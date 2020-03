I migliori smartphone del 2020

Nella nostra classifica troverete i 15 migliori smartphone del 2020, ma se avete già un'idea definita sul sistema operativo che volete avere potete consultare direttamente le guide al miglior smartphone Android oppure al miglior iPhone .

Se i modelli che presentiamo sono troppo costosi per voi vi rimandiamo alla classifica dei migliori smartphone economici.

La nostra classifica ha subito un bello scossone verso la fine del 2019, dopo l'arrivo di cinque nuovi top di gamma. Google Pixel 4 XL, OnePlus 7 Pro, Oppo Reno 10x Zoom, OnePlus 7T e Asus Zenfone 6 si sono tutti guadagnati un posto in classifica. Ora la classifica è stata di nuovo rivoluzionata a seguito della presentazione della serie Samsung Galaxy S20.

Abbiamo testato per voi questi smartphone in modo rigoroso, con la certezza di aver considerato tutte le caratteristiche da ogni punto di vista, controllando soprattutto che fossero dotati di una discreta batteria, un ottimo schermo, un bel design e un’eccezionale fotocamera.

Oltre a questo, ci siamo assicurati che non avessero un prezzo esorbitante, dato che non tutti vogliono o possono permettersi uno smartphone di lusso, quindi abbiamo fatto in modo di assicurarci che ci fossero varie opzioni tra cui scegliere per voi.

Siete ancora qui e state pensando a quale cellulare potrebbe fare per voi? Non preoccupatevi, ci sono 15 ottime opzioni tra cui potete scegliere.

I migliori smartphone:

(Image credit: Future)

1. Samsung Galaxy S20 / S20 Plus

I migliori in circolazione

Disponibilità: Da marzo 2020 | Peso: 163g / 186g | Dimensioni: 151.7 x 69.1 x 7.9mm / 161.9 x 73.7 x 7.8mm | Sistema operativo: Android 10 | Display: 6.2'' / 6.7'' | Processore: Exynos 990 | RAM: 8GB / 12GB | Memoria: 128GB (S20) oppure 128/256/512GB (S20 Plus) | Batteria: 4,000mAh / 4,500mAh | Fotocamera posteriore: 12MP + 64MP + 12MP | Fotocamera frontale: 10MP

Il miglior display in circolazione

Fotocamere strabilianti

Prezzi molto alti

Miglioramenti non particolarmente innovativi

La serie Samsung Galaxy S20 comprende due tra i migliori smartphone in circolazione, ossia l'S20 e l'S20 Plus. Ci sono poche differenze tra i due, se non consideriamo le dimensioni e qualche specifica.

Racchiudono tutto il meglio del mercato degli smartphone in un design raffinato e accattivante.

Schermo: Entrambi vantano un display sopra la media, con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz che vi consentirà di scrollare i social, giocare e scorrere le diverse applicazioni in modo incredibilmente fluido.

Durata della batteria: L'autonomia non ci ha lasciati a bocca aperta, ma è comunque migliorata molto rispetto alla serie S10. Potete stare sicuri che lo smartphone durerà una giornata intera con una sola carica.

Entrambi i dispositivi supportano la ricarica wireless, nonchè la funzione Wireless Power Share.

Fotocamera: Samsung ha migliorato le fotocamere della serie Galaxy S20. Sulla carta potrebbe non sembrare così, ma il software potenziato e i pixel di dimensioni maggiori contribuiscono a rendere mozzafiato le foto che scatterete con questi dispositivi.

Giudizio finale: S20 e S20 Plus vantano tutto ciò che di meglio Samsung ha da offrire. Se dovessimo sceglierne uno, vi consiglieremmo quello con lo schermo più grande, in grado anche di garantire un'autonomia leggermente superiore.

Per saperne di più: Recensione Samsung Galaxy S20 | Recensione Samsung Galaxy S20 Plus

(Image credit: Future)

2. Huawei P30 Pro

Il miglior smartphone quando si parla di fotografia

Disponibilità: Da marzo 2019 | Peso: 192g | Dimensioni: 158 x 73.4 x 8.4mm | Sistema operativo: Android 9 | Display: 6.47 pollici | Processore: Kirin 980 | RAM: 8GB | Memoria: 128/256/512GB | Batteria: 4,200mAh | Fotocamera posteriore: 40MP + 20MP + 8MP + ToF | Fotocamera frontale: 32MP

Fotocamere fantastiche

Design affascinante

Display 'solo' in Full HD

L'interfaccia EMUI manca di smalto

Huawei P30 Pro è vicino a diventare il miglior smartphone disponibile al momento, e per qualcuno sicuramente lo è già diventato.

