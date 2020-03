Le migliori workstation portatili per uso professionale 2020

Read on for our list of the best mobile workstations money can buy

Se state cercando le migliori workstation portatili del 2020, siete nel posto giusto. In questo articolo, sono presenti solo i modelli più prestanti adatti ai professionisti.

Prima di iniziare però, cerchiamo di capire cosa sono. Fondamentalmente, le workstation portatili combinano la portabilità di un notebook con la pura potenza di un PC desktop. Questi non sono solo i migliori laptop ad uso professionale , ma sono anche pienamente in grado di gestire attività intensive, come l'editing e il rendering video.

La tecnologia moderna ha permesso ai computer portatili di diventare sempre più performanti, mantenendo design sottili. Alcune delle migliori workstation sono in effetti più sottili e leggere del portatile medio.

I portatili in grado di eseguire carichi lavoro intensi e garantire ottime prestazioni hanno però un costo che per molti può risultare oneroso, poiché nonostante le dimensioni compatte possiedono un hardware di alto livello che deve essere adeguatamente raffreddato tramite un sistema dedicato per ogni singolo modello.

Ecco perché è così importante scegliere il portatile giusto per le vostre esigenze. È necessario acquistare un prodotto che possa garantire stabilità e prestazioni elevate, mantenendo delle prestazioni sufficienti anche negli anni successivi all’acquisto.

Grazie al nostro strumento di confronto dei prezzi, siamo in grado di aiutarvi a comprare al miglior prezzo queste eccellenti workstation portatili. Quindi, continuate a leggere la nostra lista delle migliori workstation portatili del 2020.

Per un'alternativa più incentrata sul gioco, ecco i migliori laptop da gaming

Se preferite un riepilogo sui migliori Desktop Workstation o, se siete interessati ad un portatile professionale che non sia necessariamente una workstation, abbiamo creato altre guide apposta per voi.

Le workstation portatili sono molto particolari e hanno un prezzo così elevato che è importante trovarne una perfettamente adatta alle esigenze della vostra azienda perciò siamo qui per aiutarvi, con questo elenco delle migliori workstation portatili del 2020.

Le migliori workstation portatili a colpo d'occhio:

MacBook Pro (16-inch, 2019) MacBook Pro 15-inch with Touch Bar Razer Blade Studio Edition HP ZBook 17 G3 HP ZBook Studio G3 HP Spectre Pro 13 G1 Lenovo ThinkPad P40 Yoga Dell Precision 7720 Lenovo ThinkPad T460s

(Image credit: Apple)

1. MacBook Pro (16-inch, 2019)

La migliore workstation portatile Apple

CPU: Intel Core i7 di nona generazione - i9 | GPU: AMD Radeon Pro 5300M - Radeon Pro 5500M | RAM: 16 GB - 64 GB | SCHERMO: Display Retina da 16 pollici con True Tone | MEMORIA: 512 GB - 8 TB SSD

Splendido schermo da 16 pollici

Tastiera nuova e migliorata

Costoso

Limitato a quattro porte Thunderbolt 3

Sottile, leggero ed elegante come sempre, il MacBook Pro (16 pollici, 2019) si presenta compatto come i MacBook Pro da 15 pollici che lo hanno preceduto. Anche la potenza non manca. Con un processore Intel Core di nona generazione e una scheda grafica AMD Radeon Pro 5300M o 5500M e con 64 GB di RAM, non c'è nulla che questa workstation portatile possa temere. Senza dubbio, vi aiuterà a svolgere il vostro lavoro senza faticare. Se ciò non bastasse, ha anche buoni altoparlanti per l’intrattenimento e in la tastiera è stata migliorata, in modo da poter scrivere tutto il giorno senza troppo sforzo.

