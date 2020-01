I migliori fitness tracker economici del 2020

Ci siamo lasciati il Natale alle spalle. Con tutte le scorpacciate fatte durante le feste, sicuramente in molti ci siamo imposti di rimetterci in forma, tra i buoni propositi per l'anno nuovo. Sicuramente tenere fede a questo impegno non è facile, ma con un fitness tracker ad aiutarvi vedrete che sarà tutto più semplice di quanto vi aspettate.

La buona notizia è che potete scegliere tra moltissimi modelli. Anche se non potete permettervi di spendere molto dopo l'incombenza dei regali di Natale, non temete: molti dei migliori fitness tracker sono anche economici.

Persino alcuni tra i fitness tracker più avanzati con cardiofrequenzimetro e monitoraggio del sonno sono disponibili per l'acquisto a meno di 100 euro, e noi li abbiamo raccolti per voi in una classifica.

Monitorare i passi, le calorie bruciate, il battito cardiaco, la distanza e il sonno è semplicissimo con questi fitness tracker di ultima generazione. Quello che hanno in comune è il prezzo accessibile e la possibilità di aiutare chiunque a scegliere uno stile di vita più sano.

Per ciascun dispositivo in classifica c’è il link alla recensione completa. Se pensate che potrebbe essere il modello giusto per voi non esitate a farci clic sopra.

Non vi preoccupa il prezzo? Date un’occhiata alla nostra classifica dei migliori fitness tracker

Cercate qualcosa da portare con voi quando nuotare? Eccovi la nostra classifica dei migliori fitness tracker impermeabili

Qualcosa che non sia legato al fitness ma sempre a basso costo? Fate clic su i migliori smartwatch economici

I migliori fitness tracker economici:

Fitbit Inspire HR Huawei Band 3 Pro Honor Band 5 Xiaomi Mi Band 4 Garmin Vivofit 4 Amazfit Bip Moov Now Samsung Galaxy Fit e Garmin Vivosmart 3 Samsung Galaxy Fit

Immagine 1 di 3 Image Credit: Fitbit Immagine 2 di 3 Image Credit: Fitbit Immagine 3 di 3 Image Credit: TechRadar

1. Fitbit Inspire HR

Un aiuto per alzarsi dal divano

Display: Sì | Sensore battito: Sì | Impermeabile: Sì | Controllo attività: Sì | GPS: No | Autonomia: 5 giorni | Compatibilità: Android/iOS

Ottimo design

Molte attività di running

Manca il misuratore per il nuoto

Manca la possibilità di pagare contactless

Per la prima volta un dispositivo Fitbit entra tra i primi cinque della nostra classifica dei migliori modelli economici. Il nuovo Fitbit Inspire HR è un buon fitness tracker senza comunque essere il più economico. Anche se dovrete pagare qualcosa di più, Fitbit ha inserito funzioni interessanti e un design curato che giustifica la maggiore spesa.

Manca il GPS, che è presente su altri modelli, in compenso avrete a disposizione l'app Fitbit, un accurato misuratore del battito e diversi esercizi direttamente dallo smartwatch.

Leggi la recensione completa: Fitbit Inspire HR

Immagine 1 di 5 Image credit: TechRadar Immagine 2 di 5 Image credit: Huawei Immagine 3 di 5 Image credit: TechRadar Immagine 4 di 5 Image credit: TechRadar Immagine 5 di 5 Image credit: TechRadar

2. Huawei Band 3 Pro

Both style and substance on a budget

Display: Si | Sensore battito: Sì | Impermeabile: Sì | Controllo attività: Sì | GPS: Sì | Autonomia: 14 giorni in standby | Compatibilità: Android/iOS

Ottima autonomia

Schermo a colori

GPS a volte lento a catturare la posizione

Manca la funzione "Breathing"

Il nostro favorito tra i fitness tracker economici è il Huawei Band 3 Pro. Considerato il prezzo, ci sono molte funzioni che ci convincono.

ha il GPS integrato, è impermeabile (quindi lo potete portare quando nuotate) e ha uno schermo a colori da 0.95-pollici per visualizzare tutte le statistiche al polso. Non troverete tutte queste funzioni su altri tracker presenti in classifica.

Se state cercando un dispositivo economico per la vostra prima esperienza nel settore degli indossabili per il fitness questo è un ottimo dispositivo con cui iniziare. E a questo prezzo difficilmente troverete di meglio.

Leggi la recensione completa: Huawei Band 3 Pro

Immagine 1 di 3 Image Credit: Honor Immagine 2 di 3 Image Credit: TechRadar Immagine 3 di 3 Image credit: TechRadar

(Image credit: Future)

3. Honor Band 5

L'ultimo dispositivo indossabile Honor

Display: Sì, touchscreen a colori | Sensore battito: Sì | Impermeabile: Sì | Controllo attività: Sì | GPS: No | Autonomia: Una settimana | Compatibilità: Android/iOS

Buon monitoraggio del sonno

Economico

Notifiche inaffidabili

Display a volte non reattivo

L'Honor Band 5 è un modello nettamente migliore rispetto al Band 4, con funzioni per il fitness potenziate sotto vari punti di vista e un touchscreen a colori per visualizzare tutte le informazioni.