Si tratta del miglior smartphone che abbiamo mai usato quando si tratta di fotografia, con zoom ottico 5x in grado di spingersi fino a 10x e performance fantastiche in condizioni di luce scarsa.

C'è però da considerare la decisione di Google bloccare l'accesso di Huawei al Play Store e agli aggiornamenti di sicurezza che pone interrogativi sul futuro dell’azienda cinese. Anche se Google e Huawei hanno promesso di continuare a supportare i dispositivi attualmente in vendita, non è chiaro per quanto questi riceveranno gli aggiornamenti di Android. In caso di blocco confermato, sarebbe un grosso limite per questi terminali.

Schermo: Il grande schermo da 6.47 pollici del P30 Pro potrà anche avere 'solo' una risoluzione Full HD ma è uno schermo luminoso, nitido e dai bellissimi colori; uno sfondo perfetto per le vostre app e i vostri giochi.

Durata della batteria: Non avrete motivo di preoccuparvi della durata della batteria del P30 Pro, infatti è eccellente. Arriviamo sempre a fine giornata con minimo il 30% di batteria.

Fotocamera: Le fotocamere del P30 Pro sono veramente incredibili, con uno zoom ottico 5x che può arrivare fino a 10x, e uno zoom digitale fino a 50x che vi farà arrivare veramente vicino agli oggetti anche da grande distanza. Anche le performance in condizioni di luce scarsa sono strabilianti.

Giudizio finale: Il P30 Pro ha alzato il livello di Huawei e anche dell'industria degli smartphone in generale. Le sue fotocamere sono semplicemente magnifiche, il design è accattivante ed è un dispositivo molto potente. È un vero top di gamma.

Per saperne di più: Recensione Huawei P30 Pro

Migliori offerte Huawei P30 Pro di oggi Huawei P30 Pro VOG-L29... eGlobalcentral IT €574.99 Vedi Huawei P30 Pro - Smartphone -... Amazon Prova *gratuita* €579 Vedi Smartphone P30 Pro Breathing... Monclick €600.99 Vedi P30 Pro Blu 128 GB Display... ePrice €608.85 Vedi Mostra altre offerte

(Image credit: Future)

3. iPhone 11 Pro / 11 Pro Max

Un grande iPhone in tutti i sensi

Disponibilità: Da settembre 2019 | Peso: 188g / 226g | Dimensioni: 144 x 71.4 x 8.1mm / 158 x 77.8 x 8.1mm | Sistema operativo: iOS 13 | Display: 5.8 pollici / 6.5 pollici | Risoluzione: 1125 x 2436 / 1242 x 2688 | Processore: A13 Bionic | RAM: 4GB TBC | Memoria: 64/256/512GB | Batteria: 3046mAh / 3500mAh | Fotocamera posteriore: 12MP + 12MP + 12MP | Fotocamera frontale: 12MP + 12MP

Fotocamera nettamente migliore

Nuova finitura opaca

Design non cambiato

Costoso

Volete qualcosa di più dal vostro iPhone? iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max hanno specifiche potenziate e una fotocamera posteriore semplicemente fantastica.

Costano molto, anche per gli standard Apple, ma dimensioni e prestazioni non hanno paragoni nel settore. Rispetto a iPhone XS Max è più potente e ha migliorato le fotocamere. Però se volete il miglior iPhone in circolazione dovete tenere in considerazione la serie iPhone 11.

Display: L'OLED da 6.5 pollici del Pro Max è il massimo della tecnologia ed è perfetto per i video in streaming e per i giochi. Il display da 5.8 pollici del Pro rende il dispositivo più comodo da tenere in mano. In ogni caso, la resa dei colori e la definizione sono ottime.

Autonomia: L'autonomia è leggermente migliorata rispetto ai modelli di iPhone precedenti, ma non aspettatevi niente di rivoluzionario.

Fotocamera: Le tre fotocamere di iPhone 11 Pro Max sono fantastiche e migliorano notevolmente l'esperienza d'uso del dispositivo.

Verdetto: Se avete mani e portafoglio maxi non c'è nulla di meglio di iPhone 11 Pro Max .

