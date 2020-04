I migliori giochi per iPhone 2020

Se avete comprato per la prima volta un iPhone, acquistato un modello più recente, o semplicemente volete provare qualcosa di nuovo con quello che già avete nelle vostre tasche, sarete felici di sapere che coi titoli giusti è possibile trasformarlo in un’ottima console portatile.

Apple fin dagli albori è stata artefice di una rivoluzione nel mondo del gaming mobile implementando funzionalità multi touch anche nei più classici giochi arcade, ed ora è in grado di garantire tantissimi titoli di qualità in ogni categoria videoludica attualmente disponibile.

Abbiamo raccolto i migliori giochi per iOS disponibili al momento, dividendo il tutto in sezioni per favorirne la ricerca in base alle singole preferenze e, ogni mese, metteremo in evidenza un nuovo gioco in questa speciale classifica.

Importante: rilasceremo aggiornamenti frequenti a questa lista, aggiungendo titoli e nuove categorie ogni volta. Per conoscere i migliori titoli per iPhone e divertirvi sempre in modi diversi, tornate spesso su questa pagina, vi aspettano grandi novità!

Gioco del mese: The white door (€ 3,49)

The White Door è l’incontro tra una classica avventura punta e clicca e un puzzle game particolarmente emozionante: vi sveglierete in un letto circondati dalle dure e bianche mura di un centro di sanità mentale, avete perso la memoria e siete in preda all’amnesia.

Guardandovi attorno vi accorgerete di un programma appuntato al muro: dovrete eseguire quello che c’è scritto per far scorrere le lancette dell’orologio e far avanzare i giorni, uno dopo l’altro. Riaffioreranno gradualmente i vostri ricordi mentre un disagio strisciante pervade l’avventura e cresce col riaffiorare del passato, tenendovi col fiato sospeso.

La storia in sé è breve, ma spicca veramente rispetto a qualsiasi altro gioco per iPhone: nonostante l’inquietudine che potrete vivere, vale davvero la pena aprire questa white door.

I migliori giochi di strategia per iPhone

Maze Machina (€ 2,29)

Maze Machina vi farà sentire come un topo in un labirinto: dovrete combattere contro un robot svitato che testa i suoi mini-me contro di voi. Dovrete trovare una chiave e uscire dalla griglia 4x4 in cui siete intrappolati. Su ogni quadratino della griglia c’è un powerup differente, dovrete cambiare e costruire la vostra strategia senza farvi uccidere dai piccoli robot ed evitare la distruzione della chiave tramite un’esplosione.

Ogni partita ha davvero combinazioni illimitate, ma la meccanica basata sullo scorrimento rende Maze Machina molto semplice: è davvero fantastico vedere come vi sia così tanta strategia in partite così brevi. Semplice da giocare, difficile da padroneggiare.

Starbeard (€ 3,49)

In Starbeard impersonerete degli gnomi spaziali intenti a difendere i propri giardini da parassiti alieni: per sconfiggerli dovrete usare il cervello piuttosto che la spada.

Il gioco cambia le convenzioni esistenti ed è capace di rendere le sue semplici meccaniche un complicato gioco di strategia. Il giardino è suddiviso in colonne in cui sono posizionati degli oggetti; potrete muovere solo quelli posizionati sul fondo di ogni colonna e le mosse del vostro gnomo sulla la griglia sono la chiave di volta nella battaglia contro i parassiti. Lo gnomo spaziale potrà svolgere alcuni attacchi esclusivamente in base alle combinazioni di gemme che avete effettuato durante la partita: Starbeard è più di un semplice gem matcher, vi costringerà a costruire una strategia tenendo sempre un occhio anche alle vostre future mosse, le capacità di previsione sono fondamentali in questo titolo.

Alle abilità con le dita, Starbeard preferisce il cervello, e lo fa in modo divertente e innovativo

Kingdom Rush Vengeance (€ 5,49 + acquisti in-app)

Kingdom Rush Vengeance è la new entry della serie tower defense Kingdom Rush. Come sempre, dovrete usare risorse per costruire le vostre torri e difendervi dagli invasori; se troppi nemici raggiungono il vostro castello, avrete perso e dovrete ricominciare da capo.

La novità? Almeno per quel che riguarda la storia, siete voi il cattivo. Il mago Vez’nan ne ha avuto abbastanza, ed ora medita vendetta attaccando i suoi nemici (e lo fa difendendo un castello con delle torri, ma vabbè, è un gioco…).

È un titolo molto intelligente capace di portare la strategia ad un nuovo livello grazie alla possibilità di schierare eroi con poteri speciali differenti in ogni livello. Nonostante sia complicato e necessiti di alcuni acquisti in app per avere tutte le torri e tutti gli eroi, Vengeance catturerà immediatamente qualsiasi fan del genere.

Twinfold (€ 4,49)

Inizialmente Twinfold vi apparirà come il classico gioco tile-slider di iOS: muovendo dei cubetti all’interno di una griglia dovrete formare delle coppie per raddoppiare il loro valore. Verrete aiutati da cubetti amici contro cubetti cattivi da sconfiggere facendoli sbattere contro un muro o facendoli precipitare nei buchi presenti all’interno della griglia di gioco, dovrete sopravvivere il maggior numero di mosse possibili.

Presto vi renderete conto di avere a che fare con un dungeon crawler a turni piuttosto che con un puzzle game: dovrete imparare a dominare le meccaniche per combattere i nemici cubici che vagano per il campo.

Sebbene il campo di gioco sia ristretto, Twinfold sa garantire una profondità e una dinamicità unica, grazie anche alla sua interfaccia immediata e accessibile.

