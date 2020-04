Le migliori reflex del 2020: 10 modelli di reflex per tutte le tasche

Che abbiate un budget ridotto oppure una cifra sostanziosa, o se volete il migliore kit fotografico in circolazione, nella nostra guida delle migliori reflex potete trovare ciò che vi serve. Abbiamo testato con rigore ogni modello, dalle reflex base perfette per i principianti come la Canon 250D a dispositivi di fascia alta come la Nikon D850.

In questa guida potete trovare solo il meglio per qualunque genere di fotografo.

Ma quindi, come capire qual è la reflex giusta per voi? Al momento la nostra preferita in assoluto è la Nikon D850, una delle fotocamere più complete che abbiamo mai testato. Sicuramente, però, non è la scelta giusta per chiunque.

In effetti potreste chiedervi se possa essere meglio scegliere una mirrorless al posto di una reflex. La maggiore differenza tra le due è l'assenza del mirino ottico nelle mirrorless, in cui viene sostituito con un mirino elettronico chiamato anche EVF. Questo porta alcuni vantaggi in termini di misura e peso, a spese della qualità e dell'autonomia.

Se volete saperne di più sul confronto, leggete il nostro articolo: Mirrorless vs DSLR: 10 differenze fondamentali . O, se volete saperne di più sui tipi di macchina fotografica in generale, consultate la nostra guida passo-passo: quale fotocamera dovrei comprare?

Cosa bisogna considerare nell'acquisto di una nuova reflex?

Una reflex è ancora la scelta meno costosa per avere una macchina con gli obiettivi intercambiabili e un mirino (la maggior parte delle mirrorless economiche non ha il mirino). Ma cosa dovreste tenere in considerazione prima di acquistarne una?

La differenza principale tra una reflex per principianti e una più avanzata generalmente sta nel design della fotocamera, nel sensore e nelle funzioni. Le reflex per principianti come la Nikon D3500 generalmente sono più piccole dei modelli di fascia alta, non sono resistenti all'acqua e hanno meno controlli manuali.

Le reflex più economiche tendono ad avere sensori APS-C, mentre quelle di fascia alta come la Nikon D850 sono fotocamere full-frame e maggiormente indicate per chi è professionista o comunque ne fa un uso molto intensivo. Ogni tipologia di sensore ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, per saperne di più vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro articolo: fotocamere full-frame. Davvero me ne serve una?

Non sapete se scegliere una reflex per principianti o una di fascia media? Spendere un po' di più vi permetterà di ottenere una fotocamera con funzioni più flessibili per quanto riguarda la raffica (utile per chi scatta foto sportive o naturalistiche) e l'ISO (per gli scatti in condizioni di luce scarsa).

Se state solo cercando una fotocamera per passare dallo smartphone a un genere di fotografia più professionale, allora una reflex per principianti è quello che farà al caso vostro. Se non avete obiettivi vi conviene acquistare una nuova reflex con il suo kit di obiettivi, molto più economico rispetto ad acquistarli separatamente.

Le migliori reflex del 2020 a colpo d'occhio:

Nikon D850 Nikon D3500 Canon EOS 90D Nikon D7500 Canon EOS 250D Nikon D780 Canon EOS 6D Mark II Nikon D750 Canon EOS 5D Mark IV Pentax K-1 Mark II (extra) Nikon D5300

Le migliori reflex del 2020:

1. Nikon D850

L’alta risoluzione incontra l’alta velocità

Sensore: Full-frame CMOS | Megapixel: 45.4MP | Autofocus: : 153 punti, 99 cross-type | Schermo: 3.2 pollici tilt-angle touchscreen, 2,359,000 punti | Raffica: 7fps | Video: 4K | Livello utente: Esperto

Qualità dell’immagine eccellente

Prestazioni eccezionali

Autofocus lento in Live View

Sincronizzazione tramite SnapBridge

Nonostante sia un dispositivo costoso, la Nikon D850 è la reflex migliore sul mercato, in grado di soddisfare tutte le esigenze. La qualità dell’immagine è semplicemente fantastica grazie al sensore full-frame da 45.4MP, inoltre il sofisticato sistema Autofocus a 153 punti e la raffica da 9fps lo rendono un dispositivo incredibilmente versatile, perfetto per fotografare paesaggi e scattare ritratti anche in condizioni di luce artificiale. L’arrivo dei modelli Z6 e Z7 potrebbe gettare ombra sulla D850, ma rimane comunque una magnifica fotocamera.