Per saperne di più: Recensione iPhone 11 Pro | Recensione iPhone 11 Pro Max

(Image credit: TechRadar)

4. Samsung Galaxy Note 10 Plus

Il miglior smartphone con il pennino

Disponibilità: agosto 2019 | Peso: 196g | Dimensioni: 162.3 x 77.2 x 7.9mm | Sistema operativo: Android 9 | Display: 6.8 pollici | Processore: Exynos 9825 / Snapdragon 855 | RAM: 12GB | Memoria: 256/512GB | Batteria: 4,300mAh | Fotocamera posteriore: 12MP + 12MP + 16MP + ToF | Fotocamera frontale: 10MP

Il miglior display in assoluto

Stilo handy pen

Costoso

Grosso e scivoloso

Il Samsung Galaxy Note 10 Plus è sicuramente il più grosso smartphone in commercio ed è molto costoso, ma è anche il nostro secondo tra i favoriti grazie alle sue caratteristiche top.

Schermo: Oltre ad essere enorme e ultra brillante in ogni situazione grazie alla tecnologia Infinity-O consente un'esperienza veramente immersiva.

Autonomia: Nessun problema a completare una giornata di lavoro inoltre grazie alla ricarica veloce basta mezzora per avere autonomia da vendere.

Fotocamera: Non sarà la migliore in circolazione ma offre comunque molte utili funzioni per ogni appassionato.

Giudizio finale: Il Samsung's Galaxy Note 10 Plus è fantastico per chi ama i modelli grossi e non ha problemi di budget. Il Galaxy S10 Plus piacerà a più persone, ma anche Note 10 Plus ha i suoi punti di forza.

Per saperne di più: Recensione Samsung Galaxy Note 10 Plus

Migliori offerte Samsung Galaxy Note 10 Plus di oggi Samsung Galaxy Note 10+ Plus... eBay Italy €739 Vedi SAMSUNG Galaxy Note 10 Plus... Amazon €842 Vedi Samsung Galaxy Note 10 Plus,... eBay Italy €859.99 Vedi L'offerta finisce Thu, Mar 26 Samsung Galaxy Note 10 Plus,... eBay Italy €859.99 Vedi Mostra altre offerte

(Image credit: Apple)

5. iPhone 11

Il miglior iPhone per tutti

Disponibilità: settembre 2019 | Peso: 194g | Dimensioni: 150.9 x 75.7 x 8.3mm | Sistema operativo: iOS 13 | Display: 6.1 pollici | Risoluzione: 828 × 1792 | Processore: Apple A13 Bionic | RAM: 4 GB | Memoria: 64/128/512GB | Batteria: 3110mAh | Fotocamera posteriore: 12MP + 12MP | Fotocamera frontale: 12MP

Fotocamera migliorata

Più colori

Design immutato

Autonomia migliorabile

iPhone 11offre attualmente il migliore mix tra caratteristiche e prezzo tra i dispositivi Apple.

Certo, le caratteristiche non sono quelle di iPhone 11 Pro o iPhone 11 Pro Max, ma il rapporto qualità prezzo lo fa preferire.

Display: Senza essere OLED è comunque brillante e all'altezza della tradizione Apple.

Autonomia: Buona, ma non eccezionale. Nessun problema a completar euna intera giornata, ma il Pro Max dura notevolmente di più.

Fotocamera: L'esperienza è simile a quella di iPhone XR. Se volete il massimo dovete acquistare il Pro, altrimenti iPhone fa degnamente il suo lavoro.

Verdetto: iPhone 11 offre il meglio di Apple a un prezzo accettabile. A meno di non volere il massimo, in questo caso occorre essere preparati a spendere molto di più

Per saperne di più: Recensione iPhone 11

Migliori offerte Apple iPhone 11 di oggi Apple iPhone 11 64GB A2221... eGlobalcentral IT €645.99 Vedi APPLE IPHONE 64GB GREEN... eBay Italy €699 Vedi L'offerta finisce Mon, Mar 23 Reduced Price Apple iPhone 11 (64GB) -... Amazon Prova *gratuita* €839 €749 Vedi iPhone 11 64 GB Nero ePrice €749 Vedi Mostra altre offerte

(Image credit: Future)

6. Huawei P30

Un altro top di gamma Huawei

Disponibilità: Da marzo 2019 | Peso: 165g | Dimensioni: 149.1 x 71.4 x 7.6mm | Sistema operativo: Android 9 | Display: 6.1 pollici | Risoluzione: 1080 x 2340 | Processore: Kirin 980 | RAM: 8GB | Memoria: 64 / 128 / 512 GB | Batteria: 3650mAh | Fotocamera posteriore: 40MP + 16MP + 8MP | Fotocamera frontale: 32MP

Ottima fotocamera

Processore potente

Non supporta la ricarica wireless

Il P30 Pro è migliore

Huawei P30 è un altro dei migliori smartphone del colosso cinese, e offre un mix esaltante di design, potenza e prestazioni con l’aggiunta di altre caratteristiche seducenti.