Euclidean Skies (€ 5,49)

Euclidean Skies prende la struttura del classico di iOS Euclidean Lands e la porta ad un nuovo livello. Lands ci ha fatto muovere su strutture fluttuanti simili a cubi di Rubik, attaccando i nemici come se giocassimo a scacchi.

La manipolazione del paesaggio era fondamentale almeno quanto i movimenti dei vostri personaggi, ma in cielo, tutto questo può diventare più complesso e caotico.

L’eleganza silenziosa di lands è sostituita da un caos da brivido. Potreste dover distruggere un mostro gigante rielaborando il paesaggio o tentare di costruire un percorso verso un interruttore ed alcune porte.

Difficilissimo e davvero gratificante, vi permetterà di sincronizzare le vostre partite tramite iCloud: passare da iPhone a iPad con questo titolo è davvero comodo; talvolta uno schermo più grande è fondamentale per capire cosa sta accadendo attorno a voi.

Reigns: Game of Thrones (€ 2,29)

Reigns: Game of Thrones riprende le famose meccaniche di Reigns e del suo sequel Reigns: Her Majesty : dovrete tenere soddisfatti i desideri dei sudditi e combattere i nemici, mentre manterrete felici esercito, chiesa, le personalità alla tua corte e la banca del regno, ma non a tal punto da istigare la vostra prematura scomparsa.

È un incontro tra Tinder e il governo di un regno: scorrendo delle carte a destra e a sinistra aumenteranno o diminuiranno determinati parametri, talvolta in modo del tutto imprevedibile. Nonostante la semplice meccanica, Reigns: Game of Thrones è particolarmente profondo grazie alla ricchezza di interazioni possibili.

La trama non è correlata alla serie che ha ispirato questo titolo, ma sicuramente vi divertirete di più se conoscete lo show televisivo. Anche se siete nuovi al mondo di Game of Thrones, in Reigns vi divertirete tanto nel tentare di governare più a lungo possibile nella complessa rete narrativa prima di essere brutalmente ucciso da qualcuno dei vostri nemici o da una sollevazione popolare.

Sid Meier's Civilization VI (Free-to-play + € 21,99)

Sid Meier's Civilization VI è uno dei migliori titoli di strategia per PC. Tra diplomazia e guerre a turni dovrete esplorare un mondo totalmente nuovo per diventare la civiltà dominante, conquistare lo spazio, diventare ricchi e sopraffare tutti i nemici sulla vostra via.

Quando è arrivato su iPad è stata una rivoluzione, e ora potete averlo anche su iPhone: il gioco è completo, non una ridicola versione ridotta per dispositivi mobili... incredibile.

Purtroppo il prezzo è davvero elevato e giocarci su uno schermo di iPhone può essere davvero difficile considerata anche la potenza di calcolo richiesta. Un’altra grave pecca è l’assenza di sincronizzazione cloud: non potrete avere la stessa partita su schermi differenti ma, nonostante questo, Civ VI è un titolo iPhone immersivo e coinvolgente come nessun altro.

Card Crawl (€ 5,49)

Card Crawl è un solitario reinventato per essere un dungeon crawler, o forse un dungeon crawler reinventato per essere un solitario, chi lo sa.

Avrete contro un mazzo di 54 carte. Durante ogni round un avversario che proviene direttamente dal mondo fantasy distribuisce quattro carte che possono essere armi, pozioni incantesimi o nemici.

Dalla vostra parte avrete quattro slot: una per il vostro eroe, due per le vostre mani ed uno per il vostro zaino in cui terrete oggetti che vi potranno tornare utili successivamente. Combattendo i nemici diminuirà la vostra salute, ma potrete aiutarvi con armi o difendervi con scudi.

Le partite durano pochi minuti, ma Card Crawl è riuscito egregiamente a bilanciare casualità e strategia. Col passare del tempo potrete sbloccare nuova abilità e migliorare il vostro score. È un gioco di carte divertente e intelligente, ideale per iPhone.

Exploding Kittens (€ 2,29)

I giochi di carte esplosivi non sono un’ottima idea, soprattutto per uno smartphone, ma Exploding Kittens cattura perfettamente il caos dell’originale gioco da tavolo, simile a una roulette russa con gatti al tritolo.

A turno i giocatori devono pescare una carta dal mazzo, e se trovate il gatto esplosivo, avete due possibilità: il disinnesco o la morte per esplosione. Per evitare la sconfitta potrete saltare un turno, rubare una carta dagli avversari, pescare dal fondo del mazzo e molto altro.

È giocabile sia in solitario che online, un timer vi impedirà di perdere troppo tempo, e una statistica sulla probabilità di pescare un gatto esplosivo vi permetterà di tenere d’occhio il rischio di esplodere pescando.

Exploding Kittens è certamente uno dei più caotici e squilibrati giochi multiplayer disponibili per iPhone.

Warbits (€ 5,49)

Warbits farà molto felici i fan di Advance Wars. Si nota fin da subito l’influenza della grande N su questo gioco di strategia a turni. Tuttavia non si tratta di una copia, ma è un titolo arricchito e ottimizzato per iPad e iPhone.

Gestendo 16 diverse tipologie di unità, conquisterete territori muovendo le vostre truppe e confrontandovi con i punti di forza e le debolezze del vostro nemico.

Finendo la campagna composta da 20 missioni avrete una buona conoscenza di Warbits e potrete avventurarvi online e affrontare giocatori umani attraverso tantissime mappe differenti. Con una grafica superba e ottime idee aggiunte alla logica del gioco che lo ha ispirato, Warbits è un must per chiunque sia appassionato di strategia.