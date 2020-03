I migliori portatili per il montaggio video e la creazione di contenuti 2020

Abbiamo impiegato tutta la nostra conoscenza per aiutarvi nella scelta del miglior portatile per il montaggio video del 2020.

Come scegliere un portatile per il montaggio video La vostra disponibilità economica, ovviamente, influisce sulla scelta del portatile. Non dimenticatevi, tuttavia, di scegliere un dispositivo che 1) sia espandibile,che abbia quindi la possibilità di aggiungere più memoria o un ulteriore SSD se necessario; 2) sia fornito di garanzia, o che comunque la offra come opzione; e, per finire, 3) sia dotato di ampie opzioni di connettività, in quanto è probabile che trasferirete i vostri file tramite cloud o un dispositivo di archiviazione esterno, come può essere un SSD portatile.

Quando si tratta di scegliere tra i migliori portatili per l’editing video, potrebbe volerci un po’ di tempo. Non si può semplicemente scegliere il computer portatile più costoso o il più performante presente sul mercato, e sperare che abbia tutto il necessario per poter gestire un lavoro di montaggio efficacemente

Soprattutto se state cercando di fare editing in mobilità, avrete bisogno di portabilità, potenza e di tutti gli elementi giusti per portare a buon fine il montaggio con successo. Questi includono uno schermo eccellente dotato di un'alta risoluzione e che offra una grande precisione nei colori, oltre ad una scheda grafica ideale.

Con questa guida andremo ad analizzare a fondo tutti i migliori portatili adatti al montaggio video, sia in alta definizione che in risoluzione Ultra HD (4K), con una lista che spazierà tra varie fasce di prezzo. Abbiamo anche incluso i nostri esclusivi strumenti di confronto dei prezzi, in modo da poter dedicare meno tempo allo shopping e più tempo al lavoro, sappiate che i prezzi e le configurazioni cambiano continuamente e probabilmente non riuscirete a acquistare le stesse configurazioni provate da noi perciò controllate sempre le specifiche prima dell’acquisto.

Specifiche Minime Raccomandate Ideali Risoluzione di editing 1080p (1920 x 1080) 4K (3840 x 2160) 4K (3840 x 2160) Processore 8a generazione Core i5 o equivalente AMD Ryzen CPU Intel da 8 core o equivalente AMD Intel Xeon o migliore Memoria 16GB 32GB 64GB Archiviazione 256GB SSD 256GB NVMe PCIe SSD 1TB NVMe PCIe SSD (RAID-0) Schermo Full HD 4K 8K Scheda video Integrata Dedicata Nvidia RTX o AMD Radeon Pro

La sua scheda video AMD Radeon Pro 5300M o 5500M, vi consentirà di lavorare tranquillamente in mobilità (Image credit: Apple)

1. MacBook Pro (16 pollici, 2019)

Il miglior portatile per l’editing video

CPU: 9a generazione Intel Core i7 – i9 | Scheda video: AMD Radeon Pro 5300M – Radeon Pro 5500M | RAM: 16GB – 64GB | Schermo: 16 pollici Retina display con True Tone | Archiviazione: 512GB – 8TB SSD

Ottimo display da 16 pollici

Tastiera migliorata

Costoso

Solo quattro porte Thunderbolt 3

Sottile, leggero ed elegante come sempre, MacBook Pro (16 pollici, 2019) risulta essere decisamente piccolo nonostante il display da 16 pollici. Se siete preoccupati che possa risultare ingombrante e scomodo da usare, non fatelo. In mano questo portatile darà la piacevole sensazione di essere compatto come i MacBook Pro da 15 pollici che lo hanno preceduto, e più di qualsiasi altro portatile da 16 pollici in circolazione. Non dovrete perciò preoccuparvi delle sue dimensioni nell’ipotesi in cui sia necessario portarlo con sé nei luoghi di ripresa. Il MacBook, oltre all’ottimo display, è anche dotato di un chip Intel Core di 9a generazione e di una scheda video AMD Radeon Pro 5300M o 5500M, che dovrebbero consentirvi di lavorare tranquillamente in mobilità. Gli altoparlanti potenti e la tastiera, molto migliorata rispetto al modello precedente, rappresentano il tocco finale.

