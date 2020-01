Le migliori fotocamere mirrorless: i 10 migliori modelli per tutte le tasche

Qual è la migliore fotocamera mirrorless del 2020? Non è una domanda facile a cui rispondere, ma siamo sicuri di potervi almeno indicare la giusta direzione, qualsiasi sia il vostro budget.

Da quanto Panasonic presentò la prima mirrorless nel 2008, questa categoria è cresciuta enormemente, con modelli per tutte le esigenze e per tutte le possibilità economiche.

Le fotocamere reflex saranno forse il formato preferito dai tradizionalisti, ma quelle mirrorless sono innegabilmente più innovative quando si tratta di combinare funzionalità all'avanguardia, versatilità e prestazioni fotografiche.

Mirrorless contro DSLR: qual è la differenza?

Le macchine fotografiche mirrorless permettono di cambiare gli obiettivi, esattamente come avviene per le reflex digitali, tuttavia all’interno del corpo, non è presente lo specchio che devia la luce dalla lente verso il mirino (da cui il nome mirrorless) e questo ha permesso ai progettisti di realizzare fotocamere di questo formato con minori esigenze di spazio all’interno del guscio, riuscendo a generare corpi macchina molto più compatti rispetto a quelli delle reflex.

La mancanza dello specchio rende tuttavia necessario l’utilizzo di un mirino elettronico, anche se esistono mirrorless più economiche che ne sono completamente prive, poiché fanno affidamento esclusivamente sullo schermo posteriore, come accade nella maggior parte delle compatte o negli smartphone.

Talvolta capita di rivolgersi alle fotocamere mirrorless con l’appellativo di compact system cameras, o CSC. Di questo formato ne esistono modelli semplici e adatti ai principianti, fino a sofisticati modelli full-frame in grado di rivaleggiare ad armi pari con le migliori reflex digitali in commercio, condividendone talvolta anche il sensore o altre parti per motivi di economia di scala.

Perché le mirrorless sono meglio?

Una mirrorless è dunque meglio di una reflex digitale? Entrambi gli approcci hanno vantaggi e svantaggi, e se volete saperne di più vi rimandiamo al nostro articolo: Mirrorless vs DSLR: 10 differenze fondamentali.

Sarebbe stato facile selezionare 10 modelli di fascia alta per comporre questa lista delle migliori fotocamere mirrorless, ma abbiamo tentato di inserire anche opzioni più a buon mercato. Questi modelli magari non hanno un’infinità di opzioni, ma rappresentano una valida alternativa per chi ha un budget limitato.

Se invece state cercando una fotocamera mirrorless particolarmente economica, date un’occhiata alla nostra Guida all’acquisto delle migliori fotocamere mirrorless per principianti.

La migliore fotocamera mirrorless del 2020

La scelta della nostra redazione tra tutti i modelli migliori, ricade attualmente sulla Nikon Z6. Una fantastica mirrorless che potrebbe andare bene come prima fotocamera per la maggior parte delle persone: è piccola e leggera, ma è anche dotata di un’ottima impugnatura.

Ospita un sensore full frame al suo interno e grazie ad esso, produce delle immagini di eccellente qualità. Inquadrare e scattare con la Z6 è piuttosto è semplice, grazie alla eccezionale qualità del suo mirino elettronico. I prezzi per questo modello sono in calo e pertanto la Z6 è ora più accessibile che mai. In ogni caso, a seconda del budget che avete e dell’utilizzo che fate della vostra fotocamera, potrebbe esserci un altro modello che si adatti meglio alle vostre esigenze, quindi continuate a leggere per scoprire la nostra selezione di tutte le migliori fotocamere mirrorless.

Le migliori mirrorless del 2020

1. Nikon Z6

2. Sony Alpha A7 III

3. Fujifilm X-T30

4. Nikon Z50

5. Sony Alpha A7R IV

6. Panasonic Lumix S1R

7. Canon EOS RP

8. Olympus OM-D E-M1X

9. Panasonic Lumix G9

10. Canon EOS M6 Mark II

extra. Fujifilm GFX 100

extra. Sony A9II

1. Nikon Z6

La migliore fotocamera mirrorless che si possa comprare oggi

Dimensione del sensore: Full-frame | Risoluzione: : 24.5MP | Mirino: : 3,690K punti | Schermo: : 3.2” touchscreen ribaltabile, 2,100K punti | Autofocus: : AF a 273 punti | Velocità massima raffica: : 12fps | Video: : 4K at 30p | Livello utente: : intermedio/esperto