Ha uno schermo più piccolo del P30 Pro e ha solo tre fotocamere posteriori invece di quattro. Lo zoom massimo è solo un 30x, ma è un ottimo smartphone Android.

C'è però da considerare la decisione di Google bloccare l'accesso di Huawei al Play Store e agli aggiornamenti di sicurezza che pone interrogativi sul futuro dell’azienda cinese.

Anche se Google e Huawei hanno promesso di continuare a supportare i dispositivi attualmente in vendita, non è chiaro per quanto questi riceveranno gli aggiornamenti di Android. In caso di blocco confermato, sarebbe un grosso limite per questi terminali.

Schermo: Il P30 ha un display Full HD+ da 6.1'', leggermente più piccolo del P30 Pro.

Durata della batteria: Huawei P30 ha un’ottima batteria, noi siamo riusciti ad utilizzare il dispositivo per un giorno e mezzo dopo un’unica carica quando lo abbiamo testato.

Fotocamera: Ci tre fotocamere posteriori. Non sono buone tanto quanto quelle del P30 Pro, ma possono regalarvi un'esperienza di scatto fantastica con lo zoom 5x, 10x e 30x e le performance in condizioni di luce scarsa.

Giudizio finale: Huawei P30 è uno smartphone eccellente e completo in un fattore di forma più compatto e maneggevole, oltre che naturalmente più economico.

Per saperne di più: Recensione Huawei P30

Migliori offerte Huawei P30 di oggi Huawei P30 15,5 cm (6.1") 6... Amazon €393 Vedi Smartphone P30 Nero 128 GB... Monclick €436.98 Vedi P30 128GB Black euronics €479 Vedi Low Stock HUAWEI P30 L298 Smartphone... Conrad Electronic €555 Vedi Mostra altre offerte

(Image credit: Future)

7. OnePlus 7T Pro

Il migliore per chi cerca un top di gamma a un prezzo inferiore

Disponibilità: Da ottobre 2019 | Peso: 206g | Dimensioni: 162.6 x 75.9 x 8.8mm | Sistema operativo: Android 10 | Display: 6.67 pollici | Risoluzione: 1440 x 3120 | Processore: Snapdragon 855+ | RAM: 8GB / 12GB | Memoria: 256 GB | Batteria: 4,085mAh | Fotocamera posteriore: 48MP + 16MP + 8MP | Fotocamera frontale: 16MP

Fotocamera a scomparsa

Bel display

Non supporta la ricarica wireless

Qualche problema con la fotocamera{"data-model-name":"OnePlus 7T Pro","data-widget-type":"price","data-product-types":"deals"}

Il OnePlus 7T Pro è il miglior smartphone dell'azienda cinese.

Si tratta solo di un piccolo potenziamento rispetto al 7 Pro, quindi se avete il modello precedente noi vi sconsigliamo di acquistare quello nuovo.

Schermo: Uno dei punti forti del 7T è il display, in grado di competere con altri top di gamma più costosi.

Durata della batteria: La batteria ha performance ammirevoli, all'altezza (se non superiori) a quelle del 7 Pro. Dura senza problemi una giornata intera con una sola carica, anche se si usa lo smartphone in maniera intensiva.

Fotocamera: Si possono ottenere buoni risultati anche se non è la migliore fotocamera che abbiamo visto su uno smartphone. Se siete disposti a scendere a compromessi per risparmiare, può fare al caso vostro.

Giudizio finale: Il 7T Pro è un dispositivo impressionante a un prezzo ottimo rispetto alla competizione, che offre funzioni da top di gamma.

Per saperne di più: Recensione OnePlus 7T Pro

(Image credit: Future)

8. Oppo Reno 10x Zoom

Design interessante e buone performance

Disponibilità: Da giugno 2019 | Peso: 210g | Dimensioni: 162 x 77.2 x 9.3mm | Sistema operativo: Android 9 | Display: 6.6 pollici | Risoluzione: 1080 x 2340 | Processore: Snapdragon 855 | RAM: 6GB / 8GB | Memoria: 128 GB / 256 GB | Batteria: 4,065mAh | Fotocamera posteriore: 48MP + 13MP + 8MP | Fotocamera frontale: 16MP

Design liscio, senza cornici

Molto potente

Un po' troppo pesante

Interfaccia utente a volte troppo lenta

L'Oppo Reno 10x Zoom ha una fotocamera frontale pop-up molto accattivante e un chipset di fascia alta, e questo lo rende uno dei migliori smartphone disponibili oggi.