Leggete la recensione completa: MacBook Pro (16 pollici, 2019)

Scegliete la configurazione ottimale in base alle vostre esigenze di questo MacBook Pro (15 pollici, 2019) e avrete un portatile capace di assistervi in maniera ideale durante la creazione di contenuti. (Image credit: Apple)

2. MacBook Pro (15 pollici, 2019)

Il portatile per la produttività di Apple si avvale della più recente tecnologia Intel

CPU: 9a generazione Intel Core i7 – i9 | Scheda video: Radeon Pro 555X – Radeon Pro Vega 20 | RAM: 16GB – 32GB | Schermo: 15 pollici Retina display con True Tone | Archiviazione: 256GB – 4TB SSD

Potente

Buone opzioni di configurazione

Costoso

Carenza di porte

Non c'è niente di meglio dei MacBook Pro di Apple quando si tratta di potenza, design e display. Apple porta tutto questo a un nuovo livello con il MacBook Pro del 2019, i cui processori Intel Core di 9a generazione, il Retina display e la quantità di RAM ne fanno uno dei migliori portatili per l'editing video sul mercato. Scegliete la configurazione ottimale in base alle vostre esigenze e avrete un portatile capace di assistervi in maniera ideale durante la creazione di contenuti. Basta essere pronti a spendere un po’ più di soldi da investire in un hub dotato di varie porte, poiché sul MacBook Pro sono presenti solo quattro porte Thunderbolt 3.

Leggete la recensione completa: MacBook Pro (15 pollici, 2019)

Il Huawei MateBook X Pro è un laptop dal design raffinato, con uno schermo mozzafiato (Image credit: Huawei)

3. Huawei MateBook X Pro

Un ottimo avversario per il MacBook Pro

CPU: 8a generazione Intel Core i5 – i7 | Scheda video: Intel UHD Graphics 620 , Nvidia GeForce MX150 2GB GDDR5 | RAM: 8GB – 16GB | Schermo: 13.9 pollici 3K (3000 x 2080) | Archiviazione: 512GB SSD

Design raffinato

Schermo fantastico

Notevole durata della batteria

Assenza slot SD

Webcam intelligente ancora problematica

Anche se Huawei potrebbe non essere la prima azienda a cui si pensa quando si tratta di computer portatili, soprattutto nel caso in cui questi si debbano usare per l'editing video, ciò dovrebbe cambiare. Infatti, con il MateBook X Pro la società cinese ha davvero dato una scossa al mercato in questo settore. Si tratta di un laptop dal design raffinato, con uno schermo mozzafiato (anche se con un rapporto di aspetto piuttosto strano), dotato di componenti all'avanguardia, e una durata della batteria eccezionale se confrontata a quella di molti dei suoi rivali. Oltretutto, la potenza di cui è dotato e il prezzo molto concorrenziale, lo rendono una valida alternativa a MacBook Pro se il vostro budget è limitato.

Leggete la recensione completa: Huawei MateBook X Pro

Dell XPS 15 (2019) rappresenta un buon investimento se si è un creatore di contenuti (Image credit: Dell)

4. Dell XPS 15 (2019)

Grande potenza, piccolo cambiamento

CPU: 9a generazione Intel Core i5-9300H – i9-9980HK | Scheda video: Intel UHD Graphics 630 – NVIDIA GeForce GTX 1650 | RAM: 8GB – 64GB | Schermo: 15.6 pollici FHD (1920 x 1080) InfinityEdge antiriflesso senza touch IPS – 15.6 pollici 4K UHD (3840 x 2160) antiriflesso Infinity Edge touch IPS | Archiviazione: 256GB – 2TB SSD

La webcam è posizionata meglio rispetto al modello precedente

Processore Core i9

Nessun intervento incisivo nel design

Come già evidenziato nell’introduzione, non c’è bisogno di sborsare un sacco di soldi per ottenere un ottimo portatile adatto alla creazione di contenuti. Dell XPS 15 (2019) rappresenta un buon investimento se si è un creatore di contenuti con un carico di lavoro quotidiano composto da un sacco di foto e editing video. Per ottenere la configurazione ottimale di questo portatile, composta da un chip i9 di 9a generazione, display 4K, scheda video Nvidia GeForce GTX 1650 e 32GB di RAM, sarà necessario spendere decisamente di meno rispetto ad una configurazione simile di un MacBook Pro. Inoltre, come ciliegina sulla torta, avrete molta più scelta di porte di espansione, compreso uno slot per il lettore di schede SD. Se state cercando di investire in uno dei migliori portatili per l'editing video, questo è sicuramente uno di quelli più convenienti da prendere in considerazione.