Una delle funzioni più utili è il monitoraggio del sonno, che vi dà consigli su come sfruttare al meglio il tempo che passate dormendo e monitorarlo.

L'Honor Band 5 è anche uno dei più economici tracker per il fitness sul mercato, quindi se state cercando un dispositivo per monitorare lo sport e il sonno questo è quello che fa per voi.

Leggi la recensione completa: Honor Band 5

(Image credit: Xiaomi)

4. Xiaomi Mi Band 4

L'opzione più economica, eppure interessante

Compatibilità: iOS e Android | Display: AMOLED | Autonomia: fino a 20 giorni | Ricarica: : cablata, proprietaria **Impermeabile:** sì | Connettività: Bluetooth | Controllo attività: Sì

Molto economica

Design sottile

Non ha il GPS

Il tracking non si ferma automaticamente

Questo è il fitness tracker della nostra lista, e anche il più economico di tutti a esclusione di qualche marchio sconosciuto di cui non avete mai sentito parlare. E proprio grazie al prezzo basso, e anche una delle scelte migliori in assoluto. I fitness tracker di questo prezzo spesso sono quasi inutili, ma non è il caso della Xiaomi Mi Band 4, che è in grado di misurare con precisione molte cose ed è anche bella da vedere.

L’autonomia dichiarata è di circa un mese, ma quella reale dipenderà da come la usate. È in grado di rilevare automaticamente molte attività diverse e integra molta tecnologia recente. Non ha il GPS, ma sono presenti il sensore per il ritmo cardiaco e il riconoscimento automatico degli allenamenti.

A differenza delle Xiaomi Mi Band precedenti, questo modello ha uno schermo a colori, ed è possibile scegliere tra diversi quadranti per avere un prodotto personalizzato.

Forse non è il modello più interessante di tutti, ma considerato il prezzo è quello consigliabile alla maggior parte delle persone - a eccezione di chi fa allenamenti intensi e vuole una misurazione più sofisticata.

Leggi la recensione completa: Xiaomi Mi Band 4

Immagine 1 di 4 Image Credit: Garmin (Image credit: Garmin) Immagine 2 di 4 Image credit: TechRadar Immagine 3 di 4 Image credit: TechRadar Immagine 4 di 4 Image Credit: Garmin

5. Garmin Vivofit 4

Autonomia di un anno più schermo integrato

Compatibilità: : iOS e Android | Display: Transflettivo a 8 colori | Spessore: 9.4mm | Autonomia: 1-year | Ricarica: due batterie SR43 | Impermeabile: Water-resistant | Connettività: Bluetooth

Autonomia di un anno

Display piccolo ma a colori

Manca sensore battito e GPS

Design anonimo

Garmin Vivofit 4 rispetto al precedente modello entry level può vantare uno schermo a colori visibile anche sotto la luce diretta del sole. Un risultato ottenuto senza dover sacrificare la lunghissima autonomia di un anno.

Vengono forniti i dati principali relativi a passi, distanza, consumo calorico e qualità del sonno. Grazie al sistema Move IQ viene anche rilevato automaticamente il movimento.

L’app Garmin Connect permette di personalizzare il display, impostare allarmi e timer direttamente dal polso. Nonostante questo Vivofit 4 è il 20 per cento più economico del Vivofit 3 al momento del lancio. Certo, saremo costretti a rinunciare a caratteristiche premium come il controllo dei battiti o il GPS, ma non si poteva avere di meglio a questo prezzo.

Leggi la recensione completa: Garmin Vivofit 4

Immagine 1 di 3 Image Credit: Amazfit Immagine 2 di 3 Image Credit: Amazfit Immagine 3 di 3 Image Credit: Amazfit

6. Amazfit Bip

Un ottimo tracker fitness con una grande autonomia

Compatibilità: iOS e Android | Display: LCD a colori | Sensore battito: Sì | Impermeabile: Sì | Controllo attività: Sì | GPS: Sì | Autonomia: 1 mese

Rapporto qualità-prezzo

Design

Ottima app per smartphone

Pochi esercizi disponibili

Interfaccia poco pratica

Il Bip è un orologio tanto evoluto quanto semplice. Nella nostra recensione completa lo abbiamo definito “L’Apple Watch per chi non se la tira" e confermiamo il soprannome.

Certo, come esperienza d’uso e prestazioni non può competere con il modello di Apple, proprio per niente. Ma rimane un tracker preciso che ha alcuni assi nella manica, soprattutto l’autonomia che può arrivare al mese.

Se cercate un semplice wearable che invii le notifiche del telefono, vi svegli con un allarme e tenga sotto controllo gli allenamenti con il GPS, allora il Bip potrebbe essere la scelta giusta.

Come regalo va bene per chi cerca qualcosa di semplice ed efficace. La facilità d’uso lo rende adatto anche a chi non è appassionato di tecnologia.