Al di là del nome strano c'è molto che vi piacerà del Reno 10x Zoom se state cercando qualcosa di diverso dal solito.

Schermo: Grazie alla fotocamera a scomparsa non c'è il notch e le cornici sono ridotte al minimo, con un rapporto schermo-corpo del 93,1%.

Durata della batteria: La batteria dura fino a una giornata intera di utilizzo intensivo, con un uso moderato arriva a un giorno e mezzo.

Fotocamera: Nonostante il nome possa ingannare, questo smartphone offre uno zoom 60x. Si tratta di uno zoom digitale, quindi la qualità non è eccellente, ma anche lo zoom ottico 5x è impressionante.

Giudizio finale: L'Oppo Reno 10x Zoom è uno smartphone di design. Anche il software non è male, nonostante sia di proprietà dell'azienda cinese.

Per saperne di più: Recensione Oppo Reno 10x Zoom

(Image credit: TechRadar)

9. Samsung Galaxy Note 10

Uno smartphone non troppo grande con lo stilo

Disponibilità: Agosto 2019 | Peso: 168g | Dimensioni: 151 x 71.8 x 7.9mm | Sistema operativo: Android 9 | Display: 6.3 pollici | Risoluzione: 1080 x 2280 | Processore: Exynos 9825 | RAM: 8GB | Memoria: 256GB | Batteria: 3,500mAh | Fotocamera posteriore: 12MP+12MP+16MP | Fotocamera frontale: 10MP

Maneggevole

Registrazione video

No microSD

Mancanza del jack audio

Da quest'anno Samsung offre due versioni del Note e questa è quella ridotta, ma solo come dimensioni.

Il Galaxy Note 10 è perfetto per chi ha le mani piccole o non vuole troppo ingombro in tasca. Ma la batteria un po' ne soffre.

Schermo: Trattandosi di un Samsung Galaxy Note molti si aspetterebbero un display più grande, ma questo da 6.3 pollici fa bene il suo lavoro grazie anche alla tecnologia Infinity-O.

Autonomia: La batteria è il tallone di Achille di questo Note e in effetti a volte non siamo riusciti ad arrivare al termine della giornata...

Fotocamera: Simile a tutte quelle degli altri modelli top di Samsung del 2019: buona ma non eccezionale.

Verdetto: Non ha tutte le caratteristiche del Galaxy Note 10 Plus, ma è perfetto per chi non vuole uno smartphone troppo ingombrante.

Per saperne di più: Recensione Samsung Galaxy Note 10

Migliori offerte Galaxy Note 10 di oggi Samsung Galaxy Note10 Lite... Amazon Prova *gratuita* €541.74 Vedi Smartphone Samsung Galaxy... eBay Italy €654.99 Vedi L'offerta finisce Mon, Mar 23 Galaxy Note10 Aura Black... ePrice €664.75 Vedi Galaxy Note 10 Aura Black euronics €949 Vedi Mostra altre offerte

(Image credit: Future)

10. OnePlus 7T

Un top di gamma economico con qualche compromesso

Disponibilità: Ottobre 2019 | Peso: 190g | Dimensioni: 160.9 x 74.4 x 8.1mm | Sistema operativo: Android 10 | Display: 6.55 pollici | Risoluzione: 1080 x 2400 | Processore: Snapdragon 855+ | RAM: 8GB | Memoria: 128 GB / 256GB | Batteria: 3,800mAh | Fotocamera posteriore: 48MP + 16MP + 12MP | Fotocamera frontale: 16MP

Performance superbe

Android 10 già installato

Non supporta la ricarica wireless

Non c'è il jack per le cuffie

Se state cercando un top di gamma economico senza troppi compromessi per quanto riguarda la funzionalità, non guardate oltre.

Schermo: Una delle cose migliori del 7T è il display, in grado di competere con molti altri top di gamma per accuratezza del colore e risposta di frequenza.

Autonomia: La batteria dura una giornata intera con una sola ricarica, ma difficilmente durerà più di così.

Fotocamera: La fotocamera è migliorata rispetto al OnePlus 7 ed è facile ottimizzare le immagini con pochi gesti.

Verdetto: Questo è il potenziamento migliore della srrie 'T' che potete trovare, un'ottima soluzione per chi ritiene il OnePlus 7T Pro troppo ingombrante.

