display AMOLED da 6.59'' a 120 Hz.

Le specifiche sono davvero di fascia alta, con il processore Snapdragon 855 plus, 12 GB di RAM e davvero tanti GB per l'archiviazione.

Questo smartphone è stato progettato specificatamente per i gamer, quindi troverete alcune aggiunte che non ci sono su altri dispositivi generici. Per esempio in dotazione troverete una ventola a clip e c'è una serie di accessori da comprare separatamente, come il gamepad.

Il software vi aiuterà a rendere l'esperienza di gioco su misura per voi, per esempio con la possibilità di overclockare la CPU, già efficiente in partenza, e impostare la velocità della ventola.

C'è qualche problema con l'Asus ROG Phone 2, ma nessuno di questi riguarda l'esperienza di gioco. Non supporta la ricarica wireless e non è resistente all'acqua, senza contare che il design può non piacere a tutti. Però se tutto quello che chiedete al vostro smartphone è garantirvi un'esperienza di gioco unica e non vi interessa altro, l'Asus ROG Phone 2 è imbattibile.

Leggi la recensione completa: Asus ROG Phone 2

5. Razer Phone 2

Qui le funzionalità per i gamer la fanno da padrone

Data di uscita: Ottobre 2018 | Peso: 205 g | Dimensioni: 158,5 x 78,9 x 8,5 mm | SO: Android 8.1 Oreo | Dimensioni del display: 5,72 pollici | Risoluzione: 2560×1440 | Archiviazione: 64GB/128 GB (espandibile fino a 1 TB con card esterna) | Batteria: 4000mAh | Fotocamera posteriore: 12 MP f/1.75 grandangolare / 12MP f/2.6 teleobiettivo | Fotocamera anteriore: 8MP f/2.0

Specifiche da top di gamma e frequenza di aggiornamento del display da 120 hz

Il logo sul retro si illumina con tantissime sfumature RGB

Spazio di archiviazione minimo limitato (64 GB) visto il prezzo

Display da 5,72 pollici forse troppo piccolo

Il primo smartphone della gamma Razer era sicuramente un ottimo dispositivo, per essere il primo tentativo di creare un prodotto rivolto principalmente ai videogiocatori. Aveva però, alcuni difetti che lo penalizzarono nella nostra classifica. Questa seconda versione ha affrontato alcuni di questi problemi e il risultato è sicuramente apprezzabile, sebbene rivolto soprattutto ai gamer.

Cosa intendiamo dire con questo? La fotocamera e il display, ad esempio, non sono affatto all’altezza di altri dispositivi “generici” nella stessa fascia di prezzo, per cui chi gioca solamente ogni tanto dovrebbe guardare ad altri prodotti. Per chi, invece, è un patito dei giochi anche da smartphone, si tratta senz’altro di un’ottima scelta.

A livello estetico, non ci sono grandi differenze con il predecessore, il retro è in vetro per supportare la ricarica wireless Qi e poi, a livello hardware, troviamo lo Snapdragon 845, un passo avanti rispetto al modello precedente. Inoltre, è presente un’utile vapor chamber, che consente una migliore dissipazione di calore durante le sessioni di gioco.

In sostanza, se consideriamo l’ottimo processore, 8 GB di ram, gli altoparlanti di ottima qualità, la frequenza di aggiornamento del display a 120 hz e la batteria da 4000 a cui dobbiamo aggiungere tutta una serie di impostazioni per migliorare l’autonomia e le prestazioni del dispositivo, possiamo tranquillamente dire che questo prodotto è una scelta di tutto rispetto per chi vuole giocare.

Leggi la recensione completa: Razer Phone 2

6. Huawei P30 Pro

Il migliore smartphone Android mai prodotto da Huawei

Data di uscita: marzo 2019 | Peso: 192 g | Dimensioni: 158 x 73,4 x 8,4 mm | SO: Android 9 | Dimensioni del display: 6,47 pollici | Risoluzione: 1440 x 3040 | CPU: Kirin 980 | RAM: 8 GB | Archiviazione: 128/256/512 GB | Batteria: 4200 mAh | Fotocamera posteriore: 40 MP + 20 MP + 8 MP + ToF | Fotocamera anteriore: 32 MP

Comparto fotografico straordinario

Design accattivante

Il display è solo Full HD

Interfaccia EMUI migliorabile

Huawei P30 Pro magari non è conosciuto da tutti, ma si tratta di uno smartphone Android davvero straordinario. Il motivo principale per cui questo dispositivo si è guadagnato le luci della ribalta risiede nel comparto fotografico, davvero sbalorditivo. Infatti è composto da ben quattro fotocamere posteriori a cui vanno aggiunti uno zoom da 5x e una modalità notturna che convince appieno.

Lo Huawei P30 Pro, comunque, ha molto da offrire anche ai videogiocatori. Infatti la CPU Kirin 980 garantisce prestazioni sufficientemente elevate per poter gestire i giochi Android più recenti e gli 8 GB di RAM fanno sì che tutto giri senza intoppi anche quando si passa rapidamente dai giochi ad altre attività.

A livello di autonomia, la batteria capiente da ben 4200 mAh vi accompagnerà durante le vostre sessioni di gioco senza problemi. Inoltre, un heat pipe migliorato e una vapor chamber all'interno del dispositivo garantiscono un buon raffreddamento, così da poter continuare a giocare a Fortnite, Real Racing 3 e PUBG senza problemi.