Leggi la recensione completa: MacBook Pro (16 pollici, 2019)

2. MacBook Pro da 15 pollici con Touch Bar

Un brillante Mac

CPU: Intel Core i7 | GPU: Radeon Pro 555 con VRAM da 2 GB - 560 con VRAM da 4 GB | RAM: 16 GB | SCHERMO: display Retina da 15,4 pollici (2880x1800) | MEMORIA: 128 GB - 256 GB SSD

Touch Bar innovativa

Trackpad troppo grande

Leggero, sottile e portatile

La durata della batteria potrebbe essere migliorata

Il notebook più potente di Apple è anche il migliore per l’uso professionale del 2018. Viene fornito con l'innovativa Touch Bar che rende alcune attività molto più semplici. Ma è la potenza che ci colpisce davvero di questa workstation portatile. È dotato di un massimo di 32 GB di RAM e di un SSD super veloce e monta i processori Intel più potenti. Potete configurare MacBook Pro 2018 in base alle vostre esigenze e al vostro budget. Se state cercando la migliore workstation portatile in grado di combinare design e potenza, questa è una scelta fantastica.

Leggi la recensione completa: recensione di MacBook Pro (15 pollici, metà 2018)

(Image credit: Razer)

3. Razer Blade 15 Studio Edition

Un laptop professionale davvero potente

CPU: Intel Core i7-8750H di ottava generazione | GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q - NVIDIA Quadro RTX 5000 Studio Edition | RAM: 32 GB | SCHERMO: 15.6 "OLED 4K Touch 60Hz, factory calibrated | MEMORIA: SSD da 1 TB

Potente

Schermo bellissimo

Costoso

Il normale notebook Razer Blade è notoriamente uno dei migliori portatili da gaming, Razer ha utilizzato le stesse specifiche del notebook Blade e trasformandolo in una delle migliori workstation portatili. Non c'è dubbio che questo notebook sia stato progettato pensando ai fotografi, agli editor video e persino ai progettisti di videogiochi, in quanto dispone di una potente schede grafica e di uno splendido display 4K. Come per il modello da gaming, il costo è piuttosto alto, soprattutto se configurato con la scheda grafica Quadro RTX 5000. Tuttavia, se è nelle vostre esigenze lavorare in modo rapido e senza rallentamenti, questo laptop sicuramente sarà in grado di darvi molte soddisfazioni.

Leggi la recensione completa: Razer Blade 15 Studio Edition

HP ZBook 17 G3 is still very much a best-in-class.

4. HP ZBook 17 G3

Una workstation ancora valida

CPU: Intel Xeon E3-1575M v5 7700HQ | GPU: Intel Iris Pro Graphics P580 | RAM: 64 GB | SCHERMO: 17,3 pollici, 1920 x 1080 pixel | MEMORIA: HDD da 500 GB

Ottima qualità costruttiva

Ampia configurabilità

Costoso

La batteria non è eccezionale

L'Ultrabook workstation portatile HP giunto alla terza generazione è ancora il migliore della categoria, soprattutto per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. È una delle workstation più economiche sul mercato, per ciò che offre e comprende anche una scheda grafica dedicata all’uso professionale. Di conseguenza si presenta come uno dei portatili più convenienti, potendo usufruire anche di una straordinaria garanzia di ben 5 anni.

Leggi la recensione completa: HP ZBook 14 G2

(Image credit: HP)

5. HP ZBook Studio G3

Una combinazione vincente di elaborazione e bellezza

CPU: 2,8 GHz (3,7 GHz) Intel Xeon E3-1505M v5 | GPU: Nvidia Quadro M1000M | RAM: 32 GB | SCHERMO: 15,6 pollici, 3840 x 2160 pixel | MEMORIA: SSD da 512 GB

Processore Intel Xeon

Display 4K

La durata della batteria non è delle migliori

Nessuna opzione per gli HDD

Questo notebook possiede un bel design e un hardware davvero eccezionale. HP ZBook Studio G3 è essenzialmente una workstation portatile in formato Ultrabook e completo di un display 4K. In realtà è anche l'unico dispositivo che viene fornito con una CPU Xeon. Possiede certificazioni ISV e MLD-STD 810G e la garanzia ha una durata di 3 anni.

Leggi la recensione completa: HP ZBook Studio G3

The HP Spectre Pro 13 G1 is a formidable mobile workstation.