Per saperne di più: Recensione OnePlus 7T

Migliori offerte OnePlus 7T di oggi Oneplus 7T HD1900 8GB/128GB... eGlobalcentral IT €449.99 Vedi Oneplus 7T 8GB/128GB Dual Sim... eGlobalcentral IT €485.99 Vedi OnePlus 7T Smartphone Glacier... Amazon €560.89 Vedi 7T Argento 128 GB 4G / LTE... ePrice €664.17 Vedi Mostra altre offerte

Immagine 1 di 5 Image Credit: TechRadar

Immagine 2 di 5 Image Credit: TechRadar Immagine 3 di 5 Image Credit: TechRadar Immagine 4 di 5 Image Credit: TechRadar

Immagine 5 di 5 Image Credit: TechRadar

11. Samsung Galaxy S10 / S10 Plus

I migliori smartphone in circolazione

Disponibilità: Da marzo 2019 | Peso: 157g / 175g | Dimensioni: 149.9 x 70.4 x 7.8mm / 157.6 x 74.1 x 7.8mm | Sistema operativo: Android 9 | Display: 6.1 pollici / 6.4 pollici | Risoluzione: 1440 x 3040 | Processore: Snapdragon 855 / Exynos 9820 | RAM: 8/12GB | Memoria: 128/512GB/1TB | Batteria: 3,400mAh / 4,100mAh | Fotocamera posteriore: 12MP + 12MP + 16MP | Fotocamera frontale: 10MP + 8MP

Miglior display tra gli smartphone in circolazione

Fotocamere di qualità eccellente

Non esattamente economici

Il design non offre una presa ottimale

Samsung Galaxy S10 e S10 Plus sono stati i migliori smartphone disponibili sul mercato per lungo tempo. Non lo sono più a seguito dell'arrivo della serie S20, ma rimangono degli smartphone fantastici.

Le specifiche sono impressionanti, senza considerare che con l'uscita della serie S20 ora S10 e S10 Plus si possono trovare a un prezzo davvero interessante.

Schermo: Il display Super AMOLED misura 6.4 pollici ed era stato valutato come il migliore in circolazione con ottimi colori, un’eccezionale gamma dinamica e, fondamentalmente, una delle migliori esperienze visive che uno smartphone possa regalarvi.

In più, il lettore di impronte digitali è integrato nel display.

Durata della batteria: la durata della batteria presenta un miglioramento rispetto al Galaxy S9+ grazie alla presenza di una batteria più grande da 4,100mAh. Sarà facile arrivare a fine giornata con un numero a due cifre a indicare la batteria rimanente.

S10 Plus supporta inoltre la condivisione di carica (Wireless PowerShare), che permette la ricarica wireless semplicemente avvicinando il retro di un altro dispositivo.

Fotocamera: le tre fotocamere di Galaxy S10 Plus restano ancora impressionanti. Si basano sull’eccellente configurazione della serie S9 per offrire più funzionalità, più modalità di ripresa e in generale una maggiore nitidezza.

Giudizio finale: Galaxy S10 e S10 Plus non sono più i migliori sul mercato, ma se volete un top di gamma a un prezzo economico questi sono i dispositivi che fanno per voi.

Per saperne di più: Recensione Samsung Galaxy S10 | Recensione Samsung Galaxy S10 Plus

(Image credit: Future)

12. Samsung Galaxy S10e

Uno smartphone ideale da tenere in una mano con specifiche da top di gamma

Disponibilità: Da marzo 2019 | Peso: 150g | Dimensioni: 142.2 x 69.9 x 7.9mm | Sistema operativo: Android 9 | Display: 5.8 pollici | Risoluzione: 1080 x 2280 | Processore: Snapdragon 855/Exynos 9820 | RAM: 6/8GB | Memoria: 128/256GB | Batteria: 3,100mAh | Fotocamera posteriore: 12MP + 16MP | Fotocamera frontale: 10MP

Utilizzabile con una sola mano

Ottima fotocamera per la fascia di prezzo

Sprovvisto di lettore di impronte digitali integrato nel display

Visibilmente più spesso rispetto all'S10

Vi piace il design dei nuovi S10 e S10 Plus ma non siete fan del loro costo esorbitante? Non temete, Samsung ha quello che fa per voi.

Il Galaxy S10e ha molte delle funzioni da top di gamma dei modelli più costosi, ma racchiusi in una misura più compatta e con un paio di compromessi che permettono di tenere il prezzo basso.

Schermo: Non avrete una risoluzione QHD e dovrete accontentarvi di uno schermo da 5.8 pollici con risoluzione Full HD, ma il display Super AMOLED ha un'ottima gamma cromatica e colori vibranti.

Durata della batteria: La batteria dura un giorno con una sola ricarica, che è esattamente quello che ormai ci aspettiamo dai nuovi smartphone. Supporta la ricarica wireless e la funzione Wireless PowerShare che rende la ricarica di altri dispositivi molto semplice.