Vi piace la D850 ma volete una mirrorless. C’è la nuova Nikon Z7 , che non è proprio una versione mirrorless della D850, ma condivide lo stesso sensore da 45 MP e offre alcune novità, come un nuovo sistema di innesto lente.

Leggi la recensione completa: Nikon D850

2. Nikon D3500

La D3500 è basilare ma fantastica

Sensore: APS-C CMOS | Megapixel: 24.2MP | Autofocus: : 11 punti, 1 cross-type | Schermo: 3.0 pollici, 921,000 punti | Raffica: 5fps | Video: 1080p | Livello utente: Principiante

Ottimo sensore da 24MP

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Controlli esterni basilari

Solo video in FullHD

La D3500 è un macchina economica che si posizione all’estremo opposto rispetto ad alcune DSLR. Ha un valido sensore APS-C ed è venduta in due kit con ottime lenti (preferite la versione con la stabilizzazione VR). Dimostra che non serve spendere una fortuna per avere una buona macchina fotografica e il suo alto rapporto qualità/prezzo, secondo noi, la rende competitiva anche con modelli più avanzati e più costosi. I controlli sono progettati per essere semplici e adatti ai novizi, ma nella mani giuste la D3500 può sfidare modelli che costano di più. Se cercate un modo per fare foto migliori e più creative, e siete alla ricerca della vostra prima reflex, la D3500 è difficile da battere.

Leggi la recensione completa: Nikon D3500

3. Canon EOS 90D

Un passo avanti per questa serie di macchine

Sensore: APS-C CMOS | Megapixel: 32.5MP | Autofocus: AF a 45 punti a croce | Schermo: 3,0 pollici, 1.040.000 punti | Raffica: 10 fps | Video: 4K | Livello utente: intermedio

Numero di pixel al vertice della categoria

Video 4K non ritagliato

La riduzione del rumore JPEG di default non è ottimale

Non c’è stabilizzazione sul sensore

La EOS 90D è il nuovo modello amatoriale delle reflex EOS, e il primo nella sua categoria a poter vantare un sensore da ben 32,5 MP su formato APS-C.

A diversificarla dalla precedente EOS 80D c'è anche la funzione di registrazione video 4K, che per fortuna non è soggetta a alcun tipo di ritaglio, mentre sono presenti un nuovo motore di elaborazione e una capacità di scatto maggiore (da 7 fps della 80D a 10 fps).

La batteria, identica a quella sulla EOS 80D, permette ora 1300 foto e fornisce molta più autonomia rispetto al precedente modello o a quella delle fotocamere mirrorless.

La protezione da polvere e acqua è inoltre un plus molto gradito su una fotocamera di questa fascia di prezzo. Ci sentiamo di affermare che nonostante la presenza molto forte delle mirrorless sul mercato, Canon ha realizzato un modello migliorato rispetto al precedente e ottimizzato da moltissimi punti di vista, creando un best buy.

Leggi la nostra recensione completa: Canon EOS 90D

4. Nikon D7500

La DSLR Nikon per appassionati è una fantastica tuttofare

Sensore: APS-C CMOS | Megapixel: 20.9MP | Autofocus: : 51 punti, 15 cross-type | Schermo: 3.2” inclinabile, 922,000 punti | Raffica: 8fps | Video: 4K | Livello utente: Intermedio

Eccellente sensore da 20.9 MP

Potente sistema AF a 51 punti

Solo uno slot per schede SD

Messa a fuoco in Live View lenta

Più economica della D500 e senza alcune specifiche di livello professionale né la stessa qualità costruttiva, la Nikon D7500 ha lo stesso eccellente sensore, ma un formato ancora più compatto e meno costoso.

Questa nuova macchina non ha il sistema AF a 153 punti della D500, ma quello a 51 punti della D7500 riesce a mettere in ombra diversi concorrenti, mentre la registrazione in 4K, il display inclinabile e la raffica 8 FPS le permettono di brillare.

Se avete un budget più ridotto, prendete in considerazione la D7200 e il suo sensore da 24.2 MP. È stata superata dalla D7500, ma è ancora una tra le migliori macchine in circolazione.