Leggi la recensione completa: Amazfit Bip

Immagine 1 di 3 Image Credit: Moov Immagine 2 di 3 Image Credit: Moov Immagine 3 di 3 Image Credit: Moov

7. Moov Now

Un fitness tracker su misura per te

Display: No | Sensore battito: No | Impermeabile: Sì | Controllo attività: Sì | GPS: Sì, via smartphone | Autonomia: Sei mesi | Compatibilità: Android/iOS

Autonomia fantastica

Misurazioni accurate

Funzioni limitate

Sensore cardio extra

Nonostante abbia qualche anno di vita, il Moov Now rimane uno dei nostri favoriti braccialetti fitness grazie all’accelerometro a 9 assi. Lo stesso usato sui sistemi di navigazione dei missili. Questo significa che non misura solamente i passi ma ogni tipo di movimento. E può offrire un feedback personalizzato.

Moov Now controlla l’impatto dei piedi nella corsa, le bracciate nel nuoto e le ripetute in palestra. In pratica è come avere al proprio fianco un allenatore virtuale che offre sempre le indicazioni corrette.

È impermeabile e ha un’autonomia che raggiunge i sei mesi. Acquistatelo se cercate un dispositivo economico ma efficace e senza troppi fronzoli che non vi distragga dai vostri esercizi.

Leggi la recensione completa: Moov Now

(Image credit: Future)

8. Samsung Galaxy Fit e

Il modello base di Samsung

Compatibilità: iOS e Android | Display: bianco e nero | Autonomia: una settimana circa | Impermeabile: NA | Connettività: Bluetooth | Controllo attività: Sì

Costa poco

Tracking dell’attività accurato

Ci vogliono due app

L’autonomia è variabile

Samsung non ha una tradizione di fitness tracker economici, e possiamo considerare il Galaxy Fit e il primo tentativo di quest’azienda nel settore.

Non c’è il GPS ma sono presenti molte caratteristiche utili, come il monitoraggio dell’attività e l’impermeabilità, nonché un batteria che può durare anche una settimana.

C’è il sensore per il battito cardiaco e molte funzioni che si possono rivelare utili.

Leggi la recensione completa: Samsung Galaxy Fit e

Immagine 1 di 3 Image Credit: Garmin Immagine 2 di 3 Image credit: TechRadar Immagine 3 di 3 Image credit: TechRadar

9. Garmin Vivosmart 3

Molte funzioni smart considerato il costo

Compatibilità: iOS e Android | Display: Bianco e nero | Spessore: 9.8mm | Autonomia: 5 giorni | Ricarica: Proprietaria a cavo | Impermeabile: Water resistant | Connettività: Bluetooth

Conta le ripetizioni

Tracking dell’attività in automatico

Manca il GPS

Non sempre abbastanza sensibile

Nonostante sia stato appena presentato il Garmin Vivosmart 4 , abbiamo deciso di inserire nella classifica dei tracker economici il Vivosmart 3 in quanto il prezzo è sceso, e continuerà a farlo.

Non si tratta del modello più economico in classifica, ma è uno di quelli meglio costruiti e vi mostrerà tutti i dati che vi servono sul piccolo display, compreso il numero delle ripetizioni e altri esercizi da palestra.

Manca il GPS e anche per questo Vivosmart 3 ci sembra maggiormente indicato per la palestra. Inoltre l’app di Garmin è una garanzia per quanto riguarda la completezza delle funzioni e la leggibilità.

Leggi la recensione completa: Garmin Vivosmart 3

Immagine 1 di 4 (Image credit: Future) Immagine 2 di 4 Image Credit: Fitbit Immagine 3 di 4 Image credit: TechRadar Immagine 4 di 4 Image credit: TechRadar

10. Samsung Galaxy Fit

Non esattamente idoneo

Compatibilità: Android / iOS | Display: Sì | Cardiofrequenzimetro: Sì | Autonomia: 7-8 giorni | Impermeabile: Sì | GPS: No | Monitoraggio attività: Sì

Display a colori abbastanza luminoso

Buona autonomia

Pessimo monitoraggio a distanza

Niente GPS

Il Samsung Galaxy Fit non ha lo stesso ottimo rapporto qualità-prezzo del Samsung Galaxy Fit e, ma entra comunque il classifica grazie all'ottima autonomia e al touchscreen a colori luminoso.

Il Samsung Galaxy Fit è dotato anche di cardiofrequenzimetro, una funzione piuttosto standard per praticamente qualunque fitness tracker, anche se non è una gatanzia. Permette di monitorare molte attività tra cui la corsa, il nuoto e il ciclismo, ed è abbastanza intelligente da iniziare e mettere in pausa automaticamente il monitoraggio.

Permette di monitorare anche il sonno e lo stress, e quest'ultima non è una funzione molto semplice da trovare. In ogni caso, gli svantaggi sono l'assenza del GPS, il pessimo monitoraggio a distanza e il cinturino poco pratico.

Leggi la recensione completa: Samsung Galaxy Fit