Maneggevolezza migliorata

Ottima qualità dell’immagine

Profondità del buffer limitata

Solo uno slot per schede di memoria

Sony è arrivata sul mercato delle full frame mirrorless prima delle rivali Canon, Nikon e Panasonic, ma ora che tutte e quattro le aziende sono attive nel settore, il mercato si è fatto davvero bollente. La nostra attenzione ora va alla Nikon Z6, che combina un sensore di immagine da 24,5 MP con un EVF estremamente nitido da 3,69 milioni di punti e garantendo un’ottima qualità video 4K. Queste caratteristiche sono tutte racchiuse in un corpo piacevolmente compatto, ciò nonostante, l'impugnatura robusta della Z6 garantisce comunque un'ottima maneggevolezza. Grazie all’adattatore FTZ in bundle con la fotocamera o disponibile separatamente, vi sarà permesso di continuare a utilizzare i vostri obiettivi, tra le centinaia di quelli esistenti con l’innesto F e mantenendo nel contempo le funzionalità di autofocus ed esposizione automatica. Non è certamente la fotocamera perfetta, ma un recente aggiornamento del firmware l’ha migliorata ulteriormente e ora che il prezzo è sceso è diventata ancora più accessibile. Imperdibile!

Leggi la nostra recensione approfondita: Recensione Nikon Z6

2. Sony Alpha A7 III

Non più una scelta di ripiego

Dimensione del sensore: Full-frame | Risoluzione: : 24.2MP | Mirino: : 2,359K punti | Schermo: : 3.0” touchscreen ribaltabile, 921K punti | Autofocus: : AF a 693 punti | Velocità massima raffica: : 10fps | Video: : 4K at 30p | Livello utente: : intermedio/esperto

Sistema AF a 693 punti

Raffica a 10 FPS

Controlli sul touchscreen limitati

Un leggero tearing in EVF

Sony Alpha A7 III è la meno prestigiosa tra le full-frame Sony, ma non andrebbe vista come una fotocamera di ripiego. È una scelta intelligente per amatori e professionisti, ed è facile capire il perché, leggendo le specifiche della sua scheda tecnica. Sony ha inserito alcune tra le caratteristiche migliori della Alpha A9 e della A7R III, distillandole in una fotocamera che è capace di offrire un fantastico equilibrio tra qualità delle immagini e prestazioni. Il sensore full-frame da 24.2 MP si comporta in maniera eccellente in ogni condizione di illuminazione, mentre l’avanzato sistema a 693 punti è migliorato con grazie agli aggiornamenti del firmware.

La A7 III è in definitiva una macchina fotografica di livello avanzato, con un buon rapporto qualità prezzo.

Leggi la nostra recensione approfondita: Recensione Sony Alpha A7 III

(Image credit: Future)

3. Fujifilm X-T30

Ottime foto, fantastici video e un corpo studiato alla perfezione

Dimensione del sensore: APS-C | Risoluzione: : 26.1MP | Mirino: : 2,360K punti | Schermo: : 3.0" touchscreen ribaltabile, 1,040K punti | Autofocus: : 425 punti | Velocità massima raffica: : 8fps | Video: : 4K at 30p | Livello utente: : Intermedio

Corpo robusto e di stile

Ottima qualità immagini e video

Alcuni controlli sono scomodi

L’ingrandimento del mirino non è il massimo

Cercate una piccola, potente fotocamera mirrorless con un design eccezionale? Fujifilm X-T30 è la nostra preferita in questo momento. Ci piace molto il modello dalla quale deriva, l'X-T3, ma la combinazione di dimensioni e prestazioni a tutto tondo della X-T30 è capace di renderla una delle migliori fotocamere del 2020.

Infatti si avvicina alla X-T3 più di quanto ci si aspetterebbe, poiché le due fotocamere hanno addirittura lo stesso sensore APS-C da 26,1 MP e il medesimo processore di elaborazione. Il sistema autofocus a rilevamento di fase che copre quasi l'intero fotogramma permette di gestire qualsiasi tipo di attività fotografica: dallo scatto sportivo alla fotografia di paesaggio. Chiaramente sono anche presenti le fantastiche modalità di simulazione dei colori pellicola di Fujifilm, che riescono a rendere le fotografie simili all’aspetto di quelle realizzate con le vecchie pellicole dell'azienda. Un’ottima capacità di registrazione di video 4K permette infine alla X-T30 di essere una fantastica tuttofare che vi fa venire voglia di scattare ogni volta che la prendete in mano.

