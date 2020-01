I migliori TV da 40 pollici

Non molto tempo fa i televisori da 40 pollici erano considerati i più grandi schermi TV per la casa; ora, però, i modelli da 55 pollici sono diventati i più richiesti.

La domanda di TV da 65 pollici e persino da 75 pollici continua a crescere ogni anno, ma un televisore da 40 pollici rimane la dimensione perfetta per chi che non è disposto o non può mettersi un enorme schermo in casa.

Se passerete da un televisore da 32 pollici ad uno da 40 pollici, è improbabile che avrete problemi a collocarlo in salotto o che rappresenti una spesa eccessiva.

Purtroppo non sempre i TV da 40 pollici sono dotati delle ultime tecnologie come i pannelli OLED o il supporto alla tecnologia HDR 10+ o Dolby Atmos; i produttori infatti tendono a riservare le tecnologie migliori per i modelli più grandi della loro gamma.

La buona notizia è che non tutti i televisori e i brand sono uguali. Esistono numerosi televisori da 40 pollici eccezionali con pannelli 4K HDR a un prezzo ragionevole e abbiamo fatto tutto il duro lavoro e la ricerca per voi.

Il risultato è un elenco di televisori che aggiorneremo costantemente e che riteniamo rappresentino i migliori prodotti che il mercato abbia da offrire, per ora.

Come scelgo un TV da 40 pollici?

Prima di leggere i nostri consigli, vale la pena ripassare ciò che cerchiamo quando esaminiamo e raccomandiamo i televisori qui su TechRadar.

Ultra HD vs Full HD: che non sia possibile vedere una differenza tra Full HD e Ultra HD su uno schermo più piccolo di 55 pollici è un'idea tanto sbagliata quanto comune. Se osservate una foto con calma, specialmente se quella foto sta usando l’High Dynamic Range, vedrete una chiara differenza.

Perciò vi consigliamo di scegliere un TV 4K Ultra-HD, compatibile con la tecnologia HDR, in quanto quelle prestazioni aggiuntive vi regaleranno un’esperienza migliore per almeno dieci anni.

Sistema operativo: i televisori da 40 pollici non erano sempre dotati di un sistema operativo, in passato; avevano bassi costi di produzione e anche il prezzo finale era tale. Nel frattempo Netflix e YouTube sono diventati sempre più popolari e i consumatori vogliono usufruire di tali contenuti senza dover acquistare un ulteriore gadget.

Al giorno d'oggi, è abbastanza facile trovare una buona Smart TV da 40”. Quello che dovete verificare è la presenza di un sistema operativo ottimizzato come webOS di LG o il sistema operativo Tizen di Samsung. Un televisore con un sistema operativo proprietario (fondamentalmente un sistema operativo esclusivo per quel singolo modello), potrebbe comportare seri problemi lungo la strada.

Ingressi e uscite: i collegamenti finiscono spesso in secondo piano, e la maggior parte dei consumatori non ci pensa fino a quando non portano il TV a casa e scoprono di non poter collegare tutto.

Avere più porte HDMI (insieme alle opzioni per l'uscita audio ottica e i connettori RCA) vi consentirà di connettere la maggior parte, se non tutti, i vostri dispositivi. Questo vi risparmierà un sacco di grane poiché non dovrete alzarvi per scambiare i cavi.

Ora sapete esattamente cosa vi serve; la nostra guida all’acquisto presenta differenti modelli per venire incontro alle esigenze di un’ampia fetta di consumatori.

Qual è la migliore TV da 40 pollici nel 2019?

(Image credit: Panasonic)

1. Panasonic GX800 LED TV

Questo TV Panasonic 2019 è compatibile con tutti i formati HDR e con Dolby Vision

Dolby Vision e HDR10+

Processore HCX

Solo tre porte HDMI

È senza dubbio uno dei migliori TV del 2019.Il Panasonic GX810 offre un buon compromesso tra prezzo, prestazioni e funzioni. I prezzi partono da 650 euro circa ( Amazon ).

Panasonic ha puntato molto sui pannelli OLED per cui penserete che i modelli a LED del 2019 siano “obsoleti”, ma il processore HCX del GX810 è più che all'altezza del compito. Le immagini in HD e 4K sono impressionanti e il supporto multi-HDR (HDR10, HDR10 +, Dolby Vision, HLG) è davvero incredibile, a questo prezzo.

Non otterrete il massimo effetto di queste moderne tecnologie, su questo televisore. Sarebbe necessario uno schermo più grande e più costoso come quello del GZ1000 o del GZ1500 ma potrete ugualmente riprodurre tutti i contenuti in HDR sul mercato.

