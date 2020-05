Mouse gaming, le migliori offerte di Maggio 2020

Questo è un ottimo momento per acquistare un mouse gaming economico: anche se non siamo nel periodo delle festività, si possono trovare ancora ottime offerte. Troverete infatti regolarmente le migliori marche come Logitech, SteelSeries e Corsair a prezzi più bassi in questi mesi rispetto a qualsiasi altro periodo dell'anno.

Oltre al prezzo, ci sono molte altre caratteristiche e fattori da prendere in considerazione quando si acquista un prodotto simile. Abbiamo reso tutto più semplice, elencando le migliori offerte sui mouse gaming proposte dagli esperti del settore e descrivendone le peculiarità.

Quando si pensa all’acquisto del miglior mouse da gaming per le proprie esigenze, è fondamentale essere consapevoli del prezzo che si sta andando a pagare in relazione alle specifiche e al comfort che si otterranno. Non avete bisogno di sapere cosa significano le sigle 'DPI' o 'CPI' (sono punti per pollice, comunque), ma è utile conoscere il vantaggio che si ottiene passando dai 4.000 ai 16.000 DPI.

Inoltre, è bene considerare che un valore di “polling” più elevato offre tempi di risposta migliori e minore latenza. Abbinare tutte queste specifiche con il feedback tattile e le opzioni di personalizzazione giuste ad un prezzo adeguato può essere difficile. Per questo abbiamo raccolto le migliori offerte relative ai mouse gaming, allo scopo di aiutarvi a trovare prodotti di alta qualità al miglior prezzo. Che stiate cercando un mouse gaming wireless o cablato, RGB o più semplice, potete contare sui nostri consigli per effettuare l’acquisto migliore per giocare.

Le migliori offerte del mese:

(Image credit: Logitech)

Logitech G203 Prodigy

G203 fa parte della gamma “low budget” di Logitech, progettata per fornire a tutti, dispositivi di gioco per PC di alta qualità e questo mouse incarna proprio questo principio. Fino a 8.000 DPI che offrono un'esperienza di fascia media e sei pulsanti programmabili per una discreta quantità di input: si tratta di un mouse di fascia media ad un prezzo eccellente. Sebbene il sensore non sia il più veloce della gamma Logitech, non lo da a vedere poiché le prestazioni del G203 sono altrettanto scattanti e reattive come molti altri prodotti più costosi.

(Image credit: Logitech)

Logitech G502 Lightspeed Wireless

Questo mouse “di razza” ha ottenuto il favore dei fan sin dalla sua uscita. Logitech G502 Lightspeed è uno dei migliori sul mercato in questo momento se potete spendere un po' di più per essere sicuri e consapevoli che in futuro un aggiornamento non sarà necessario. Oltre a sembrare una centrale elettrica senza fili completamente personalizzabile, monta sensori che garantiscono un tracciamento sempre al top. Questo è un mouse gaming a dir poco stellare e sempre da tenere d'occhio.

(Image credit: Logitech)

Logitech G402 Hyperion Fury

Quando arrivò sul mercato Logitech G402 Hyperion Fury era la Rolls Royce del mouse gaming e ora può essere acquistato ad un prezzo eccezionale. Se volete la sostanziale sensazione di uno dei mouse top di gamma Logitech ma con un prezzo low budget, questo è davvero un affare. Il G402 è in grado di raggiungere i 4.000 DPI, il che lo penalizza rispetto ad altri prodotti in questo elenco, ma gli otto pulsanti programmabili aumentano l’interesse per quest’ultimo. È un mouse gaming classico, che ebbe un enorme successo quando uscì nel 2014 e nonostante gli anni è ancora valido.

(Image credit: SteelSeries)

SteelSeries Sensei 310

Steelseries Sensei 310 è un sublime mouse ambidestro con eccellente reputazione di tracciamento e design che vanno oltre le differenze tra giocatori mancini e destri, per creare un'esperienza meccanica fluida. I giocatori con le mani più grandi possono avere difficoltà con la statura minuta di questo mouse cablato, ma se state cercando qualcosa di flessibile ed economico che offra allo stesso tempo un'ottima risposta e un'esperienza di tracciamento perfetta, questo mouse è la scelta più adatta.

(Image credit: Corsair)

Corsair Ironclaw RGB

Corsair è un marchio affidabile per un motivo: sviluppa prodotti per il gioco di alta qualità a un prezzo equo. Anche se Ironclaw può risultare un po' pesante per alcuni, è un prodotto incredibilmente tattile con un massimo di 18.000 DPI e un sensore ottico. Il tracciamento e la risposta sono sublimi e l'intervallo e il posizionamento dei pulsanti personalizzabili si adattano a ogni preferenza. Questo è uno dei mouse con prestazioni ideali e al prezzo più economico di questo elenco, quindi ne vale la pena dargli un'occhiata se state cercando di risparmiare denaro.

(Image credit: Razer)

Razer DeathAdder Elite

Se sono la velocità e la precisione che state cercando, allora il Razer DeathAdder Elite sicuramente farà al caso vostro. Il sensore “5G” personalizzato di Razer e Pixart manterrà i vostri movimenti freschi e velocissimi, seguendoli per 450 pollici al secondo. Inoltre il design di DeathAdder si adatta perfettamente a qualsiasi scrivania. L’unica pecca sono i pochi pulsanti personalizzabili ma se state cercando prestazioni un ottimo affare, non troverete nulla di meglio.

(Image credit: Corsair)

Corsair Scimitar RGB

Avere tutte le abilità del vostro personaggio a portata di mano può fare la differenza nei giochi MMO e MOBA e Corsair Scimitar RGB è tra i migliori mouse multipulsante. Non solo ne ha 12 completamente personalizzabili attraverso macro ma integra anche interruttori meccanici a chiave che sono intercambiabili. Lo Scimitar completa il tutto con un sensore da 12.000 DPI e una configurazione di illuminazione RGB a quattro zone.

(Image credit: Logitech)

Logitech MX Vertical

Le sessioni di gioco estese possono davvero fare brutti scherzi al polso, motivo per cui molti si rivolgono a mouse gaming più ergonomici rispetto alle opzioni RGB più sgargianti. Logitech MX Vertical potrebbe farvi impiegare un po' di tempo per abituarvi ma una volta fatto ne sareste sorpresi dal comfort offerto. Vale la pena scoprirlo: questo è un mouse ottico con un massimo di 4.000 DPI, ma il sensore è incredibilmente preciso. Se non avete intenzione di utilizzare il mouse per un'esperienza di gioco impegnativa e desiderate l'opzione più comoda sul mercato, qui troverete tutto quello che vi serve.

(Image credit: Logitech)

Logitech G Pro Wireless

La tecnologia wireless spesso ha un prezzo elevato ed è ancora molto facile trovare alcuni veri e propri furti. Invece il Logitech G Pro è semplicemente una forte combinazione di potenza wireless e convenienza. Non è necessario scendere a compromessi sulla velocità di tracciamento e sulla rapidità di risposta se si passa alla modalità wireless, Logitech G Pro è in grado di supportare fino a 16.000 DPI, uniti al sensore HERO. Con una durata della batteria straordinaria e pulsanti extra opzionali da aggiungere al mouse, questo è un ottimo dispositivo wireless. Inoltre, il suo fattore di forma senza pretese si adatterà a tutto ciò che si desideri fare con il computer.