Leggi la recensione completa: Huawei P30 Pro

7. Black Shark 2

Il migliore per chi non vuole spendere troppo

Data di uscita: marzo 2019 | Peso: 205 g | Dimensioni: 163,6 x 75 x 8,8 mm | SO: Android 9.0 Pie | Dimensioni del display: 6,39 pollici | Risoluzione: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6/8/12 GB | Archiviazione: 128 GB/256 GB | Batteria: 4000 mAh | Fotocamera posteriore: 48 MP + 12 MP | Fotocamera anteriore: 8MP

Prestazioni di alto livello

Tanto spazio di archiviazione

Ottimo display AMOLED

Mancano il supporto a NFC e la certificazione IP

Alcuni problemi con il touch

Il Black Shark 2 è la seconda generazione dello smartphone per videogiocatori targato Xiomi e prende quanto di bouono visto nel modello dello scorso anno, aggiungendo più potenza e uno schermo migliore.

Grazie a un'ottima fotocamera, un comparto hardware degno di nota e una sempre maggiore attenzione ai dettagli che interessano ai gamer, questo Black Shark 2 è un dispositivo che, nel suo settore, si fa assolutamente rispettare.

Certo, ci sono un po' di difetti e qualche aspetto è migliorabile, ma visto il prezzo si tratta senz'altro di un buon acquisto per gli appassionati di giochi. L'unica nota dolente è la disponibilità: per il momento, in Italia non è facilissimo da trovare.

Leggi la recensione completa: Black Shark 2

8. iPhone XR

Il più accessibile tra i nuovi iPhone

Data di uscita: ottobre 2018 | Peso: 194 g | Dimensioni: 150.9 x 75.7 x 8.3 mm | SO: iOS 12 | Dimensioni del display: 6,1 pollici | Risoluzione: 1792x828 | CPU: A12 Bionic | RAM: 3GB | Archiviazione: 64/128/256 GB | Batteria: 2942 mAh | Fotocamera posteriore: 12MP | Fotocamera anteriore: 7MP

Grande autonomia

Display OLED di alto livello

Schermo a risoluzione inferiore

Il prezzo ancora elevato

iPhone XR non avrà alcune caratteristiche dei modelli superiori iPhone XS e XS Max ma recupera grazie a un prezzo inferiore. E nonostante abbia lo schermo più piccolo, sono sempre 6,1 pollici.

Anche se per compensare il prezzo più basso Apple ha risparmiato su alcuni elemnti come le fotocamere, integra lo stesso chipset A12 Bionic degli altri modelli così come il sistema iOS 12 e iOS 13. Questo significa che potrà far girare gli stessi giochi con prestazioni se possibili anche migliori visto il minor numero di pixel.

iPhone XR ha anche la maggiore autonomia per un iPhone e questo significa più tempo per giocare.

Leggi la recensione completa: iPhone XR

9. LG G8 ThinQ

Il nuovo modello top di LG

Data di uscita: aprile 2019 | Peso: 167 g | Dimensioni: 151.9 x 71.8 x 8.4 mm | SO: Android Pie | Dimensioni del display: 6,1 pollici | Risoluzione: 1440 x 3120 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6GB | Archiviazione: 64GB/128 GB | Batteria: 3500 mAh | Fotocamera posteriore: 16+ 12 MP | Fotocamera anteriore: 8MP

Schermo OLED

Video

Costoso

Design superato

LG G8 non è il massimo come design e se non si trova un’offerta è sicuramente costoso, ma se trovate un buon prezzo allora vi divertirete con qualsiasi gioco.

All’interno c’è l’ultimo chipset Snapdragon 855 , che riesce ad offrire buone prestazioni in ogni situazione e che abbinato allo schermo OLED ad alta risoluzione è il massimo per i giocatori. Con una quantità di archiviazione di 128 GB di RAM c’è spazio a sufficienza anche per i giocatori più incalliti.

Leggi la recensione completa: LG G8 ThinQ

10. iPhone 8 Plus

Potenza e display di grandi dimensioni

Data di uscita: settembre 2017 | Peso: 202 g | Dimensioni: 158,4 x 78,1 x 7,5 mm | SO: iOS 11 | Dimensioni del display: 5,5 pollici | Risoluzione: 1080 x 1920 | Archiviazione: 64/256 GB | Batteria: 2691mAh | Fotocamera posteriore: Dual 12 MP | Fotocamera anteriore: 7 MP

Ottimo ecosistema di app per i giochi

Ampio display LCD da 5,5 pollici

L’ampia cornice rende il telefono troppo grande

Prezzo elevato

Non ci sono dubbi: Apple ha sul mercato ottimi dispositivi con ampi display nitidissimi e con dotazione hardware di livello assoluto. Qui troviamo le stesse componenti interne e lo stesso App store che hanno consentito ad iPhone X di posizionarsi più in alto in classifica e questo dispositivo non fa eccezione.

iPhone 8 Plus ha un display con risoluzione solo Full HD, ma sulla base della nostra esperienza, è comunque eccellente per giocare. Il display da 5,5 pollici è ampio e le prestazioni offerte dal processore A11 Bionic sono assolutamente di prim’ordine. Se a questo aggiungiamo anche ARkit, che permette ai giocatori di avere giochi con realtà aumentata, vediamo come Apple abbia molte frecce al proprio arco per attrarre i videogiocatori. Questo iPhone è il prodotto per voi se volete uno smartphone con un tasto home fisico e non volete svenarvi per comprare iPhone XS o iPhone X.

Leggi la recensione completa: iPhone 8 Plus