Leggete la recensione completa: Dell XPS 15

Razer Blade 15 Studio Edition è stato progettato pensando ai videografi, ma anche ai fotografi e ai designer. (Image credit: Razer)

5. Razer Blade 15 Studio Edition

Un portatile pro davvero potente

CPU: 8a generazione Intel Core i7-8750H | Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q – NVIDIA Quadro RTX 5000 Studio Edition | RAM: 32GB | Schermo: 15.6 pollici OLED 4K Touch 60Hz, calibrato in fabbrica | Archiviazione: 1TB SSD

Potente

Bellissimo schermo

Costoso

Se pensate che il Razer Blade sia adatto solo al gaming, allora vi sbagliate di grosso. Soprattutto ora che Razer ha riprogettato il suo miglior portatile da gioco per trasformarlo in una postazione di lavoro mobile, in grado di garantire ottime performance. Razer Blade 15 Studio Edition è stato progettato pensando ai videografi, ma anche ai fotografi e ai designer, con componenti potenti a partire dalla scheda video. È dotato di un magnifico display 4K calibrato in fabbrica, in grado di offrire non solo contenuti incredibilmente nitidi, ma anche una grande area di lavoro da sfruttare mentre si lavora in mobilità. Purtroppo, il prezzo di questo prodotto è piuttosto alto, ma, se per voi lavorare senza interruzioni e in maniera veloce rappresenta la priorità, allora vi consigliamo vivamente di investire i vostri soldi in questo portatile.

Leggete la recensione completa: Razer Blade 15 Studio Edition

Acer ConceptD 7 è stato chiaramente progettato appositamente per i professionisti della creatività. (Image credit: Acer)

6. Acer ConceptD 7

Una workstation portatile per i creativi

CPU: 9a generazione Intel Core i7 | Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2060 – 2080 | RAM: 16GB – 32GB | Schermo: 15.6 pollici 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 IPS | Archiviazione: 1TB

Molto potente

Più economico del MacBook Pro

Buona selezione di porte

Costoso

Design semplice

Non così leggero e sottile come il MacBook Pro

Acer ConceptD 7 è in grado di gestire compiti complessi e impegnativi, come l'editing video intensivo, grazie in gran parte alla sua scheda video Nvidia RTX. Chiaramente progettato appositamente per i professionisti della creatività, tra cui cineasti e videografi, vanta quella potenza che si può trovare principalmente nei portatili da gaming. Oltre alle eccellenti prestazioni, offre anche una discreta selezione di porte, un design minimalista in cui prevale il colore bianco, e un magnifico display IPS 4K certificato da Pantone, azienda leader nel campo delle tecnologie per la grafica e la catalogazione dei colori. Ovviamente, è certamente piuttosto costoso, ma nessuno strumento professionale è economico. Se state cercando un'alternativa a MacBook Pro che abbia come sistema operativo Windows, questo è certamente tra i migliori portatili per l'editing video.

Leggete la recensione completa: Acer ConceptD 7

Il Surface Book 2 (13.5 pollici) è uno dei portatili 2 in 1 più potenti al mondo. (Image credit: Microsoft)

7. Microsoft Surface Book 2 (13.5 pollici)

Il più potente notebook 2 in 1 al mondo

CPU: Intel Core i5-7300U - Intel Core i7-8650U 1.9GHz | Scheda video: Intel UHD Graphics 620; Nvidia GeForce GTX 1050 (2GB GDDR5 VRAM) | RAM: 8GB – 16GB | Schermo: 3000 x 2000 (267 ppi) PixelSense, con rapporto di aspetto 3:2 | Archiviazione: 256GB – 1TB SSD