Leggi la nostra recensione approfondita: Recensione Fujifilm X-T30

(Image credit: Future)

Nikon Z50

La mirrorless di fascia media per i possessori di reflex che desiderano cambiare formato

Categoria: Mirrorless | Sensore: APS-C | Risoluzione: 20.9MP | Innesto obiettivo: Nikon Z | Display: touchscreen inclinabile da 3,2 pollici, 1.036.080 punti | Mirino: EVF | Velocità massima di raffica: 11 fps | Risoluzione video: 4K | Livello utente: appassionato

Ottima gestione in stile reflex

Mirino e schermo eccellenti

Gamma limitata di obiettivi nativi

Lo schermo inclinabile non può essere utilizzato con il treppiede

Se cercate una versione più piccola e più economica della Nikon Z6 full frame per viaggi e riprese video, la Z50 si adatta perfettamente a questo scopo. Appartiene alla categoria delle fotocamere APS-C di fascia media di Nikon ed è particolarmente adatta a coloro che desiderano passare al mirrorless da una reflex digitale Nikon, poiché a differenza di altre rivali più piccole come la X-T30 di Fujifilm, la casa ha voluto dare la priorità alla maneggevolezza, dotandola di una impugnatura ampia. La Z50 produce splendide foto e ha lo stesso eccellente sistema di messa a fuoco automatico della Nikon Z6. Questo funziona molto bene per soggetti statici, ma non riesce a eguagliare le prestazioni di modelli come la A6400 di Sony nei contesti di fotografia sportiva e di azione. Grazie ad un mirino favoloso e allo schermo touch screen inclinabile, tuttavia, la Z50 è una fotocamera molto pratica per viaggiare ed è inoltre compatibile con i vecchi obiettivi con innesto a F tramite un adattatore opzionale, oltre che ai nuovi obiettivi con innesto Z di Nikon.

Leggi la nostra recensione approfondita: Nikon Z50

Sony A7R IV (Image credit: Future)

5. Sony A7R IV

La quarta generazione della full frame Sony.

Dimensione del sensore: Full Frame | Risoluzione: : 61MP | Mirino: : 5.760.000 punti | Schermo: : 3" touchscreen ribaltabile, 2140K punti | Autofocus: : 567 PDAF + 425 CDAF | Velocità massima raffica: : 5fps | Video: : 4K 30p | Livello utente: : esperto

Ergonomia migliorata

AF veloce e intelligente

Esposimetro efficace

Mirino eccellente

Problema di rolling shutter nei video

Nessuna elaborazione RAW integrata

Manca la correzione del movimento in modalità Pixel Shift

Le fotocamere Sony A7R hanno sempre avuto un’ottima risoluzione, e la A7R IV ne conferma la tradizione. Il suo sensore da 61 MP permette di realizzare immagini con un livello di dettaglio eccellente, grazie anche alla modalità Pixel Shift Multi Shooting.

Un recente aggiornamento ha reso il sistema di messa a fuoco più veloce e più intelligente, aggiungendo il riconoscimento dei volti e degli occhi; funziona piuttosto bene, ma da Sony non ci aspettavamo nulla di meno.

Il corpo macchina è ora più solido e in grado di resistere anche alle condizioni più avverse. L’impugnatura più grande rende la macchina più facile da maneggiare, soprattutto per periodi prolungati, anche se la rinnovata ghiera superiore non è esattamente il massimo della comodità. La qualità dei video prodotti è anch’essa eccellente, nonostante un problema di rolling shutter.

Leggi la nostra recensione approfondita: Sony Alpha A7R IV

Una fotocamere dalle funzionalità davvero interessanti

Dimensione del sensore: Full frame | Risoluzione: : 47.3MP | Mirino: : 5.760.000 punti | Schermo: : 3.0" touchscreen ribaltabile, 2100K punti | Autofocus: : AF a rilevazione di contrasto | Velocità massima raffica: : 9fps | Video: : 4K | Livello utente: : Intermedio/professionista

Mirino impressionante

Opzione per foto a 187MP

Il sistema AF è un po’ arretrato rispetto ad altri

Grossa, pesante e costosa

LA S1R è la prima delle due macchine Panasonic serie S, e offre alcune soluzioni interessanti. Il mirino da 5,76 milioni di punti è superiore a quello che troviamo su molti modelli della concorrenza, inoltre sono presenti anche una finitura rugged, la stabilizzazione sul sensore e la capacità di registrare video 4K di alta qualità.

La S1R è una macchina fotografica che eccelle in molte aree. Infatti il suo sensore da 47.3 MP se la cava egregiamente in ogni condizione di illuminazione, e la possibilità di scattare a 187 MP è fantastica e offre nuove possibilità di ritaglio per macrofotografia. Davvero impressionante.