Fotocamera: La doppia fotocamera di S10e non è buona come la tripla fotocamera di S10 e S10 Plus, ma è comunque in grado di riprodurre foto di qualità senza sforzo.

Giudizio finale: È dura non consigliare questo telefono a chiunque preferisca un dispositivo più piccolo. Per gli amanti degli smartphone di grandi dimensioni non è sicuramente il modello giusto. Lo consigliamo per chi vuole scrivere messaggi e usare le app con una mano sola, senza rinunciare ad alte performance.

Per saperne di più: Recensione Samsung Galaxy S10e

Migliori offerte Samsung Galaxy S10e di oggi Reduced Price Samsung Galaxy S10e Display... Amazon Prova *gratuita* €779 €444 Vedi Samsung Galaxy S10e G970F... eBay Italy €469 Vedi L'offerta finisce Wed, Apr 1 Samsung Galaxy S10e G9700... eGlobalcentral IT €518.99 Vedi Low Stock Smartphone Galaxy S10e Giallo... Monclick €560.99 Vedi Mostra altre offerte

(Image credit: Future)

13. Google Pixel 4 XL

Fotocamere fantastiche

Disponibilità: Da ottobre 2019 | Peso: 193g | Dimensioni: 160.4 x 75.1 x 8.2mm | Sistema operativo: Android 10 | Display: 6.3 pollici | Risoluzione: 1440 x 3040 | Processore: Snapdragon 855 | RAM: 6 GB | Memoria: 64 / 128GB | Batteria: 3,700mAh | Fotocamera posteriore: 12.2 MP + 16 MP | Fotocamera frontale: 8MP + TOF

Fotocamere al top

Design semplice, senza fronzoli

Face Unlock troppo preciso

Poche opzioni per l'archiviazione

Il Google Pixel 4 XL è grandioso nella sua semplicità, perfetto per chi cerca uno smartphone senza troppe funzioni di poca utilità.

Il punto forte è la fotografia. Le immagini scattate con il Pixel 4 XL sono semplicemente fantastiche, anche in piena notte.

Schermo: Il display da 6.3'' è colorato, dettagliato e molto fluido grazie alla frequenza di aggiornamento a 90Hz.

Durata della batteria: Questo è il tallone d'Achille del Pixel 4 XL, lo smartphone infatti dura appena fino al tardo pomeriggio con una sola ricarica. Aspettatevi di doverlo ricaricare prima di cena.

Fotocamera: Ci sono solo due fotocamere posteriori, ma funzionano alla grande. La modalità Night Sight migliorata e la modalità Astrophotography sono semplicemente fantastiche per le condizioni di luce scarsa.

Giudizio finale: È dura non consigliare questo telefono a chiunque preferisca un design semplice e senza fronzoli per scattare foto eccellenti.

Per saperne di più: Recensione Google Pixel 4 XL

Migliori offerte Google Pixel 4 XL di oggi Google Pixel 2 XL GA00125-DE ... Amazon Prova *gratuita* €376.99 Vedi Google Pixel 3 XL 16 cm... Amazon €609.99 Vedi

(Image credit: Future)

14. Honor View 20

Il miglior smartphone Honor ad oggi con un vero foro nello schermo

Disponibilità: Da gennaio 2019 | Peso: 180g | Dimensioni: 156.9 x 75.4 x 8.1mm | Sistema operativo: Android 9 | Display: 6.4 pollici | Risoluzione: 1080 x 2310 | Processore: Kirin 980 | RAM: 6GB/8GB | Memoria: 128/256GB | Batteria: 4,000mAh | Fotocamera posteriore: 48MP + fotocamera 3D | Fotocamera frontale: 25MP

Ottima durata della batteria

Interessante fotocamera intelligente

Non resistente all'acqua

Finitura che può non piacere a livello estetico

Honor View 20 è il miglior smartphone prodotto finora dall’azienda cinese. Ha un design molto particolare (che può non piacere a tutti), è molto potente, ha una fotocamera da 48MP veramente impressionante e presenta un display forato che inaugura la rivoluzione post-notch, infatti il dispositivo non presenta nessuna tacca sul bordo dello schermo.

C'è però da considerare la decisione di Google bloccare l'accesso di Huawei al Play Store e agli aggiornamenti di sicurezza che pone interrogativi sul futuro dell’azienda cinese. Anche se Google e Huawei hanno promesso di continuare a supportare i dispositivi attualmente in vendita, non è chiaro per quanto questi riceveranno gli aggiornamenti di Android. In caso di blocco confermato, sarebbe un grosso limite per questi terminali.

