Le migliori cuffie e auricolari professionali del 2020

Se state cercando un buon paio di cuffie o di auricolari professionali per effettuare teleconferenze in ambito lavorativo, siete nel posto giusto. Non importa quanto sia chiassoso l'ambiente di lavoro, i modelli presenti in questa lista vi sapranno garantire la migliore esperienza di ascolto con un volume che vi permetterà di non essere in imbarazzo col vostro interlocutore. La maggior parte di essi include delle funzionalità che vi assicurano chiamate vocali e videochiamate con la massima qualità di audio e registrazione.

Spesso sono dotate di microfoni di fascia alta con cancellazione del rumore, in modo che le persone con cui state parlando non sentano alcun brusio di sottofondo dovuto al rumore generato dai vostri colleghi.

Queste cuffie offrono inoltre una fedelissima qualità audio senza costare eccessivamente. Sono anche abbastanza compatte, semplici da portare con sé e hanno un design elegante e un aspetto professionale.

Ci sono molti i prodotti sul mercato, e questo può rendere difficile la scelta delle cuffie maggiormente adatte alle vostre esigenze, questa guida è nata per darvi qualche indicazione sui modelli che abbiamo provato e che ci sono piaciuti maggiormente, in modo che non dobbiate farlo voi.

Continuate quindi a leggere per scoprire quali sono le nostre scelte e non dimenticate di utilizzare il nostro strumento di confronto dei prezzi per acquistare queste fantastiche cuffie al miglior prezzo sul mercato.

Assicuratevi in ogni caso di dare anche un'occhiata al nostro elenco dei migliori software per le videoconferenze.

1. Philips Fidelio X2

Cuffie brillanti a un prezzo eccezionale

Design acustico: aperto | Peso: 0,25 kg | Lunghezza cavo: 2,98 metri | Risposta di frequenza: 5-40.000Hz | Driver: due altoparlanti da 1,9 " | Tipo di driver: dinamico | Sensibilità: 100 dB @ 1mW | Impedenza: 30 Ohm | Durata della batteria: N / A | Raggio wireless: N / A | NFC: N / A

Suono brillante

Ottimo rapporto qualità prezzo

Pulsante multifunzione con poche funzionalità

Le Philips Fidelio X2 sono un paio di cuffie superbe che offrono un comfort eccezionale e una qualità costruttiva a dir poco eccellente, uniti a un suono in grado di competere anche con le rivali più famose.

Il loro design confortevole permette di indossarle anche per lunghi lassi di tempo, grazie all’imbottitura in memory foam.

Leggi la recensione completa: Philips Fidelio X2

(Image credit: Bose)

2. Bose QuietComfort 35 II

Le prestazioni rimangono ma arriva l'assistente digitale

Design acustico: chiuso | Peso: 0,24 kg | Lunghezza cavo: 1,20 metri | Risposta di frequenza: N / A | Driver: N / A | Tipo di driver: N / A | Sensibilità: N / A | Impedenza: N / A | Durata della batteria: 20+ ore | Raggio wireless: N / A | NFC: Sì

Suono ampio e cristallino

Incredibile cancellazione del rumore

Molto confortevoli

Alcuni comandi migliorabili

Design monotono

Costruzione in plastica

Bose ha aggiornato le già eccellenti QC35 aggiungendovi Google Assistant. Le cuffie sono identiche sotto ogni aspetto, tranne per il nuovo pulsante Assistente Google. La funzione di cancellazione del rumore di Bose è sempre da leader di classe, così come sono sempre validi qualità del suono e comfort.

L'Assistente di Google funziona bene su Android o iOS e offre un'esperienza simile all'utilizzo di Google Home. Le cuffie leggeranno anche le vostre notifiche, funziona che potrebbe essere ridondante per gli utenti di smartwatch. Google Assistant è un plus interessante ma non è certo il motivo per il quale si dovrebbero acquistare queste cuffie.

Nel complesso, Bose QC35 II NC è una cuffia eccellente per viaggiatori e pendolari. Bose ha trovato un buon equilibrio nelle funzionalità che sono in grado di soddisfare la maggior parte degli ascoltatori tradizionali. Gli audiofili, tuttavia, vorranno dare un'occhiata anche alla nostra raccolta delle migliori cuffie, per cercare la massima qualità del suono.

Leggi la recensione completa: Bose QuietComfort 35 II

3. Plantronics BackBeat Pro 2

Le migliori amiche di un viaggiatore business

Design acustico: chiuso | Peso: 0,289 kg | Lunghezza cavo: N / A | Risposta di frequenza: N / A | Driver: 40mm | Tipo di driver: dinamico | Sensibilità: N / A | Impedenza: N / A | Durata della batteria: 24 ore | Raggio wireless: 100 metri | NFC: No

Incredibile durata della batteria di 24 ore

Cancellazione attiva del rumore

Ottima qualità del suono

Il design non è per tutti

Le Plantronics BackBeat Pro offrono un’ottima durata della batteria, grande qualità del suono e una buona cancellazione attiva del rumore. Se confrontate alle Bose QuietComfort 35s o alle Fidelio NC1, questa funzione è nettamente inferiore - ma a soli $200 (€200) è difficile pensare di poter acquistare una cuffia migliore.

In definitiva, le BackBeat Pro 2 sono dotate di un'incredibile durata della batteria, un comfort stupefacente e la possibilità di associare due dispositivi come se fossero uno e, soprattutto, una buona qualità sonora.