6. HP Spectre Pro 13 G1

Un degno avversario per l'XPS 13

CPU: Intel Core i7-6500U | GPU: Intel HD 520 | RAM: 8 GB | SCHERMO: 13,3 pollici, 1920 x 1080 pixel | MEMORIA: SSD da 512 GB

Design elegante

3 anni di garanzia

La combinazione di colori potrebbe non essere apprezzata da tutti

Molto costoso

Nonostante sia spesso poco più di 10 mm e pesa circa 1,16 kg, l'HP Spectre Pro 13 G1 riesce a contenere una CPU Core i7 di tutto rispetto, abbinata ad un display Full HD da 13,3 pollici, una batteria 4 celle da 38 Wh e ben tre connettori USB type-C.

Tutto ciò la rende una formidabile workstation portatile, in grado di offrire molta potenza anche durante le attività più impegnative. Se desiderate un laptop che abbia prestazioni non dissimili da quelle del vostro PC desktop, varrà sicuramente la pena considerare questa brillante workstation. La sua garanzia di 3 anni, con riparazione in loco, assicura che se qualcosa non dovesse funzionare, il vostro dispositivo verrà riparato rapidamente senza farvi perdere tempo prezioso.

Lenovo ThinkPad P40 Yoga set the standard when it comes to convertible or 2-in-1 designs. (Image credit: Lenovo)

7. Lenovo ThinkPad P40 Yoga

Workstation flessibile e innovativa

CPU: Intel Core i7-6500U da 2,5 GHz | GPU: Nvidia Quadro M500M | RAM: 8 GB | SCHERMO: 14,1 pollici, 1920 x 1080 pixel | MEMORIA: SSD da 256 GB

Design convertibile unico

Massima portabilità

Durata della batteria non eccezionale

Lenovo considera questo modello come la prima workstation convertibile al mondo. Essa riesce a combinare potenza e creatività. Grazie ad una cerniera che ruota di 360 gradi, questo notebook possiede anche un design convertibile 2 in 1. Inoltre, è uno dei pochi a vantare di una tecnologia basata sulla Penna “Wacom Active ES” che è in grado di offrire ben 2048 livelli di sensibilità alla pressione e riconoscimento dell'inclinazione, in modo da poter prendere appunti e disegnare con la stessa precisione di una penna tradizionale.

Dell Precision 7720 is brilliant for photo and video editing.

8. Dell Precision 7720

Un potente notebook da 17 pollici

CPU: Intel Core i7 | RAM: 16 GB | MEMORIA: SSD da 512 GB | SCHERMO: display IPS da 17 pollici (3.840 x 2.160 pixel)

Schermo molto grande

Facilmente configurabile

Non molto pratico da trasportare

Le specifiche di base sono scarse

Come con la maggior parte dei portatili Dell, è possibile configurare pienamente il Precision 7720 in base alle proprie esigenze, il che lo rende uno dei migliori workstation portatili al mondo. Potenziando il processore, lo schermo e la GPU di questo notebook (rispetto al suo modello di base) otterrete un portatile eccellente, in grado di sostenere pesanti carichi di lavoro. Lo schermo da 17 pollici (può essere acquistato anche con lo schermo 4K) è fantastico per l'editing di foto e video. È costoso e poco maneggevole rispetto agli altri modelli dei notebook in questo elenco, ma rimane comunque un ottimo acquisto.

(Image credit: Lenovo)

9. Lenovo ThinkPad T460s

Una buona workstation

CPU: Intel Core i5 dual-core da 2,4 GHz | RAM: 8 GB | MEMORIA: SSD da 256 GB | SCHERMO: display IPS da 14 pollici (1.920 x 1.080 pixel)

Costruzione ed ergonomia eccellenti

Sottile e leggero

Processore relativamente lento

Qualità dello schermo non eccezionale

La serie T ThinkPad è caratterizzata da un design semplice che punta alla robustezza, più che allo stile. Lo spessore di 18,8 mm del Lenovo ThinkPad T460s è di un 1 mm superiore rispetto a quello del MacBook, anche se in realtà è più leggero di 1,4 kg. Non è potente come altri dei portatili di questo elenco, ma non è nemmeno troppo costoso, il che lo rende un'ottima scelta se state cercando una workstation per carichi di lavoro non troppo pesanti.

Leggi la recensione completa: Lenovo ThinkPad T460s