Leggi la nostra recensione approfondita: Panasonic Lumix S1R

(Image credit: Future)

7. Canon EOS RP

La mirroless full frame più economica

Sensore: Full-frame CMOS | Risoluzione: 26.2MP | Autofocus: 5,655 punti | Schermo: 3 pollici a inclinazione variabile, 1,040,000 punti | Raffica: 5fps | Video: 4K | Livello Utente: Appassionato

Grande rapporto qualità/prezzo

Corpo piccolo e leggero

Selezione limitata di ottiche

Opzioni Video 4K limitate

La prima mirrorless full-frame di Canon, la EOS R , ci aveva deliziato per alcuni aspetti e reso frustrati per altri, la sorella EOS RP ci ha fatto invece un’impressione decisamente migliore. Tecnicamente è un modello meno pretenzioso e con meno funzionalità, ma ha un corpo macchina più piccolo e leggero e un prezzo che la rende accessibile a chi spera di passare a una mirrorless senza affrontare il costo di una EOS R. Con una differenza di solo 4 MP, non ci sono grandi differenze in termini di risoluzione, mentre il touchscreen reattivo, il veloce autofocus e il potente buffer la rendono valida per qualsivoglia utilizzo. Il numero degli obiettivi nativi per l’innesto EF-M sta aumentando, ma il confronto con quelli EF ed EF-S utilizzati dalle reflex della casa, rimane comunque impietoso. Tuttavia acquistando la EOS RP, troverete nella confezione l’adattatore che vi permetterà di utilizzare anche gli obiettivi EF per reflex.

Leggi la nostra recensione approfondita: Canon EOS RP

OM-D E-M1X (Image credit: Future)

8. Olympus OM-D E-M1X

Tra le migliori micro quattro terzi, ma costosa

Sensore: Quattro Terzi Live MOS | Risoluzione: 20.4MP | Autofocus: 121 punti | Schermo: 3 pollici a inclinazione variabile, 1,040,000 punti, touchscreen | Raffica: 15fps (fino a 60FPS) | Video: 4K | Livello Utente: Esperto

Ergonomia fantastica

Prestazioni AF superbe

Ottima stabilizzazione

Qualità video 4K molto buona

Gestione del rumore non adeguata

Il mirino soffre quando c’è poca luce

La maggior parte dei produttori in questo momento sta scommettendo sui sensori full-frame, ma Olympus ha provato che si può fare innovazione anche con altri formati. La OM-D E-M1X potrebbe sembrare strana agli appassionati di fotografia, ma se il formato non è un problema questa è una delle migliori MFT (Micro Quattro Terzi) che possiate acquistare e in ogni caso è certamente una delle migliori fotocamere mirrorless in circolazione.

Nonostante il sensore sia più piccolo di quello delle concorrenti, infatti, la E-M1X produce file molto consistenti. E sarebbe sbagliato pensare che non possa competere con le mirrorless full frame: considerate le moltissime funzioni presenti, può competere con modelli di punta come le Lumix S1 o le Nikon Z. Lo scatto a raffica può arrivare a 60 FPS in formato RAW e con autofocus bloccato, e a 18FPS con AF Tracking attivo; questo rende la E-M1X una macchina perfetta per chi fotografa sport e natura. Dopotutto integra due processori di immagine per offrire una velocità di esecuzione fenomenale, non c’è da meravigliarsi.

Le qualità d’immagine e video sono favolose, inoltre la stabilizzazione fa il suo lavoro piuttosto bene. Impugnandola si ha immediatamente un’impressione di grande solidità, con l’impugnatura che risulta molto comoda. Il prezzo è l’unica controindicazione di questa fotocamera, se costasse di meno meriterebbe sicuramente un posto più alto nella classifica.

Leggi la nostra recensione approfondita: Olympus OM-D E-M1X

Panasonic Lumix G9 (Image credit: Future)

9. Panasonic Lumix G9

Versatilità senza compromessi

Sensore: Quattro Terzi Live MOS | Risoluzione: 20.4MP | Autofocus: 225 punti ad area | Schermo: 3 pollici a inclinazione variabile, 1,040,000 punti, touchscreen | Raffica: 20fps | Video: 4K/60FPS | Livello Utente: Appassionato

Modalità foto 4K e 6K eccellenti

Ergonomia

Stabilizzazione a 6,5 stop

Doppio slot per schede di memoria

Gamma ISO ridotta

Schermo più piccolo che sulla GH5

Potrebbe non essere valida quanto la Lumix GH5 per i video, ma la G9 è un modello studiato per dare la massima priorità all’utilizzo fotografico. Come la Olympus OM-D E-M1X, che trovate sopra in questa lista.

