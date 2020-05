I migliori notebook aziendali del 2020

Voi sapete meglio di molti altri che avere uno dei migliori notebook aziendali è di cruciale importanza per la vostra attività. Probabilmente è questa consapevolezza che vi ha portato sulla nostra pagina, e noi non possiamo darvi torto.

Qualsiasi portatile funzionante si può prestare per inviare mail, scrivere documenti di testo e fare ricerche su Internet, ma c'è bisogno di un notebook speciale per fare carriera e avere successo.

Sostanzialmente avete bisogno di uno dei migliori notebook aziendali sul mercato, un notebook potente con ottimi componenti e tutte le funzioni che vi servono per spingere al massimo la produttività. Inoltre il notebook deve essere compatto e leggero per portarlo ovunque con facilità e permettervi di lavorare anche in viaggio.

È importante tenere in considerazione questi fattori qualunque sia il tipo di attività che conducete: una startup, una multinazionale o che lavoriate da casa. Che stiate cercando uno dei migliori Ultrabook o una delle migliori workstation mobili, non dovrete sprecare ore e ore cercando quello giusto per voi. Qui troverete quello che vi serve.

I migliori notebook aziendali:

(Image credit: Dell)

1. Dell XPS 15

Probabilmente il miglior notebook Windows disponibile

CPU: Intel Core i5 - i7 di ottava generazione | Grafica: Grafica integrata Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB – 16GB | chermo: 15.6 pollici FHD (1,920 x 1,080) – 4K UHD+ (3840 x 2400) | Archiviazione: 256GB – 1TB SSD

Specifiche tecniche eccellenti

Schermo spettacolare

Ottima durata della batteria

Costoso

Se siete alla ricerca del miglior notebook Windows disponibile sul mercato, potete senz'altro fermarvi qua, in quanto il Dell XPS 15 è il migliore che possiate trovare. Con un monitor che spazia dal Full HD (1920 x 1080) ai 4K (3840 x 2400), questo notebook non passa inosservato.

Questo notebook è disponibile con processore Intel a scelta tra i5, i7 e i9, con configurazioni RAM da 8, 16 o 32 GB. Per quanto riguarda la grafica, è disponibile con grafica integrata Intel o con scheda video dedicata Nvidia GeForce GTX 150 con 4GB di memoria DDR5.

Il Dell XPS 15 può quindi essere utilizzato come workstation lavorativa, come piattaforma per creazioni mutlimediali e anche per l'esecuzione di qualche gioco.

Ovviamente il prezzo di questo notebook è proporzionato alle sue specifiche tecniche, rispetto ad altri notebook risulta infatti essere molto più costoso, specialmente se la configurazione che si vuole acquistare è personalizzata.

Se ci tenete a possedere, ed utilizzare, il miglior notebook Windows, il Dell XPS 15 fa al caso vostro.

(Image credit: Apple)

2. MacBook Pro 16"

The best Apple laptop

CPU: 2.6GHz 6‑core Intel Core i7 to 2.4GHz 8‑core Intel Core i9 | Grafica: AMD Radeon Pro 5300M 4GB GDDR6 - AMD Radeon Pro 5500M 8GB GDDR6 | RAM: 16-64GB 2666MHz DDR4 | Schermo: 16 pollici 3072x1920 pixel 226 ppi | Archiviazione: 512GB – 8TB SSD

Le configurazioni sono tutte molto potenti

È il miglior MacBook disponibile

Schermo grande e cristallino

Costoso

Se non siete interessati al miglior notebook Windows ma bensì volete il miglior notebook Mac, il MacBook Pro da 16" è il computer portatile che fa per voi.

Senza considerare il magnifico e spazioso schermo da 16", le specifiche tecniche di questo notebook lo rendono probabilmente il migliore di questa intera lista, garantendo molti anni di utilizzo agli utenti che decidono di acquistarlo.

Il notebook è disponibile con CPU da 6 core oppure da 8 core, il modello base monta 16 GB di RAM con la possibilità di espansione fino a 64 GB. Sono disponibili inoltre diverse opzioni legate alla scheda video, permettendo a questo MacBook l'esecuzione dei software graficamente più onerosi.

Abbiamo davanti una macchina molto potente, come ci si poteva aspettare, però, il prezzo è anche il più alto tra i notebook di questa lista. Se siete interessati solamente al meglio, il MacBook Pro 16" è il notebook per voi.

Leggi la recensione completa: MacBook Pro 16"

3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (6° generazione)

Il notebook aziendale ultrasottile che non sacrifica nulla

CPU: Intel Core i7-7600U vPro | Grafica: Grafica integrata Intel HD 620 | RAM: 16GB | Schermo: 14 pollici, 2560 x 1440 pixel | Archiviazione: SSD da 1TB

Più piccolo e leggero sotto ogni aspetto rispetto alle versioni precedenti

Touchpad di precisione Microsoft migliorato

Costoso

Riguardo i notebook aziendali, le versioni precedenti del Lenovo ThinkPad X1 Carbon sono state le migliori in assoluto e il modello di quest'anno non fa eccezione, Lenovo offre un design più sottile e più piccolo, quasi senza compromessi.