Leggi la nostra recensione completa sulla TV Panasonic GX800

(Image credit: Samsung)

2. Samsung Q60R QLED TV

Un pannello QLED da 43 pollici, con alcuni compromessi

QLED più conveniente

Ottimo per i giocatori

Piattaforma intelligente reattiva

No Full Array LED

Non ha il box OneConnect

Comparto audio

Quando si tratta dei migliori televisori Samsung, parliamo di QLED; questi display offrono centinaia di nits (la misura della luminosità) in più rispetto alla maggior parte dei pannelli a LED e vantano un filtro quantum per migliorare il contrasto dei contenuti in 4K.

Q60R non è così riuscito come i suoi fratelli premium, essendo il QLED entry-level e quindi quello con le specifiche più basse. L'illuminazione dai bordi è incoerente con le aspettative di chi acquista questo tipo di tecnologia e non avrete nemmeno la scatola One Connect, per ordinare e nascondere i cavi.

Date le dimensioni (43 pollici), tuttavia, non occuperà molto spazio in salotto, ed è il QLED più economico di quest'anno nonché una scelta intelligente per coloro che vogliono risparmiare. Il suo basso ritardo di input e la piattaforma intelligente reattiva lo rendono un'ottima scelta per chi odia i tipici rallentamenti dei TV più economici.

Il prezzo? Samsung Q60R è disponibile per 700 euro.

Leggi la nostra recensione completa su TV QLED Samsung Q60R

(Image credit: Philips)

3. TV Philips 6800 4K UHD

A 43-inch TV with three-sided Ambilight

Supporto multi-HDR

Ambilight

Prezzo

Contrasto non ottimale nei contenuti SD

Problemi con Dolby Atmos

Come Panasonic GX800, Philips 6800 offre un incredibile supporto multi-HDR (HDR10+ e Dolby Vision) sebbene sia un TV di “soli” 43 pollici.

Il design del TV è elegante e vanta la tecnologia Ambilight, che arricchisce l'atmosfera con colori che si si proiettano dal TV ai muri, ideale quando si gioca di notte o si guarda un film.

Vanta un ottimo display 4K e un discreto processore per l’upscaling. Vi consigliamo anche di guardare la TV di fronte piuttosto che lateralmente, poiché gli angoli di visione non sono un granché. Il prezzo? Con i suoi 440 euro è certamente uno dei modelli più economici del momento ( Amazon ).

Leggi la recensione completa di Philips 6800 4K UHD

(Image credit: Sony)

4. Sony XG70 LED 4K HDR

Un buon televisore per contenuti multimediali

Qualità costruttiva

Angoli di visione

No HDR

Contrasto

Cercate un modello con pannello 4K e che supporti HDR ma senza spendere una fortuna?

Sony XG70 è la risposta. La struttura è sobria ed elegante e le cornici sono ridotte al minimo. Il pannello è un LCD di tipo IPS, vanta l’illuminazione Edge LED con tecnologia TRILUMINOS che, secondo Sony, garantisce colori vivaci e un contrasto profondo.

La luminosità massima è scarsa ma gli angoli di visione sono buoni. Il refresh rate massimo è di 50Hz il che potrebbe scontentare i gamer più esigenti. Nel complesso si tratta di un buon televisore entry-level e vi permetterà di risparmiare un centinaio di euro rispetto agli altri modelli di questa guida.

(Image credit: LG)

5. LG 43UM7600PLB

Economico e potente

WebOS 4.5

Esperienza utente

Comparto audio

Contrasto

Come per il Sony XG70 anche questa TV ha un pannello 4K, IPS e con illuminazione a LED.

Il punto forte del televisore risiede nella facilità d’uso: webOS 4.5 è immediato e presenta tutte le app più note (Netflix, Amazon Prime Video, Youtube…) nonché il supporto a Google Assistant ed Alexa. Supporta inoltre le più recenti tecnologie HDR: HLG, HDR 10,. Nella confezione troverete anche il telecomando magic remote con supporto ai comandi vocali. Chiaramente anche questo prodotto ha le sue pecche; la luminosità massima è bassa e il contrasto non ottimale; discreto il comparto audio.

(Image credit: Samsung)

6. Samsung RU7100 TV

Un TV LED da 43 pollici con un ottimo valore

Ottimo upscaling di contenuti HD

Colori vividi

Scarsi angoli di visione

Luminosità bassa

Se pensate che TV di queste dimensioni non possano offrire una qualità d’immagine superiore, state tranquilli, RU7100 dimostra che il vino buono sta nella botte piccola.

Vanta un pannello 4K e il supporto all’HDR e all’HDR 10+, solitamente assente in modelli di questo prezzo.

Se cercate un set migliore dovrete andare sul Q60R QLED, che però ma molto di più.

Gli angoli di visione non sono un granché, ma a meno che non ospitiate una numerosa comitiva, RU 7100 soddisferà le vostre esigenze.