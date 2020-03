I migliori computer aziendali del 2020: PC per le PMI e grandi aziende

In questa guida ai migliori computer aziendali vi dimostreremo come anche negli uffici più moderni si può trarre vantaggio dall’utilizzo di un PC desktop.

Nonostante i portatili e gli smartphone stiano diventando sempre più potenti, permettendoci di lavorare anche quando siamo in viaggio, lontani dal nostro ufficio, un PC tradizionale rimane sempre la soluzione ideale per soddisfare le esigenze della vostra azienda.

L’utilizzo di un PC fisso in ambito aziendale comporta diversi vantaggi.

Quando si lavora in ufficio tutto il giorno, non c'è niente di meglio di un PC desktop per lavorare. Di solito questi computer sono molto più comodi da usare rispetto a un pc portatile e, soprattutto, grazie alla possibilità di poter sostituire le componenti hardware interne, non sarà necessario acquistare un nuovo modello ogni due anni, ottimizzando gli aspetti legati alla manutenzione e all’aggiornamento di quest’ultimi.

Grazie a un più favorevole rapporto qualità prezzo, i PC desktop aziendali offrono molta più potenza di calcolo, a parità di budget, rispetto ai migliori computer portatili per il business . Se state cercando una soluzione conveniente per rinnovare il vostro ufficio con macchine potenti, continuate a leggere la nostra guida, troverete una selezione dei migliori computer aziendali.

Abbiamo anche incluso il nostro esclusivo strumento di comparazione prezzi, che cercherà sul web le migliori offerte, permettendovi di acquistare in tutta tranquillità sapendo di ottenere sempre il prezzo migliore.

I migliori computer aziendali in sintesi

I migliori PC desktop aziendali

Ecco i migliori PC desktop aziendali selezionati da TechRadar Pro per aiutarvi nella ricerca del sistema ideale per la vostra azienda.

1. Dell OptiPlex 3050 Micro

Un PC da ufficio economico

CPU: 7ma Generazione Intel Core i3-7100T | GPU: Intel HD Graphics | RAM: 4GB | Archiviazione: 500GB HDD | Connettività: Gigabit Ethernet | Dimensioni (A x L x P): 18.2 x 3.6 x 17.8 cm

Design slim

Specifiche tecniche personalizzabili

Non è un prodotto top di gamma

Dell è un marchio noto e rispettato nell’ambito dei PC aziendali e quando si acquista un computer da questa azienda si è sicuri che il dispositivo sia ben costruito e ben supportato. Dell OptiPlex 3050 Micro offre ottime specifiche di base che possono essere personalizzate in base alle vostre esigenze, ad un prezzo molto interessante. Il case, caratterizzato da un design slim, non occuperà molto spazio nella scrivania del vostro ufficio.

2. Microsoft Surface Studio

L’all-in-one definitivo?

CPU: Intel Core i7-6820HQ | GPU: Nvidia GeForce GTX 980M | RAM: 32GB | Archiviazione: 2TB SSD | Connettività: Gigabit Ethernet | Dimensioni (A x L x P): 25 x 22 x 3.22 cm

Estremamente versatile e funzionale

Monitor touchscreen convertibile in un fantastico tavolo da disegno digitale

Dispone solamente di porte posteriori

Soluzione troppo costosa per molti

Se siete alla ricerca di un PC all-in-one incredibilmente potente, ma dal design elegante, che non sia prodotto da Apple, allora Surface Studio di Microsoft è ciò che fa per voi. È piuttosto costoso, ma la qualità costruttiva e le prestazioni ne giustificano il prezzo, soprattutto se lavorate nel campo delle applicazioni grafiche e dell’industria creativa.

Ecco la nostra recensione completa: Microsoft Surface Studio

3. Apple iMac Pro

Un'aggiunta di stile in qualsiasi ufficio

CPU: Intel Xeon W | GPU: AMD Vega 56, Vega 64 | RAM: 32GB, 64GB | Archiviazione: 1TB SSD | Connettività: Ethernet, 802.11ac Wi-Fi | Dimensioni (A x L x P): 65 x 20.3 x 51.6cm

Il Mac più potente di sempre

Eccellente design

Eccessivamente costoso

Componenti interne non aggiornabili dall'utente

Abbiamo sempre amato l'iMac Apple, e ora Apple ha prodotto una versione professionale, in ambito aziendale, chiamata iMac Pro. Si tratta di un all-in-one davvero potente che può vantare una tecnologia all'avanguardia, grazie alla scelta dei potenti processori Intel Xeon W, di un ingente quantitativo di RAM e una notevole potenza di elaborazione grafica. Tutto questo in un iconico design Apple. Se disponete del budget necessario per acquistare questo computer, iMac Pro è sicuramente una tra le migliori soluzioni in assoluto per soddisfare le vostre esigenze lavorative.