Ottima durata della batteria

Potente

Costoso

Penna per Surface non inclusa

Il Surface Book 2 (13.5 pollici) è uno dei portatili 2 in 1 più potenti al mondo. I notebook 2 in 1, in genere, non vengono presi in considerazione da parte degli editor video quando si tratta di scegliere un portatile con cui lavorare in mobilità. Tuttavia, il Surface Book 2, se si sceglie il modello con la scheda grafica dedicata, ha diversi componenti sufficientemente potenti grazie ai quali è in grado di gestire in maniera efficace le operazioni di editing video. La qualità costruttiva e l'eccellente durata della batteria lo rendono un ottimo dispositivo da usare sia come laptop, sia come potente tablet Windows 10. La modalità tablet è comoda se si vuole girare un filmato e modificarlo mentre si è in giro.

Leggete la recensione completa: Microsoft Surface Book 2 (13.5-inch)

L'innovativa Touch Bar del MacBook Pro (15 pollici, 2018) rende più facile per i videografi l'accesso intuitivo ai comandi (Image credit: Apple)

8. Apple MacBook Pro (15 pollici, 2018)

Il migliore per gli amanti dei Mac

CPU: Dual-core Intel Core i7 – i9 | Scheda video: Intel UHD Graphics, AMD Radeon Pro 555X - 560X | RAM: 16GB - 32GB | Schermo: 15.4 pollici, (2880 x 1800) IPS | Archiviazione: 512GB – 4TB PCIe 3.0 SSD

Molto potente

Scheda video dedicata

Limita possibilità di espansione

Molto costoso

Il MacBook Pro da 15 pollici del 2018 è sicuramente il miglior portatile Mac mai progettato per i professionisti. Apple ha introdotto una miriade di aggiornamenti in questa versione, offrendovi l'ultima generazione di processori Intel Core i7 e i9 con sei core, per non parlare del supporto fino a 32GB di RAM, che, complessivamente, lo rendono un portatile perfetto per la creazione di contenuti. Per quanto riguarda la scheda grafica dedicata c’è la possibilità di scegliere tra due diverse GPU AMD Radeon Pro in modo da andare a completare al meglio la configurazione di questo sistema.

L'innovativa Touch Bar rende più facile per i videografi l'accesso intuitivo ai comandi, mentre il display Retina sul modello da 15 pollici offre pixel più che sufficienti se si desidera lavorare in mobilità alla risoluzione nativa in Full HD. Tuttavia, se vorrete creare contenuti in 4K, allora rimarrete delusi dalla risoluzione limitata.

Leggete la recensione completa: MacBook Pro (15 pollici, 2018)

Possiamo considerare il Lenovo ThinkPad P70 come la workstation definitiva che si può portare in giro senza rinunciare alle prestazioni offerte da un dispositivo desktop. (Image credit: Lenovo)

9. Lenovo ThinkPad P70

Tante opzioni per costruire il vostro portatile da sogno

CPU: 2.8GHz Intel Xeon E3-1505M v5 | Scheda video: Nvidia Quadro M5000M 8GB | RAM: 16GB | Schermo: 17.3 pollici, 3840 x 2160 pixels | Archiviazione: 512GB SSD + 500GB HDD

Possibilità di espansione

Batteria capiente

Batteria non sostituibile dall'utente

ExpressCard 34!

Il ThinkPad P70 di Lenovo è stato uno dei primi notebook ad adottare il processore Intel Skylake, che dovrebbe essere in grado di garantire una spinta in termini prestazionali rispetto ai processori Broadwell e Haswell. Questo portatile è dotato di un ampio spazio di archiviazione e di molta RAM, oltre che di un'eccellente tastiera e di un'ampia scelta di porte per la connettività. Possiamo considerarlo come la workstation definitiva che si può portare in giro senza rinunciare alle prestazioni offerte da un dispositivo desktop. Vale la pena di menzionare anche lo strumento di calibrazione X-Rite Pantone, disponibile in maniera opzionale, ma molto utile nel caso in cui si voglia mantenere lo schermo preciso nella riproduzione dei colori. A completare la dotazione troviamo la GPU Nvidia Quadro M5000M che viene in nostro soccorso durante i lavori di post-produzione.