Leggi la recensione completa: Plantronics BackBeat Pro 2

4. Sennheiser Momentum Wireless

Incredibile fedeltà sonora a un prezzo competitivo

Design acustico: chiuso | Peso: N / A | Lunghezza cavo: 1,90 metri | Risposta di frequenza: 16-22.000Hz | Driver: N / A | Tipo di driver: dinamico | Sensibilità: N / A | Impedenza: 28 ohm | Durata della batteria: 25+ ore | Raggio wireless: +10 metri | NFC: Sì

Il suono migliore della categoria

Durata della batteria eterna

Pulsante multifunzione delicato

Terribilmente costose

Queste cuffie wireless sono dotate di qualità superbe senza esclusione di colpi, ma a causa del prezzo proibitivo per molti saranno inaccessibili. Tuttavia, se siete degli amanti dell'audio che non bada a spese, non esitate: questo comodo set di cuffie vi durerà a lungo, probabilmente per anni.

Leggi la recensione completa: Sennheiser Momentum Wireless

(Image credit: RHA)

5. RHA T20i

Suonano così bene che vi faranno tornare la voglia dei cavi

Design acustico: chiuso | Peso: 41 g | Lunghezza cavo: 1,35 m | Risposta in frequenza: 16-40.000Hz | Driver: Dual Coil Dynamic Driver | Tipo di driver: dinamico | Sensibilità: 90 dB / mW | Impedenza: 16 ohm | Durata della batteria: N / A | Portata wireless: N / A

Eccellente qualità costruttiva

Suono personalizzabile

Estremamente confortevoli

Nessun telecomando per Android

Alcuni rumori del cavo

Il suono è soggettivo, sì, ma ci sono elementi che rendono il suono di una cuffia buono su cui possiamo essere tutti d'accordo: i bassi dovrebbero essere controllati e d'impatto, gli alti dettagliati ma non aspri e i medi piacevolmente caldi.

La maggior parte dei produttori di cuffie cercano di raggiungere questo risultato, ma cosa succede se si desiderano un po' più di bassi o si vuole aumentare l'energia degli alti? Per la maggior parte delle cuffie, l'unica opzione è quella di regolare l'equalizzazione, nei limiti delle possibilità del software e con risultati non sempre perfetti. Ma RHA ha un'idea diversa.

RHA T20i è un paio di cuffie in-ear dal suono eccellente con un interessante extra costituito da dei filtri personalizzabili. Questi filtri si inseriscono negli alloggiamenti delle cuffie e vi consentono di scegliere tra bassi, acuti e reference (standard). Ogni filtro ha un impatto udibile e può essere facilmente sostituito in movimento.

Il prodotto presenta una buona qualità costruttiva, suono di livello e filtri personalizzabili che rendono le RHA T20i un must per gli audiofili in movimento. In effetti, suonano così bene che ci hanno convinto a rinunciare alle nostre cuffie wireless.

Leggi la recensione completa: RHA T20i

6. Shure SE215

Eccellenti auricolari in-ear di fascia media per uso professionale

Design acustico: N / A | Peso: N / A | Lunghezza cavo: 1,60 metri | Risposta di frequenza: 22Hz-17.500kHz | Driver: N / A | Tipo di driver: dinamico | Sensibilità: N / A | Impedenza: 20 ohm | Durata della batteria: N / A | Raggio wireless: N / A | NFC: N / A

Design sobrio

Suono avvolgente

Manca il pulsante multifunzione

Se siete alla ricerca dei migliori auricolari in-ear dovreste davvero guardare l'intero catalogo di Shure, troverete diverse opzioni in-ear davvero eccellenti. Tra tutti, tuttavia, i nostri preferiti sono gli Shure SE215: non sono i migliori della loro gamma, tuttavia offrono il miglior rapporto qualità-prezzo di qualsiasi altra cuffia Shure.

Certo, questi auricolari hanno un bell'aspetto grazie al design traslucido futuristico, ma la cosa migliore è che le potete acquistare per circa €90.

Leggi la recensione completa: Shure SE215

7. Bose QuietControl 30

La cancellazione del rumore di Bose è la migliore in assoluto

Design acustico: N / A | Peso: 0,028 kg | Lunghezza cavo: N / A | Risposta di frequenza: N / A | Driver: N / A | Tipo di driver: N / A | Sensibilità: N / A | Impedenza: N / A | Durata della batteria: 10 ore | Raggio wireless: 10 m | NFC: Sì

Cancellazione del rumore stellare

Batteria a lunga durata

Il suono non è eccezionale per il prezzo

Laccio fastidioso

La vita è piena di compromessi, e questi auricolari non sono esclusi. Il lato positivo è un livello di cancellazione del rumore alla pari con le cuffie over-ear del marchio, ma il compromesso qui è sulla qualità del suono, che semplicemente non è buona come quella di altri auricolari o cuffie over-ear che abbiamo provato.

Tuttavia, se li utilizzerete per videochiamate o teleconferenze in un ufficio rumoroso, vale sicuramente la pena prenderli in considerazione.

Leggi la recensione completa: Bose QuietControl 30

8. V-Moda Forza

Auricolari che soddisferanno ogni esigenza

Design acustico: N / A | Peso: 0,013 kg | Lunghezza cavo: 0,80 metri | Risposta di frequenza: 20-40.000Hz | Driver: 5,8 mm | Tipo di driver: dinamico | Sensibilità: 99dB @ 1kHz 1mW | Durata della batteria: N / A | Raggio wireless: N / A | NFC: N / A

Design modulare futuristico

Resistenti all'acqua

Cavo leggermente ingombrante

Pulsante multifunzione con poche funzionalità

I V-Moda Forza hanno molto da offrire: suonano bene, sono costruiti per durare a lungo e hanno un design modulare innovativo che ci piace davvero. Gli auricolari Forza, quindi, sono perfetti per chiunque desideri utilizzarli in ogni momento della giornata, e in ogni situazione.

Certo, non godono di un suono perfetto, ma la resistenza all'acqua e il design modulare li rendono un'opzione piuttosto convincente.