La recensione completa: Apple iMac Pro

4. Apple iMac (27-pollici, 2019)

Processori Intel di ottava e nona generazione

CPU: Hexa-core 8th-gen Intel Core i5 – 8-core 9th-gen Intel Core i7 | GPU: AMD Radeon Pro 570X - AMD Radeon Pro Vega 48 | RAM: 8GB – 64GB | Display: 27-pollici Retina 5K (5,120 x 2,880) | Archiviazione: 1TB Fusion Drive - 2TB PCIe SSD | Dimensioni (A x L x P): 51.6 x 65.0 x 20.3cm

Fantastico Display 5k

Silenzioso anche sotto carico

Espansioni di memoria costose

Non si può negare la solida qualità costruttiva e la pura eleganza del design dell'iMac all-in-one di Apple. Se nei vostri progetti è previsto l’allestimento di un ufficio da un inconfondibile aspetto futuristico e glamour, non c'è dubbio che l'iMac Apple dovrebbe trovarsi in cima alla lista dei vostri acquisti. Il modello di fascia bassa, costruito all'interno di un sottile display da 21,5 pollici, rappresenta già una soluzione più che valida per l’elaborazione di contenuti grafici di alto livello. Tuttavia, è il modello da 27 pollici ad aggiudicarsi un posto nella nostra lista dei migliori PC aziendali, in quanto viene fornito con processori desktop Intel di 8a e 9a generazione, che permettono a questo elegante PC all-in-one di raggiungere eccellenti prestazioni.

Ecco la recensione completa: iMac (27-pollici, 2019)

5. Apple Mac mini

Mac in miniatura

CPU: Intel Core i5 | GPU: Intel HD Graphics 5000 | RAM: 4GB | Archiviazione: 500GB HDD | Connettività: Gigabit Ethernet, 802.11ac Wi-Fi | Dimensioni (A x L x P): 3.6 x 20 x 20cm

Rapporto prestazioni consumi eccellente

Pacchetto app professionali Apple

Upgrade della RAM non effettuabile dall’utente

Nessuna opzione quad-core

Ammirate Mac mini. Il computer più economico di Apple è ancora più economico se acquistato da terze parti. Nonostante sia uno dei pc più minuscoli in circolazione riesce comunque a confezionare nella sua mini scocca: un processore Intel Core i5, una porta Thunderbolt 2 e una miriade di altri connettori. Il suo case di soli 36 mm di spessore riesce a stare comodamente posizionato su un foglio A4.

Le recensione completa: Apple Mac mini

6. Dell Optiplex 3020

Un ottimo punto di partenza per qualsiasi attività

CPU: Intel Core i3 4120 | GPU: Intel HD Graphics 4400 | RAM: 4GB | Archiviazione: 500GB HDD | Connettività: Gigabit Ethernet | Dimensioni (P x L x A): 9 x 31 x 29cm

Prezzo ragionevole

Possibilità di aggiornare le componenti hardware

Ci sono macchine più veloci in questa fascia di prezzo

Se avete la necessità di lavorare con un sistema solido e affidabile che funzioni giorno dopo giorno, allora la gamma Dell Optiplex merita la vostra attenzione. La gamma 3020 si sviluppa su un case in formato micro-torre senza fronzoli, che viene fornito con Windows 7 Pro a 64 bit con un aggiornamento gratuito a Windows 10 Pro. Questo sistema ha tutto ciò che serve per far funzionare la vostra attività, lasciandovi la possibilità di aggiornare alcuni componenti importanti come RAM e unità di archiviazione quando ce ne sarà l’esigenza.

7. HP Elite Slice

Bello e sottile

CPU: Intel Core i5-6500T | Graphics: Intel HD Graphics | RAM: 8GB | Archiviazione: 256GB SSD | Connettività: Gigabit Ethernet | Dimensioni (A x L x p): 16.5 x 3.5 x 16.5 cm

Formato mini

Funzionalità per teleconferenza

Costoso

Non adatto a qualsiasi contesto aziendale

L'HP Elite Slice dimostra che i desktop aziendali non devono essere necessariamente grandi e ingombranti. Questo dispositivo semplice ma potente può essere posizionato facilmente sulle scrivanie o nelle sale meeting, senza alcun ingombro e, grazie ai doppi microfoni, alla cancellazione del rumore attiva HP e ad un software per conferenze specialistiche, è il dispositivo ideale per lo svolgimento di attività lavorative in sale riunioni.

PC desktop: i formati

Negli ultimi anni i PC desktop sono andati incontro ad una diversificazione basata sulle dimensioni del case. In ambito aziendale il tipico PC desktop è caratterizzato da una mini-tower box, che trova la sua migliore collocazione sotto o accanto la scrivania.

Nel caso in cui lo spazio in ufficio sia piuttosto limitato, bisogna affidarsi a soluzioni dal formato più compatto. Dell, ad esempio, fornisce i suoi modelli Optiplex nei tre formati mini tower, desktop sottile e "compatto"; ogni modello offre la stessa potenza di calcolo ma in un case diverso.

Altri formati che sono cresciuti in popolarità sono:

All-in-one, altrimenti noto come AIO. Il PC all-in-one assomiglia essenzialmente ad un display LCD leggermente più grande del normale in grado di contenere al suo interno tutte le componenti hardware tipiche di un pc fisso: processore, disco rigido, scheda grafica e RAM. Il passaggio a componenti a basso consumo energetico, il prezzo in calo dei pannelli LCD e la versatilità della funzionalità touch rendono l'AIO una scelta sempre più popolare per le aziende

Ultra small, altrimenti noti come net-top o mini PC. Sono essenzialmente computer portatili senza schermo, periferiche di ingresso e batteria.