Leggete la recensione completa: Lenovo ThinkPad P70

MSI GS65 Stealth risulta particolarmente adatto all'editing. (Image credit: MSI)

10. MSI GS65 Stealth

Ottimo per il gaming...e l’editing video

CPU: Intel Core i7 | Scheda video: Nvidia GeForce GTX 1070 (8GB GDDR5X VRAM, Max-Q) | RAM: 16GB | Schermo: 15.6 pollici FHD (1,920 x 1,080) antiriflesso, con ampia visuale e refresh a 144Hz | Archiviazione: 512GB SSD M.2

Design accattivante e linea sottile

Performance eccellenti

La parte inferiore si scalda

MSI GS65 Stealth è innanzitutto un portatile gaming di fascia alta con un prezzo altrettanto elevato, ma è comunque in grado di rivaleggiare in altri campi. Questo perché è dotato di un'eccellente serie di componenti all'avanguardia, che includono una CPU Intel Core i7-8750H di ottava generazione e una GPU Nvidia GeForce GTX 1070. Dunque questo portatile risulta particolarmente adatto all'editing, inoltre, se lo si vuole sfruttare anche un po’ per giocare, magari durante una pausa dal lavoro, allora è il portatile che fa per voi.

Leggete la recensione completa: MSI GS65 Stealth

Acquistare un computer portatile? Ecco cosa dicono gli esperti

Abbiamo contattato Michel Yavercovski, Senior Director of Product Management per i prodotti video Corel, per avere il suo parere di esperto sulla scelta di un computer adatto ai creativi.

Yavercovski ha affermato:" Ci sono alcune caratteristiche chiave da ricercare quando si acquista un portatile per l’editing video e, naturalmente, quando si parla di video, migliore è l'hardware, più fluida e reattiva sarà la vostra esperienza di editing. Che si tratti dei nostri prodotti Pinnacle Studio o VideoStudio , entrambi sono stati progettati per sfruttare al meglio l'hardware per rendere il montaggio video il più veloce ed efficiente possibile ".

"Innanzitutto, vorrete cercare un sistema con un potente processore dotato di molti core (la linea di prodotti Intel Core i7 è una buona scelta per iniziare) e il nostro software è stato ottimizzato per sfruttare il multithreading in modo da ottenere il massimo da questi impressionanti chip. Un potente processore vi fornirà anche un'esperienza senza soluzione di continuità quando lavorerete con i formati più diffusi e le caratteristiche creative di oggi come la multi-camera e il supporto video a 360°. I video 4K possono creare file di dimensioni enormi, quindi vorrete anche assicurarvi che il dispositivo abbia un'unità di archiviazione SSD grande e veloce in grado di leggere e scrivere file video di grandi dimensioni senza alcun caricamento."

Ha aggiunto, inoltre:" L'editing video occupa molta memoria, quindi acquistate un sistema che abbia tra i 16GB e i 32GB di RAM per far girare il tutto senza problemi. E, naturalmente, è quasi obbligatorio avere una versione a 64 bit di Windows 10."

"Poi, quando si considerano le schede grafiche, cercate le ultime serie NVIDIA GeForce RTX o GTX, al posto di Intel Iris o HD Graphics in modo da ottenere un'elaborazione e un editing complessivamente più veloci. La maggior parte delle schede grafiche moderne avrà anche il supporto HEVC, consentendo l'uso di questo formato video avanzato nelle vostre produzioni."

"Dato che lavorerete principalmente su un solo schermo quando siete in movimento, assicuratevi che il monitor integrato del portatile produca immagini nitide e abbia un'accurata resa dei colori. È anche ideale avere un sistema che supporti più schermi per quando sarete di nuovo nel vostro spazio di lavoro principale. Infine, consiglio sempre agli utenti di collegare il laptop o di regolare le impostazioni di alimentazione per ottenere prestazioni elevate, dato che molti notebook sono dotati di funzioni di risparmio energetico quando funzionano a batteria che possono influire sulle prestazioni. Potresti dover accettare una durata della batteria più breve, ma ciò garantirà un'elaborazione più veloce per una grande esperienza di editing."