Se siete alla ricerca delle migliori webcam economiche vi trovate nel posto giusto. Una webcam di qualità può essere un acquisto essenziale in quanto permette di rimanere in contatto con colleghi e familiari ovunque ci si trovi.

Se siete in smart working e lavorate da casa utilizzando una piattaforma di video-conferenza, sarete probabilmente interessati all'acquisto di una delle migliori webcam economiche, questa guida fa quindi al caso vostro.

Le webcam che troverete in questa lista hanno un prezzo relativamente contenuto e una qualità d'immagine che vi permetterà di fare un'ottima figura durante le vostre video-conferenze.

Se siete alla ricerca di webcam più potenti e con più funzionalitá, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida sulle migliori webcam.

In caso contrario, proseguite la lettura per scoprire quali sono le migliori webcam economiche del 2020.

(Image credit: Logitech)

1. Logitech B525

Una webcam completa

Risoluzione: 1080p | Caratteristiche: Messa a fuoco automatica, supporto regolabile

Struttura pieghevole e girevole a 360°

Regolazione dei colori e di illuminazione

Campo visivo un po' troppo limitato

Logitech non delude neanche questa volta, la B525 offre infatti tutto quello che si può volere da una webcam a un prezzo molto competitivo. Questa webcam vanta una qualità audio e video eccellente, è infatti dotata di un sistema di regolazione dei e colori e dell'illuminazione che garantisce la nitidezza dell'immagine anche in condizioni di illuminazione non ideali. La B525 è inoltre certificata per l'utilizzo con alcuni tra i software più diffusi, tra cui Skype for Business e Zoom, questo la rende una validissima opzione per i professionisti.

(Image credit: Aukey)

2. AUKEY PC-W1

Una webcam esteticamente piacevole e funzionale

Risoluzione: 1080p | Caratteristiche: Sensore CMOS da 1/2,7"

Economica

Design elegante

Qualche sbavatura nei colori

Tra le migliori webcam economiche si fa spazio anche AUKEY, con la sua PC-W1. Il punto forte di questa webcam sta senz'altro nella sua economicità, AUKEY ha infatti dimostrato che è possibile realizzare un prodotto di qualità senza che il prezzo di vendita risulti inaccessibile. Questa webcam monta un sensore CMOS da 1/2.7″ con una qualità video molto buona, che permette la registrazione di video in 1080p a 30fps.

3. Microsoft LifeCam HD-3000

Economica e adatta per essere utilizzata con Skype

Risoluzione: 720p | Caratteristiche: Correzione cromatica, eliminazione del rumore di sottofondo

Economica

Buona qualità audio

Risoluzione mediocre

La Microsoft LifeCam HD-3000 permette la registrazione con risoluzione di 1080p e le videochiamate con risoluzione di 720p. La webcam è dotata di messa a fuoco automatica e può essere montata su un supporto esterno. Il microfono permette la registrazione e trasmissione di un segnale audio di ottima qualità, e il sistema Microsoft TrueColor adatta automatica l'esposizione e la calibrazione cromatica dell'immagine in base all'illuminazione dell'ambiente in cui vi trovate. Queste caratteristiche rendono la Microsoft LifeCam HD-3000 un'ottima webcam per conferenze di lavoro.

(Image credit: Papalook)

4. Papalook AF925

Ottima qualità video

Risoluzione: 1080p | Caratteristiche: Messa a fuoco automatica, eliminazione del rumore di sottofondo

Molto luminosa

Messa a fuoco automatica

Microfono non molto affidabile

Tra le migliori webcam economiche figura la Papalook AF925. Si tratta di una webcam dal design molto piacevole, l'installazione è semplicissima e la qualità video è ottima, con una risoluzione di 1080p. La nota dolente di questa webcam è il microfono, in quanto il meccanismo di messa a fuoco automatica quando entra in funzione va a disturbare il microfono con dei piccoli scricchiolii. Nulla di eccessivamente problematico comunque, sopratutto se siete già muniti di un microfono esterno.