Schermo: il display è davvero grande, infatti misura ben 6.4 pollici. Vi è posizionata la fotocamera frontale da 25MP che, invece di essere inserita vicino al bordo o su una tacca, è stata incastonata direttamente nello schermo. È la caratteristica più chiacchierata di questo dispositivo, imitata poco tempo dopo dai top di gamma 2019. .

Durata della batteria: Honor View 20 ha una grossa batteria da 4,000 mAh, il che significa che dura una giornata intera con una sola carica senza alcun problema.

Fotocamera: View 20 è il primo smartphone al mondo a vantare una fotocamera posteriore da 48MP, infatti l’azienda ha utilizzato un nuovo sensore Sony veramente incredibile.

Giudizio finale: la fotocamera ad altissima risoluzione e il display forato sono le caratteristiche migliori di Honor View 20 e sono il nuovo trend che gli smartphone più costosi dell’anno dovrebbero seguire.

Per saperne di più: Recensione Honor View 20

Migliori offerte Honor View 20 di oggi HUAWEI Honor View 20 Dual SIM... Amazon Prova *gratuita* €487.33 Vedi View 20 Nero 128 GB 4G / LTE... ePrice €647.19 Vedi HUAWEI Honor View 20 Dual SIM... Amazon €684.76 Vedi View 20 Blu 256 GB 4G / LTE... ePrice €763.22 Vedi Mostra altre offerte

(Image credit: TechRadar)

15. OnePlus 7 Pro

Il miglior OnePlus di sempre

Disponibilità: maggio 2019 | Peso: 206g | Dimensioni: 162.6 x 75.9 x 8.8mm | Sistema operativo: Android 9 | Display: 6.67 pollici | Risoluzione: 1440 x 3120 | Processore: Snapdragon 855 | RAM: 6/8/12GB | Memoria: 128/256GB | Batteria: 4.0000mAh | Fotocamera posteriore: 48MP + 16MP + 8MP | Fotocamera frontale: 16MP

Brillante display a tutto schermo

Effetto WOW per la fotocamera a scomparsa

Buona fotocamera, non eccellente

Il più costoso OnePlus di sempre

OnePlus è cresciuta e il OnePlus 7 Pro è il primo esempio di questa maturità grazie alle sue caratteristiche top, alla potenza che non è seconda a nessuna e anche a un prezzo superiore a quello a cui ci aveva abituati.

Premesso questo, OnePlus 7 Pro rimane meno costoso rispetto ai modelli top di Samsung, Apple, Sony e Huawei e non ci costringerà a fare un mutuo per acquistarlo. Mentre ameremo moltissimo il display a tutto schermo e la fotocamera anteriore a scomparsa.

Schermo: Sembra non finire mai lo schermo del OnePlus 7 Pro, i suoi 6.67 pollici a risoluzione QHD sono liberi da tacche, fori e cornici. La parte anteriore è tutto schermo e sembra fantastica grazie al pannello AMOLED coloratissimo.

Autonomia: OnePlus 7 Pro supera il giorno di autonomia e questa è una buona notizia visto che non tutti i modelli top superano indenni la giornata.

Fotocamera: Tripla fotocamera nel retro con sensore principale Sony da 48MP e con lente tele e grandangolare. I risultati sono buoni anche se non ai livelli dei Pixel 3 range. Divertente poi la fotocamera anteriore che non si vede e sbuca fuori solo quando serve.

Verdetto finale: OnePlus 7 Pro è il miglior modello Pro di OnePlus che allo stesso tempo può misurarsi ad armi pari con i dispositivi top della concorrenza.

Per saperne di più: Recensione OnePlus 7 Pro

Migliori offerte OnePlus 7 Pro di oggi Oneplus 7 Pro GM1910... eGlobalcentral IT €539.99 Vedi 7 Pro Oro 256 GB 4G / LTE... ePrice €600.35 Vedi OnePlus 7 Pro Almond 256 GB... Amazon Prova *gratuita* €625 Vedi OnePlus 7 Pro Mobile Phone Tomtop WW €862.94 Vedi Mostra altre offerte

Questa è la fine della nostra lista dei migliori smartphone in circolazione, ma noi rimaniamo comunque disponibili per darvi una mano nella scelta. Nel caso siate indecisi sul modello che fa per voi, abbiamo a disposizione uno strumento che può mettere a confronto tutti gli smartphone, così che voi possiate decidere qual è quello che fa al caso vostro anche in base al costo.