Se state cercando uno dei migliori notebook Lenovo con funzionalità di livello aziendale, qui ne trovate uno perfetto. Nonostante le sue dimensioni ridotte, il ThinkPad X1 Carbon offre praticamente tutte le funzionalità di cui avete bisogno in una macchina per la produttività, rendendolo il miglior notebook aziendale che si possa comprare. Grazie a una durata della batteria fino a 15,5 ore e una funzione di ricarica rapida che riporta la batteria all'80% della capacità in solo un'ora, X1 Carbon è un ultrabook che vi consente di continuare a lavorare ovunque.

4. Huawei MateBook X Pro

Uno straordinario notebook aziendale

CPU: Intel Core i5 - i7 di ottava generazione | Grafica: Grafica integrata UHD 620, Scheda video dedicata Nvidia GeForce MX150 2 GB GDDR5 | RAM: 8GB – 16GB | Schermo: 3K da 13,9 pollici (3.000 x 2.080) | Archiviazione: SSD da 512GB

Design meraviglioso

Display fantastico

Autonomia eccezionale

Slot per schede SD assente

Webcam non eccezionale

Huawei potrebbe non essere il primo marchio a cui pensare durante la fase di acquisto di un nuovo notebook aziendale, mentre Dell e Lenovo sono due nomi che probabilmente assocereste con i notebook da lavoro. Tuttavia, l'azienda cinese ha dimostrato di essere un eccellente produttore di notebook con il suo nuovo MateBook X Pro.

Ha un bellissimo design che sarà apprezzato in sala riunioni, è abbastanza leggero da portare con sé, ha componenti potenti e un'autonomia eccellente. È anche uno degli ultrabook più economici presenti sul mercato.

5. Dell XPS 13

Nuovo e migliorato per il 2019

CPU: Intel Core i5 – i7 di ottava generazione | Grafica: Grafica integrata Intel UHD 620 | RAM: 8GB – 16GB | Schermo: FHD da 13,3 pollici (1.920 x 1.080) - 4k (3840 x 2160) | Archiviazione: 256 GB - SSD da 1 TB

Webcam centrata

Autonomia migliore che mai

Bellissimo display 4K opzionale

Aggiornamento 2019 poco notevole

Costoso

Che ci crediate o no, Dell classifica l'XPS 13 come un notebook aziendale, sebbene sia orientato ad un ambiente home office, tuttavia gli utenti aziendali ne apprezzeranno il design. Questo notebook ultraportatile - come dice Dell - conquista un ruolo di spicco con Windows 10 Pro su tutta la gamma, oltre ad avere un prezzo piuttosto interessante.

Questo notebook pluripremiato (ha vinto il premio miglior notebook dell'anno per noi e per molti altri) riesce a impacchettare un display da 13,3 pollici nel telaio di un modello medio da 11,6 pollici. È stato anche aggiornato nel 2018 con componenti ancora migliori, per un'esperienza notebook aziendale ottimizzata.

Il notebook può essere aggiornato a 16 GB di RAM e un'unità SSD M2 da 1 TB. Anche la durata della batteria è eccezionale con quasi 22 ore di uso continuo quando si utilizzano applicazioni per la produttività.

Nel 2019, Dell ha ulteriormente implementato i componenti del Dell XPS 13 e la webcam è ora posizionata sopra lo schermo per videochiamate migliori, il che aiuta a rendere il Dell XPS 13 2019 ancora una volta uno dei migliori notebook aziendali da acquistare.

6. Apple Macbook Pro con Touch Bar da 13 pollici 2018

Il miglior Macbook Pro di sempre, ora ottimizzato

CPU: Intel Core i5 quad-core - i7 | Grafica: Grafica Integrata Intel Iris Plus 655 | RAM: 8GB – 16GB | Schermo: 3K da 13,9 pollici (3.000 x 2.080) IPS | Archiviazione: 128 GB - SSD PCIe 3.0 da 2 TB

Il miglior Macbook Pro di sempre

Prestazioni super veloci

Costoso

Non un grande salto generazionale

Il modello 2018 del Macbook Pro da 13 pollici con Touch Bar è un eccezionale aggiornamento della formidabile gamma di notebook Apple ed è uno dei migliori notebook aziendali che si possa acquistare.

Mentre Microsoft ha goduto del vantaggio prestazionale rispetto al MacBook Pro dell'anno scorso, con il Surface Book 2, Apple è venuta fuori a testa alta con alcune specifiche estremamente potenziate per il MacBook Pro da 13 pollici 2018. Se volete prestazioni ancora maggiori, vale la pena prendere in considerazione la versione da 15 pollici, con specifiche ulteriormente migliorate.