Leggi la recensione completa: Nikon D7500

5. Canon EOS 250D

La reflex completa per principianti

Sensore: APS-C CMOS | Megapixel: 24.1MP | Innesto: Canon EF-S | Schermo: touchscreen da 3 pollici inclinabile, 1,040,000 punti | Raffica: 5 fps | Risoluzione video: 4K | Livello utente: Principiante

Corpo macchina piccolo e leggero

Sistema Autofocus Dual Pixel CMOS

Più ingombrante rispetto ad altre mirrorless

La EOS 250D è al momento la migliore reflex economica Canon.

Ha molte funzioni interessanti ed è comoda da portare con sè e tenere in mano.

La Nikon D3500 è ancora più maneggevole (vedi sopra), ma le manca il display LCD ribaltabile, comodo soprattutto per girare video.

In aggiunta rispetto al modello precedente c'è la possibilità di registrare video 4K, anche se si nota che l'otturatore è scorrevole e non si chiude completamente.

In ogni caso, le foto in formato JPEG sono ottime, l'autonomia consente di scattare fino a 1.700 foto e la fotocamera è compatibile con molti accessori e obiettivi EF.

Leggi la recensione completa: Canon EOS 250D

6. Nikon D780

Costosa, ma potente. Una full frame tuttofare

Sensore: CMOS full-frame | Megapixel: 24,5 MP | Montatura obiettivo: innesto F Nikon | Schermo: touchscreen inclinabile da 3,2 pollici, 2.359.000 punti | Raffica: 12 fps | Risoluzione video massima: 4K | Livello utente: intermedio / pro

Messa a fuoco live-view rapida

Touch screen basculante

Piuttosto costosa

Grande e pesante

La D780 è un ibrido tra una reflex digitale full frame e una fotocamera mirrorless come la Nikon Z6 ed è una scelta eccellente (e costosa) per chiunque desideri combinare i vantaggi di entrambe le tecnologie. Basandosi sulle solide basi della D750, che rimarrà in vendita, la D780 ha lo stesso sistema di autofocus a rilevamento di fase su chip da 273 punti della Z6, ma offre anche una durata della batteria eccezionale che scattando tramite mirino ottico è in grado di arrivare a quasi 2300 scatti con una singola carica di batteria.

La qualità delle immagini è tra le migliori in circolazione, mentre le sue abilità video 4K sono migliorate dall'aggiunta di funzionalità moderne come il rilevamento di volti e occhi. Essendo recente, è attualmente piuttosto costosa, ma se questo non è un problema per voi, allora è una delle migliori full frame che è possibile acquistare.

Leggi la nostra recensione completa: Canon Nikon D780

7. Canon EOS 6D Mark II

Una reflex full-frame entry-level che è una ottima tuttofare

Sensore: Full frame | Megapixel: 26.2MP | Autofocus: 45 punti a croce | schermo: touchscreen articolato da 3 pollici, 1.040K punti | Raffica: 6,5 fps | Video: 1080p | Livello utente: principiante / appassionato

Caratteristiche tecniche di livello

Ottima usabilità

Nessun video 4K

Finitura economica

EOS 6D Mark II è un modello entry level full frame dalle ottime caratteristiche tecniche ed è realizzata per essere anche user-friendly.

Sebbene il telaio sia più economico di quello dei modelli più costosi, il suo sensore da 26 MP permette di scattare immagini di ottima qualità ed è dotato del fidato sistema Canon Dual Pixel CMOS AF per quando si utilizza la modalità live view.



Con 45 punti AF a croce tra cui scegliere e una velocità di scatto di 6,5 fps è anche possibile utilizzarla per qualsivoglia attività, compresa la fotografia naturalistica. Forse non è il modello più adatto per scattare a bordo pista durante un GP, ma funziona sorprendentemente bene per quasi tutto il resto.



Il touchscreen posteriore offre anche lo scatto e la messa a fuoco con un tocco, poiché la fotocamera è carente di un joystick specifico.

Nonostante tutto comunque, la 6D Mark II è affidabile e in grado di produrre ottimi risultati. Per il suo prezzo sarà sicuramente una delle scelte preferite dai fotografi appassionati in cerca di una macchina potente e relativamente economica.