Per la massima risoluzione può combinare otto immagini in una fotografia da 80 MP, e la sua fantastica stabilizzazione permette di scattare a mano con tempi di un secondo e ottenere comunque immagini nitide.

I video 4K/60FPS e le altre funzioni avanzate rendono infine Lumix G9 una fotocamera mirrorless di alto livello.

Leggi la nostra recensione approfondita: Panasonic Lumix G9

Canon EOS M6 Mark II (Image credit: Future)

10. Canon EOS M6 Mark II

Prestazioni video eccellenti in formato da viaggio

Sensore: APS-C | Risoluzione: 32.5MP | Autofocus: 143 punti | Schermo: 3 pollici inclinabile, 1,040,000 punti, touchscreen | Raffica: 14fps | Video: 4K/30FPS | Livello Utente: principiante/appassionato

Piccola e leggera

Ottimo schermo orientabile

Non ha il mirino

Relativamente pochi obiettivi

Questa macchina non possiede un mirino elettronico, ma questo non significa che la si debba escludere a priori. Compensa molto bene con le specifiche poiché è compatta e leggera ed ha un sensore da 32,5MP, oltre che la capacità di scattare a raffica fino a 14FPS.

La riproduzione dei colori è sempre stata tra i punti di forza di Canon e lo è anche in questo caso. Manca tuttavia la stabilizzazione integrata nel corpo. In ogni caso dovrete accontentarvi di un catalogo di obiettivi ancora abbastanza limitato per l’innesto M, ma è sempre possibile usare un adattatore per le lenti EF ed EF-S.

Meglio evitare però gli obiettivi troppo pesanti, che tenderebbero a sbilanciare troppo la fotocamera in avanti.

Leggi la nostra recensione approfondita: Canon EOS M6 Mark II

Bonus qualità: Fujifilm GFX 100

Un MF modello professionale ad altissima risoluzione

Dimensione del sensore: medio formato | Risoluzione: : 102MP | Mirino: : 5.760.000 punti | Schermo: : 3.2" touchscreen ribaltabile, 2360K punti | Autofocus: : AF ibrido | Velocità massima raffica: : 5fps | Video: : 4K | Livello utente: : professionista

Livello di dettaglio sbalorditivo

Il mirino è superbo, grande e nitido

Molto costosa

L’impugnatura potrebbe essere più ergonomica

La GFX 100 batte tutti gli altri modelli grazie alla sua risoluzione nativa, costa tantissimo e ed è decisamente di tutt’altra categoria. Non è l’unica fotocamera capace di questo livello di dettaglio, ma questa macchina riesce a produrlo nativamente, senza usare tecnicismi e senza nemmeno la necessità di usare un treppiede. Aggiungeteci un sistema autofocus molto valido, buone prestazioni video 4K e il miglior mirino elettronico che abbiate mai visto, ed ecco una fotocamera mirrorless superba da ogni punto di vista. Certo, non è un modello alla portata di chiunque, ma Fujifilm si merita un applauso per aver creato una fotocamere con simili prestazioni a un prezzo inferiore a quello di altre medio formato ad alta risoluzione.

Leggi la recensione completa della: Fujifilm GFX 100

(Image credit: Sony)

Bonus sport: Sony A9II

Senza dubbio la miglior fotocamera mirrorless per gli sport e l’azione

Tipologia: Mirrorless | Sensore: 24.2MP full-frame CMOS retroilluminato | Attacco lente: Sony FE | Schermo: touch screen orientabile da 3 pollici, 1,440,000 punti | Autofocus: 693-punti AF | Video: 4K | Connettività: Wi-Fi, NFC e Bluetooth | Autonomia: 500 scatti

Autofocus superbo

Mirino sempre disponibile

Menù poco pratico

Controlli touchscreen limitati

Questa fotocamera si impone come concorrente diretta delle ormai prossime Canon 1DX Mark III e Nikon D6 nel segmento sportivo. Sony A9 II continua la tradizione positiva inaugurata dal precedente modello A9, con l’aggiunta di dozzine di miglioramenti che la rendono una delle migliori fotocamere che abbiamo testato finora. Le novità principali consistono in un grip più profondo e nella raffica incrementata a 10 fps con otturatore meccanico. Questi aspetti, sommati al sistema AF da 693 punti, che ora dispone di un tracciamento del soggetto migliorato rispetto al modello precedente, fanno della A9 II una scelta perfetta per la fotografia sportiva e naturalistica. Non si tratta di un modello economico, ma se siete dei fan dell’azione non riuscirete a trovare niente di meglio in commercio.