(Image credit: Lenovo)

7. Lenovo Yoga C940

Lenovo Yoga è tornato, ed è perfetto per lavorare

CPU: Qualcomm Snapdragon 850 | Grafica: GPU Qualcomm Adreno 630 | RAM: 8GB | Schermo: 13.3 pollici, 1920 x 1080 pixel | Archiviazione: SSD da 256GB | CPU: Intel Core i7 di 10a generazione | Grafica: Intel Iris Plus | RAM: Fino a 16GB | Schermo: Display touchscreen IPS da 14" (3840 x 2160) IPS, touchscreen, glossy, HDR 400, 500nits – 14” FHD (1920 x 1080) | Memoria: SSD PCIe fino a 2TB | Sistema operativo: Windows 10 Home

Design impeccabile

Ottime performance

Tastiera comodissima

Costoso

Durata della batteria ridotta

La soundbar ha deluso un pochino

Il Lenovo Yoga C940 vanta alcune funzionalità che gli conferiscono un potenziale non indifferente. Nonostante qualche difetto (durata della batteria e qualità audio della soundbar migliorabili), lo Yoga C940 è un degno successore della serie di punta di Lenovo. Se siete alla ricerca di un notebook per migliorare la vostra produttività, questo Lenovo potrebbe senz'altro costituire una valida opzione.

Leggi la recensione completa: Lenovo Yoga C940

(Image credit: Apple)

8. Apple MacBook Air da 13 pollici (2020)

Più sottile, più leggero, più produttivo

CPU: Intel Core i3-1000NG4, Intel Core i5-1030NG7, Intel Core i7-1060NG7 | Grafica: Intel Iris Plus Graphics | RAM: fino a 16 GB di memoria LPDDR4X a 3733MHz | Schermo: display Retina da 13 pollici, 2560 x 1600 (LED retroilluminato, IPS) | Archiviazione: SSD PCIe fino a 512 GB, SSD fino a 2 TB | Dimensioni: 30,41 x 21,24 x 1,61 cm - LxPxA

Design più piccolo e leggero

Bellissimo display Retina

Potente processore di decima generazione

Autonomia appena sufficiente

Webcam limitata a 720p

Il nuovo MacBook Air è finalmente arrivato. Più sottile, leggero e potente è senza dubbio il miglior MacBook Air che abbiamo mai usato ed anche uno dei migliori notebook aziendali al mondo, grazie al suo design sottile e leggero, hardware migliorato per prestazioni superiori (inclusi processori di decima generazione, con RAM e SSD più veloci) e un prezzo accessibile.

Leggi la recensione completa: MacBook Air 2020

9. Microsoft Surface Book 2 (13,5 pollici)

Il notebook 2 in 1 più potente al mondo

CPU: Intel Core i5-7300U - Intel Core i7-8650U 1.9GHz | Grafica: Grafica integrata Intel UHD 620, Scheda video dedicata Nvidia GeForce MX150 2 GB GDDR5 | RAM: 8GB – 16GB | Schermo: display PixelSense 3.000 x 2.000 (267 ppi), proporzioni 3:2 | Archiviazione: 256 GB - SSD da 1 TB

Ottima autonomia

Potenza

Costoso

Penna per Surface non inclusa

Surface Book 2 (13,5 pollici) costituisce un'altra voce di Microsoft nella nostra lista dei migliori notebook aziendali ed è degno di nota, in quanto Microsoft ha realizzato uno dei notebook 2 in 1 più potenti al mondo.

Surface Book 2 ha alcuni componenti abbastanza potenti per gestire la maggior parte delle attività quotidiane e persino alcuni giochi leggeri e editing video se scegliete un modello con una scheda video dedicata. Se volete uno schermo più grande, è disponibile anche una versione da 15 pollici di Surface Book 2, che include componenti più potenti.

Leggi la recensione completa: Microsoft Surface Book 2 (13.5 pollici)

(Image credit: HP)

10. HP Spectre x360 (2020)

Il migliore 2-in-1 di HP si aggiorna al 2020

CPU: Intel Pentium 4405Y - Intel Core m3-6Y30 | Grafica: Grafica integrata Intel HD Graphics 515 | RAM: 4GB | Schermo: 12.5 pollici, FHD (1.920 x 1.080) LED retroilluminato antiriflesso | Archiviazione: 32GB – 64GB eMMC | CPU: 1.3GHz Intel Core i7-1065G7 | Grafica: Intel Iris Plus | RAM: 16GB LPDDR4 (3200MHz) | Schermo: Display touchscreen da 13.3 pollici, 3840x2160 AMOLED | Memoria: 512GB SSD (PCIe, NVMe, M.2) | Sistema operativo: Windows 10 Home

Design elegante e materiali di qualità

Ottime performance

Utili funzionalità di sicurezza

La durata della batteria è ridotta

Ha qualche problema di surriscaldamento

Il 2-in-1 di HP è tornato, questa volta con specifiche tecniche ancora più potenti come il nuovo processore Intel Core di 10a generazione. Il design elegante che lo contraddistingueva non è cambiato, cosiccome le funzionalità legate alla sicurezza e gli altoparlanti Bang & Olufsen. Anche le precedenti versioni offrivano un design accattivante e specifiche assolutamente all’avanguardia, ma quest’anno HP si è superata grazie ad alcuni aggiornamenti davvero sensazionali. Se siete interessati all'aspetto estetico, ma ci tenete alla qualità e alle performance, questo potrebbe essere il notebook perfetto per voi.

Leggi la recensione completa: HP Spectre x360 (2020)