Leggi la nostra recensione completa: Canon EOS 6D Mark II

8. Nikon D750

Una DSLR full-frame piena di opzioni e a un prezzo ragionevole? Sì grazie

Sensore: Full-frame CMOS | Megapixel: 24.3MP | Autofocus: : 51 punti, 15 cross-type | Schermo: 3.2 pollici tilting, 1,229,000 punti | Raffica: 6.5fps | Video: 1080p | Livello utente: Intermedio

Rumore e range dinamico eccellenti

Sistema AF ad alte prestazioni

Effetti speciali deludenti

Lo schermo non è completamente articolato

Secondo gli standard delle DSLR moderne, la D750 è un po’ datata. Usa il vecchio (ma rispettabile) sistema AF Nikon a 51 punti, per esempio, e può registrare video al massimo in Full HD 60 FPS. Non ha un touchscreen, ma merita un posto in questa lista grazie all’eccellente qualità costruttiva, l’ottima ergonomia, un valido sensore da 24.3 MP e un prezzo abbordabile.

Se non vi servono le funzioni avanzate di una reflex moderna, ma volete solo qualcosa che sia affidabile e generi immagini eccellenti, vale senz’altro la pena di considerare questa fotocamera.

Leggi la recensione completa: Nikon D750

9. Canon EOS 5D Mark IV

Una delle DSLR più complete che abbiamo mai visto

Sensore: Full-frame CMOS | Megapixel: 30.4MP | Autofocus: : 61 punti, 41 cross-type | Schermo: 3.2” touchscreen, 1,620,000 punti | Raffica: 7fps | Video: 4K | Livello utente: Esperto

Prestazioni incredibili

Sistema AF Avanzato

Costosa rispetto ai concorrenti

Le opzioni 4K sono limitate

La serie Canon EOS 5D porta con sé un fardello importante, la prima EOS 5D fu quella che rese popolare la fotografia full-frame, la Mark II introdusse i video Full HD per la prima volta su una DSLR, e la Mark III trasformò questo marchio in uno tra quelli preferiti dai fotografi.

La EOS 5D Mark IV migliora un po’ ogni aspetto dei modelli precedenti, con un nuovo sensore da 30.4 MP e un avanzato sistema AF a 61 punti. Una reflex fantastica che fino a poco tempo fa era in cima alla nostra lista, ma l’arrivo della D850 l’ha retrocessa più indietro.

Leggi la recensione completa: Canon EOS 5D Mark IV

10. Pentax K-1 Mark II

Un'alternativa interessante a Nikon e Canon

Sensore: full frame | Megapixel: 36MP | Autofocus: 33 punti, a croce | Schermo: LCD inclinabile da 3,2 pollici, 1.037K punti | Raffica: 4,4 fps | Video: 1080p | Livello utente: Principiante / Entusiasta

Sensore ad alta risoluzione

Corpo robusto

Funzionalità video limitate

Raffica migliorabile

Canon e Nikon non sono i soli produttori di DSLR in circolazione. Pentax è forse il marchio che offre alcuni dei modelli più sottovalutati e la K-1 Mark II è uno di questi. La K-1 è stata la prima reflex digitale full frame di Pentax, ed ora è giunta alla seconda generazione con questo modello che porta in dote un sensore da ben 36 MP. La fotocamera può raggiungere anche la sensibilità massima di ben 819.000 ISO, anche se sconsigliamo di utilizzare tale valore per via del rumore eccessivo che si verrebbe a creare nell’immagine.



Pioniere della stabilizzazione all'interno del corpo (IBIS), Pentax ha installato su questo modello un sistema di Shake Reduction II (SR II) che va ben oltre la gestione del movimento della fotocamera. Potrebbe non avere troppi punti AF o una grande velocità di raffica per essere considerata al livello della concorrenza, ma la K-1 Mark II è una reflex unica che vale la pena tenere in considerazione.

Considera anche...

Nikon D5300

Una entry level brillante per crescere insieme

Sensore: APS-C CMOS | Megapixel: 24.2MP | Innesto obiettivo: Nikon DX | Schermo: 3 pollici, 921,000 punti | Livello utente: Principiante

LCD da 3.2 orientabile

Qualità immagine eccellente

Niente video 4K

Mancano i controlli touchscreen

La D5300 è sul mercato da molto ma abbiamo ancora un posto speciale per lei. Il fatto che sia ancora in commercio dimostra che è ancora un prodotto rilevante. Questa DSLR per principianti ha specifiche più solide rispetto a molti altri modelli, uno schermo da 3.2 pollici ribaltabile, un sistema AF a 39 punti, registrazione video FullHD/60 FPS e raffica a 5 FPS.

Naturalmente niente di tutto questo importerebbe se la qualità delle immagini non fosse di alto livello, ma fortunatamente lo è. Il sensore APS-C da 24.1 MP non ha il filtro passa-basso, per ottenere più dettagli, e i risultati ad alti ISO sono ottimi.